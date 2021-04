Krawalle St.Gallen Situation auf dem Roten Platz eskaliert +++Polizeihelikopter über St.Gallen +++ rund 200 Jugendliche vor Ort Nach dem vergangenen Wochenende waren fürs Osterwochenende erneut Krawalle in St.Gallen angekündigt worden. Am Freitagabend haben sich rund 200 Jugendliche auf dem Roten Platz eingefunden. Nach zirka einer Stunde scheint die Situation zu eskalieren.

Auf dem Roten Platz herrschte am Freitagabend erst eine ruhige Stimmung. Polizisten waren vor Ort, redeten mit den Jugendlichen. Bild: Dinah Hauser

Liveticker

21:30 Uhr

Natürlich sind nicht alle Jugendlichen auf Krawall aus. Es gibt auch welche, die sagen, von Sachbeschädigung hielten sie nichts. An der Multergasse will ein junger Mann die Scheibe eines Kleidergeschäftes einschlagen. Sein Kollege ruft «Nein, nein, nein» und zieht ihn weiter.

21:26 Uhr

Über St.Gallen dreht inzwischen ein Polizeihelikopter seine Runden. Am Boden setzt sich die Polizei mit Gummischrot zur Wehr.

21:23 Uhr

Vor Ort sind nicht nur Jugendliche aus St.Gallen oder der Ostschweiz. Auch Junge aus Bern und Thun sind gekommen. Es gefalle ihnen in der Stadt St.Gallen. «Hier läuft etwas.» Die Nacht wollen sie durchmachen. Nach Hause kommen sie ja nicht mehr.

21:22 Uhr

Die Jugendlichen ziehen durch die Stadt, bewaffnet mit Schlagstöcken und Feuerwerk. Die Polizei ist überfordert. Zwar kann sie die Jungen einkesseln, aber jeweils nur kurz.

21:18 Uhr

Um kurz nach 21 Uhr beginnt die Lage zu eskalieren.

Was bisher geschah

Rund 200 Jugendliche haben sich am Freitagabend in St.Gallen auf dem Roten Platz versammelt – wie vergangene Woche. Erst ist die Stimmung noch ruhig. Die Jugendlichen stehen in Gruppen beieinander, reden. Auch die Polizei ist vor Ort. Wie angekündigt markiert sie Präsenz und beobachtet die Situation. Einige Jungen haben Feuerwerkkörper gezündet, begleitet von Applaus anderer Jugendlichen.

Dann eskaliert die Stimmung plötzlich. Die Menschenmasse splittet sich in mehrere Gruppen auf. Eine zieht durch die Multergasse gen Marktplatz. Eine andere bleibt auf dem Roten Platz. Jugendliche schiessen mit Böllern. Polizeisirenen ertönen. Die Polizisten vor Ort wirken überfordert, weil die Jugendlichen in kleinen Gruppen in mehrere Richtungen abhauen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa und Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin der SVP im Stadtparlament, sind ebenfalls auf dem Roten Platz – um das Gespräch zu suchen, damit die Lage nicht eskaliert. Winter-Dubs sagt: «Gewalt ist keine Lösung, auch nicht bei Frust.» Als die Situation zu eskalieren scheint, gehen beide in Deckung.

Hoher Sachschaden nach Krawallen

Vor einer Woche hatten sich rund 100 Personen auf Drei Weieren eingefunden für eine Party. Die Polizei löste die Versammlung auf, friedlich. Dann aber artete es aus. Gegen 22.30 Uhr versammelten sich über 200 Jugendliche auf dem Roten Platz. Die Stimmung wurde immer aggressiver. Am Ende bezifferte die Polizei den Sachschaden mit mehreren 10'000 Franken. Ein Polizei verletzte sich, es gab zahlreiche Wegweisungen und neun Festnahmen. Für das Osterwochenende kursierten auf diversen Medien Aufrufe für erneute Krawalle.