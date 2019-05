«Die grösste Krise unserer Generation» oder «Alles eine Hysterie»: Stimmen vom St.Galler Klimastreik

Über 20'000 Menschen in 25 Schweizer Städten kämpfen fürs Klima

Wie auf der ganzen Welt haben sich auch in der Schweiz am Freitag Zehntausende junge Menschen an neuen Klimastreiks der Umweltbewegung Fridays for Future beteiligt. Alleine in Zürich demonstrierten laut der Polizei über zehntausend Personen.