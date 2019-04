Die Gemeinde Thal zeigt Herz für Schweizer Fahrende

Wo immer der Kanton St.Gallen Durchgangsplätze für Schweizer Fahrende einrichten will, winken die Gemeinden ab. Regierungsrat Marc Mächler erläutert nachfolgend, wie er die Bevölkerung in Thal vom Projekt im «Fuchsloch» überzeugen will.

Auch gegen den provisorischen Platz in Thal ist Widerstand zu erwarten. Wie wollen Sie die Bevölkerung von Ihrem Vorhaben überzeugen?

Marc Mächler: Das Baudepartement hat 2016 beschlossen, an einem konkreten Standort zu Beginn auf provisorische Durchgangsplätze zu setzen. Aufgrund der Lage und der hinreichenden Erschliessung, der Möglichkeit einer provisorischen Errichtung mit Wasser und Strom sowie der teilweisen Umzäunung ist aus Sicht der Gemeinde und des Kantons der Platz ideal für einen provisorischen Betrieb.

Welche Gründe sprechen denn für Thal?

Die Grösse eignet sich für einen kleinen Durchgangsplatz für rund zehn Wohnwagen. Unmittelbar grenzt kein Wohngebiet an den Platz. Die Erschliessung ist sichergestellt. Der Platz ist verfügbar und kann von der Armee gemietet werden und mit dem benachbarten Betrieb besteht gutes Einvernehmen.

Was heisst provisorisch genauer, wie lange können Fahrende bleiben? Und was ist, wenn es zu Problemen kommt, wie wird kontrolliert?

Der provisorische Durchgangsplatz in Thal ist auf zwei bis drei Jahre befristet. Anschliessend besteht die Option, den Versuchsbetrieb um zwei Jahre zu verlängern. Kann nach dem Versuchsbetrieb ein positives Fazit gezogen werden, strebt der Kanton einen definitiven Durchgangsplatz an. Für den Betrieb ist das Bauamt der Gemeinde Thal verantwortlich. Da das Gelände eingezäunt ist, hat es die Gemeinde Thal in der Hand, wer das Areal nutzt.

Wenn die Gemeinde Thal ihre Mitarbeit verweigert, wird der Platz dennoch umgesetzt?

Die Gemeinde Thal unterstützt die Errichtung eines provisorischen Durchgangsplatzes. Wie gesagt, nach dem Testbetrieb werden wir mit der Gemeinde ein Fazit ziehen. Fällt dieses positiv aus, streben wird einen definitiven Durchgangsplatz an.



Weshalb haben Sie das Thema zur Chefsache erklärt?

Der Kanton ist verpflichtet, den Schweizer Fahrenden Durchgangsplätze zur Verfügung zu stellen. Ich bin überzeugt davon, dass wir dank provisorischer Durchgangsplätze die Chance erhalten, die Vorurteile der Bevölkerung gegenüber den Fahrenden zu relativieren. So können wir den Grundstein legen, um aufgrund positiver Erfahrungen einen definitiven Durchgangsplatz anzustreben. (rtl)