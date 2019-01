Schnee-Ticker: Disentis von Aussenwelt abgeschnitten +++ Toggenburger Skilift stellt Betrieb ein +++ Lawinengefahr in mehreren Gebieten auf höchster Stufe

Heftige Schneefällen führen auch in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schweiz zu Chaos. In Ebnat-Kappel musste der Skilift Tanzboden geschlossen werden, zudem fegten Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h über das Land. Wir halten Sie mit einem Newsticker auf dem Laufenden.