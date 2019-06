Schlussspurt im Sittertobel: Die Aufbauarbeiten fürs Open Air St. Gallen sind in der Endphase Seit Ende Mai laufen die Aufbauarbeiten fürs 43. Open Air St.Gallen auf Hochtouren – bisher ohne Probleme. Sechs Tage vor dem Start wird nur noch an Details gefeilt. David Grob

Noch ist alles ruhig. Das Gras ist hoch, grün und saftig. Noch. In einer Woche wird es anders sein. Dann, wenn Musik durchs Sittertobel dröhnt. Dann, wenn 20'000 Musikverrückte bereits zwei Tage Feier, Rausch und Musik hinter sich haben. Die wichtigsten Bestandteile dafür stehen: Die Sitterbühne dominiert das Tobel, daneben leuchtet das Weiss der Sternenbühne in der Sonne. Zahlreiche Bars, Partyzelte und die Sanität sind bereits errichtet.

Bauchef Mica Frei leitet seit über 20 Jahren den Auf- und Abbau des Open Air St. Gallen. (Bild: Urs Bucher)

Seit Ende Mai sind Bauchef Mica Frei und sein Team aus 40 Helfern mit den Aufbauarbeiten beschäftigt, die bisher weitgehend reibungslos vorangegangen sind. Auch die Niederschläge in den letzten Tagen haben keinen Rückstand im Zeitplan hervorgerufen. In der letzten Woche steht der Feinschliff an. Ab Montag stellen die Standbetreiber ihre Verpflegungsstände auf. «Es wird ein Chaos geben», sagt Frei und lacht.

«Jeder möchte der Erste sein, jeder ist wichtiger als der andere.»

Ein Grossteil der Elektronik, des Wassers und Abwassers verläuft in unterirdischen Leitungen. Ab Dienstag, sobald alle Imbiss-Stände stehen, wird das elektronische Bezahlsystem ohne Bargeld getestet.

Die Planung läuft seit Oktober Freis Arbeit beginnt jedoch früher. Mica Frei sagt:

«Der Abbau ist gleichzeitig der Beginn des neuen Aufbaus.»

Was nicht optimal ist, wird in die Planung fürs nächste Festival aufgenommen. Ab Oktober zeichnet Frei die Pläne fürs Gelände und erstellt das Budget.

Die 43. Ausgabe des Open Airs ist Freis 41. Seit über 20 Jahren leitet er den Auf- und Abbau des Festivals. Er ist Teil der Festivalleitung, führt die Bauarbeiten aber seit 13 Jahren als selbständiger Unternehmer. Entsprechend gelassen ist er kurz vor der Eröffnung. «Ich weiss, was möglich ist.» Trotzdem möchte er nicht einfach die letztjährige Planung kopieren. Das Grundgerüste bleibe, aber neue Ideen und Optimierungen seien immer möglich. Frei spricht die Nachhaltigkeit an, die sich das Open Air als «klimaneutrales» Festival auf die Fahnen schreibt.

«Ergibt es Sinn einen coolen Container aus Holland zu beziehen, wenn wir auch einen aus Winterthur haben können, der ein bisschen weniger cool aussieht?»

Auch weitere Änderungen erleichtern Freis Arbeit: Ein Vermessungsroboter überträgt die Pläne per GPS direkt aufs Gelände – schneller und genauer als dies zuvor möglich war. Das Abstecken des Planes durch Helfer dauerte rund eine Woche; der Roboter erledigt die Arbeit in eineinhalb Tagen.

Die gravierendste Änderung in diesem Jahr ist das Wegfallen des Eingangs West. Frei zeigt sich erfreut: der Auf- und Abbau kosteten ihn jeweils zwei Wochen Arbeitszeit. Rund 2,5 Kilometer Gitter, 400 Wegplatten mit Beleuchtung und WC-Anlagen musste das Aufbauteam für den zusätzlichen Eingang errichten. «Eine Materialschlacht.» Für rund 250'000 Franken.