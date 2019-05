Säntis-Schwebebahn nimmt Betrieb wieder auf

«Wenn wir das ganze Jahr nicht fahren können, wäre das tragisch»: Wieso die Säntis-Schwebebahn nach dem Lawinenabgang noch immer still steht

Die Schwebebahn auf den Säntis gehört zu den berühmtesten in der Schweiz, doch seit Mitte Januar kann sie wegen einer Lawine nicht mehr fahren. Wie lange das noch so weitergeht, steht in den Sternen.

Dominic Wirth