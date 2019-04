«Calypso» kehrt 2020 auf den Gallusplatz zurück Lange war unklar, ob es wieder eine Historische Chilbi geben wird. Nun melden die Organisatoren, sie werde im Juni 2020 stattfinden. Die Finanzierung steht bis jetzt allerdings noch nicht. Christoph Renn

Die Hauptattraktionen auf dem Gallusplatz sind auch 2020 dabei: Die Geisterbahn und «Calypso». (Bild: Urs Bucher, 8. Juni 2017)

Eine Chilbi für Jung und Alt. Eine Chilbi für Familien. Eine Chilbi, wie sie früher einmal war: Das sind die Ziele der Organisatoren der Historischen Chilbi, die im vergangenen Juni das erste Mal auf dem Gallusplatz stattgefunden hat. Die Bilanz ist positiv ausgefallen: «Mit den Besucherzahlen waren wir sehr zufrieden», sagt Organisator Bruno Bischof. Doch es gab auch Kritik. «Damit mussten wir rechnen. Das gibt es immer, wenn man etwas Neues auf die Beine stellt.» Seit kurzem ist klar: «Wir wollen eine zweite Historische Chilbi organisieren», sagt Bischof. Das Datum steht bereits: Sie soll vom 18. bis 21. Juni 2020 stattfinden. Doch die Organisatoren müssen noch eine grosse Hürde überwinden:

«Die Finanzierung steht noch nicht. Bis September wollen wir das nötige Geld auftreiben.»

Der Entscheid, eine zweite Historische Chilbi im Klosterquartier durchzuführen, war laut Bruno Bischof primär von zwei Schaustellern abhängig. «Ohne die beiden Hauptattraktionen, die Geisterbahn und die grosse Bahn Calypso, hätte es keinen Sinn ergeben.» Doch nun hätten beide ihre Teilnahme bestätigt. Am Konzept der Historischen Chilbi soll sich 2020 nicht viel ändern. Auch die Preise bleiben moderat. So kostet eine Fahrt mit der über 50 Jahre alten «Calypso» rund vier Franken. «Wir müssen mit der Historischen Chilbi nicht viel Geld verdienen», sagt Bischof. Aber eine schwarze Null sollte am Ende resultieren.

Die Chilbi soll grösser werden

Das Konzept und die grossen Bahnen werden sich nicht ändern. Doch schwebt Bruno Bischof eine Erweiterung der Chilbi vor: «Wir wollen noch stärker das alte Handwerk zelebrieren.» So habe beispielsweise bereits eine Mosterei ihr Interesse angemeldet. Sie will mit einer alten Presse Most produzieren.

Überhaupt kein Thema war hingegen die Wahl des Standortes. «Mit der südlichen Altstadt, vom Gallusplatz bis zur St. Laurenzen, haben wir den optimalen Ort für die Historische Chilbi», sagt Bischof. Die Umgebung mit Kloster und den altehrwürdigen Häusern würde der Chilbi die perfekte Atmosphäre verleihen. Zudem gebe es auf der Gallusstrasse nur sehr wenig Verkehr. Doch müssen die Organisatoren wegen der Nähe zum Unesco-Weltkulturerbe zusätzliche Auflagen einhalten. So müsse beispielsweise die Feuerwehr zu jedem Zeitpunkt eine freie Zufahrt zum Kloster haben. Bruno Bischof ist sich sicher, dass mit solchen Anlässen die Innenstadt belebt wird. «In dem vergangenen Jahr sind Leute extra wegen der Chilbi nach St. Gallen gereist.»

Im Schatten der grossen Bahnen

Bei der ersten Durchführung der Historischen Chilbi gab vor allem die Platzierung der «Calypso» zu reden. Ladenbetreiber hinter der grossen Bahn beklagten sich. Doch: «Es ist der einzige mögliche Standort für die Bahn», sagt Bruno Bischof. Und die betroffenen Unternehmer würden auch in diesem Jahr wieder dazu eingeladen, Teil der Chilbi zu sein. «Wir werden zudem auch im Jahr 2020 keine grosse Bewirtschaftung an der Chilbi planen, damit die umliegenden Restaurants vom Publikum profitieren können.»