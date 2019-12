Die Jugendsucht unserer Zeit: Mit dem Handy unter die Dusche Wie viel Handy ist für Jugendliche noch gut? Diese Frage beschäftigt Eltern, Lehrer und Experten zunehmend. Wie die Lage in St.Gallen ist.

Mehr Interesse für den Chat als für echte Kontakte: Gerade Mädchen sind anfällig für Handysucht. (Bild: key/Christof Schuerpf)

Regine Rust hätte das nie gedacht. Dass der Handykonsum von Jugendlichen einmal das Thema sein wird, das sie am meisten beschäftigt. «Doch an unserem soeben abgeschlossenen Elterncoachingkurs haben Fragen zu den Neuen Medien jene zu Alkohol, Cannabis und Tabak bei weitem überholt», sagt die Leiterin der Suchtfachstelle St.Gallen. Das Handy und die Digitalisierung, sie seien die Sucht unserer Zeit.

Das sieht Jochen Mutschler, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt an der Privatklinik Meiringen, gleich. «In Zukunft wird jedes fünfte Kind handysüchtig sein», sagte er gegenüber «20 Minuten». Regine Rust wagt keine Prognose mit Zahlen, bestätigt aber: Nicht nur an Elternkursen, auch auf der Fachstelle haben die Anfragen wegen starkem Handykonsum deutlich zugenommen. «Gerade Mädchen nutzen das Gerät oft süchtig», sagt Rust. Und verweist auf die sogenannte Pinta-Studie. Gemäss dieser können über 17 Prozent der 14- bis 16-jährigen Teenagerinnen ihre Finger nicht vom Handy lassen. Bei den Buben sind es 14 Prozent. «Jungs sitzen eher vor dem PC und gamen. Teenagerinnen surfen hauptsächlich auf dem Handy. Das fällt weniger auf.» Rust erzählt von jungen Frauen, für die das Handy zum Körperteil geworden ist.

«Sie nehmen es sogar mit unter die Dusche. Es gibt unterdessen ja wasserdichte Modelle.»

Anders als exzessives Online-Gamen hat die Weltgesundheitsorganisation den ausufernden Handygebrauch noch nicht als Krankheit anerkannt.

Der Charakter bringt keine Likes

Wo häufige Nutzung aufhört und Sucht beginnt, lässt sich schwer ausmachen. Eine klare Grenze gibt es nicht.

«Man muss die Stunden im Verhältnis zu den Aufgaben für Schule und Beruf betrachten. Und wenn eine Jugendliche joggen geht und dabei das Handy benützt, um Musik zu hören, fällt das weniger ins Gewicht, als wenn sie Netflix schaut, statt zu lernen»

, sagt Rust. Sie rät, daheim handyfreie Zeiten und Räume festlegen. Am Esstisch, im Badezimmer, bei der Spielrunde im Familienkreis, da hat das Gerät nichts verloren. Jugendliche, ist Rust überzeugt, suchen heute weniger als früher Rauschzustand und Grenzen. «Sie interessieren sich für einen guten Job, wie sie aussehen und auf andere wirken.» Social Media kommt da gelegen. Hier finden sie den Filter für das ideale Ich. «Das positive Feedback macht sie süchtig.» Die Konsequenz: Junge definieren sich häufiger über das Aussehen, über ihre Taten, nicht mehr über ihren Charakter, der sie eigentlich ausmacht.

Oliver Bilke-Hentsch, Präsident der Vereinigung kinder- und jugendpsychiatrischer Chefärzte, nennt die Digitalisierung «einen Krankmacher». Studien hätten gezeigt, dass Junge, die viel Zeit mit Sozialen Medien verbringen, depressiver seien als andere, zitierte ihn die «Sonntagszeitung». Die Vergleiche auf Instagram und Co. seien toxisch. Social Media alleine löse noch keine Depression aus, meist lägen ihr mehrere Ursachen zugrunde, meint Christian Henkel, Leitender Arzt der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie am Ostschweizer Kinderspital. Als deutlich einschneidender erachtet er diese Folge: Jugendliche haben besonders das Gefühl, immer wieder auf das Gerät schauen zu müssen, um nichts zu verpassen. Und dazu zu gehören.

«Sie spazieren durch die Gegend und blicken auf das Display statt darauf zu achten, was um sie herum passiert. Das engt ihre Wahrnehmung der Welt ein.»

Vermehrter Handykonsum könne zu sozialen Defiziten führen, die emotionale Entwicklung beeinträchtigen. Immer wieder sehe er Achtjährige am Handy. «Verwahrlost, unbegleitet, ohne Regeln». Henkel plädiert deshalb dafür, Eltern besser zu schulen in diesem Thema. «Viele sind überfordert.» Der Psychiater empfiehlt etwa die Homepage www.schau-hin.info.

Besser Diskussionen als Desinteresse

Auch Regine Rust betont, wie wichtig die Eltern sind. «Die Erwachsenen müssen einen gesunden Umgang vorleben, Grenzen setzen, Regeln durchsetzen», sagt sie. Das kann zu endlosen Diskussionen führen, die erschöpfen, Eltern wie Jugendliche. Und im Streit enden.

«In solchen Momenten hilft das Wissen, dass es nichts Schlimmeres gibt, als Eltern, die sich nicht für das Leben ihrer Teenager interessieren.»

Rust und ihr Team besuchen immer wieder Oberstufenklassen, informieren dort Jugendliche. Und Eltern.

Der Spielraum der Schule, um Handysucht vorzubeugen sei nicht riesig, sagt Marco Käppeli, Co-Schulleiter der Oberstufe Centrum. «Beziehen wir die Eltern ein, können wir dem Thema wirkungsvoller begegnen.» Im Rahmen einer Präventionswoche für die ersten Oberstufenklassen weise die Schule jeweils auf Chancen und Gefahren der Neuen Medien hin. Dazu gehört ein obligatorischer Elternabend. «Beobachten wir, dass Schlafmangel auftritt oder jemand in den Sozialen Medien beleidigt wird, informieren wir die Eltern.» In Deutschland hat eine Umfrage ergeben, dass sich viele Erwachsene ein Handyverbot an Schulen wünschen. Denken St.Galler Eltern gleich? Käppeli verneint: «Sie unterstützen unsere Strategie mit handyfreien Zeiten einerseits und Handygebrauch im Unterricht andererseits, etwa für eine Google-Suche.» Eltern seien in den letzten Jahren «fitter» geworden, wenn es um das Thema gehe.

«Das zeigt sich, wenn Kinder wissen wollen: Ich darf das Handy für eine Schulaufgabe verwenden. Wird das der Bildschirmzeit daheim abgezogen?»

Viele Fragen, wenig Zahlen. Keine Statistik geführt, sagen die einen. Noch zu wenig erforscht, die anderen. Einig ist man sich in einem Punkt: Die Mediennutzungszeit bei Jugendlichen hat stark zugenommen. Marlies Angehrn, Leiterin der städtischen Dienststelle Schule und Musik, beruft sich auf eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Demnach sind die Kinder, die auf digitale Medien zugreifen, immer jünger. «Tendenziell gilt: Je jünger die Eltern, desto früher haben die Kinder Zugang zu Geräten.» Ziel sei es nicht, das Kind weg vom Handy zu bringen, sondern ihm einen guten Umgang mitzugeben – eine Medienbildung. Angehrn mag nicht nur über jene Teenager klagen, die handysüchtig sind.

«Es gibt viele Jugendliche, die kompetenter mit modernen Medien umgehen und sich der Gefahren bewusster sind als wir Erwachsene.»