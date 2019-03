Gleichstellung à la SVP Museen der Stadt, die am 8. März Frauen gratis einliessen, haben die Männer diskriminiert. Das behauptet mindestens eine SVP-Politikerin in einem Vorstoss. Reto Voneschen

Am 8. März konnten Frauen unter anderem gratis die Ausstellung von Judy Millar im Kunstmuseum anschauen. (Bild: Urs Bucher (2. März 2019))

Am 7. März war SVP-Stadtparlamentarierin Manuela Ronzani nach eigenen Angaben «entsetzt». Nicht, weil etwas Schreckliches vorgefallen war, sondern weil sie im «St. Galler Tagblatt» lesen musste, dass Frauen am Internationalen Frauentag im Kunstmuseum, in der Kunstzone der Lokremise und im Museum im Lagerhaus in den Genuss eines Gratiseintritts kamen.

Inzwischen hat sich die SVP-Politikerin so weit von ihrem Schrecken erholt, dass sie in der Lage war, eine Einfache Anfrage zu schreiben und einzureichen. Titel: «Finanziert die Stadt Männerdiskriminierung mit?» Nach der Parlamentssitzung vom Dienstag hat ihn die Stadtkanzlei wie üblich den Medienredaktionen zugestellt.

Gratiseintritt ist für Ronzani so oder so ein falsches Signal

Für Manuela Ronzani ist der Gratiseintritt für Frauen am Frauentag eine nicht gerechtfertigte Diskriminierung aller anderen aufgrund des Geschlechts. Und so etwas ist nicht mit Artikel 8 der Bundesverfassung vereinbar – da so der Gratiseintritt tatsächlich diskriminierend wäre. Für Ronzani ist er dies definitiv. Und auch der Plan des Kunstmuseums, am internationalen Vatertag vom 19. November den Männern gratis Zutritt zu gewähren, ändert für sie nichts. Immerhin könnte das ja Anlass für einen zweiten Diskriminierungsvorstoss gegen En­de Jahr sein …

Vom Stadtrat (drei Männer und zwei Frauen) will Manuela Ronzani im Fall des Frauentages wissen, wie er sich zum falschen Signal der Diskriminierung der Männer stellt, wie er diese beheben will und ob es noch weitere Diskriminierungen dieser Art bei von der Stadt subventionierten Kulturinstitutionen gibt. Weiter soll der Stadtrat erklären, wer die Gratiseintritte letztlich finanziert. Und er soll vorrechnen, was dieser Tag die Stadt so insgesamt kosten wird.

Bis man Antworten vom Stadtrat auf eine Einfache Anfrage bekommt, muss man sich in der Regel etwas gedulden. Diesmal sind aufgrund der Antworten auf frühere Kulturanfragen von rechts und einer Nachfrage von «Saiten» zum Diskriminierungsvorstoss deren Umrisse erkennbar: «Die städtische Kulturförderung hat keine Gelder spezifisch für den 8. März an irgendeine Kulturinstitution ausgerichtet», zitiert das Kulturmagazin die Kulturförderung der Stadt. Diese richtet die «normalen» Subventionen gekoppelt an einen Leistungsauftrag an eine Institution aus. In die operative Führung derselben mischt sich der Stadtrat aber bewusst nicht ein.

Das Kunstmuseum seinerseits verneint, dass die Aktion am Frauentag ausserordentliche Zusatzkosten verursacht habe. Es sei ein Anlass wie andere gewesen. Insbesondere sind durch ein Konzert vom 8. März im Kunstmuseum keine Kosten entstanden: Die Musikerinnen schenkten ihr Konzert den anwesenden Frauen zum Frauentag.