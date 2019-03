Haltestelle am Spisertor in St.Gallen: «Eine Zumutung» – scharfe Kritik aus dem Quartier

Während der öffentlichen Auflage im vergangenen Jahr sind «mehrere Einsprachen» gegen die geplante Perronerhöhung am Spisertor eingegangen, wie Sabrina Huber, Mediensprecherin der Appenzeller Bahnen (AB), bestätigt. Mittlerweile haben die AB ihre Stellungnahmen zu den Beschwerden beim Bundesamt für Verkehr (BAV) eingereicht. Das BAV wird die Einsprachen nun behandeln. Wie lange es dauert, bis ein Entscheid vorliegt, kann die AB-Sprecherin nicht sagen. Umstritten ist vor allem das Perron der Haltestelle stadtauswärts. Hier ist vorgesehen, den hinteren Teil auf 32 Zentimeter zu erhöhen. Für die neun Parkplätze vor der Weinhandlung Schwander würde das bedeuten: Sie müssten weichen. Dagegen regt sich Widerstand. Bekannt ist, dass eine der Einsprachen vom Eigentümer der Liegenschaft, in der die Weinhandlung eingemietet ist, stammt und eine weitere vom Stadtrat. Der Stadtrat erachtet den Erhalt der Parkplätze am Burggraben als wichtig, und der Liegenschaftsbesitzer bezeichnet die Aufhebung der Parkplätze zu Gunsten eines Perrons als «völlig unverhältnismässig». (mlo)