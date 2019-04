St.Gallen: Bunte Steine statt bunte Apps

Pia Ricci hat eine schillernde Biografie. Die 61-Jährige ist in Stuttgart aufgewachsen. Seither ist sie viele Male gezügelt, hat beispielsweise lange in Florenz gelebt, aber auch in Hamburg und Potsdam. Als Modedesignerin entwirft sie Textilien und kümmert sich um den ganzen Prozess vom Design bis zur Umsetzung. Sie hat jahrelang für die Firma Akris gearbeitet und ist mit dem Designer Wolfgang Joop in vielen Kreativsitzungen gesessen. Seit 15 Jahren wohnt Ricci in St. Gallen und ist als selbstständige Modedesignerin tätig. Unter anderem entwirft sie Pullis aus Merino-Wolle, mit denen man auf der Piste, aber auch im Après-Ski eine gute Figur macht. Ricci hat zwei erwachsene Töchter, die in Berlin wohnen. (rbe)