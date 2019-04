ST.GALLER STADT-TICKER: Gegen die Fassade gebrettert und weitergefahren, aber Teile des Autos liegen gelassen



Donnerstag, 4. April - 13:55 Uhr

In Hausfassade geprallt und einfach weitergefahren: Die Kantonspolizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 0:40 Uhr, ist an der St.Gallerstrasse in Engelburg ein Autofahrer gegen eine Hausfassade geprallt. Dies, weil er in einer Rechtskurve von der Strasse abgekommen war. Nach dem Unfall setzte er die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Due Unfallstelle an der St.Gallerstrasse in Engelburg. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen - 4. April 2019)

Auf der Unfallstelle blieben allerdings Teile des Autos liegen. Der Schaden an der Fassade beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 20'000 Franken. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei dürfte es sich beim Unfallauto um einen anthrazitfarbenen Mazda mit starker Beschädigung an der linken Frontseite handeln. Die Polizei sucht jetzt unter 058'229'81'00 Personen, die Angaben zum Auto oder dessen Fahrer machen können.

Donnerstag, 4. April - 10:22 Uhr

Joachim Rittmeyer mit «Neue Geheimnische» in der St.Galler Kellerbühne

(pd/vre) Vom 30. April bis 4. Mai gastiert wieder einmal Joachim Rittmeyer in der Kellerbühne. Der Name des St.Galler Kabarett-Urgesteins tauchte erstmals 1969 auf einem Spielplan des Kleintheaters auf. Da war er gerade einmal 18 Jahre alt. Seither hat er mit mit all seinen Kabarettprogrammen im Keller am Gallusplatz gastiert.

Das St.Galler Kabarett-Urgestein Joachim Rittmeyer in einem seiner früheren Programme. (Bild: PD)

Nun kehrt Rittmeyer auch zur Präsentation seines neusten Wurfs «Neue Geheimnische» hierher zurück. Das Solostück gibt seinen Nischenfiguren Brauchle, Metzler und wie sie alle heissen die erneute (vielleicht letzte?) Gelegenheit, über den Abgründen des Alltäglichen zu balancieren, wie wenn dies das Selbstverständlichste der Welt wäre.

Der Vorverkauf für die fünf diesjährigen Rittmeyer-Abende in der Kellerbühne ist eröffnet. Der Andrang dürfte wie üblich gross sein. Früh buchen empfiehlt sich daher.



Donnerstag, 4. April - 10:05 Uhr

Laichwanderung der Frösche und Kröten in St.Gallen noch nicht abgeschlossen

(vre) Während in tieferen Lagen die diesjährige Laichwanderung von Fröschen, Kröten und Molchen schon abgeschlossen oder in den letzten Zügen ist, sind in und um St.Gallen immer noch Tiere unterwegs. Der heutige Wintereinbruch wird die Wanderlust der kälteempfindlichen Tierchen zwar bremsen, schaden tut er ihnen nicht: Sie marschieren einfach dann wieder los, wenn die Temperaturen am Wochenende milder werden.



An der Oberstrasse im Ahorn markiert ein Amphibienhaag, wo die Tiere vom Menzlen herunter Richtung Burgweier ziehen - und vor Erreichen der Strasse abgefangen und dann zum Burgweier-Areal getragen werden. (Bild: Reto Voneschen - 21. März 2019)

In der Stadt St.Gallen sind derzeit an verschiedenen Orten auch mitten im Siedlungsgebiet Rettungsaktionen für wandernde Amphibien im Gang. Wo Tiere eingesammelt und zum nächsten Weiher getragen werden, erkennt man am Bildweiher und an der Verzweigung Ober- und Ahornstrasse an Plastikzäunen entlang der Strassen. In der Kesselhalde beim Ostfriedhof oder am Sonnenberg in Abtwil ist die Situation komplizierter: Hier wandern die kleinen Hüpfer durch die Vorgärten zu ihren Weihern.



Jeden Frühling marschieren Tausende Frösche, Kröten und Molche von ihren Überwinterungsorten in Hecken und Wäldern zum Laichen an Weiher und Tümpel. Die Tiere legen dabei erstaunliche Distanzen zurück, und sie geraten dort, wo sie vielbefahrene Strassen queren müssen, auch regelmässig «unter die Räder». In der Stadt St.Gallen helfen ihnen Amphibienleitwerke, aber auch Freiwillige des Naturschutzvereins über die Strasse.

Donnerstag, 4. April - 9:36 Uhr

Der TSV St.Otmar empfängt Wacker Thun: Der Heimsieg ist für die Otmärler eigentlich Pflicht

(pd/vre) Am Donnerstag, 20.15 Uhr, gastiert der Handball-Cupsieger Wacker Thun auf der Kreuzbleiche. In der Meisterschaft sind die Thuner bis jetzt zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben, mit dem Gewinn des Schweizer Cups meldeten sie sich zurück. Die verletzten Spieler sind wieder an Bord und mit dem gestärkten Selbstvertrauen aus dem Cup ist Wacker Thun ein ernstzunehmender Konkurrent für die Handballer von St.Otmar im Kampf um den Meistertitel.

Die Thuner werden heute Abend alles daran setzen mit einem Sieg gegen den TSV St.Otmar den fünften Platz zu behaupten. Der TSV St.Otmar seinerseits wird nichts unversucht lassen, um die Finalrunde nicht auf dem letzten Platz zu beenden. Die beiden bisherigen Partien in der laufenden Meisterschaft gingen zu Gunsten der St.Galler aus. Für den TSV St. Otmar, der in der Finalrunde bis jetzt nur drei Partien gewinnen konnte und einmal unentschieden spielte, geht es auch darum, mit einem Sieg das nötige Selbstvertrauen für die Playoffs zu holen.

Donnerstag, 4. April - 9:28 Uhr

Acapickel-Gründungsmitglied Bettina Dieterle gastiert in der St.Galler Kellerbühne

Politisches Kabarett mit Bettina Dieterle. (Bild: PD)

(pd/vre) Mit dem «Suffragettenblues» steht am Freitag, 20 Uhr, in der St.Galler Kellerbühne ein poetisch-musikalischer Abend mit Absurditäten und Geschichten aus dem 21. Jahrhundert auf dem Programm. Die gestandene Theater- und Fernsehfrau Bettina Dieterle, die schon bei der Gründung der legendären Acapickels dabei war, bietet mit ihrem ersten Soloprogramm «garantiert keine Comedy, sondern politisches Kabarett vom Feinsten», wie es in der Ankündigung heisst: «Hier muss man keine Schenkel klopfen, sondern mitdenken. Nicht nur die Lachmuskeln, auch die Synapsen des Publikums werden aktiviert.» Begleitet wird die Suffragette vom kleinsten, feinsten Sinfonieorchester der Welt, von Nora Kaiser und Adrian Borter.

Mittwoch, 3. April - 18:07 Uhr

Nationale Klima-Demo vom Samstag: In St.Gallen trifft man sich um 14 Uhr beim Vadian-Denkmal

(vre) Am kommenden Samstag wird in verschiedenen Städten der Schweiz wiederum fürs Klima demonstriert. Das Thema ist «Klimagerechtigkeit». Gefordert wird unter diesem Stichwort, dass die ungleiche Verteilung der Folgen der globalen Erwärmung unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips auszugleichen sind. Die Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten zum Klimawandel beitrügen, litten am stärksten unter seinen Folgen, heisst es auf der Internetseite der Klima-Demo.



Klimaaktivisten mit verbundenen Augen machen am Mittwochnachmittag auf dem Kornhausplatz auf ihre Forderungen und die Klima-Demo vom Samstag in St.Gallen aufmerksam. (Bild: David Gadze - 3. April 2019)

Dass auch in St.Gallen am Samstag demonstriert wird, haben all jene gemerkt, die am Mittwochnachmittag auf dem Kornhausplatz am Hauptbahnhof unterwegs waren. Ein Gruppe junger Klimaaktivisten demonstrierte dort mit verbundenen Augen, Transparenten und einer nicht zu überhörenden Sirene. Die Klima-Demo vom Samstag startet in St.Gallen um 14 Uhr beim Vadian-Denkmal. Interessierte jeglichen Alters seien dazu eingeladen, heisst es beim Klimakollektiv Ostschweiz.

Mittwoch, 3. April - 16:21 Uhr

Intelligent und erfinderisch

Der fischende Rabe an der Sitter. (Leserbild: Ingrid Zürcher - 2. April 2019)

(vre) Raben gelten, was das Futter angeht, als sehr anspruchslos. Und weil sie für Vögel ziemlich intelligent sind, kommen sie auch an schwer zugängliche Nahrung heran. Raben, die im Stadtpark Abfallkübel plündern oder auf der Kreuzbleiche weggeworfene Kebap-Packungen untersuchen, sind keine Seltenheit. Dass Raben auch fischen und dabei erst noch Erfolg haben, belegt eine Leserbild, das dieser Tage an der Sitter entstanden ist.

Mittwoch, 3. April - 16:17 Uhr

Neuer Leiter Sicherheit bei der Stadtpolizei St.Gallen

Anjan Sartory, neuer Leiter des Bereichs Sicherheit bei der Stadtpolizei St.Gallen. (Bild: PD)

(sk/vre) Der St.Galler Stadtrat hat Anjan Sartory zum neuen Leiter des Bereichs Sicherheit bei der Stadtpolizei gewählt. Er wird gemäss Mitteilung vom Mittwoch gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung der Polizei. Er ersetzt gemäss Mitteilung vom Mittwoch Philipp Sennhauser, der Anfang Februar zur Kantonspolizei St.Gallen gewechselt hat. Sartory, aktuell Stabschef bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, wechselt auf den 1. November zur Stadtpolizei.

Mittwoch, 3. April - 15:48 Uhr

Verkehrsorganisationen und Hochschule Rapperswil befragen Fussgängerinnen und Fussgänger

Die Verkehrsorganisationen Umverkehr und Fussverkehr Schweiz sowie die Hochschule für Technik Rapperswil loten derzeit mit einer Umfrage die Zufriedenheit von Fussgängerinnen und Fussgänger mit ihrer Stadt aus. Ausfüllen kann man den Fragebogen für 16 Städte, darunter auch St.Gallen. Äussern kann man sich dabei unter anderem über die Qualität der Infrastruktur oder das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer.

Wie bequem und wie schnell kommt man in der Stadt St.Gallen als Fussgängerin und Fussgänger vorwärts? Das will eine jetzt gestartete Umfrage herausfinden. (Bild: Hannes Thalmann)

Die Befragung ist eines von drei Teilprojekten über die Situation des Fussverkehrs in der Schweiz. Ziel ist, vergleichbare Resultate über die drei Sprachgrenzen hinweg zu ermitteln. Neben der Sicht der Fussgängerinnen und Fussgänger umfasst das Gesamtprojekt Tests der Fussverkehr-Infrastruktur sowie Erhebungen über Ressourcen und Einsatz von Politik und Verwaltung in diesem Bereich.

Mittwoch, 3. April - 12:27 Uhr

Waldbrand über Abtwil: Feuerwehr hatte die Flammen rasch im Griff

Der Rauch war aus grosser Distanz zu sehen. (Bild: Martin Oswald)

(lw) In Abtwil auf dem Sonnenberg waren am Mittwochmittag hohe Rauchsäulen zu sehen. Ein Mann habe am Waldrand Äste verbrannt, sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. «Wegen eines Windstosses haben dann die Flammen auf das Waldstück übergegriffen. Betroffen waren rund 200 Quadratmeter Wald.» Weil der Mann Alarm schlug, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr Gaiserwald war im Einsatz und auch die Kantonspolizei rückte aus.

Mittwoch, 3. April - 12:12 Uhr

Richard Lehner stellt sein Buch über die Zirkusartistin Josefina Tanasa in St.Gallen vor

Josefina Tanasa mit Mann und Clown Zandarico bei einer Probe des Zirkus Knie im Jahr 1967. (Bild: PD)

Die Lebensgeschichte der rumänischen Zirkusartistin Josefina Tanasa liest sich wie ein Abenteuerroman. Als Kind einer Arbeiterfamilie kam sie zum Zirkus und heiratete einen Clown. Verfolgt von der Diktatur in Rumänien gelang der Familie 1966 mit Hilfe von Rolf Knie senior die Flucht in den Westen, zuerst nach Wien danach in die Schweiz. Von dort trat die Familie – nach einem Engagement beim Zirkus Knie – einen Triumphzug durch die grossen Manegen der Welt an.

Der Rorschacher Ex-Journalist, Bibliothekar, Autor und Kommunikationsberater Richard Lehner hat unter dem Titel «Josefina – Haare aus Stahl» ein Buch über das Leben der Artistin geschrieben. Kommenden Montag, 10 Uhr, stellt er es im Turmzimmer in der Bibliothek in der St.Galler Hauptpost vor. Der Eintritt zur Buchpräsentation ist gratis.

Mittwoch, 3. April - 11:45 Uhr

Nationalratswahlen: CVP mit einem Bisherigen und fünf Neuen aus der Region rund um St.Gallen

(pd/vre) Die CVP des Kantons St.Gallen steigt mit zwei regional getrennten Listen in den Nationalratswahlkampf. Auf der Liste Nord-West figurieren neben dem bisherigen Nationalrat Nicolo Paganini (Abtwil) fünf Personen aus der Region St.Gallen. Es sind dies in der Reihenfolge auf der Liste Helen Alder Frey (Juristin/Stadträtin, Gossau), Trudy Cozzio (Schulische Heilpädagogin, St.Gallen), Judith Scherzinger Gehrer (Unternehmerin, Gossau), Richard Ammann (Sprachlehrer und Hockeytrainer, Abtwil) und Christoph Bärlocher (Bauunternehmer/Kantonsrat, Eggersriet).

Mittwoch, 3. April - 11:32 Uhr

Nach Unfall auf der St.Galler Stadtautobahn: Behinderungen bis weit in den Nachmittag hinein

(kapo/vre) Am Mittwoch, nach 8.15 Uhr, ist es auf der A1 bei der Ausfahrt St.Gallen-Neudorf zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 31-Jähriger prallte mit seinem Auto gegen die Leitplanke. Danach überschlug sich sein Auto. Verletzt wurde beim Zwischenfall niemand; der Unfallfahrer konnte seinem Auto nach Angaben der Kantonspolizei beinahe unverletzt entsteigen.

Der Unfall vom Mittwochmorgen ereignete sich auf Höhe der Autobahnausfahrt Neudorf. (Bild: FM1Today-Leserreporter)

Normal- und Überholspur der Stadtautobahn mussten im Bereich der Unfallstelle aber gesperrt und der Verkehr über den Pannenstreifen geleitet werden. Durch den auf den Unfall folgenden Stau gab es zeitweise Wartezeiten bis zu 20 Minuten. Am Mittag meldete die Kantonspolizei, dass aufgrund der Reparaturarbeiten an der Leitplanke bis weit in den Nachmittag hinein mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Der Schaden alleine an den Autobahneinrichtungen dürfte mehrere 10'000 Franken betragen. Die Staatsanwaltschaft hat die Sicherstellung des Unfallautos sowie eine Blut- und Urinprobe beim Lenker angeordnet. Jetzt sucht die Kantonspolizei Personen, die Angaben zur Fahrweise des 31-Jährigen vor dem Unfall machen können. Sie werden in einer Mitteilung gebeten, sich unter 058'229'80'00 zu melden.

Mittwoch, 3. April - 11:17 Uhr

Der Mittwochmarkt findet erstmals nach neuem Regime statt: Neuer Standort, neue Öffnungszeit

Am 1. April ist das neue Regime für die Wochenmärkte und den Bauernmarkt auf dem St.Galler Marktplatz in Kraft getreten. Die Marktstände wurden nach der Parkplatzaufhebung näher an die grünen Häuschen des ständigen Marktes gerückt. Und geöffnet ist der Mittwochmarkt neu nur noch bis 15 Uhr. Von dieser Verkürzung der Öffnungszeit ist der ständige Markt nicht betroffen.

Am Mittwochmorgen auf dem neu gegliederten Markt. Die Stände des nichtständigen Marktes stehen auf den ehemaligen Parkplätze vor der Bank Acrevis und dem Restaurant Marktplatz. (Bild: Reto Voneschen - 3. April 2019)

Heute Mittwoch findet der erste Wochenmarkt nach dem neuen Regime statt. Nach einem Augenschein ist bereits auch klar: Optisch ist das Zusammenrücken der Stände ein Gewinn, und zwar gerade am Mittwoch, wenn der nichtständige Markt mit acht Anbietern relativ klein ist.

Parallel zur Neuordnung der Märkte läuft immer noch die Einführung des neuen Verkehrsregimes ohne Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt. Die Polizei ist präsent, büsst aber noch nicht: Jene, die hier der Gewohnheit folgenden einen Abstellplatz suchen, werden per Flyer auf Parkplatzaufhebung und alternative Parkierungsmöglicheiten aufmerksam gemacht.

Dienstag, 2. April - 21:50 Uhr

Brauerei Schützengarten feiert 240 Jahre: Grosses Brauerei-Fäscht am 27. April

Die Brauerei Schützengarten wurde 1779, also vor 240 Jahren, gegründet. Sie ist damit der älteste noch existierende Betrieb ihrer Art in der Schweiz. Das Jubiläum wird am 27. April, 11 bis 22 Uhr, mit einem grossen Fest auf dem Schützengarten-Areal an der St.Jakob-Strasse in St.Gallen gefeiert.

Das Areal der Brauerei Schützengarten an der St.Jakob-Strasse in St.Gallen. (Bild: PD)

Neben einem Festzelt mit Musikformationen aus der ganzen Ostschweiz warten ein Rundgang durch die Brauerei, Bierdegustationen, eine «Fäscht-Garage» und eine Craftbier-Bar auf Gäste. Für kleine Besucherinnen und Besucher wird zudem ein Kinderparadies mit Piraten-Hüpfburg, mit Jahrmarktständen, mit Harassen-Turm-Bauen, einer FCSG-Torwand und einem Unterhaltungsteil betrieben.

Dienstag, 2. April - 17:57 Uhr

Vom Sportler zum Sportmanager: Wieder Prominenz an der Sportmanagement-Weiterbildung der HSG

(hsg/vre) Diese Woche startet an der Uni St.Gallen die fünfte Durchführung der Sportmanagement-Weiterbildung, die die HSG in Kooperation mit Schalke 04 anbietet. Zu den Teilnehmern gehören gemäss Mitteilung in diesem Jahr unter anderem Sportgrössen wie der ehemalige Fussball-Profi und kroatische Internationale Mladen Petrić, die Schweizer Fussball-Legende Andy Egli sowie der ehemalige deutsche Fussball-Nationalspieler Philipp Wollscheid.

Der Start zur Weiterbildung in Sportmanagement im HSG-Weiterbildungszentrum Holzweid. (Bild: PD)

Im insgesamt vier Monate dauernden Programm werden die Teilnehmer in der Führung von Sportorganisationen, in Sportvermarktung, Sponsoring und Verhandlungstaktik unterrichtet. Ebenfalls ein Thema sind Entwicklungen wie E-Sports. Gemäss dem akademischen Leiter Professor Wolfgang Jenewein machen ehemalige Spitzensportler nur einen kleinen Teil der «Studierenden» aus: «Die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind überwiegend Manager aus dem Sportbereich. Dadurch ist der Austausch untereinander umso interessanter.»

Dienstag, 2. April - 17:22 Uhr

Elephant-Club wechselt die Hand und wird bis August komplett umgebaut

(pd/vre) Nach über 15 Jahren und über 2000 Partys hat der Elephant-Club an der Hinteren Poststrasse 2 jetzt die Hand gewechselt. Per 1. April hat gemäss Mitteilung vom Dienstag die Elephant-Management AG unter Verwaltungsratspräsident Ruedi Bütikofer den Club in der ehemaligen Zeitungsdruckerei der Ende 1997 eingestellten Tageszeitung «Die Ostschweiz» übernommen.

An Silvester im Elephant-Club. (Bild: Michel Canonica - 1. Januar 2018)

Gleichzeitig mit dem Betreiberwechsel wurde der beliebte Club geschlossen. Er wird jetzt komplett umgebaut. Das «Elephant» soll voruassichtlich im August mit neuem Konzept und neuem Erscheinungsbild wieder eröffnen. Geboten werden sollen ab dann gemäss Mitteilung «zeitgemässe Events und modernes Clubbing».

Dienstag, 2. April - 16:44 Uhr

Vom 11. bis 18. August werden in Rorschach wieder Sandskulpturen gebaut

Immer eine Attraktion, die viel Publikum an den See lockt: das Sandskulpturen-Festival in Rorschach. (Bild: Urs Bucher - 24. August 2017)

(vre) Das Sandskulpturen-Festival in Rorschach zieht Jahr für Jahr Hunderte Besucherinnen und Besucher an den See - auch aus der Stadt St.Gallen. In diesem Jahr findet der Anlass vom Samstag, 11. Augst, bis am Sonntag, 8. September, statt. Vom 11. bis 18. August bauen die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sandskulpturen-Wettbewerb ihre kunstvollen Figuren. Nach der Bewertung und Rangierung durch die Jury werden die Skulpturen dann bis Sonntag, 8. September, öffentlich ausgestellt.

Dienstag, 2. April - 15:17 Uhr

Am Samstag feiert das Kulturmagazin «Saiten» seine ersten 25 Jahre - auch im alten Kino Rex

Dieser Tage wird das Ostschweizer Kulturmagazin Saiten 25 Jahre alt. Die Geburtstagsparty findet am kommenden Samstag statt, und zwar im Konsulat an der Frongartenstrasse 9 und im ehemaligen Kino Rex am Blumenbergplatz in St.Gallen. Das Programm bringt gemäss Mitteilung «Wörter und Kulturtaten, Wandkunst, Pizza und Kulturkuchen, Spokenword und Theater, Punkrock und Future Disco, laute und leise Töne und viel Frauenpower zusammen».

Das aktuelle «Saiten»-Kollektiv hat am Wochenende Grund zum Feiern. (Bild: PD/Tine Edel)

Im Konsulat sind am Samstag, ab 14 Uhr, zu hören und zu sehen: Gaffa mit der Saiten Memory Line, Kubiks Wand-Comic, das Vokalensemble Voci, das Theater am Tisch mit einer Niklaus-Meienberg-Collage sowie Slam-Gratulationen und Jugo-Rock mit Knuts Koffer. Dazwischen, um 16 Uhr, findet die Gründungsversammlung der IG Kultur Ostschweiz statt, einem für alle offenen Netzwerk von Kulturschaffenden, Institutionen und Interessierten.

Im Exrex am Blumenbergplatz beginnt das Programm am Samstag, 20 Uhr, mit einer Jubiläumsausgabe der Videokolumne «Schäfers Stunde». Danach geht es bis frühmorgens weiter mit Esther Poly, Velvet Two Stripes, Les Belles de Nuit, The Robots und Cameo DJ-Set. Das frühere, dem Abbruch geweihte Kino steht nach der «Saiten»-Party für eine dreimonatige Zwischennutzung zur Verfügung.

Dienstag, 2. April - 14:43 Uhr

Stadtpolizei setzt Schwerpunkt bei Kontrollen im Strassenverkehr: 270 Bussen und 21 Verzeigungen

(stapo/vre) In der Woche vom 25. bis zum 30. März hat die St.Galler Stadtpolizei schwerpunktmässig Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 270 Personen, die die Verkehrsregeln nicht eingehalten hatten, mit einer Ordnungsbusse beglückt. Weitere 21 Personen wurden verzeigt. Ziel der Präventionsaktion sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung vom Dienstag.

St.Galler Stadtpolizisten während einer nächtlichen Verkehrskontrolle. (Symbolbild: Stadtpolizei St.Gallen)

Während der Schwerpunkt-Woche Verkehr ändert der Fokus der Kontrollen Tag für Tag. Einmal standen etwa Tiertransporte, dann die Missachtung von Rotlichtern oder drittens das Verhalten von Velofahrerinnen und Velofahrern im Vordergrund. Häufigster Grund für Bussen war zwischen dem 25. und 30. März das Nichttragen des Sicherheitsgurtes. Insgesamt wurden so 81 Personen, darunter sechs Kinder, erwischt.

Weitere 41 Ordnungsbussen gab's wegen Missachtung von Fahrverboten und 21 wegen Fahren ohne Licht. Zudem wurden 39 Personen wegen Telefonieren am Steuer gebüsst. Verzeigt hat die Stadtpolizei sieben Chauffeure, die ihre Arbeits-, Ruhe- oder Lenkzeit nicht eingehalten hatten. Verzeigungen gab es unter anderem auch wegen technischen Mängeln am Fahrzeug oder wegen Verstössen gegen Auflagen.

Dienstag, 2. April - 14:23 Uhr

Für das Heimspiel gegen die Grasshoppers sind 9900 Tickets abgesetzt – Zeidler steht an der Seitenlinie

(pl/dwa) Nach drei Niederlagen in Folge steht der FC St.Gallen vor wegweisenden Tagen: Am Mittwoch, ab 20 Uhr, empfangen die Ostschweizer zu Hause die letztklassierten Grasshoppers, ehe sie am Samstag auswärts auf das Zweitletzte Xamax treffen. St.Gallens Vorsprung auf den Barrageplatz beträgt bloss noch sechs Punkte. Für das Heimspiel gegen die Grasshoppers wurden bis Dienstagmittag 9900 Tickets abgesetzt. Verzichten muss Trainer Peter Zeidler auf die langzeitverletzten Cedric Itten und Alain Wiss.

FCSG-Trainer Peter Zeidler am Auswärtsspiel gegen die Young Boys vom vergangenen Sonntag. (Bild: Anthony Anex/KEY - 31. März 2019)

Rekurrieren wird der FC St.Gallen gegen die Sperre von Coach Zeidler. Der Deutsche war von Schiedsrichter Lionel Tschudi am Sonntag im Spiel gegen die Young Boys wegen wiederholten Reklamierens auf die Tribüne verwiesen worden. Für das Spiel gegen die Grasshoppers hätte Zeidlers Sperre - entgegen erster Meldungen vom Dienstag - aber sowieso noch nicht gegolten, weil dem Club eine Einsprachefrist von zwei Tagen zugestanden wird. Während dieser Zeit tritt die Sanktion nicht in Kraft. Betroffen wäre somit die wichtige Auswärtspartie in Neuenburg vom kommenden Samstag gewesen.

Dienstag, 2. April - 12:44 Uhr

Nach der Parkplatzaufhebung wird der Marktplatz für Fussgänger attraktiver gemacht

Die farbigen Linien auf dem Marktplatz gehören zu einem Spiel, das bald einmal Kinder erfreuen soll. (Bilder: Reto Voneschen - 2. April 2019)

(vre) Eine verschlungene Sitzbank zwischen den grünen Häuschen des ständigen Marktes. Farbige Linien vor der Bank Acrevis, wo sich bis vergangenen Donnerstag Parkplätze befanden. Nach der Aufhebung dieser Abstellplätze soll der St.Galler Marktplatz farbiger und gemütlicher werden. Er soll auch dann, wenn kein Wochen- oder Bauernmarkt stattfindet, zum Verweilen einladen.

Die verschlungene Sitzbank in der Lücke zwischen den Häuschen des ständigen Markts.

Wie ein Augenschein zeigt, klappt die Einhaltung des neuen Verkehrsregimes auf dem Marktplatz bereits ziemlich gut. Einzelne Autofahrer - am Dienstagmorgen vornehmlich mit Kontrollschildern aus dem Thurgau oder am Appenzellerland - sind auf dem Platz zwar noch anzutreffen. Sie werden im Moment noch nicht gebüsst. Die Stadtpolizei ist vielmehr präsent und informiert mit einem Flugblatt über die Parkplatzaufhebung.

Dienstag, 2. April - 12:24 Uhr

Wartungsarbeiten an St.Galler Parkuhren ziehen neugierige Blicke auf sich

Wartungsarbeiten an einer Parkuhr an der Gartenstrasse in St.Gallen. (Bild: Reto Voneschen - 2. April 2019)

Dieser Tage hat die Stadtpolizei St.Gallen an diversen Parkuhren grössere Unterhaltsarbeiten ausführen lassen. Dabei sei es um ein neues Update der Software sowie eine optimierte Stromversorgung gegangen, sagt Stapo-Sprecher Roman Kohler auf Anfrage. Die Arbeiten, in die Spezialisten des Herstellers der Parkuhren involviert sind, werden heute abgeschlossen.

Am Dienstagvormittag arbeiteten die Techniker beispielsweise an Parkuhren an der Gartenstrasse. Nicht nur Autofahrer, sondern auch Passantinnen und Passanten interessierten sich dafür, was das vor sich ging. Allerdings ist es keine Seltenheit, dass an den Stadtsanktgaller Parkuhren gemecht wird: An ihnen, so sagt Stapo Sprecher Roman Kohler, würden immer wieder Services durchgeführt. Und natürlich müssten auch regelmässig die Münzbehälter in ihnen geleert werden.

Montag, 1. April - 20:12 Uhr

Eingesperrt, ohne je eine Straftat begangen zu haben: Ausstellung und Vortragsabend in St.Gallen

(pd/vre) Bis 1981 wurden in der Schweiz Jugendliche und Erwachsene in Anstalten und Gefängnissen gesperrt, ohne je eine Straftat begangen zu haben. Diese Vorgänge wurden ab 2014 von der unabhängigen Expertenkommission (UEK) Administrative Versorgungen im Auftrag des Bundesrates untersucht. Das Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Jetzt tritt die UEK mit einer Ausstellung und Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Schweiz an die Öffentlichkeit.

Der Informationsstand «Ausgegrenzt & weggesperrt» in der St.Galler Marktgasse. (Bild: Reto Voneschen - 1. April 2019)

Vom Dienstag bis zum 7. April steht die Wanderausstellung in der Marktgasse in St.Gallen. Verschiedene Stationen laden in einem begehbaren Pavillon dazu ein, sich mit dem schwierigen und aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbaren Thema zu beschäftigen. Vorgestellt werden auch regionale Fälle von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen.

Am Dienstag, 20.15 Uhr, beschäftigt sich auch die Erfreuliche Universität im Palace unter dem Titel «Rechtlos im Rechtsstaat» mit dem Thema. Lukas Gschwend und Gisela Hauss präsentieren Beispiele von Zwangsmassnahmen und erklären, wie sie in Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Prinzipien standen. Die folgende Diskussion wird vom Journalisten Hanspeter Spörri moderiert.

Montag, 1. April - 19:54 Uhr

SP und Grüne der Stadt St.Gallen feiern Aufhebung der Parkplätze auf dem Marktplatz mit Apéro

(vre) Vergangene Woche wurden die 38 Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt aufgehoben. Der frei werdende Raum wird für eine Reorganisation der Märkte verwendet, aber auch für Fussgängerinnen und Fussgänger attraktiver eingerichtet. Pflanzkübel und eine Sitzbank stehen bereits. Erste farbige Markierungen für Spielfelder sind auch schon sichtbar.

Der Apéro zur Parkplatzaufhebung von SP und Grünen auf dem Marktplatz. (Bild: Reto Voneschen - 1. April 2019)

Am Montagabend haben SP und Grüne der Stadt St.Gallen zum Apéro auf den neu parkplatzfreien Marktplatz eingeladen. Rund 50 Personen, darunter viele ältere Parteimitglieder, sind der Einladung gefolgt. Diskutiert wurde bei Orangensaft, Muffins sowie mitgebrachtem Bier und Sekt nicht nur über die Parkplatzaufhebung und die bereits sichtbaren Aufwertungen. Themen waren natürlich auch die neu verkürzte Öffnungszeit des ständigen Marktes sowie das in Vorbereitung stehende Projekt zur Umgestaltung des Marktplatzes.

Montag, 1. April - 16:35 Uhr

Das Strassenkunstfestival «Aufgetischt» findet am 10. und 11. Mai in der Altstadt statt

Am 10. und 11. Mai findet in St.Gallen wieder ein Gaukler- oder Buskers-Festival statt. Die Vorbereitungen dafür sind weit gediehen. So sei das Programm fast komplett, schreiben die Organisatoren im Internet. Die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien aus über 700 Bewerbungen von Strassenkünstlerinnen und Strassenkünstlern ausgewählt worden. Das Echo auf die Ausschreibung sei überwältigend gewesen.

Das Strassenkunstfestival «Aufgetischt» fand erstmals 2012 im Rahmen des Gallusjubiläums statt. Am 10. und 11. Mai dieses Jahres geht bereits die achte Auflage des beliebten Anlasses über die Bühne. (Bild: Urs Bucher - 6. Mai 2012)

Gesucht sind aber nicht nur Acts. Auftischen könne das OK nämlich nicht alleine. Daher würden immer noch Helferinnen und Helfer fürs Festival gesucht, heisst es im Internet. Auf jene, die sich meldeten, warte ein tolles Festival, ein motiviertes Team - und vielleicht auch eine Wimpelkette zum Aufhängen. Für Helferinnen und Helfer sind Getränke und Verpflegung während des Einsatzes gratis. Dazu ist ein T-Shirt, ein Festivalarmband und das Programmheft geschenkt. Anmelden kann man sich im Internetauftritt von «Aufgetischt».

Montag, 1. April - 16:15 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten: Brücke in der Spisegg bis Herbst nur einspurig befahrbar

(gde/vre) Voraussichtlich am 8. April startet der Kanton an der Strasse von St.Gallen nach Engelburg die Arbeiten zur Instandsetzung der Sitterbrücke in der Spisegg. Sie dauern gemäss Informationsblatt der Gemeinde Gaiserwald bis Ende Oktober. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten mit Hilfe einer Lichtsignalanlage einspurig über die Brücke geführt.

Die «Hüslibrücke» in der Spisegg: Während der Sanierung der benachbarten Strassenbrücke wird der Fussverkehr vom 8. April bis Ende Oktober über die alte Holzbrücke umgeleitet. (Bild: Urs Bucher - 22. April 2018)

Auf der Spiseggbrücke muss der gesamte Belag samt Abdichtungen und Geländer ersetzt werden. Die Arbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt: Zuerst wird die eine Fahrspur, danach die andere saniert. Der Fussverkehr wird während der gesamten Bauzeit über die benachbarte Holzbrücke geführt.

Montag, 1. April - 15:59 Uhr

Spende für Nachwuchsprojekt «Future Champs Ostschweiz» übergeben

(pd/vre) Die UBS Ostschweiz unterstützt das Nachwuchsprojekt des FC St.Gallen. Am Rand des Grossanlasses «Ausblick mit Weitblick» übergab Regionaldirektor Hanspeter Thür FCSG-Präsident Matthias Hüppi die Spende von 3000 Franken für «Future Champs Ostschweiz». Hüppi hatte gemäss Mitteilung zuvor vor 1300 Kunden und Mitarbeitern der UBS Ostschweiz darüber gesprochen, wie er Veränderungen angeht und wie er erreichen will, dass der FCSG volksnaher wird.

UBS-Regionaldirektor Hanspeter Thür (rechts) übergibt FCSG-Präsident Matthias Hüppi die Spende für «Future Champs Ostschweiz». (Bild: PD)

Im Programm «Future Champs Ostschweiz» werden rund 800 Kinder und Jugendliche aus Clubs der ganzen Region gefördert. Die UBS-Spende fliesst gemäss Matthias Hüppi in den Fonds für die Förderung von Jungtalenten, deren Eltern diese Förderung finanziell nicht oder nur schwer tragen können.

Montag, 1. April - 13:22 Uhr

VCS zeigt sich erfreut über Aufhebung der Parkplätze auf dem St.Galler Marktplatz

(pd/vre) Am 25. April 1988 hat SP-Stadtparlamentarier Thomas Wepf eine Interpellation für einen autofreien Marktplatz eingereicht. 31 Jahre später ist seine Vision wenigstens teilweise Realität: Am 28. März 2019 wurden die 38 Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt aufgehoben. Der VCS St.Gallen/Appenzell erinnert in einer Mitteilung an den seinerzeitigen Parlamentsvorstoss und zeigt sich erfreut darüber, das diesem endlich Massnahmen folgen.

Die neuen Zweirad-Parkplätze auf dem Trottoir entlang der Nordseite des St.Galler Marktplatzes. (Bild: Reto Voneschen - 31. März 2019)

Mit der Massnahme sei ein wichtiger Schritt getan, damit im Stadtzentrum die Menschen im Zentrum stünden und nicht die Autos. Parkplätze gibt es nach Meinung des VCS «ohnehin ausreichend in zumutbarer Gehdistanz». Und wer nicht zu Fuss gehen wolle, fahre bequem mit Bus oder Velo ins Stadtzentrum. Und für alle, die mit dem Velo unterwegs seien, gebe es jetzt neue Abstellmöglichkeiten rund um den Marktplatz, freut sich der VCS.

Montag, 1. April - 13:05 Uhr

Osterhasen, Eier und alles, was daraus schlüpft, bis 28. April im St.Galler Naturmuseum

«Allerlei rund ums Ei» heisst die traditionelle Osterausstellung im Naturmuseum St.Gallen. In diesem Jahr ist sie bis 28. April zu sehen. Und nicht unwichtig zu wissen, falls das Wetter über Ostern nicht mitmachen sollte: Das Naturmuseum und damit die Ausstellung ist am Karfreitag und am Ostermontag geöffnet.

Die erstaunliche Vielfalt dessen, was aus Eiern alles schlüpft, wird derzeit im St.Galler Naturmuseum gezeigt. (Bild: PD/Naturmuseum St.Gallen)

Die Sonderausstellung präsentiert die ganze Vielfalt der Eier - vom grossen Straussenei bis zu den winzigen Eiern der Achat-Schnecke. Mit etwas Geduld ist in den Brutkästen des Museums zudem das Wunder des Schlüpfens von Zwerghühnern und Wachteln zu beobachten. Keine Eier legt der Osterhase, der als Kaninchen der Rasse «Zwergwidder» die Ausstellung belebt.

Passend zu Ostern ist das Rahmenprogramm der Eier-Ausstellung. Sehr beliebt sind die Anlässe über Schoggihasen. Am Samstag, 6. April, 10 bis 17 Uhr, zeigen Jolanda und Beat Gerber Schritt für Schritt wie solche entstehen. Am 7., 13. und 14. April, jeweils 10 bis 12, 12.15 bis 14.15 und 14.30 bis 16.30 Uhr, findet der Familien-Workshop «Selber einen Schoggihasen giessen» statt. Die Teilnahme kostet 20 Franken pro Person; anmelden kann man sich dafür unter 071'243'40'40. Und wer interessiert ist, greift möglichst schnell zum Telefon: Die Platzzahl ist beschränkt, das Interesse in früheren Jahren war riesig.

Montag, 1. April - 9:44 Uhr

Kinok in der Lokremise zeigt St.Galler Dokfilm: Premiere mit Regisseur und Darstellern

(rbe/vre) Kinofilme, die in St.Gallen spielen, sind dünn gesät. Jetzt kommt ein eigentlicher St.Galler Dokumentarfilm in die Kinos, der bereits auch an den Solothurner Filmtagen stark beachtet wurde. Der Dokumentarfilm «Ly-Ling und Herr Urgesi» zeigt, wie die Jungdesignerin Ly-Ling und der traditionelle Schneider Cosimo Urgesi in einem Atelier an der St.Galler Bahnhofstrasse zusammenarbeiten.

Ly-Ling Vilaysane und Cosimo Urgesi an der St.Galler Bahnhofstrasse. (Bild: PD)

Am Dienstag, 20 Uhr, feiert die «Culture-Clash-Komödie» mit zwei Generationen, zwei Berufsauffassungen und zwei unterschiedlichen Menschen seine St.Galler Premiere im Kinok in der Lokremise. Mit von der Partie sind dabei Regisseur Giancarlo Moos sowie die beiden St.Galler Protagonisten. Danach sind zwischen dem 4. und 24. April sechs weitere Vorstellungen geplant.

Montag, 1. April - 7:56 Uhr

Der April dürfte diese Woche seinem Namen wettermässig alle Ehre machen

(vre) Der Montag, darüber sind sich die Wetterfrösche im Internet einig, wird immer noch schön und sonnig mit Temperaturen bis 18 Grad. Teilweise ziehen erste Wolkenfelder vorüber. Am Dienstag ist tagsüber weiter mit schönem Wetter zu rechnen, gegen Abend wird es zunehmend bewölkt. Am Tag schwanken die Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad.

Prächtig blühende Büsche mit einer Strassensignalisation, die diese Woche wieder an Bedeutung gewinnen könnte. (Leserbild: Mattias Dolder - Harzbüchelstrasse, 31. März 2019)



Ab Dienstagabend, am Mittwoch und Donnerstag, darüber herrscht auch noch Einigkeit unter den Wetterportalen, wird eine Störung mit Regen und allenfalls etwas Schnee über St.Gallen hinweg ziehen. Parallel dazu sinken die Temperaturen. In der Nacht auf Donnerstag und auf Freitag tendiert das Thermometer in den Nachtstunden gegen 0 Grad. Gärtnerinnen und Gärtner tun gut daran, diese Entwicklung mit Rücksicht auf kälteempfindliche Pflanzen im Auge zu behalten.

Aufs kommende Wochenende hin soll das schöne Wetter nach St.Gallen zurückkehren. Ob das bereits am Freitag mit viel Sonnenschein und erneut steigenden Temperaturen oder erst am Samstag der Fall sein wird, darüber sind sich die Wetterpropheten im Internet uneins. Klar ist auf jeden Fall: Am kommenden Samstag starten für viele in St.Gallen die Frühlingsferien.