54-Jähriger stürzt Felswand bei Goldingen hinunter und stirbt

Am Dienstag ist ein 54-jähriger Mann am Fuss einer Felswand im Rossfallenbach, in der Nähe der Chammstrasse, tot aufgefunden worden. Gemäss bisherigen Erkenntnissen ist der Mann zuvor eine Felswand hinuntergestürzt und dabei tödlich verletzt worden.