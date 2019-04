Live Jetzt im Ticker: Nachfolger von Thomas Müller gesucht – so schlagen sich die Kandidaten beim Podium zur Rorschacher Stadtpräsidenten-Wahl SVP-Mann Thomas Müller tritt Ende 2019 als Rorschacher Stadtpräsident ab. Drei Kandidaten kämpfen um seine Nachfolge: Robert Raths (FDP), Guido Etterlin (SP) und Beat Looser (parteifrei). Verfolgen Sie das Podium im Ticker. Alexandra Pavlovic

20:12 Uhr

Wie viele Bewohner erträgt denn die Stadt Rorschach überhaupt, wollen die Moderatoren wissen? Für Guido Etterlin sollten es nicht mehr als 14'000 Bewohnerinnen und Bewohner sein. Robert Raths findet, dass in Rorschach mehr als 14'000 Personen leben können, wenn man denn zum Beispiel mit Rorschacherberg fusioniert. Und Beat Looser? Auf Dauer ist eine Fusion von Goldach, Rorschach, Rorschacherberg unumgänglich, findet er. Bevor das aber passiert, sollte man sich zunächst um die sozial schwächeren Bewohnerinnen und Bewohner kümmern. Es braucht auch günstigen Wohnraum.

20:05 Uhr

Ein Investitionsfonds hätte die Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg zusammenbringen sollen. Der SP-Antrag fand wenig Anklang. Robert Raths ist nach wie vor der Meinung das Rorschach eine Fusion mit Rorschacherberg gut tun würde. Bei einer Fusion könnte man nämlich auch die Steuern senken, sagt er. Looser ist gar nicht seiner Meinung. Zwar seien Fusionen von kleineren Gemeinden keine schlechte Sache, aber das primäre Ziel sollten keine Steuersenkungen sein, sondern es sollte mehr um Solidarität gehen. Es müssen auch die kleinen Leute profitieren von einer Fusion, nicht nur die Mächtigen.

19:57 Uhr

Weg von den Kandidaten, zum Thema Verkehr. Beim SP-Antrag, den A1-Anschluss Witen aus dem Strassenprogramm zu streichen, hat Guido Etterlin sich aus dem Kantonsratssaal verabschiedet und sich der Abstimmung enthalten. Wie stehen er nun zu diesem Anschluss?

Etterlin: Die Wahl des Stadtpräsidenten sollte nicht eine Abstimmung für oder gegen den Autobahnanschluss sein. Persönlich steht er der ganzen Mobilität kritisch gegenüber. «Ich werfe Robert Raths gar vor Lobby dafür betrieben zu haben», sagt er.

Robert Raths kontert: «Ich sehe das nicht als Vorwurf. Der Autobahnanschluss ist aufgegleist, das Budget steht und auch die Gemeinden profitieren davon. Der Autobahnanschluss schafft nicht nur Wohnraum, sondern auch Arbeitsplätze.»

19:44 Uhr

Weiter geht es mit der nächsten Frage: «Herr Etterlin, von 1845 bis heute waren die Präsidenten entweder Anhänger der FDP, Konservativen, CVP oder SVP keine SP. Sie versuchen hier das Unmögliche?» Nicht unbedingt, sagt Guido Etterlin.

Und Herr Rahts? Seit 20 Jahren ist er in Thal Gemeindepräsident, jetzt will er wechseln. Im Dorf hört man: Ja, der soll das nur machen. Spricht das nun für oder gegen ihn? «Das kann man so oder so sehen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen noch länger in Thal zu bleiben», erwidert Raths.

Moderatorin Jolanda Riedener spricht Looser auf seinen Bekanntheitsgrad an: «Sie kennen die Region am schlechtesten, leben am wenigsten lange hier. Das spricht nicht gerade für Sie. Zudem treten Sie gegen zwei bekannte und erfahrene Politiker an. Ein aussichtsloses Unterfangen, nicht?» Looser sagt: «Überhaupt nicht. Wie man weiss, sind die parteilosen derzeit gerade im Trend bei der Bevölkerung.»

19:42 Uhr

So und nun geht es los. Moderator Andri Rostetter begrüsst alle drei Kandidaten und bittet sie auf die Bühne. Nach der Vorstellung der Kandidaten kommt schon die erste Frage: «Warum ist es eigentlich so attraktiv, Stadtpräsident von Rorschach zu sein? Wegen des Lohnes? Beat Looser, Sie haben schon gesagt, Sie würden für weniger arbeiten.»

Beat Looser findet, dass der Lohn des Stadtpräsidenten tiefer sein sollte. Man habe nicht mehr allzu viel Privatsphäre. Und wie sieht es Röbi Raths? Er will nicht weniger verdienen, als er in Thal als Gemeindepräsident verdient. «Ich bin mein Geld wert», sagt er. Guido Etterlin findet man sollte nicht in einen Bazar gehen. Der Lohn eines Stadtpräsidenten ist fixiert. Er ist aber der Meinung, dass es eine Korrektur braucht: «Jegliche Form eines Zusatzverdienstes muss in die Stadtkasse fliessen.»

19:32 Uhr

Das Podium zur Stadtpräsidenten-Wahl wird demnächst starten. Bevor es los geht im Rorschacher Stadthofsaal haben sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit einer Bratwurst gestärkt.

19:25 Uhr

Dann die grosse Überraschung eine halbe Stunde vor Ende der Frist für die Wahlvorschläge: Aus einem Zweikampf wurde ein Dreikampf. In letzter Sekunde hat sich mit dem parteilosen Beat Looser ein dritter Kandidat für die Nachfolge von Stadtpräsident Thomas Müller ins Spiel gebracht.

Er habe den Gedanken schon länger mit sich herumgetragen, sagte der 50-jährige selbständige Mobbingberater, der seit dreieinhalb Jahren in der Hafenstadt wohnt. «Als ich gesehen habe, dass die CVP keinen Kandidaten stellt und sich auch keine Frau ins Rennen bringt, habe ich mich für die Kandidatur entschieden, damit die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine echte Auswahl haben.»

Die Rorschacher Kandidatur nimmt der Mobbingberater motiviert in Angriff. Wahlplakate will er keine Aufstellen, es werde eine Facebook-Seite geben und hauptsächlich setzt er auf Mund-zu-Mund-Propaganda.

19:21 Uhr

Anfang Jahr hat der Wahlkampf um die Nachfolge von Stadtpräsident Thomas Müller schliesslich an Fahrt aufgenommen. SP-Kandidat und Stadtrat Guido Etterlin hat sich multimedial ins Zeug gelegt, um gegen seinen Mitstreiter Robert Raths (FDP) zu punkten. Neben einem neuen Instagram-Account, einer aktualisierten Webseite und Präsenz auf Facebook und Twitter, stellte sich der Kandidat zudem in einem Youtube-Video potenziellen Wählerinnen und Wählern vor.

Von seinem Kontrahenten, dem Thaler FDP-Gemeindepräsident Robert Raths, war hingegen lange nichts zu sehen und auch nichts zu hören. Bereits wurde spekuliert, ob er ihn denn überhaupt noch will. Den Spekulationen setzte Raths selbst ein Ende: «Ich kann versichern, ich überlasse das Feld keinem Mitstreiter kampflos.». Nach Wochen holte schliesslich auch Raths digital nach und veröffentlichte ein Wahlvideo samt neuer Webseite.

19:16 Uhr

Als erster Kandidat für die Wahl des Stadtpräsidiums in Rorschach meldet sich denn auch der Thaler FDP-Gemeindepräsident Robert Raths. Er wich überraschend von seinem ursprünglichen Nein ab. Die Überzeugungsarbeit von Parteikollegen und Reaktionen von Menschen aus der Stadt hätten ihn schliesslich für eine Kandidatur motiviert.

Neben FDP-Gemeindepräsident Robert Raths stieg der SP-Stadtrat und Schulpräsident Guido Etterlin als zweiter Anwärter ins Rennen um die Nachfolge von Thomas Müller (SVP). Von seiner Partei wurde er offiziell als Kandidat fürs Rorschacher Stadtpräsidium bestätigt worden. Aus seinem Umfeld habe er viele positive Rückmeldungen erhalten, das habe ihn motiviert, sagte Etterlin. Gleichzeitig habe er auch gespürt, dass in der Bevölkerung grosses Interesse daran bestehe, wie es mit der Hafenstadt weitergehe.

19:12 Uhr

Der in der Stadt am häufigsten genannte mögliche Nachfolger, ist der aktuelle Schulratspräsident Guido Etterlin von der SP. Hoch gehandelt als Müller-Nachfolger wurde auch der Thaler Gemeindepräsident Robert Raths (FDP). Weitere Namen kamen im vergangenen Jahr in Umlauf, so etwa der frühere SP-Kantonsrat Felix Gemperle, CVP-Stadtrat Stefan Meier oder auch FDP-Mann und Rorschacher Stadtrat Ronnie Ambauen.

Ein offenes Geheimnis war auch, dass Thomas Müller am liebsten den Tübacher Gemeindepräsidenten Michael Götte als seinen Nachfolger sah. Dieser jedoch winkte ab. Eine Frau, die in Müllers Fussstapfen treten könnte, war nicht auszumachen. Die langjährige CVP-Kantonsrätin Monika Lehmann sagte, dass sie ihr politisches Engagement eher zurückfahren wolle. Eine andere Kandidatin aus der weiteren Region Rorschach sah sich ebenfalls nicht.

19:08 Uhr

Im Tagblatt-Sommergespräch hat der amtierende Stadtpräsident Thomas Müller bekannt gegeben, dass er sein Amt Ende 2019 abgeben wird. Im kommenden Jahr werde er 67 Jahre alt, sagte er damals. Da sei es an der Zeit, etwas kürzer zu treten. Danach werde er seine Energie auf seine Aufgaben als Nationalrat konzentrieren, falls ihn die SVP erneut aufstelle, so Müller. Gewählt wird Müllers Nachfolger am 19. Mai 2019. Der amtierende Stadtpräsident macht kein Geheimnis daraus, dass er sich einen «starken bürgerlichen Kandidaten» wünscht, damit die von ihm aufgegleisten Projekte weitergehen.

19:05 Uhr

Noch bis Ende Jahr ist Thomas Müller Rorschacher Stadtpräsident, danach ist Schluss. Er gibt sein Amt ab. Wer aber folgt? Robert Raths (FDP), Guido Etterlin (SP) und Beat Looser (parteifrei) wollen die Nachfolge antreten. Beim Podium des St.Galler Tagblatts stellen sich die Konkurrenten heute Dienstag den Fragen der Moderatoren, Andri Rostetter (Leiter Ostschweiz und Stv. Chefredaktor) und Jolanda Riedener (Redaktorin Rorschach), und auch dem Publikum. Wir berichten live für Sie vor Ort. Es tickert: Alexandra Pavlovic.