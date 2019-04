«Es kommt immer wieder vor, dass einer umkippt»: In Mörschwil treffen sich Rollstuhlrugby-Spieler aus der ganzen Schweiz

Rollstuhlrugby ist eine Mannschaftssportart für Athleten, deren vier Gliedmassen eingeschränkt sind. Es wurde in den 1970er-Jahren in Kanada entwickelt, wird heute in über 20 Ländern gespielt und ist seit 2000 eine paralympische Disziplin. Die erste Weltmeisterschaft fand 1995 im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil statt.

Beim Rollstuhlrugby, das dem herkömmlichen Rugby ähnlich ist, werden die Spieler je nach Grad der Behinderung zwischen 0,5 und 3,5 Punkten eingestuft. Je grösser die Einschränkung, desto kleiner die Punktzahl. Pro Equipe ist ein Total von 8 Punkten auf dem Feld zugelassen. Luis Hurni etwa hat mit seinen Einschränkungen 0,5 Punkte. Es spielen vier Spieler pro Team gegeneinander. Die angreifende Mannschaft muss den Ball innert zwölf Sekunden über die Mittellinie befördern. Ein Spieler darf zudem höchstens zehn Sekunden den Ball auf dem Schoss lassen. Jedes Team hat jeweils 40 Sekunden Zeit, einen Punkt zu machen. Ein Spiel dauert vier mal acht Minuten. (woo)