Wahl Der neue HSG-Rektor heisst Manuel Ammann Die Regierung des Kantons St.Gallen hat die durch den Senat und den Universitätsrat erfolgte Wahl von Manuel Ammann zum künftigen Rektor der Universität St.Gallen (HSG) genehmigt. Er tritt die Nachfolge des amtierenden Rektors Bernhard Ehrenzeller am 1. Februar 2024 an.

Manuel Ammann wird 2024 neuer Rektor der HSG. Bild: PD

Die vom Universitätsrat eingesetzte Findungskommission hat Manuel Ammann einstimmig für die Wahl zum Rektor vorgeschlagen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Am Dienstag hat ihn der Universitätsrat zum neuen Rektor der HSG gewählt, und gleichentags hat die St.Galler Regierung die Wahl genehmigt. «Ich freue mich sehr darauf, als Rektor zur erfolgreichen Weiterentwicklung der HSG beizutragen», sagt Manuel Ammann. Er wird seine neue Funktion ab dem 1. Februar 2024 ausüben.

«Manuel Ammann hat mit einer professionellen Präsentation seiner Zukunftsvision für die HSG, seinem breiten Erfahrungsschatz und seiner kooperativen, aber durchsetzungsfähigen Führungspersönlichkeit überzeugt», sagt Oliver Gassmann, der die Findungskommission präsidierte. «Wir waren uns einig, dass er alle Anforderungen aufs Höchste erfüllt. Er wird für die Weiterentwicklung der HSG neue Impulse setzen.»

Laut Medienmitteilung ist er durch seine langjährige Tätigkeit als Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank AG in der Ostschweiz gut vernetzt. Gleichzeitig verfügt er dank Studium und Gastprofessuren im Ausland sowie internationalen Forschungskooperationen auch über weitreichende internationale Erfahrung. Die Findungskommission beschreibt Manuel Ammann als unabhängige, authentische, glaubwürdige, integre und belastbare Persönlichkeit. Diese Qualitäten prädestinieren ihn auch für den Lead bei den Veränderungen in Governance und Compliance, die das neue Universitätsgesetz mit sich bringen wird

Akademische Leistungen und Praxisbezug

Ammann, 52, erwarb 1991 das Vordiplom in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich und 1993 einen Master of Science in Computing Science der Simon Fraser University in Kanada. Es folgte das Doktorat an der Universität St.Gallen, wo er 1998 mit der Dissertation «Pricing Derivative Credit Risk» promovierte (Dr. oec. in Finance, summa cum laude). 2002 habilitierte er an der Universität Basel mit der monografischen Habilitation «Analyzing convertible bonds». 2002 wurde er zum ausserordentlichen Professor und im darauffolgenden Jahr zum Ordinarius für Finance an der Universität St.Gallen gewählt. Mehrfach war er auch Gastprofessor an ausländischen Universitäten, wie etwa an der University of California in Berkeley und der New York University.

Ammann ist Gründer und seit 2004 akademischer Programmleiter des Masterprogramms Banking and Finance sowie seit 2003 Direktor am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen. Von 2015 bis 2019 war er Dean der School of Finance und seit 2022 ist er akademischer Direktor des Center for Financial Services Innovation. Zudem war er im Verlauf seiner bisherigen Tätigkeiten an der HSG in zahlreichen universitären Kommissionen in der Selbstverwaltung aktiv.

Neben seinem akademischen Leistungsausweis zeichnet Ammann auch sein hoher Praxisbezug aus, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Seit 2010 ist er Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank AG und seit 2020 Verwaltungsratspräsident der Neue Bank AG (Vaduz). Im Zuge seiner Amtsübernahme als Rektor der HSG wird er seine Verwaltungsrats- und Beratungsmandate unter Beachtung der jeweilig anwendbaren statutarischen Fristen niederlegen. Ammann ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Die Familie lebt in Niederteufen (AR).

Öffentliche Stellenausschreibung

Erstmals konnten sich neben ordentlichen und ausserordentlichen Professorinnen und Professoren der HSG auch externe Kandidatinnen und Kandidaten für die Stelle bewerben. Der Universitätsrat hat per Beschluss am 2. Mai 2022 eine Findungskommission eingesetzt, die bereits am 23. Mai erstmals tagte, wie es in der Mitteilung heisst.

Das Anforderungsprofil wurde im Juni vom Universitätsrat verabschiedet. Auf dessen Grundlage wurden die Ausschreibung formuliert und anschliessend das Stelleninserat in deutscher und englischer Sprache in nationalen und internationalen Medien publiziert. Eine Kandidatin und zwei Kandidaten haben es gemäss der Mitteilung in die Endauswahl geschafft – Ammann schwang schliesslich obenaus. (pd/vat)