Gallus-Experiment: St.Galler Theologe ist im Wald weniger einsam, als es einst Gallus war Seit zwei Wochen lebt der Theologe Matthias Wenk im Wald ob St.Georgen. Er hat Gewittern getrotzt, Besuch empfangen, mit einem Dachs Frieden geschlossen und einmal das Experiment fast abgebrochen. Christina Weder/Alexandra Pavlovic

Noch bis zum 30. Juni ist der Theologe Matthias Wenk im Wald oberhalb des Rütiweiers zu Hause. (Bild: Benjamin Manser)



Matthias Wenk wirkt frisch und entspannt. Morgens um 10 Uhr sitzt er an der Feuerstelle im Wald oberhalb von Bach-St.Georgen. Die Sonne blinzelt durchs Blätterdach, Mücken tanzen im Licht, auf dem Grill einer Feuerstelle stehen eine Kaffee- und eine Teekanne. Der 42-jährige Theologe ist aber nicht nur zum Kaffeetrinken hier. Er ist für drei Wochen in den Wald gezogen. Zwei davon hat er bereits hinter sich. Er sagt, es gehe ihm wunderbar.

Zu diesem Selbstversuch hat ihn der Heilige Gallus inspiriert. Der Stadtheilige kam vor rund 1400 Jahren ins Hochtal der Steinach, wo er naturverbunden, einfach und auf der Suche nach Gott lebte. An dieser Lebensgestaltung will sich Matthias Wenk orientieren. Er spricht denn auch vom «Gallus-Experiment». Auf einer Anhöhe – dem trockensten Platz im Tobel des Rütibachs – hat er seine Hängematte aufgespannt und mit Planen überdacht. Er komme mit wenig aus, sagt Wenk. Zwei Mahlzeiten reichen ihm am Tag. Er isst, wenn sich der Hunger meldet.

Er wähnte sich in einem «Survival-Camp»

So entspannt er nun an der Feuerstelle sitzt, so hat ihm das Experiment doch schon einiges abverlangt. Es hat ihn an die eigenen Grenzen gebracht. Schon nach seiner ersten Nacht im Wald war er nahe dran, es abzubrechen. Es hatte zu regnen begonnen und die nächsten zehn Stunden nicht mehr aufgehört. Wenk lag in seiner Hängematte. Die Plane, die er darüber gespannt hatte, war nicht ganz dicht. Es tropfte aufs Kopfkissen.

Am Morgen versuchte er, mit nassem Holz anzufeuern und Kaffee zu kochen. Auch er selbst war völlig durchnässt. Die Regenhose hatte er zu Hause liegen lassen. In diesem Moment seien ihm Zweifel gekommen, wie lange er durchhalten würde. Schliesslich wollte er nicht an einem «Survival-Camp» teilnehmen, sondern die Spiritualität in der Natur erfahren.

Matthias Wenk kocht sich Kaffee auf einer Feuerstelle. (Bild: Benjamin Manser)



«Ich musste merken, dass es beides nur im Kombipaket gibt.» An jenem Abend schrieb er in seinem Blog: «Ich glaube, dass Gallus seine tiefe Spiritualität gerade durch Grenzerfahrungen, die er in und mit der Natur gemacht hat, gewonnen hat.» Wenk richtete sich besser ein, spannte eine zweite Plane über seine Hängematte. Und er stellte ein kleines Zelt auf, um seine Sachen trocken zu lagern.

Die Hündin braucht Erholung

Mit seiner Hündin Eni hat er eine Gefährtin an seiner Seite. Zurzeit ist sie allerdings für zwei Tage in ihr gewohntes Umfeld zurückgekehrt, um sich zu erholen. Die Auszeit im Wald forderte ihr fast mehr ab als dem Seelsorger selbst. «Sie riecht und hört alles und kommt kaum zur Ruhe», sagt er.

Ganz anders geht es dem Theologen selbst. Nach den Anfangsschwierigkeiten hat ihm der Wald die erhoffte Entschleunigung gebracht.

«Alles ist langsamer.»

Alles brauche mehr Zeit – von der Morgentoilette bis zum Kochen. Und diese Zeit will sich Wenk bewusst nehmen. Er habe sich vorgenommen, im Wald nie zwei Dinge gleichzeitig zu erledigen, wie er das oft im Alltag tue. Das Handy hat er zu Hause gelassen. Auf Nachrichten und Wetterprognosen verzichtet er. Er will ganz im Moment leben. Was das Wetter betrifft, nimmt er es mittlerweile gelassen. «Es ist mir egal, wie es sich entwickelt.»

Dabei musste der Theologe im Wald die Erfahrung machen, dem Wetter ausgeliefert zu sein und Ängste zu überwinden. Als vor einer Woche Blitze am Himmel zuckten und der Donner grollte, legte er alle metallenen Gegenstände von sich und brachte sich und seine Hündin in Sicherheit. Er wartete ab und betete, bis das Gewitter weiterzog. Für eine andere unheimliche Situation sorgte ein benachbarter Dachs. Er machte durch Bellen und Keifen unmissverständlich klar, dass Wenk in seinem Revier nichts verloren hatte. Mittlerweile sei er geduldet, sagt Wenk: «Ich habe mit ihm einen Vertrag abgeschlossen.»

Nicht so einsam wie Gallus

Andere tierische Begegnungen sind friedlicher verlaufen. Wenk hat Fuchs, Hase, Reh, Reiher und unzählige Insekten beobachtet. Er schaute einem Habicht zu, wie er seine Flügel ausbreitete und sich lautlos in die Dunkelheit fallen liess. Er beobachtete eine Spinne, wie sie ihr Netz knüpfte und am seidenen Faden schwebte.

«Wenn man sich lautlos und langsam durch den Wald bewegt, kann man neue Sachen beobachten», sagt Wenk. «Das sind Geschenke.» Der Wald habe ihn Achtsamkeit gelehrt.

Am Rütibach ist Matthias Wenk weit weniger einsam als seinerzeit Gallus im Steinachtobel. Er hat viel Besuch – manchmal fast etwas zu viel. Viele Besucher bringen Lebensmittel und Holz. Manche kommen aus Neugier, um zu sehen, wie er im Wald lebt. Andere suchen das Gespräch. Die Hemmschwelle sei tiefer, im Wald vorbeizukommen als an der Pfarrhaustüre zu klingeln, sagt der Theologe. Wieder andere wollen die Spiritualität erfahren und nehmen an den Meditationen teil, die täglich um 12 und 19 Uhr stattfinden. Nur bei einem Fünftel der Meditationen sei er allein, sagt Wenk.

Es gibt auch Dinge, die er im Wald vermisst. Am meisten fehle ihm der Austausch mit seiner Frau und seiner Tochter. Auch die Annehmlichkeiten des Alltags sehnt er sich manchmal herbei: Er würde gerne wieder mal aufwendiger kochen. Und er freut sich auf eine warme Dusche.