ST.GALLER STADT-TICKER: Grüne für Pflästerungen ohne Mörtel +++ Auto mit Anhänger auf der Autobahn umgekippt +++ Wer streiken will, muss frei nehmen



Dienstag, 28. Mai - 14:33 Uhr

Grüne zum Streit um Pflastersteine an der Metzgergasse: Ungebunden Pflästern, aber richtig

(pd/vre) Die Grünen der Stadt St.Gallen sprechen sich dafür aus, dass die Pflastersteine in der Metzgergasse ohne Mörtel, sogenannt ungebunden, verlegt werden. Das sei die Art, wie überall in Europa seit Jahrhunderten gepflästert werde, heisst es in einer Mitteilung der Partei. Bezüglich Wasserversickerung sei die ungebundene Pflästerung mit Blick auf den Klimawandel sowieso die einzige richtige, stellen die Grünen in ihrer Mitteilung fest.

Wenn man die Art richtig ausführe, sei sie ähnlich dauerhaft und belastbar wie eine Pflästerung auf gebundene Art, mit Vermörtelung der Steine, halten die Grünen fest. In den vergangenen Jahren wurde in St.Gallen vor allem auf die gebundene Art gepflästert. Ausnahmen sind der Gallusplatz, die Augustinergasse und Hinterlauben. Dort löste das eine heftige Kontroverse aus. Die Grünen führen die Probleme darauf zurück, dass an der Hinterlauben zu wenig bindender Sand in zu breite Fugen zwischen grobe «Stolper-Pflastersteine» geschüttet wurde.

Wie soll die Metzgergasse gepflästert werden? Auf die traditionelle Art mit Sand oder auf die gebundene Art mit Mörtel? Diese Fragen wird das Stadtparlament entscheiden müssen. Die Gasse selber wünscht sich die gebundene Art. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo - 9. Mai 2019)

Derzeit wird die Engelgasse in ungebundener Art gepflästert. Darüber, wie die Metzgergasse mit Pflastersteinen bestückt werden soll, ist eine Kontroverse entbrannt. Die Gassengesellschaft fordert mit Hinweis auf die Probleme an der Hinterlauben, dass hier gebunden gepflästert wird. Darüber entscheiden, wie es hier weitergeht, muss das Stadtparlament. Die Grünen werden sich dort gemäss Mitteilung für die ungebundene und damit traditionelle Art der Pflästerung aussprechen.

Dienstag, 28. Mai - 10:17 Uhr

Lieferwagen mit Anhänger auf der Stadtautobahn umgekippt - Chauffeur leicht verletzt

(kapo/vre) Zu einem spektakulären Unfall ist es am Montagabend auf der St.Galler Stadtautobahn gekommen. Kurz vor 19.30 Uhr ist auf Höhe der Ausfahrt zum Autobahnanschluss Kreuzbleiche ein Lieferwagen mit Anhänger umgekippt. Der 58-jährige Chauffeur wurde dabei gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen leicht verletzt.

Der 58-Jährige fuhr mit Lieferwagen und Anhänger auf dem mittleren Fahrstreifen von St.Gallen in Richtung Zürich. Höhe Einfahrt Kreuzbleiche wollte er auf den Normalfahrstreifen wechseln. Dabei geriet der Anhänger aus noch unbekannten Gründen ins Schlingern und prallte in die Betonmauer auf der rechten Seite der Fahrbahn.

Der umgekippte Anhänger und dahinter das ebenfalls auf der Seite liegende Zugfahrzeug am Montagabend auf der St.Galler Stadtautobahn. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen - 28. Mai 2019)

Durch den Aufprall schob der Anhänger den Lieferwagen quer über die Fahrbahn, bis die gesamte Kombination kippte und am linken Fahrbahnrand zum Liegen kam. Der Chauffeur musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die städtische Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle. Der Schaden an Auto und Anhänger beläuft sich auf rund 20'000 Franken.

Dienstag, 28. Mai - 9:55 Uhr

Stadtrat steht Frauenstreik positiv gegenüber, wer streiken will, muss aber frei nehmen

(vre) Am 14. Juni findet schweizweit ein Frauenstreik statt. Mit der Aktion soll auf die nicht verwirklichte Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht werden. Auch in St.Gallen bereitet ein Komitee für den Tag Aktionen vor. Was ist aber mit Frauen aus der Stadtverwaltung, die streiken wollen? Dürfen sie das einfach so tun? Diese Fragen haben die Parlamentarierinnen Jenny Heeb (SP), Andrea Scheck (Juso) und Alexandra Akeret (SP) der Stadtregierung per Vorstoss gestellt.

Die St.Galler Stadtregierung unterstützt das Grundanliegen des Frauenstreiks, die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter. Allerdings sieht er beim Frauenstreik die Voraussetzungen nicht als erfüllt an, dass Frauen aus der Verwaltung, die daran teilnehmen wollen, sich auf das in der Verfassung verankerte Streikrecht berufen können. Es handle sich beim Frauenstreik nicht um einen Arbeitskampf, sondern um eine politische Aktion.

Der Button zum Frauenstreik vom 14. Juni. (Bild: Peter Klaunzer/KEY - 20. Mai 2019)

Daraus ergibt sich für den Stadtrat, dass weibliche Angehörige der Verwaltung am 14. Juni der Arbeit nicht einfach fernbleiben können. Er hat aber die Dienststellen der Verwaltung angewiesen, den Wunsch nach Teilnahme am Frauenstreik zu erfüllen. Mitarbeiterinnen, die am 14. Juni streiken wollen, müssen frühzeitig anmelden, dass sie an diesem Tag frei nehmen möchten. Die Abwesenheit gilt als Freizeit und wird nicht bezahlt. Der Tag kann mit Überzeit oder Ferien verrechnet werden.

Frauen aus der Verwaltung, die der Arbeit am 14. Juni unentschuldigt fernbleiben, müssen gemäss den stadträtlichen Antworten auf die Einfache Anfrage mit Massnahmen rechnen. Dabei kann es sich um eine Ermahnung, Beanstandung oder auch um personalrechtliche Sanktionen handeln. Im konkreten Fall werden solche Fälle von den Dienststellen zusammen mit dem Personaldienst der Stadt beurteilt.

Zur Einfachen Anfrage und den Antworten des Stadtrats

Dienstag, 28. Mai - 8:48 Uhr

Maturanden machen Jagd auf Mitschüler

(jw) Die Maturanden der Kantonsschule am Brühl feiern den Maturamorgen. Das heisst, dass sich ihre jüngeren Mitschülerinnen und Mitschüler warm anziehen müssen. Mit Overalls und Masken verkleidet versuchen die Schüler des Abschlussjahrgangs, die anderen mit Wasserpistolen, Rasierschaum oder Waschmittel zu erwischen.

Der Lehrer auf dem Bild posiert übrigens freiwillig.

Maturanden mit Lehrer nahe der Kantonsschule am Brühl. (Bild: Johannes Wey - 28. Mai 2019)

Dienstag, 28. Mai - 8:33 Uhr

Gratiseintritt ins Museum für Frauen am Frauentag war keine Männerdiskriminierung

(vre) Kunstmuseum und Museum im Lagerhaus haben am 8. März, dem internationalen Frauentag, allen Frauen gratis Zutritt gewährt. In der Folge reichte Manuela Ronzani (SVP) im Stadtparlament eine Einfache Anfrage ein: Sie sah durch diesen Gratiseintritt für Frauen die Männer diskriminiert und wollte wissen, was der Stadtrat dagegen unternimmt.

Nun, die drei Männer in der fünfköpfigen Stadtregierung fühlen sich offensichtlich durch den Gratiseintritt für Frauen nicht diskriminiert. Darauf lassen mindestens die jetzt vorliegenden Antworten auf Ronzanis Fragen schliessen. Der Stadtrat werte den Gratiseintritt für Frauen am 8. März nicht als Diskriminierung der Männer, heisst es darin. Es habe sich vielmehr um eine Werbemassnahme gehandelt.



Am diesjährigen Frauentag gab's für Frauen nicht nur Mimosen auf dem Bärenplatz (Bild), sie dürften auch gratis ins Museum. Im Kunstmuseum nahmen etwa 20, im Museum im Lagerhaus ein Dutzend Frauen den Gratiseintritt in Anspruch. (Bild: Michel Canonica - 8. März 2018)



Der internationale Frauentag diene - wie andere offizielle Gedenk- und Aktionstage - dazu, auf zu verbessernde gesellschaftliche Umstände aufmerksam zu machen, hält der Stadtrat grundsätzlich fest. Daher werde die Bevölkerungsgruppe gewürdigt, um die es an dem Tag gehe. Andere Bevölkerungsgruppen würden dabei nicht ausgeschlossen.

Den Gratiseintritt für Frauen wertet der Stadtrat als begrüssenswerte Eigeninitiative der Museen und als öffentlichkeitswirksame Massnahme, die eingesetzt werde, um den Museen weitere Besuchergruppen zu erschliessen. So wie es am Vatertag Gratiseintritte für Männer und am Museumstag Gratiseintritte für alle gebe. Die Kosten der Gratiseintritte für Frauen am diesjährigen 8. März veranschlagt der Stadtrat fürs Kunstmuseum auf 240 und fürs Museum im Lagerhaus auf 90 Franken.

Zur Einfachen Anfrage und zur Antwort des Stadtrates

Montag, 27. Mai - 20:22 Uhr

Gallus 2.0: Katholischer Seelsorger will zwanzig Tage im Wald leben

(vre) Ganz neu ist die Übungsanlage nicht: Bereits 2012 aus Anlass des Gallusjubiläums zog sich ein reformierter Pfarrer, nämlich Patrick Schwarzenbach, für drei Monate in den Wald zurück. Vom 11. bis 30. Juni will der katholische Seelsorger Matthias Wenk dieses Experiment auf den Spuren von Gallus jetzt im Wald oberhalb von St.Georgen wiederholen. Der Heilige und Namenspatron von Stadt und Kanton kam der Legende nach vor rund 1400 Jahren ins Hochtal der Steinach, baute sich hier eine Einsiedlerklause und legte so den Grundstein für die Stadt St.Gallen.

Matthias Wenk. (Bild: Michel Canonica - 22. November 2018)

Im Rahmen des Gallus-Experiments der Cityseelsorge St.Gallen will Matthias Wenk zwanzig Tage «in der Abgeschiedenheit und Einfachheit der Natur leben». Ganz so einsam wie sein Vorbild vor 1400 Jahren wird es Wenk dabei nicht haben: Wer möchte, kann das Leben im Wald nämlich mit ihm teilen: Man kann als Gruppe oder einzeln zu einem Gespräch vorbeikommen, den Einsiedler auf einem Internet-Blog begleiten oder an seiner Meditation um 12 und 19 Uhr teilnehmen. Auf dem Programm steht am 16. Juni auch noch ein Waldgottesdienst, am 23. Juni gibt's Naturklänge mit Enrico Lenzin.

Zu den Details des Gallus-Experiments

Montag, 27. Mai - 11:55 Uhr

Auch der Rehbock wechselt das Fell

Bewegungslos schaut der von der Fotografin überraschte junge Rehbock in die Kamera. Gleich wird er sich davon machen und innert Sekunden im Gehölz untertauchen. Der Schnappschuss entstand im Wald bei Abtwil. (Leserbild: Ingrid Zürcher - 24. Mai 2019)

Montag, 27. Mai - 11:26 Uhr

1500 wollten das neue St.Galler Nest für Kreative im alten Güterbahnhof anschauen

(pd/vre) Am vergangenen Samstag wurde im alten Güterbahnhof der Lattich-Holzbau offiziell eröffnet. Ans Fest kamen nach Schätzung der Organisatoren rund 1500 Personen. Sie konnten unter anderem die Module im neuen Holzbau besichtigen sowie die darin eingemieteten Kreativunternehmerinnen und Kreativunternehmer kennen lernen. Alle 45 Module sind inzwischen vermietet.

Die Eröffnung des Lattich-Neubaus am Samstag aus einer ungewöhnlichen Perspektive. (Bild: PD/Maurus Hofer - 25. Mai 2019)

Stadtpräsident Thomas Scheitlin zeigte sich in seiner Grussadresse am Fest beeindruckt, wie im alten Güterbahnhof mit minimalen Mitteln in kürzester Zeit der Neubau entstanden ist sowie bereits zur Adresse und Etikette für Kreativität und für Startups wurde. Scheitlin dankte insbesondere allen Freiwilligen, die «viel Herzblut» ins Projekt gesteckt haben.

Zu den Mieterinnen und Mietern im Lattichbau

Montag, 27. Mai - 9:11 Uhr

Die Kabine des Mühleggbähnchens kurz oberhalb der Talstation. (Bild: Raphael Rohner - 13. November 2018)



Das Mühleggbähnli fährt heute erst ab etwa 18 Uhr

(vre/ghi) Das Mühleggbähnli, der Schräglift zwischen St.Georgen und der südlichen St.Galler Altstadt, ist heute tagsüber ausser Betrieb. Dies aufgrund von Wartungsarbeiten. Die beliebte Bahn sollte gegen 18 Uhr ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Das geht aus einer Meldung der Verkehrsbetrieb St.Gallen (VBSG) hervor.



Montag, 27. Mai - 8:59 Uhr

Auf viel Regen am Dienstag und Mittwoch soll ein langes Wochenende mit viel Sonne folgen

(vre) Die neue Woche bringt der Region St.Gallen unbeständiges Wetter. Ab Montagnacht bis in den Mittwoch hinein soll es zudem teils ausgiebig regnen. Von Dienstag bis Donnerstag wird es auch wieder kühler. Ab der Nacht auf Donnerstag soll sich das Wetter aber allmählich bessern, so dass sich das dank Auffahrt verlängerte Wochenende ab Donnerstag schön und meist sonnig höchstens mit einzelnen Regenschauern präsentieren soll.

Die Niederschläge der letzten Zeit haben der Natur nicht geschadet, sie waren im Gegenteil überfällig. Im Bild: Üppig blühende Löwenzahn-Wiesen zwischen Scheitlinsbüchel und Kloster Notkersegg. (Leserbild: Doris Sieber - 21. Mai 2019)



Ziemlich einig sind sich die Meteo-Portale im Internet, dass ab Montagnacht bis Mittwochabend in St.Gallen Regen fallen wird. Vor allem der Dienstag soll durchgehend nass werden. Darüber, ob die Niederschläge das Ausmass derjenigen der vergangenen Woche annehmen und damit wieder lokale Überschwemmungen zu befürchten sind, gehen die Meinungen der Wetterpropheten noch auseinander. Wetterwarnungen in dieser Richtung gibt es noch nicht.



Montag, 27. Mai - 8:03 Uhr

Naturnischen und Solarstrom: Eine Safari auf zwei spannende Flachdächer der Region St.Gallen

(pd/vre) Dächer können vielfältig genutzt werden. Zum einen dienen sie heute der Stromproduktion, zum anderen können sie aber auch Lebensraum für Orchideen und Bienen sein. Das Amt für Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen sowie der WWF laden am Samstag, 15. Juni, 9 bis 13 Uhr, zu einem Rundgang hoch über den Dächern der Stadt ein.



Das naturnah gestaltete Flachdach der Migros-Betriebszentrale Gossau bietet nicht nur Platz für fünf Bienenvölkern, hier nistet sogar noch der Kiebitz. (Bild: PD/Fabian Meyer)

Das Dach des Kantonsspitals überrascht dabei mit der ungewöhnlichen Pracht einheimischer Orchideenarten. Auf dem Dach der Migros-Betriebszentrale Gossau wiederum lockt eine biotopartige Naturlandschaft Insekten und Vögel an. Hier finden beispielsweise der Kiebitz und fünf Bienenvölker Ersatzlebensraum.

Die Exkursion richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Auskunft und Anmeldung bis 14. Juni, 12 Uhr, beim WWF- Regiobüro in St.Gallen per Telefon unter 071'221'72'30 oder per E-Mail bei regiobuero@wwfost.ch.

Zum WWF-Veranstaltungsprogramm

Sonntag, 26. Mai - 17:51 Uhr

Das Eidgenössische Feldschiessen zog zwischen Gossau und Bodensee erneut mehr Teilnehmer an

(vre) 2007 Schützinnen und Schützen nahmen in diesem Jahr in der Region zwischen Gossau und Bodensee am Eidgenössischen Feldschiessen teil. Das sind erneut 32 mehr als im Vorjahr. Mit schweizweit immer noch weit über 100000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt das Feldschiessen bis heute als das grösste Schützenfest der Welt.

Der Regionalschützenverband St.Gallen, dessen Einzugsgebiet von Gossau und Waldkirch über St.Gallen bis Rorschach und Goldach reicht, konnte die Teilnehmerzahl gegenüber 2017 und 2018 nochmals leicht steigern. Heuer traten auf neun Schiessständen 1486 Gewehr- und 521 Pistolenschützen an. Das sind insgesamt 2007 Teilnehmer, was einer Zunahme gegenüber 2018 um 32 Personen entspricht.

45 Prozent der Gewehrschützen erzielten in diesem Jahr ein Kranzresultat. Bei den Pistolenschützen waren es 36 Prozent. Anders als 2018 schoss diesmal niemand das maximal mögliche Resultat. Bei den Gewehrschützen schafften aber gleich vier Scharfschützen – zwei in Wittenbach sowie je einer in Waldkirch und in Eggersriet – 71 von 72 möglichen Punkten. Bei den Pistolenschützen schoss der Beste, ein Rorschacher Freischütze, 179 von 180 möglichen Punkten.

Sonntag, 26. Mai - 16:39 Uhr

Der SC Brühl schlägt im letzten Spiel der Saison den FC Stade Nyonnais mit 3:2

(pd/vre) In dieser Saison mussten die Brühler verschiedentlich in der Nachspielzeit noch Gegentreffer hinnehmen und damit Punkte unnötig liegen lassen. In der letzten Saisonpartie vom Samstag war es für einmal umgekehrt. Die eingewechselten Alessandro Riedle und Nico Abegglen schlossen einen herrlichen Konter in der 92. Minute mit dem siegbringenden dritten Tor ab.

Die wiederum mit vier Junioren angetretenen Kronen konnten an die guten Leistungen der letzten Partien anknüpfen, auch wenn der Start mit dem 0:1 für die Gäste in der vierten Minute alles andere als nach Wunsch gelang. Doch bis zur Halbzeit erspielten sich die Brühler eine klare Überlegenheit mit zahlreichen Torchancen. Nach der Pause spielten die Brühler druckvoll nach vorne. In der 17. Minute kamen sie zum zweiten Treffer, auf den in der 86. Minute der Ausgleich durch Nyonnais und in der Nachspielzeit der Brühler Siegestreffer folgte.

Die Spieler des SC Brühl überzeugten auch im letzten Heimspiel der Saison. Sie sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen. (Bild: PD - 25. Mai 2019)

Das Goal des 36-jährigen Oldie Samel Sabanovic in der 17. Minute dürfte als Tor des Jahres im Paul-Grüninger-Stadion im Osten von St.Gallen in die Annalen eingehen. Ohne zu fackeln nahm er den Ball arg bedrängt an, jonglierte in der Luft und hob mit dem Rücken zum Tor den Ball über den etwas weit vorne postierten welschen Tormann zum verdienten 1:1-Ausgleich ins gegnerische Gehäuse.

Am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, gilt es nochmals ernst für die Brühler. Sie spielen im Paul-Grüninger-Stadion gegen Cham um die Qualifikation für den Cup. Dafür scheinen sie aber gerüstet zu sein, wie Henri Seitter im Matchbericht zum vergangenen Samstag feststellt: Immerhin sind die Kronen seit fünf Spielen ungeschlagen.

Sonntag, 26. Mai – 13:04 Uhr

Brand im Backofen wegen Popcorn – Feuerwehr muss um Mitternacht ausrücken

Der Backofen ist durch den Brand komplett zerstört worden. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen)

(stm) Von Samstag auf Sonntag schaltete um Mitternacht ein Anwohner an der Brühlgasse seinen Backofen an, um Popcorn zuzubereiten. Da die Temperatur vermutlich zu hoch eingestellt war, kam es im Ofen zu einem Brand. Das Feuer löschte sich von selbst wieder. Der Mann bemerkte den Rauch und informierte die Berufsfeuerwehr St.Gallen. Verletzt wurde laut der Stadtpolizei niemand, jedoch entstand Totalschaden am Backofen. Die Wohnung musste durch die Feuerwehr gelüftet werden.

Samstag, 25. Mai - 13:44 Uhr

Am «Tag der Nachbarn» wurde auch die vermutlich kürzeste Begegnungszone der Stadt eingeweiht

(vre) Am Freitag war Tag der Nachbarn. Quer durch die Stadt fanden verschiedene öffentlich und privat organisierte Anlässe statt, an denen sich Nachbarinnen und Nachbarn treffen konnten. An der oberen Metallstrasse in der Lachen wurde am Freitagabend ein Strassenfest durchgeführt. Der Kindertreff Ti-Rumpel hatte die Bevölkerung zum gemütlichen Beisammensein und Kennenlernen mit Speis, Trank und der Band Sebass aus Winterthur eingeladen.

Strassenfest mit der Band Sebass aus Winterthur an der oberen Metallstrasse in der Lachen. (Bild: Reto Voneschen - 24. Mai 2019)

Anlass für das Strassenfest, das von gegen Hundert kleinen und grossen Anwohnerinnen und Anwohnern besucht wurde, war die Einweihung der mit 75 Metern vermutlich kürzesten Begegnungszone der Stadt St.Gallen. Auf eine Eingabe von Kindern aus dem Ti-Rumpel hin hatte die Stadt im Frühling die Metallstrasse zwischen den Häusern Stahlstrasse 3 und Metallstrasse 6 als Begegnungszone markiert.



Und das mit den Begegnungen hat am Freitagabend auf dem dafür zusätzlich als Festplatz abgesperrten Strassenstück tatsächlich funktioniert. Davon konnte sich auch Stadträtin Maria Pappa bei einer Stippvisite vergewissern. An der langen Tafel nahmen Erwachsene aus den umliegenden Häusern Platz. Anziehungspunkt für die Ti-Rumpel-Kinder war vor allem ein grosses Trampolin. Und ein Teilstück der Strasse verwandelte sich zeitweise in einen Tanzsaal.

Samstag, 25. Mai - 12:59 Uhr

Eine Ausstellung für die ganze Familie: Wie Kinder die Welt entdecken



(ots/vre) Seit Anfang April ist in der Kirche St.Leonhard in St.Gallen die nationale Wanderausstellung «Die Entdeckung der Welt» zu sehen. Die Schau ist für Familien mit Kindern, aber auch für Fachpersonen gedacht. Sie ist von Dienstag bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Franken; Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben Gratiseintritt. Familien bezahlen zwölf Franken.



«Die Entdeckung der Welt» zeigt, wie Kinder die Welt entdecken und was für die gute Entwicklung ab Geburt entscheidend ist. Jeder Tag wird zu einer Entdeckungsreise: Kinder tasten, greifen, kriechen, laufen und beginnen zu sprechen und machen so prägende Erfahrungen, die man in der Ausstellung nachvollziehen kann.

«Die Entdeckung der Welt» bietet unterhaltsame und auch für Kinder attraktive Einblick in die frühkindliche Entwicklung. Sie greift zudem auf, was oft zu kurz kommt: die Perspektive des Kindes. Spielerische Elemente machen den Ausstellungsbesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie: Krabbeln, Bauen, Klettern und Anfassen sind ausdrücklich erlaubt.

Zu den Details der Ausstellung

Samstag, 25. Mai - 11:05 Uhr

Dies academicus an der HSG: Kurt Weigelt für seine Verdienst um die Ostschweizer Wirtschaft geehrt

Die Universität St.Gallen hat an ihrem Diese Academicus den Stadtsanktgaller Kurt Weigelt zum neuen Ehrensenator ernannt. Damit würdigt die HSG Weigelts Verdienste um die Ostschweizer Wirtschafts- und Bildungslandschaft, vor allem aber auch seine Impulse für die Entwicklung der Uni unter anderem beim Studienschwerpunkt Informatik.

Kurt Weigelt bei seiner Verabschiedung als Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell. (Bild: Ralph Ribi - 19. November 2018)



Kurt Weigelt war von 2007 bis 2018 Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell. Als Inhaber der Bürowelt Schiff AG ist er unternehmerisch tätig und gehört gemäss Mitteilung der HSG «zu den Persönlichkeiten, die sich um die Universität St.Gallen besonders verdient gemacht haben». Seine visionären Ideen und seine pointierten wie fundierten Standpunkte hätten zu zahlreichen Vorstössen im Bereich Bildung oder Verkehrsanbindung der Ostschweiz geführt.



Am diesjährigen Dies academicus hat die Universität St.Gallen (HSG) zudemvier Ehrendoktorate verliehen: Professor Andreas Kley ist zum Ehrendoktor der Rechtswissenschaften ernannt worden, Professor Charles Kupchan erhielt die Ehrendoktorwürde der Staatswissenschaften, Professorin Ann Tarca ist zur Ehrendoktorin in Wirtschaftswissenschaften und Professorin Alice Kaplan zur Ehrendoktorin in Sozialwissenschaften ernannt worden.

Freitag, 24. Mai - 18:57 Uhr

Blockade einer Kreuzung während der Klimademo könnte Konsequenzen haben

(vre) Am Freitagvormittag sind in der Stadt St.Gallen rund 700 meist junge Klimademonstranten auf die Strasse gegangen (siehe «Stadt-Ticker», 13:33 Uhr). Während des Demonstrationszugs vom Vadian-Denkmal aus durch die Innenstadt wurde durch sie dann die Kreuzung Kornhaus- und St.-Leonhard-Strasse oberhalb des Bahnhofplatzes während rund 15 Minuten blockiert.

An der Klimakundgebung vom Freitag in St.Gallen wurde der Verkehrsknoten Kornhaus- und St.-Leonhard-Strasse während rund einer Viertelstunde blockiert. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo - 24. Mai 2019)

Diese Aktion sei mit der Polizei nicht abgesprochen gewesen, hält Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, am Freitagabend auf Anfrage hin fest. Die Polizei habe versucht, den Verkehr umzuleiten, was nur bedingt gelungen sei. Unter anderem seien im Stau rund 20 Busse und Postautos stecken geblieben. Die Polizei prüft jetzt, ob und welche Konsequenzen die unbewilligte Blockade für die Organisatoren der Kundgebung haben wird.

Freitag, 24. Mai - 18:48 Uhr

Im St.Galler Westen stockt der Feierabendverkehr

18:22 Uhr auf der Lerchenfeldstrasse: Der Wechsel von der Fürstenland- zur Zürcher Strasse und umgekehrt brachte nichts. Der Verkehr stockte auf beiden Achsen in Richtung Stadtzentrum. (Bild: Seraina Hess - 24. Mai 2019)

(vre) Ab 17.15 Uhr stockt der Strassenverkehr auf der Zürcher- und der Fürstenlandstrasse zwischen Winkeln und dem St.Galler Stadtzentrum. Ursache dafür ist nach Einschätzung von Kantons- und Stadtpolizei das hohe Verkehrsaufkommen. Auf der Stadtautobahn zwischen Winkeln und den Autobahnanschlüssen Kreuzbleiche und Neudorf führt das hohe Verkehrsaufkommen gekoppelt mit Baustellen derzeit ebenfalls zu stockendem Kolonnenverkehr. Erfahrungsgemäss müsste sich die Situation spätestens gegen 19.30 Uhr wieder entspannen.

Freitag, 24. Mai - 16:53 Uhr

Werbefilm für die «Weiere Sauna» mit Tranquillo Barnetta und Marcus Schäfer

(vre) Die Genossenschaft «Weiere Sauna» braucht für ihr Projekt einer Wintersauna im St.Galler Frauenbad auf Dreilinden noch mehr Finanzen. Neben der Suche nach zusätzlichen Genossenschafterinnen und Genossenschafter ist auch eine Crowdfunding-Aktion geplant. Diese wird voraussichtlich im September durchgeführt. Geworben wird dabei mit einem Film, der jetzt im Entstehen ist. Die Dreharbeiten fanden am Samstag vor einer Woche auf Dreilinden statt.

Der Streifen wartet mit einer interessanten, weil stark durchmischten Besetzung auf. Neben Vorstandsmitglieder der Genossenschaft «Weiere Sauna» und einigen jungen Leuten machen dabei auch zwei lokale Stars mit: Fussballer Tranquillo Barnetta und Schauspieler Marcus Schäfer. Das Drehbuch stammt vom Filmprofi Andreas Baumberger; er ist auch für die Realisierung verantwortlich.

Die Idee für eine Wintersauna in der Frauenbadi auf Dreilinden war im Sommer 2016 von einer Gruppe mit Mitgliedern des St.Galler Frauenschwimmclubs sowie Anwohnerinnen und Anwohnern aus St.Georgen lanciert worden. Sie wollen mit dem Vorhaben das einmalige Ambiente der Frauenbadi nutzen und eine «Winteroase» schaffen, in der Ruhe, Gesundheit und Wohlbefinden im Vordergrund stehen sollen.

Freitag, 24. Mai - 15:51 Uhr

Ein Bienenschwarm hält an der Vadianstrasse die Berufsfeuerwehr auf Trab

Ein Spezialist der Berufsfeuerwehr St.Gallen fängt am Freitagnachmittag an der Vadianstrasse einen Bienenschwarm ein. (Leserbilder: Adriano Ghiselli - 24. Mai 2019)

(vre) Es ist wieder die Zeit, in der die Bienen schwärmen. Das heisst, dass sich ein Volk teilt, weil eine Königin mit ihren Anhängerinnen das Muttervolk verlässt und sich einen neuen Nestplatz sucht. Dabei kann es passieren, dass sich ein Schwarm in die Stadt verirrt, was in St.Gallen jeweils die Berufsfeuerwehr auf den Plan ruft.

Der «Bienenfänger» der Feuerwehr mitten im Bienenschwarm.

Am frühen Freitagnachmittag war dies an der Vadianstrasse der Fall. Ein Bienenschwarm hatte sich an der Dachuntersicht eines Hauses niedergelassen und musste von einem Spezialisten der Feuerwehr eingefangen werden. Was die Aktion für Passantinnen und Passanten spektakulär machte, war der Einsatz der Drehleiter, weil sich das Bienenvolk hoch über der Strasse niedergelassen hatte.

Zu den Erklärungen für den Schwarmtrieb der Bienen

Freitag, 24. Mai - 15:22 Uhr

Im letzten Spiel der Saison in Zürich ist für den FC St.Gallen Vieles möglich

(dwi) Der FC St.Gallen bestreitet am Samstag sein letztes Spiel der Meisterschaft 2018/19 auswärts gegen den FC Zürich. Anpfiff im Stadion Letzigrund ist um 19 Uhr. Bei den Ostschweizern fehlen die Verletzten Nicolas Lüchinger und Alain Wiss. In diesem Spiel geht es beim FC St.Gallen um viel: Mit einem Auswärtssieg kämen die St.Galler auf 48 Punkte. Damit könnten sie Platz 3 erreichen, der die direkte Teilnahme an den Gruppenspielen der Europa-League bedeuten würde.

Mit einer ausgefeilten Choreografie haben sich die Fans von Tranquillo Barnett bereits bei dessen letztem Heimspiel am 22. Mai verabschiedet. Am Samstag bestreitet der St.Galler sein definitiv letztes Profispiel im Letzigrund in Zürich. (Bild: Urs Bucher - 22. Mai 2019)

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Lugano daheim nicht über ein Unentschieden gegen Absteiger GC hinauskommt und Luzern auswärts gegen die Young Boys nicht gewinnt. Falls die letzte Runde vollends gegen den FC St.Gallen laufen sollte, verpassen die Ostschweizer gar einen Platz für die Qualifikation für die Europa-League. Tranquillo Barnetta macht im «Letzigrund» sein letztes Spiel für den FC St.Gallen. Er beendet seine Karriere nach 17 Jahren als Profi.

Freitag, 24. Mai - 14:48 Uhr

Stadtkulturgespräch vom 3. Juni ist dem neuen Kulturkonzept gewidmet

Bereits zweimal hat die städtische Kulturförderung seit vergangenem Herbst Kulturschaffende aus der Stadt zum Gespräch über ein neues Kulturkonzept eingeladen. Sie konnten dabei auch zu Protokoll geben, welche Prioritäten und Ergänzungen ihnen in diesem Konzept wichtig wären. Diese Vorarbeit trägt nun Früchte: Im Stadtkulturgespräch wird am Montag, 3. Juni, 18.15 Uhr, in der Lokremise der vom Stadtrat verabschiedete erste Entwurf fürs neue Kulturkonzepts öffentlich vorgestellt. Die zum Anlass eingeladenen Kulturschaffenden haben dabei nochmals Gelegenheit für Feedback. Dieses fliesst dann in die definitive Fassung ein. Das Kulturkonzept soll durch den Stadtrat bis Ende Jahr genehmigt werden.

Freitag, 24. Mai - 14:11 Uhr

Stadtpolizei geht gegen falsch parkierte Velos an der Lagerstrasse vor: Ab dem 3. Juni wird eingesammelt

Ab dem 3. Juni werden illegal abgestellte Velos auf dem Zweirad-Parkplatz an der Lagerstrasse eingesammelt und abtransportiert. (Bilder: Reto Voneschen - 23. Mai 2019)

(stapo/vre) Die prekäre Situation auf dem Zweirad-Parkplatz an der Lagerstrasse ist seit längerem bekannt. Jetzt nimmt die Stadtpolizei einen weiteren Anlauf, um Velofahrer abzuschrecken, deren Drahtesel hier regelmässig die Töff-Abstellplätze und das Trottoir blockieren. Orange Signaltafeln zeigen an, dass illegal abgestellte Velos ab dem 3. Juni abtransportiert werden. Ihre Halter erhalten sie erst gegen eine Busse und eine Gebühr wieder zurück.

Die Signalisation auf dem Zweirad-Parkplatz an der Lagerstrasse ist klar.

Jetzt hat die Stadtpolizei auch noch in einer ausführlichen Medienmitteilung auf diese Aktion aufmerksam gemacht und sie erklärt. Man sei in St.Gallen beim Einsammeln von Velos zurückhaltend, heisst es darin. Da die Velos auf dem Trottoir an der Lagerstrasse aber ein Sicherheitsrisiko sein könnten, bestehe Handlungsbedarf. Neben der zusätzlichen Signalisation werden in den kommenden Tagen auch noch Info-Flyer an illegal abgestellten Velos angebracht. Dass die Polizei dermassen breit über die Durchsetzung der Parkierordnung an der Lagerstrasse informiert, dürfte damit zusammenhängen, dass vor längerer Zeit eine unangekündigte Aktion am gleichen Ort viel Staub aufgewirbelt hat.

An Abstellplätzen für Velofahrerinnen und Velofahrer besteht gemäss Mitteilung der Stadtpolizei rund um die Fachhochschule kein Mangel. Neben der Velostation, welche FHS-Studierende gratis nutzen können, gibt es für Pendler auf der Ostseite der Fachhochschule am Abgang in die Rathaus-Unterführung (Perron 6) weitere gedeckte Veloständer.

Freitag, 24. Mai - 13:55 Uhr

Rathaus-Eingang verwandelt sich in ein Nähatelier: Riklin-Zwillinge lassen fürs Bignik-Tuch nähen

Frank und Patrik Riklin «gut betucht» vor dem St.Galler Rathaus. (Bilder: Adriana Ortiz Cardozo - 23. Mai 2019)

(vre) Das grösste Tuch der Ostschweiz kommt zurück. Am 16. Juni laden die Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin zum fünften Mal zum Bignik ein, und zwar im Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen. Am Donnerstag haben sich die Zwillinge vor dem St.Galler Rathaus für eine öffentliche Nähwerkstatt installiert. Und auch heute wird dort genäht. Und zu tun gibt es viel: Das grosse Picknick-Tuch soll erst 2043 fertig werden.

Nähen vor dem Eingang des St.Galler Rathauses.

Gemeinsam ein riesiges Picknick-Tuch für die ganze Bevölkerung erschaffen, das so gross ist wie 100 Fussballfelder, bestehend aus 252‘144 Tüchern, exakt so viele wie die Region Einwohnerinnen und Einwohner hat. Das ist die Idee des Projektes Bignik, die 2011 in einem Workshop der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee ausgeheckt wurde und heute von ihr fürs Standortmarketing verwendet wird.

Zu den Details des Projekts Bignik

Freitag, 24. Mai - 13:33 Uhr

In St.Gallen gingen erneut 700 Personen für den Klimaschutz auf die Strasse



(sda/vre) Rund 700 Personen haben am Freitag in St.Gallen für den Klimaschutz demonstriert. Mit Transparenten und lautstarken Parolen zogen sie vom Vadian-Denkmal am Marktplatz durch die Innenstadt zum Bahnhof. Auch in anderen Städten in der Schweiz und im Ausland fanden am Freitag Klimademos statt.

«Vom stillen Protest zum Widerstand - Klimanotstand im ganzen Land» oder «Wäre das Klima eine Bank, hätten wir sie schon längst gerettet», hiess es dabei auf mitgeführten Transparenten. «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut», skandierten die vorwiegend jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Eine Rednerin zeigte sich enttäuscht davon, dass das St.Galler Stadtparlament am Dienstag die Ausrufung des Klimanotstands knapp abgelehnt hatte. Zur Kundgebung rief das Kollektiv Klimastreik Ostschweiz auf. Zum sechsten Mal streikten damit Schülerinnen und Schüler in St.Gallen, um gegen die Untätigkeit der Politiker zu demonstrieren.

Freitag, 24. Mai - 9:11 Uhr

Feldschiessen: Zwischen Gossau und Bodensee treten 2000 Schützinnen und Schützen an

(vre) Ab Freitagabend findet findet landauf, landab das diesjährige Feldschiessen statt. In der Region zwischen Gossau und Bodensee sind neun Schiessstände in Betrieb. Erwartet werden darin wie in den Vorjahren um die 2000 Schützinnen und Schützen, die das national vorgegebene Programm mit 18 Schüssen absolvieren.



Das Eidgenössische Feldschiessen darf nur mit Armeewaffen absolviert werden, also dem Sturmgewehr, Karabiner oder Langgewehr auf 300 sowie mit der Pistole je nach Modell auf 25 oder 50 Meter. Die Teilnahme ist gratis. Zum Mitmachen berechtigt sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger bereits ab zehn Jahren.



In der Stadt St.Gallen kann das Feldschiessen mit dem Gewehr im Breitfeld, auf der Ochsenweid und im Schaugenbädli (Bild) absolviert werden. Mit der Pistole auf 25 und 50 Meter geschossen wird im Breitfeld und auf der Ochsenweid sowie auf 50 Meter im Schaugenbädli. (Bild: Jil Lohse - 11. Juni 2017)



Das Eidgenössische Feldschiessen ist mit alljährlich über 100'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer noch das grösste Schützenfest der Welt. Es kann auf eine über 130-jährige Tradition zurückblicken. Aus bescheidenen Anfängen im 19. Jahrhundert entwickelte es sich – nicht zuletzt unter dem Eindruck des Ersten, des Zweiten und des Kalten Krieges – zu einem nationalen Grossanlass.

Zu den Details des Feldschiessens 2019 in der Region St.Gallen-Gossau

Freitag, 24. Mai - 8:59 Uhr

Grüne der Stadt mit neuer Leitung: Franziska Ryser und Markus Mauchle als Führungsduo

(pd/vre) Anderthalb Jahre vor den Gesamterneuerungswahlen von Stadtparlament und Stadtrat haben sich die Grünen an ihrer Generalversammlung eine neue Führung gegeben. Die St.Galler Stadtpartei wird neu von einem Co-Präsidium geleitet. Das neue Führungsduo besteht aus dem altgedienten grünen Politiker Markus Mauchle und Stadtparlamentarierin Franziska Ryser.

Als Ziel fürs nächste Jahr vorgenommen haben sich die beiden die Werbung zusätzlicher Mitglieder sowie Sitzgewinne bei den Kantonsratswahlen im Frühling 2020 sowie den Stadtparlamentswahlen vom Herbst des kommenden Jahres. Zudem wollen die beiden gemäss Mitteilung unter anderem nach Aussen präsenter für wichtige umweltpolitische Anliegen einstehen. Dazu gehört der Kampf gegen einen neuen Autobahnanschluss im alten Güterbahnhof.

Der Vorstand der grünen Stadtpartei mit dem neuen Co-Präsidium Franziska Ryser und Markus Mauchle (Dritte und Vierter von rechts). (Bild: PD)

In ihren Vorstandsämtern bestätigt wurden Cornelia Federer, Clemens Müller und Felix Rütsche. Neu wurden Christian Huber, Clara Esteve, Samuel Kellenberger und Manolito Steffen in den Vorstand der grünen Stadtpartei gewählt.

Donnerstag, 23. Mai - 17:07 Uhr

In St.Gallen treten am Samstag sieben Schulklassen mit 53 Mini-Solarflitzern an

(sk/vre) Diesen Samstag, 11 bis 16 Uhr, findet auf dem Vadianplatz zwischen den Gebäuden des Neumarkts wieder der St.Galler Solarcup statt. In seinem Rahmen treten 110 Schülerinnen und Schüler mit selber gebauten Mini-Solarmobilen gegeneinander an. Die Rennen sind öffentlich; sie werden aus Anlass der nationalen «Tage der Sonne» ausgetragen.

Am Samstag auf dem Vadianplatz: Wettrennen mit Mini-Vehikeln, die mit Solarstrom betrieben werden. (Bild: PD - 2. Juni 2018)

Die kleinen Solarflitzer messen sich gemäss Mitteilung der Stadt auf einer 15 Meter langen Rennbahn. Beim Wettkampf auf dem Vadianplatz geht es nicht nur um die Ehre, das schnellste Solarmobil gebaut zu haben, das Gewinnerteam erhält auch einen Beitrag für die Klassenkasse und Gratis-Eintritte in ein St.Galler Freibad.

Entstanden sind die mit Sonnenenergie betriebenen Mini-Solarmobile in den vergangenen zehn Wochen im Werkunterricht. Umwelt und Energie St.Gallen stellt den teilnehmenden Klassen - in diesem Jahr sind es sieben - Bausätze mit je über 50 Einzelteilen zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler bauen daraus ihre Vehikel, die sie mit eigenen Ideen und Verbesserungen möglichst flink machen sollen.

Donnerstag, 23. Mai - 16:29 Uhr

Am Samstag tschuttet der SC Brühl zu Hause gegen FC Stade Nyonnais: Hauptprobe für den Cup

(fm/vre) Diesen Samstag spielt der SC Brühl das letzte Spiel der Meisterschaft gegen den FC Stade Nyonnais. Es ist ein Heimspiel, und es beginnt gleichzeitig mit allen anderen Partien der Promotion-League schon um 16 Uhr. Es ist gemäss Matchvorschau von Felix Mätzler aber auch das letzte Spiel einer aufwühlenden Saison.

Stationen dabei sind ein Trainerwechsel im Herbst sowie eine Mannschaft, die ursprünglich die Zielvorgabe hatte, einen vorderen Platz zu erreichen , dann aber im Frühling gegen den Abstieg spielte. Eine Station ist aber auch, dass sich Brühl bereits drei Runden vor Schluss den Ligaerhalt aus eigener Kraft gesichert hat.

Er kommt aus der eigenen Jugendförderung und spielte am vergangenen Samstag gegen Bavois das ganze Spiel: der 18jährige Filip Degen, ein Turm in der Abwehr des SC Brühl. (Foto: PD/Kurt Frischknecht - 18. Mai 2019)

In der Partie gegen Nyonnais vom Samstag wird der Trainer des SC Brühl drei Faktoren berücksichtigen. Einerseits soll sich die Mannschaft vom heimischen Publikum «anständig» verabschieden und einen Sieg einfahren. Dann will der Trainer, nachdem der Ligaerhalt klar ist, auch jungen Spielern mehr Einsatzzeit geben.

Die Partie gegen Nyonnais vom Samstag ist drittens aber auch die Hauptprobe für ein Spiel, bei dem es nicht mehr nur «um die Goldene Ananas» geht. Am Mittwoch vor Auffahrt, 19.30 Uhr, empfängt der SC Brühl nämlich den SC Cham zur Cup-Qualifikation im Paul-Grüninger-Stadion im St.Galler Krontal.

Donnerstag, 23. Mai - 15:48 Uhr

Aktuelle Wassertemperaturen in den Freibädern der Stadt St.Gallen und am Bodensee Stadt St.Gallen Freibad Lerchenfeld Freibad Rotmonten Familien- und Frauenbad Dreilinden Mannenweier Region Badhütte Rorschach Schwimmbad Arbon: See Schwimmbad Arbon: Becken

Donnerstag, 23. Mai - 14:59 Uhr

Epileptischer Anfall am Steuer: Aufmerksamer Autofahrer verhindert Schlimmeres

(stapo/vre) Aufgrund eines epileptischen Anfalls hat am Mittwoch eine Autolenkerin auf der Splügenstrasse in St.Gallen einen Selbstunfall verursacht. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt. Schlimmeres wurde durch das Eingreifen eines anderen Autofahrers verhindert. Der 36-Jährige eilte der verunfallten Frau zu Hilfe und half ihr aus ihrem Auto.

Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch, 17 Uhr, auf der Splügenstrasse. Die Autolenkerin, die Richtung Autobahneinfahrt St.Fiden unterwegs war, bemerkte nach ersten Erkenntnissen der Polizei, dass sie einen epileptischen Anfall bekam. Sie fuhr daher sofort auf einen Parkplatz und stoppte dort ihr Fahrzeug.

Während ihres Anfalls drückte sie aber aufs Gaspedal, womit die Räder des Wagens durchdrehten. Das führte zu starker Rauchentwicklung, was einem anderen Lenker auffiel. Er eilte zum Personenwagen und schaltete dessen Motor aus. Anschliessend barg er die 46-Jährige aus dem Auto und betreute sie bis zum Eintreffen von Sanität und Polizei.

Donnerstag, 23. Mai - 14:22 Uhr

Studis feierten lautstark in fünf Privatwohnungen: Stadtpolizisten mussten für Nachtruhe sorgen

(stapo/vre) In der Nacht auf Donnerstag haben feiernde Studentinnen und Studenten in St.Gallen ihren Nachbarn unruhige Stunden beschert. Deswegen gingen bei der Stadtpolizei 13 Beschwerden über Nachtruhestörung ein. In der Folge wurden quer durch St.Gallen fünf Partys durch Polizisten beendet.

Die Festivitäten hatten in verschiedenen Privatwohnungen stattgefunden. An den einzelnen Partys waren bis zu 80 Gäste anwesend. An die Festorganisatoren wurden gemäss Mitteilung der Stadtpolizei vom Donnerstag insgesamt fünf Ordnungsbussen wegen Lärms und eine wegen Litterings verteilt.

Keine Angaben machte die Polizei darüber, an welcher der höheren Bildungseinrichtungen der Stadt die Partygäste studieren. Dazu habe er keine Informationen, sagte Stapo-Sprecher Dionys Widmer auf Anfrage. Der Studienort von Partygästen interessiere die Polizei nicht; ihre Aufgabe sei es für Ruhe zu sorgen und allfällige Verstösse gegen Vorschriften zu büssen oder anzuzeigen.

Donnerstag, 23. Mai - 12:16 Uhr

Ölspur beschäftigt Stadtpolizei, Berufsfeuerwehr und Putzequipen

Die Ölspur beim Hotel Einstein. (Bild: Sandro Büchler - 22. Mai 2019)

(vre) Ein Defekt am Schlauch der Servolenkung eines Autos hat am Mittwoch dazu geführt, dass ein längeres Strassenstück von der Verzweigung St.-Georgen- und Felsenstrasse über die Berneggstrasse und die Wassergasse bis zur Teufener Strasse mit Öl verschmutzt wurde. Noch am Mittwochabend streute die Feuerwehr Ölbinder aus. Ab Donnerstagvormittag waren dann die Putzmaschinen des Strasseninspektorats am Werk.



Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr. Bei der Alarmzentrale der Stadtpolizei gingen gleich zwei Meldungen über eine Ölspur auf der Teufener Strasse ein. Auf Höhe der Hausnummer 166 habe eine Polizeipatrouille dann einen Autolenker neben seinem Fahrzeug mit der defekten Servolenkung angetroffen, beschrieb Stapo-Sprecher Dionys Widmer am Donnerstag auf Anfrage die Ereignisse, die zu ziemlich viel Aufwand für Stadtpolizei, Berufsfeuerwehr und Putzequipen führten.



Donnerstag, 23. Mai - 9:44 Uhr

Am Samstag wird der Lattich-Holzbau im Güterbahnhof mit einem Fest für alle eingeweiht

(pd/vre) Diesen Samstag, 10 bis 22 Uhr, wird im Güterbahnhof gefeiert, und zwar die Einweihung des neuen Lattichbaus. Im Holzbau soll ein Ort für Kreative und ihre ersten wirtschaftlichen Gehversuche entstehen. Der Mix der Mieterinnen und Mieter im Neubau ist interessant und vielfältig.



Der gelbe Lattich-Neubau im alten St.Galler Güterbahnhof. (Bild: Hanspeter Schiess - 14. Mai 2019)



Das Lattich-Festprogramm vom Samstag im Güterbahnhof:

Führungen durch den Lattich-Bau (Teilnehmerzahl beschränkt, Treffpunkt Info-Tafel): 10.00, 10.45, 11.30

Gartenführungen - Führung Aufbau Hochbeet, Führungen im Heks-Garten mit Projekt Samengemeinschaftszucht: 10.00-20.00

Musikalisches Intermezzo mit Roman Rutishauser: 13.00, 15.00

Musikalisches Intermezzo mit Lattich-Chor: 18.00

Ausstellung «Wie alles begann»: 10.00-22.00

Angebote Mieterinnen und Mieter - Blumenkränze winden, Olivenöl-Testing, Malen für Kinder und vieles mehr: 10.00-22.00



Festwirtschaft - kulinarische Höhenflüge mit der Wilden Möhre



Zum Lattich-Internetauftritt

Mittwoch, 22. Mai - 18:57 Uhr

Klimastreik-Kollektiv übt Kritik am Parlament: «Chance verpasst, ein Zeichen zu setzen»

Klimadebatte am Dienstagnachmittag im St.Galler Stadtparlament: Junge Klimaaktivisten fordern per Transparent von der Zuschauertribüne herunter griffige Massnahmen gegen den Klimawandel. (Bild: Seraina Hess - 21. Mai 2019)

Das Kollektiv Klimastreik Ostschweiz übt Kritik an jenen Politikerinnen und Politikern, die am Dienstag im St.Galler Stadtparlament Anträge zur Ausrufung des Klimanotstandes abgelehnt haben. Der entsprechende Antrag war von der SP/Juso/PFG-Fraktion zweimal gestellt und zweimal äusserst knapp verworfen worden - nämlich mit 29 zu 30 sowie mit 30 zu 30 Stimmen und dem Stichentscheid der Präsidentin.

Das Klimastreik-Kollektiv findet es in einer Mitteilung vom Mittwoch tragisch, dass die Stadt St.Gallen damit erneut die Chance verpasst habe, das Signal an die Öffentlichkeit zu senden, dass «wir uns in einer Klimakrise befinden». Die Erklärung des Klimanotstands wäre nach Meinung des Kollektivs ein Akt gewesen, der vermittelt hätte, dass die Stadt die Klimakatastrophe ernst nehme und bereit sei, Massnahmen zu ergreifen, «um die Zukunft für unseren Planeten und somit für die zukünftigen Generationen zu sichern».

Mittwoch, 22. Mai - 17:59 Uhr

Petition im Riethüsli: VBSG-Linie 10 soll jetzt auch am Sonntag nach Oberhofstetten fahren

(pd/vre) Im Riethüsli ist eine Petition lanciert worden: Sie will erreichen, dass die Busse der VBSG-Linie 10 zwischen Bahnhofplatz und Oberhofstetten künftig auch am Samstagmorgen, am Samstagabend und am Sonntag verkehren. Der Busbetrieb habe sich seit Inbetriebnahme im August 2008 gut entwickelt, die Busse seien gut ausgelastet, begründen die Petitionärinnen.

Das Gebiet Oberhofstetten im Riethüsli von der Solitüde aus gesehen. Es ist seit 2008 mit der Buslinie 10 erschlossen. (Bild: Jil Lohse - 9. Juni 2017)

Den Anstoss für die Petition gaben die SP-Stadtparlamentarierinnen Lisa Etter und Beatrice Truniger. Damit wolle man dem Stadtrat signalisieren, was für ein wichtiges Anliegen der schrittweise Ausbau der Buslinie 10 fürs Quartier sei. Gleichzeitig wolle man damit den Prozess anstossen, der für einen Ausbau des Angebots nötig sei, begründen die beiden in einem Beitrag auf der Internetseite des Quartiervereins Riethüsli.

Wann, wie lange und in welchem Takt der Ausbau der VBSG-Linie 10 am Wochenende nach Oberhofstetten erfolgen soll, muss nach Meinung der beiden Politikerinnen der Stadtrat durch seine Fachleute evaluieren lassen. Die Stadt könne darüber ja auchn icht allein bestimmen: Sie müsse dem Kanton einen entsprechenden Antrag stellen und dieser muss einem Ausbau dann auch noch zustimmen. Die Sammelfrist für die Petition läuft bis Anfang Juli. Vor den Sommerferien sollen die Unterschriften dem Stadtrat überreicht werden.

Zur Petition für mehr Bus am Wochenende in Oberhofstetten

Mittwoch, 22. Mai - 16:59 Uhr

Fredy Brunner im «Nest-Punkt»: Erinnerungen ans Riethüsli und an sieben Jahre in der Stadtregierung

(pd/vre) Diesen Freitag, 19 Uhr, ist Fredy Brunner zu Gast im Quartiertreff Nest-Punkt an der Gerhardtstrasse 11 im Riethüsli. Brunner ist selber in diesem Quartier aufgewachsen; sein Vater präsidierte sogar einige Zeit den Quartierverein. Was alle wissen, ist das der FDP-Mann während sieben Jahren im St.Galler Stadtrat sass und in der Direktion der Technischen Betriebe einiges in Bewegung setzte. Danach präsidierte er den Verwaltungsrat der Appenzeller Bahnen.

Fredy Brunner, wie er leibt und lebt. Im Bild sitzt er als Verwaltungsratspräsident der Appenzeller Bahnen im Cockpit eines der neuen Tango-Züge. (Bild: Ralph Ribi - 26. März 2018)

Unter anderem ist Fredy Brunner der Mann, der die Stadt St.Gallen mit der Bohrung fürs Geothermieprojekt zum Beben brachte. Das Vorhaben wurde danach abgebrochen. Im Gespräch mit dem Journalisten Erich Gmünder von der Kulturspurgruppe Riethüsli und dem Lokalhistoriker Fredi Hächler blickt Frdy Brunner am Freitagabend auf seine Jugendzeit und die bewegten Jahre im Stadtrat zurück. Dabei wird er auch Fragen der Quartierbevölkerung beantworten. Der Anlass ist öffentlich, der Eintritt dazu gratis.

Mittwoch, 22. Mai - 15:25 Uhr

Erste Erfahrungen der Appenzeller Bahnen mit der neuen Durchmesserlinie

(pd/vre) Die diesjährige Hauptversammlung der VCS-Sektion St.Gallen/Appenzell findet am kommenden Dienstag, ab 19 Uhr, im Kaffeehaus an der Linsebühlstrasse 77 in St.Gallen statt. Der Anlass startet mit einem Vortrag von Thomas Baumgartner. Der Direktor der Appenzeller Bahnen (AB) berichtet darin von den ersten Erfahrungen mit der im Dezember 2018 eröffneten Durchmesserlinie von Appenzell via Gais und St.Gallen nach Trogen.

Einer der neuen Tango-Züge der Appenzeller Bahnen am Gaiserbahnhof in St.Gallen. Hier wurden die ehemalige Gaiser- und die ehemalige Trogenerbahn zur Durchmesserlinie verbunden. (Bild: Michel Canonica - 7. Februar 2019)



Nach dem Referat findet die Hauptversammlung des VCS St.Gallen/Appenzell statt. Die Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz kann in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern, was für die Verantwortlichen gemäss Mitteilung eine grosse Freude ist. An der GV wollen sie zusammen mit den Mitgliedern aufs Jahr 2018 «mit vielen Aktivitäten fürs Velo und Klima» zurückblicken.

Mittwoch, 22. Mai - 14:51 Uhr

Für 2020 sind wieder keine Aufschläge bei den Ostschweizer ÖV-Tarifen geplant

(pd/vre) Der Tarifverbund Ostwind plant fürs kommende Jahr keine Tarifmassnahmen. Der Verzicht auf Tarifmassnahmen heisse, dass die Preise für alle Ostwind-Tickets im kommenden Jahr unverändert blieben, heisst es in einer Ostwind-Mitteilung vom Donnerstag. Dies, obwohl das ÖV-Angebot regional bereits mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 stark ausgebaut worden sei.

Der Zonenplan des Tarifverbunds Ostwind auf einem Plakat am Bahnhof St.Gallen. (Bild: Sabrina Stübi - 20. Februar 2018)

Die Trägerschaft des Tarifverbunds ist als Genossenschaft organisiert. Deren Mitglieder trafen sich am Mittwoch zur Generalversammlung in Unterterzen am Walensee. Dort wurde auch publik, dass Ostwind ein sehr gutes Geschäftsjahr 2018 hinter sich hat. Es schloss mit Verbundeinnahmen von 199,9 Millionen Franken ab; das entspricht einem Plus von 14,6 Prozent gegenüber 2017 und ist vor allem auf die Integration des Kantons Schaffhausen zurückzuführen.

Zum Jahresbericht 2018 des Tarifverbunds Ostwind

Mittwoch, 22. Mai - 10:55 Uhr

Rudolf-Steiner-Schule mit neuem Konzept für die Oberstufe: Am 28. Mai wird darüber informiert

Im Schuljahr 2019/20 führt die Rudolf-Steiner-Schule in St.Gallen auf ihrer Oberstufe von der achten bis zur zwölften Klasse ein neues Unterrichtskonzept ein. Es soll gemäss Mitteilung vom Mittwoch noch stärker Kreativität, Eigenständigkeit und Initiative der Schülerinnen und Schüler fördern. Dies wie bisher auf den Fundamenten der 100 Jahre alten Waldorfpädagogik

Die Gebäude der Rudolf-Steiner-Schule im Osten von St.Gallen. (Bild: Benjamin Manser - 2. Juni 2017)

Am kommenden Dienstag, 19.30 Uhr, stellt das Führungsteam der Rudolf-Steiner-Schule das neue Unterrichtsmodell Eltern und anderen Interessierten vor. Der Anlass findet im Foyer der Schule an der Rorschacher Strasse 312 in St.Gallen statt. Dafür anmelden kann man sich unter sekretariat@steinerschule-stgallen.ch oder telefonisch unter 071'282'30'10.

Zur Rudolf-Steiner-Schule St.Gallen

Mittwoch, 22. Mai - 10:22 Uhr

Interesse am Medizinstudium in St.Gallen nimmt stetig zu - Erster Jahrgang startet im Herbst 2020

(hsg/vre) Das Interesse am Medizinstudium in St.Gallen hat weiter zugenommen. 106 Maturandinnen und Maturanden, die ab Herbst Humanmedizin studieren wollen, interessieren sich für den sogenannten «St.Galler Track». Bedingung für einen Studieneinstieg ist allerdings, dass Bewerberinnen und Bewerber Anfang Juli noch den Schweizer Eignungstest fürs Medizinstudium erfolgreich absolvieren.

Das Medizinstudium in St.Gallen startet mit dem ersten Masterstudiengang im Herbst 2020. Wer sich dafür qualifizieren will, muss zuerst an der Uni Zürich das dreijährige Bachelorstudium in Humandmedizin absolvieren. (Bild: Alexandra Wey)

Jene Studieneinsteiger, die dann tatsächlich im «St.Galler Track» Medizin studieren, absolvieren zuerst an der Uni Zürich ihr drei Jahre dauerndes Bachelorstudium. Danach setzen sie in ihr Studium auf der Masterstufe in St.Gallen fort. 2017 hatten sich 86, 2018 84 Studieneinsteiger für diesen St.Galler Weg interessiert. 2019 sind es 106, also zwanzig mehr.



Der sogenannte «Joint Medical Master» in St.Gallen ist ein gemeinsames Projekt der Universitäten Zürich und St.Gallen sowie des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG). Der erste medizinische Masterstudiengang in St.Gallen startet gemäss Mitteilung der HSG vom Mittwoch mit Beginn des Herbstsemesters 2020. Dafür stehen 40 Studienplätze zur Verfügung.



Mittwoch, 22. Mai - 9:53 Uhr

Auffahrtslauf St.Gallen mit einem neuem Teilnehmerrekord

(pd/vre) Bereits in einer Woche findet der sechste Auffahrtslauf in St.Gallen statt. Mit 7‘500 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist er fast ausverkauft. Die Online-Anmeldung für Erwachsene ist noch bis 29. Mai möglich. Am Lauf-Tag stehen auch noch Startplätze für Kurzentschlossene zur Verfügung, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auffahrtslauf 2018 auf der Vonwil-Brücke. Am Donnerstag in einer Woche sind die Läuferinnen und Läufer wieder zwischen dem Fussballstadion in Winkeln und der Altstadt unterwegs. (Bild: Michel Canonica - 10. Mai 2018)



Dieses Jahr nehmen im Vergleich zu 2018 nochmals rund 500 Läuferinnen und Läuferinnen mehr die verschiedenen Strecken unter die Füsse. Auch bei den Kinder-Läufen ist die Nachfrage gross: Alle Kategorien sind gemäss Mitteilung bereits eine Woche vor dem Anlass ausverkauft. Die Kinder starten an Auffahrt im Kybunpark und in der Shopping-Arena als erste, nämlich ab 12 Uhr mittags.



Wenn das Wetter mitspielt, rechnen die Organisatoren mit rund 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauern entlang der Strecke. Für Unterhaltung und Verpflegung auch für sie ist gesorgt. Am Gübsensee, auf dem Gallusplatz und im Sittertobel treten beispielsweise Musikformationen auf. Im Stadion bekommt das Publikum am Nachmittag auf Grossleinwand eine mehrstündige Live-Sendung von TVO zu sehen, unter anderem mit Schaltungen von der Rennstrecke.



Zu den Detailinformationen des Auffahrtslaufes

Dienstag, 21. Mai - 23.33 Uhr

Zwei Regierungsräte, ein Stadtpräsident und ein Prorektor informieren über den HSG-Campus

(pd/vre) Am 30. Juni entscheidet das Stimmvolk des Kantons über den Ausbau der Universität St.Gallen am Platztor. Das Vorhaben wird von Parteien und Verbänden breit unterstützt. Organisierte Opposition dagegen ist bis jetzt nicht in Sicht. Die Vorlage scheint auch in der Stadt St.Gallen unbestritten, obwohl die HSG in den vergangenen Monaten ab und zu auch Negativschlagzeilen geliefert hat.

Blick ins Areal für den neuen HSG-Campus am St.Galler Platztor. Im Vordergrund der Untere Graben, links die Böcklin- und rechts die St.Jakob-Strasse. (Bild: Urs Bucher - 28. August 2018)

Diesen Donnerstag, ab 19.30 Uhr, macht die überparteiliche Abstimmungskampagne «Ja zum Uni-Campus» in St.Gallen Station. Es informiert hier über die umfangreiche Abstimmungsvorlage von Ende Juni. Die Referentenliste ist dabei mit Regierungspräsident Stefan Kölliker, Regierungsrat Marc Mächler, Stadtpräsident Thomas Scheitlin und HSG-Prorektor Kuno Schedler prominent besetzt. Die Sicht der HSG-Studierenden wird am Info-Abend durch Annina Gaam vertreten.

Der Anlass über den neuen HSG-Campus am nordöstlichen Rand der St.Galler Altstadt ist öffentlich und der Eintritt dazu gratis. Eine Voranmeldung ist erwünscht. Der Anlass findet im Saal im ersten Stock des Waaghauses am Bohl statt.

Zum Ja-Komitee für den neuen Campus der Universität St.Gallen

Dienstag, 21. Mai - 23:14 Uhr

Grösste Solaranlage der Stadt St.Gallen steht auf Werkhallen in Winkeln: Strom für 217 Haushalte

(sk/vre) Seit Montag produziert die bisher grösste Fotovoltaikanlage im Versorgungsgebiet der St.Galler Stadtwerke Strom. Die Anlage befindet sich auf den Dächern der Schläpfer Altmetall AG in Winkeln. Sie produziert 831’300 Kilowattstunden im Jahr. Das entspricht gemäss Mittelung der St.Galler Stadtwerke dem Verbrauch von 217 Haushalten.

Das Areal der Schläpfer Altmetall AG an der Letzistrasse in Winkeln. Die Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Werkhallen sind klar zu erkennen. (Bild: PD)

Der auf den Werkhallen produzierte Solarstrom wird vollständig ins städtische Stromnetz eingespiesen. Projektiert und erstellt wurde die Anlage von der Firma Solarmotion GmbH mit Sitz in St.Gallen. Das Projekt auf dem Dach der Schläpfer Altmetall AG hilft bei der Umsetzung des städtischen Energiekonzepts 2050. Auf Gebiet der Stadt St.Gallen erzeugen inzwischen Solaranlagen genug Strom, um damit über 2500 Vier-Personen-Haushalte zu versorgen.

Dienstag, 21. Mai - 19:44 Uhr

Vandalenakt in der Brühltor-Unterführung: Polizei ermittelt, Treppe wird im Sommer repariert

Massiv beschädigte Treppenstufe in der Brühltor-Unterführung. (Bild: Alexandra Pavlovic - 20. Mai 2019)

(vre) In der Brühltor-Unterführung haben Nachtbuben zugeschlagen. Bereits Mitte April wurde die Treppe aus der Unterführung zum Waaghaus hinauf beschädigt. Vielen sind die abgeplatzten Teile an einzelnen Treppenstufen aufgefallen. Aus Sicherheitsgründen wurden diese Stellen mit gelb-schwarzem Absperrband markiert.

Viele Passantinnen und Passanten haben sich gefragt, was hier geschehen ist. So fehlen in einigen der massiven Steinstufen grössere Stücke, was nahelegt, das jemand mit grosser Gewalt gewütet hat. Wie eine Nachfrage am Dienstag bei der Polizei ergeben hat, war das tatsächlich der Fall. Mitte April haben in einer Nacht mehrere Männer einen Betonpoller die Treppe hinunter gerollt.

Die beschädigte Treppe von der Brühltor-Unterführung zum Waaghaus. (Bild: Alexandra Pavlovic - 20. Mai 2019)

Der Vorfall wird von der Kantonspolizei St.Gallen untersucht. Das bestätigt auf Anfrage Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi. Ein 27-jähriger Schweizer wurde von der Polizei unmittelbar nach dem Zwischenfall angehalten und befragt. Ebenfalls noch in der gleichen Nacht befragt wurde ein 30-jähriger Schweizer. Und ein dritter Mann wurde von der Polizei Anfang Mai vernommen.

Die Stadt hat Strafantrag wegen Sachbeschädigung gegen die Männer gestellt. Die Kantonspolizei erstellt nun einen Rapport an die Staatsanwaltschaft. Darin sind die Aussagen der drei Männer wie auch die Resultate der weiteren Abklärungen enthalten. Die Staatsanwaltschaft wird in nächster Zeit über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Stadt plant, die Treppe im Sommer zu reparieren. Eine sofortige Reparatur ist aufgrund der Lieferfristen für den Naturstein und des Umfangs der Arbeiten nicht möglich.

Dienstag, 21. Mai - 16:10 Uhr

Zwei Dutzend Jugendliche begrüssen die Parlamentarier mit einem Transparent

(vre/seh) Zwei Dutzend Jugendlich mit einem Transparent haben am Dienstagnachmittag die Mitglieder des St.Galler Stadtparlaments am Eingang zum Waaghaus empfangen. Danach verfolgten sie von der Tribüne eine rund zweistündige Klimadebatte.

Klima-Jugendliche machen ihre Forderungen im Waaghaus deutlich. (Bild: Reto Voneschen)

Das Parlament diskutierte als zweites und drittes Traktandum Vorstösse zum Klimawandel. Schon am Anfang der Sitzung lag ein Versucht von links her in der Luft, doch noch den Klimanotstand in der Stadt St.Gallen auszurufen. Der Stadtrat hatte diesen Schritt in Beantwortung einer Interpellation abgelehnt.

Dienstag, 21. Mai - 13:44 Uhr

FC Stadtparlament gastiert in Nürnberg: Eine lange Siegesserie findet ihr Ende

(pd/vre) Das St.Galler Stadtparlament verfügt in seinen Reihen auch über Fussballerinnen und Fussballer. Sie spielen als FC Stadtparlament regelmässig gegen andere «amtliche» Mannschaften aus dem In- und Ausland. Im Vordergrund steht dabei natürlich der Spass an der Sache und der Gedankenaustausch. In den vergangenen Jahren blieb der FC Stadtparlament bei Auslandeinsätzen immer ungeschlagen. Diese lange Serie hat jetzt in Nürnberg ein jähes und klares Ende gefunden.

Mitte Mai trat die Auswahl des Stadtparlaments gegen die Nürnberger Ratsherren an. In Anwesenheit von Parlamentspräsidentin Barbara Frei trugen diese den Heimsieg mit 4:1 davon. Gespielt wurden zweimal 35 Minuten. Bereits nach acht Minuten rannten die St.Galler einem Rückstand nach. Hoffnung keimte in der 15. Minute auf, als Werner Kühne zum glücklichen 1:1 traf.

Danach sei die Puste weg und die St.Galler kamen immer einen Schritt zu spät gewesen, heisst es im Matchbericht. Die Nürnberger gingen vor der Pause mit 2:1 in Führung und liessen in der zweiten Halbzeit nichts mehr anbrennen. Kannten die Ratsherren auf dem Spielfeld gegenüber ihren Gästen kein Pardon, erwiesen sie sich neben dem Platz aber als perfekte Gastgeber - dies beim Empfang beim Oberbürgermeister genauso wie nach dem Spiel beim geselligen Beisammensein.

Dienstag, 21. Mai - 9:25 Uhr

St.Galler Grüne machen im Wahlkampf gegen 5G mobil: Soll der Kühlschrank mit uns sprechen?

(pd/vre) Derzeit wird schweizweit über den neuen Mobilfunkstandard 5G diskutiert. Auch die St.Galler Grünen stehen ihm skeptisch gegenüber, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. 5G soll unter anderem Basis sein für digitale Echtzeitanwendungen wie selbstfahrende Autos oder das Vernetzen von Haushaltgeräten. Was den Grünen nicht wirklich imponiert. Originalton der Mitteilung: «Aber wollen und brauchen wir wirklich (...) intelligente Kühlschränke, die mit uns sprechen können?»

Auch in der Stadt St.Gallen werben die Anbieter von Telekom-Dienstleistungen bereits für den 5G-Standard. Im Bild ein Werbeplakat der Swisscom an der Bushaltestelle St.Leonhard. (Bild: Reto Voneschen - 20. Mai 2019)

Da die neue Technologie viele Fragen aufwirft, laden die Grünen jetzt zu 5G-Informations- und Diskussionsabenden ein. Franziska Ryser, Patrick Ziltener und Yvonne Gilli von der grünen Nationalratsliste für die Wahlen im Herbst präsentieren dabei die politische und rechtliche Ausgangslage für 5G (aus Sicht der Grünen). Zudem beleuchten sie gemäss Ankündigung das Thema aus technischer, wirtschaftlicher und medizinischer Sicht

Der Info-Anlass in St.Gallen findet am 3. Juni, 19 Uhr, im Festsaal St.Katharinen statt. Geplant sind zudem Auftritte heute Dienstag in Rorschach, morgen Mittwoch in Wil, am 28. Mai in Rapperswil und am 22. August in Altstätten.

Zu den Details der grünen Anti-5G-Kampagne



Dienstag, 21. Mai - 8:41 Uhr

Nach Dauerregen: Sitter und Steinach führen viel Wasser, Pegelstände sind aber nicht bedrohlich

(vre) Die ergiebigen Niederschläge der vergangenen Nacht haben quer durch die Ostschweiz die Pegelstände von Flüssen und Seen ansteigen lassen. Auch einzelne Keller entlang der Thur im Toggenburg sind «abgesoffen» und müssen jetzt leer gepumpt werden.

Auf Gebiet der Stadt St.Gallen ist die Lage bezüglich Hochwasser derzeit entspannt. Einzig in der Nacht auf Dienstag kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei an der Ruhsitzstrasse zu einem Wassereinbruch in ein Haus. Die Stadtpolizei hat bis am Mittag keine anderen hochwasserbedingten Zwischenfälle registriert. Steinach und die Sitter führen auf St.Galler Stadtgebiet derzeit zwar auch viel Wasser; die Pegelstände sind aber nicht bedrohlich.

Montag, 20. Mai - 19:53 Uhr

Steigender Pegel in der Mülenenschlucht

Dauerregen und kein Ende: Am Montag hat es auch in St.Gallen zumeist wie aus Kübeln geschüttet. Nicht ohne Folgen, wie diese Videoaufnahmen von der Mülenenschlucht zeigen:

Montag, 20. Mai - 19:44 Uhr

Demo vor der Parlamentssitzung: Kollektiv will Stadtrat zum Ausrufen des Klimanotstands bewegen

(vre) Am Dienstagnachmittag tagt im Waaghaus das St.Galler Stadtparlament. Es diskutiert als zweites und drittes Traktandum zwei Vorstösse zum Klimawandel (siehe Meldung unten von 10:22 Uhr). Das Klimakollektiv Ostschweiz ruft jetzt Aktivistinnen und Aktivisten dazu auf, sich vor dem Sitzungsbeginn um 16 Uhr vor dem Waaghaus zu versammeln und die Parlamentsmitglieder zu begrüssen.



Das St.Galler Stadtparlament tagt am Dienstag, ab 16 Uhr, im ersten Stock des Waaghauses. (Bild: Thomas Hary - 20. November 2018)

Dem Klimakollektiv geht es darum, die von ihm geforderte Ausrufung des Klimanotstands auch in der Stadt St.Gallen zu erreichen. Der Stadtrat hatte dies in der Antwort auf die am Dienstag traktandierte Interpellation abgelehnt. Er wolle nicht Symbolhandlungen, sondern Taten sprechen lassen, begründete die Stadtregierung den Entscheid. Das Klimakollektiv Ostschweiz hofft jetzt, mit einem möglichst grossen Aufmarsch «die Regierung doch noch zu einem Umdenken zu bewegen».

Montag, 20. Mai - 19:29 Uhr

Bei schönem Wetter herrscht regelmässig Parkplatz-Notstand auf Peter und Paul

(vre) Der vergangene Sonntag war zwar nicht übermässig schön, für ein Verkehrschaos auf Peter und Paul hat’s aber immerhin gereicht: Am Sonntagnachmittag parkierten auf der Zufahrtsstrasse zum Wildpark übermässig viele Autos. Für Fussgängerinnen und Fussgänger war stellenweise fast kein Durchkommen mehr. Eine Patrouille der Stadtpolizei sei vor Ort gewesen und habe Falschparkierer auch gebüsst, schildert ein Leserreporter seine Eindrücke.

Ein Teil der Blechlawine vom Sonntagnachmittag auf Peter und Paul. (Bild: Raphael Rohner - 19. Mai 2019)

Die Situation auf Peter und Paul sei der Stadtpolizei bekannt. Ihre Patrouillen seien daher auch dafür «sensibilisiert, dort Kontrollen durchzuführen», sagt Polizeisprecher Dionys Widmer auf die Zustände vom Sonntag angesprochen. Die Stadtpolizei sei gezwungen einzugreifen, weil teils auf dem Trottoir parkiert werde, wodurch Fussgänger auf die Strasse ausweichen müssten, was gefährlich sei. Auch müsse die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen zum Wildpark und all seinen Gebäuden gewährleistet sein; Verzögerungen bei einem Einsatz von Sanität oder Feuerwehr könnten gravierende Folgen haben.

Auf Peter und Paul, so sagt Dionys Widmer, sei klar signalisiert, wo man parkieren dürfe und wo nicht. Bei der Zufahrt in Rotmonten gebe es zudem Hinweistafeln, die darauf aufmerksam machten, dass die Parkplatzzahl beim Wildpark beschränkt sei. Viele beachteten weder die Info-Tafeln noch die Parkverbote. Deshalb büsse die Polizei. An speziell chaotischen Tagen wurden schon bis zu zwei Dutzend Bussenzettel ausgestellt, weil alles «zuparkiert» war.

Montag, 20. Mai - 18:35 Uhr

Frauenstreik vom 14. Juni: Was für gesellschaftliche Folgen darf man von einer solchen Aktion erwarten?

Einen Vorgeschmack auf den Frauenstreiktag vom Juni gab's an der Kundgebung zum Tag der Arbeit in St.Gallen. (Bild: Urs Bucher - 1. Mai 2019)

Am 14. Juni wollen Frauen schweizweit wieder für die Gleichstellung streiken. Die Erfreuliche Universität im Palace geht diesen Dienstag, 20.15 Uhr, den Wurzeln dieser Streikbewegung nach. Historikerin Elisabeth Joris blickt am Vortrags- und Diskussionsabend auf den ersten Frauenstreik von 1991 zurück und schlägt den Bogen zu heute: Wie kam es vor 28 Jahren zum Frauenstreik? Was hat er bewirkt? Woher kommt der Schub für den bevorstehenden Frauenstreik? Und wie hoch dürfen die Erwartungen sein, dass er gesellschaftlich etwas auslöst?

Montag, 20. Mai - 16:38 Uhr

Das Schulhaus Buchwald feiert seinen Hundertsten mit 100 Stunden Jubiläumsprogramm

(sk/vre) Seit 1919 gehen Primarschulkinder im Schulhaus Buchwald ein und aus. Das Quartier wurde damals vor allem von Italienerinnen und Italiernern bewohnt; es hiess darum im Volksmund «Klein-Venedig». Das Schulhaus steht am Rande des Buchwaldparks. Die in mehreren Etappen zum Schulhaus umgebaute ehemlaige Fabrik wurde im Sommer 2013 aussen renoviert. Neben einem Kindergarten und der 1. bis 6. Klasse beherbergt das Schulhaus Buchwald heute auch die Tagesbetreuung.

Das Buchwald-Schulhaus feiert ab Mittwoch sein 100-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsfest vom Samstag, ab 14 Uhr, ist öffentlich. (Bild: PD)

Von Mittwoch bis Samstag feiert das Schulhaus Buchwald sein 100-jähriges Bestehen. Geplant ist ein Jubelprogramm mit 100 Stunden Gestalten, Spielen, Musizieren, Tanzen, Staunen, Essen, Trinken und Feiern. Am Freitagabend sind alle Ehemaligen zum Vorbeischauen eingeladen. Das Jubiläumsfest vom Samstag, ab 14 Uhr, ist öffentlich. Das Team des Schulhauses freut sich gemäss Mittelung auf viele Besucherinnen und Besucher.

Zum Festprogramm des Buchwald-Schulhauses

Montag, 20. Mai - 16:10 Uhr

Dreimal Standing Ovations fürs Singspiel «Petrus und Paulus» in Rotmonten

(pd/vre) Einen Grosserfolg hat am Wochenende in Rotmonten das von der katholischen Pfarrei zum 50-Jahr-Jubiläum der Kirche St.Peter und Paul selber produzierte Singspiel «Petrus und Paulus» gefeiert. Dreimal sei die Kirche mit je 450 Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllt gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Das einem Musical ähnelnde Singspiel sei vom Publikum aller drei Aufführungen mit Standing Ovations gefeiert worden.

Kinder und Jugendliche spielen in der katholischen Kirche Rotmonten Episoden aus dem Leben der Apostel Petrus und Paulus nach. (Bild: PD)

Im Singspiel erwachte die Geschichte der namengebenden Apostel neu zum Leben. Petrus und Paulus blickten zurück und fragten sich, was ihnen wichtig war. Episoden aus ihrem Leben werden von einer Kinder-Theatergruppe dargestellt. Das Stück wollte zur Auseinandersetzung etwa mit den Fragen einladen, wonach wir im Leben suchen oder wie wir glücklich werden.

Neben den Laiendarstellern – 14 Kindern und zwei Erwachsenen – wirkten im Rotmöntler Singspiel ein Kinder- und Erwachsenenchor sowie Instrumentalisten mit. Das Drehbuch stammt von Pfarreileiterin Vreni Ammann, Musik und Lieder hat Kirchenmusikerin Maja Bösch komponiert. Regie führte Christian Hettkamp vom Schauspielensemble des Theaters St.Gallen. Insgesamt engagierten sich über 120 Personen vor und hinter den Kulissen fürs Singspiel «Petrus und Paulus».

Montag, 20. Mai - 13:33 Uhr

Erste Wasserstoff-Tankstelle der Region St.Gallen soll noch dieses Jahr eröffnet werden

Die erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle der Schweiz wurde am 4. November 2016 in Hunzenschwil AG eröffnet. Bald soll auch St.Gallen so eine Zapfsäule erhalten. (Bild: Alexandra Wey/KEY - 4. November 2016)

(vre) Noch in diesem Jahr soll in der Stadt St.Gallen eine erste Zapfsäule für Wasserstoff eröffnet werden. Die Osterwalder AG plane diesen Schritt an ihrem Standort an der Oberstrasse, heisst es in der aktuellen Ausgabe des Informationsblatts der Gemeinde Wittenbach. Am 25. Mai, dem Wittenbacher Energietag, wird auf dem Areal der Meister Stahlbau AG an der Hofenstrasse 22 in Wittenbach auch ein mit Wasserstoff angetriebenes Personenauto präsentiert. Dieser «Honda Mirai» wird für Probefahrten zur Verfügung stehen.

Hauptgeschäft der Osterwalder St.Gallen AG bleibt der Handel mit fossilen Brennstoffen. Wie das Unternehmen auf den Trend hin zu erneuerbaren Energieträgern reagiert, hat dessen CEO, Thomas Osterwalder, im Februar dem «St.Galler Tagblatt» erklärt: «Wir befassen uns intensiv mit dem Thema Wasserstoff.» Dies, weil man in dieser Technologie eine Ergänzung zu fossilen Energieträgern sehe. «Wir werden unser Tankstellennetz mit Wasserstoff-Zapfsäulen ergänzen und ausbauen», kündigte Thomas Osterwalder bereits damals an.

Montag, 20. Mai - 11:22 Uhr

Mit Alkohol und Drogen am Steuer

(stapo/vre) Am Sonntagabend hat die Stadtpolizei St.Gallen an der Wassergasse einen 24-jährigen Autolenker aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 22 Uhr aufgefallen, weil er das Durchfahrtsverbot am Gallusplatz missachtet hatte. Die Polizei hielt ihn daher an der Wassergasse an.

Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle. (Symboldbild: Stadtpolizei St.Gallen)

Bei der Kontrolle roch es im Auto nach Alkohol. Der 24-Jähriger gab zu, Alkohol sowie Kokain und Marihuana konsumiert zu haben, bevor er sich ins Auto gesetzt hatte. Die Polizei fand in seiner Jacke je 1,2 Gramm Kokain und Marihuana. Ein kleineres Problem dürfte für ihn jetzt sein, dass er auch den Sicherheitsgurt nicht getragen hatte.

Der 24-jährige Autofahrer musste in der Folge eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Fahrausweis wurde ihm an Ort und Stelle entzogen. Und zum Dritten wurde der Mann gemäss Polizeimeldung vom Montag angezeigt.

Montag, 20. Mai - 10:22 Uhr

Am Dienstag im Parlament: Ein Sachgeschäft und 16 Vorstösse - unter anderem zum Klimawandel

(vre) Am Dienstag, ab 16 Uhr, tagt das St.Galler Stadtparlament im Waaghaussaal. Auf der Traktandenliste figurieren ein Sachgeschäft (nämlich ein Baubeitrag ans Wohn- und Pflegehaus Wienerberg) und nicht weniger als 16 Vorstösse zu den verschiedensten Themen.

Kundgebung für griffigere Massnahmen gegen den Klimawandel in St.Gallen: Die regelmässigen Demos haben die Klimaerwärmung auch in der Stadtpolitik neue Aktualität verliehen. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo - 18. März 2019)

Zwei dieser Vorstösse dürften gleich zu Beginn der Sitzung eine längere Debatte auslösen, nämlich eine Motion Jürg Brunner (SVP)/Clemens Müller (Grüne). Die beiden verlangen damit ein städtisches Konzept mit konkreten Massnahmen gegen den Klimawandel. Der Stadtrat will den Vorstoss in ein weniger verbindliches Postulat umwandeln, damit er über das Thema Bericht erstatten kann.

Zu reden geben wird auch die stadträtliche Antwort auf die Interpellation «Wie reagiert die Stadt St.Gallen auf die Klimastreiks?»; sie wurde von sieben Parlamentsmitgliedern von SP, Juso, PFG, Grünen, Jungen Grünen, Grünliberalen und CVP eingereicht. Ein Thema der Debatte wird sicher die Weigerung des Stadtrates sein, den Klimanotstand auszurufen.

Sonntag, 19. Mai - 19:33 Uhr

Nach Kollision weitergefahren: Stadtpolizei St.Gallen sucht jetzt nach Zeugen

(stapo/vre) Am Freitag, kurz nach 18 Uhr, ist es auf der Verzweigung Teufener- und Demutstrasse im Riethüsli zu einem frontal-seitlichen Zusammenstoss zwischen einem Personenauto und einem weissen Lieferwagen gekommen. Nach dem Zwischenfall setzte der Lenker des Lieferwagens mit angehängter Ladebrücke seine Fahrt Richtung Teufen fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.



Die Unfallstelle vom Freitagabend im Riethüsli ob St.Gallen. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 17. Mai 2019)

Aufgrund von ersten Ermittlungen nimmt die Stadtpolizei St.Gallen gemäss Mitteilung vom Sonntag an, dass es sich beim Lieferwagen um einen «Renault Master» gehandelt hat. Sie sucht jetzt unter Telefon 071'224'60'00 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können.



Sonntag, 19. Mai - 19:16 Uhr

Internationaler Museumstag in St.Gallen: Sonderprogramme zogen viel Publikum an

(vre) Am Sonntag war internationaler Museumstag. Traditionellerweise beteiligten sich daran auch die Museen in der Stadt St.Gallen - einerseits mit Gratiseintritt, anderseits mit Sonderprogrammen zu den laufenden Ausstellungen. Der Anlass war, wie ein Augenschein vom Nachmittag in verschiedenen Häusern zeigte, ein voller Erfolg.

Daniel Studer, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums, zeigte sich gegen 15.30 Uhr begeistert vom Verlauf des Tages. Es seien Hunderte von Besucherinnen und Besuchern gekommen, darunter auch viele Familien mit Kindern. Für sein Museum habe sich der Zusatzaufwand auf jeden Fall gelohnt. Ähnlich tönte es bei anderen Verantwortlichen.

Neben den teils sehr attraktiven, an die Museumsnacht erinnernden Zusatzaktivitäten für gross und klein war wohl das Wetter ein wichtiger Grund für den Publikumserfolg. Daniel Studer: «Es war für unseren Zweck ideal: nicht zu schön, aber auch nicht zu schlecht. Es war genau richtig für einen Museumsbesuch.»

Sonntag, 19. Mai - 18:23 Uhr

Pferdesport mitten in der Stadt: Voltigier-Wettkampf in der St.Galler Reithalle

(vre) Manchmal vergisst man es: Die Stadt St.Gallen ist auch eine Hochburg des Voltigier-Sports. Regelmässig trainieren die Aktiven der Voltige-Gruppe des Reitclubs St.Gallen in der Reithalle auf der Kreuzbleiche. Und regelmässig sind diese Aktiven auch an Wettkämpfen erfolgreich.



Ein Voltigierpferd wird am Sonntagnachmittag von seinen beiden jungen Betreuerinnen am Rand der Kreuzbleiche bewegt. (Bild: Reto Voneschen - 19. Mai 2019)

Dieses Wochenende wurden alle, die auf der Kreuzbleiche unterwegs waren, auf eindrückliche Art und Weise auf diese pferdesportlichen Aktivitäten, von denen die Öffentlichkeit sonst wenig mitbekommt, aufmerksam gemacht: Am Ostrand der Kreuzbleiche wimmelte es zeitweise richtiggehend von Pferden. Und das sind nun nicht wirklich Tiere, denen man heute mitten in der Stadt jeden Tag begegnet.



Die Voltige-Gruppe des RC St.Gallen führte am Samstag und Sonntag ihren jährlichen Wettkampf durch. Teams und Einzelwettkämpferinnen aus der ganzen Schweiz nahmen daran in acht Kategorien teil. Und zwischen den Auftritten machten Pferde am Rand der Kreuzbleiche Pause oder wurden dort auf ihren nächsten Einsatz vorbereitet.



Sonntag, 19. Mai - 13:48 Uhr

Steuer-AHV-Deal und Waffenrecht in der Stadt St.Gallen klar angenommen



(sk/vre) In der Stadt St.Gallen sind die beiden eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom Sonntag gemäss dem kantonalen und dem nationalen Trend entschieden worden. Beim Steuer-AHV-Deal wie bei der Revision des Waffenrechts gibt's zwei sehr klare Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei beiden Vorlagen bei 43,6 Prozent.



Resultat Stadt St.Gallen zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF):

Ja - 13'513

Nein - 5'439

Leer - 439

Ungültig - 3

Resultat Stadt St.Gallen zum Bundesbeschluss über die Übernahme der Änderungen der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen):

Ja - 15'236

Nein - 3'999

Leer- 158

Ungültig -1

Sonntag, 19. Mai - 13:33 Uhr

Ständeratsersatzwahl in der Stadt St.Gallen: Würth nur 384 Stimmen vor Vincenz

(sk/vre) Ein sehr knappes Rennen zwischen dem CVP-Kandidaten und der FDP-Kandidatin gibt’s bei den Ersatzwahlen für den Ständeratssitz von Karin Keller-Sutter in der Stadt St.Gallen. Auf CVP-Regierungsrat Beni Würth (Rapperswil-Jona) entfallen im zweiten Wahlgang am meisten, nämlich 7'425 Stimmen. Auf Platz zwei liegt FDP-Kantonsrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (Abtwil) mit 7'041 Stimmen. Der Abstand zwischen den beiden ist also hauchdünn.

CVP-Regierungsrat Beni Würth (rechts) und FDP-Kantonsrätin Susanne Vincenz-Stauffacher beim ersten Wahlgang vom 10. März im Pfalzkeller. Die beiden liefern sich in der Stadt St.Gallen auch diesen Sonntag beim zweiten Wahlgang ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. (Bild: Michel Canonica - 10. März 2019)



Gegenüber den beiden Favoriten weit abgeschlagen sind in der Kantonshauptstadt SVP-Nationalrat Mike Egger (Berneck) mit 1'881 Stimmen und der Parteifreie Andreas Graf (Steinach) mit 1'522 Stimmen. Auf verschiedene Personen entfallen 120 Stimmen. Die Wahlbeteiligung in der Stadt liegt bei 45,1 Prozent. Total sind für den zweiten Wahlgang der Ständeratsersatzwahl in der Stadt St.Gallen 18'436 Wahlzettel eingegangen. Davon sind 408 leer und 39 ungültig.

Sonntag, 19. Mai - 12:44 Uhr

Stadtpolizei kontrolliert Autofahrer: Acht Lenker angezeigt, acht Ordnungsbussen verteilt

(stapo/vre) In der Nacht auf Sonntag hat die Stadtpolizei St.Gallen an diversen Standorten auf Stadtgebiet koordinierte Verkehrskontrollen durchgeführt. Acht Autofahrer wurden dabei angezeigt. Weiter wurden acht Ordnungsbussen ausgestellt.

Polizeikontrolle auf dem Oberen Graben. (Symbolbild: Urs Bucher - 18. Juni 2018)



Sechs Personen wurden verzeigt, weil sie in nicht fahrfähigem Zustand in ihrem Auto sassen. Ein Lenker versuchte, sich der Kontrolle durch Wenden seines Autos und Flucht zu entziehen. Bei zwei weiteren Fahrzeugen stellte die Polizei eine technische Abänderung, ein missbräuchlich verwendetes Kontrollschild sowie Reifen mit ungenügender Profiltiefe fest.

Die acht Ordnungsbussen wurden unter anderem wegen Nichttragen der Sicherheitsgurte, Fahren ohne Licht oder Nichtmitführen des Führerausweises ausgestellt.

Sonntag, 19. Mai - 10:15 Uhr

Auswärtsspiel des SC Brühl beim FC Bavois endet 0:0: Trotz hochkarätiger Chancen kein Tor

(pd/vre) Nachdem der Ligaerhalt dank des 5:2-Heimsiegs vor einer Woche gesichert werden konnte, setzte Brühls Trainer Heris Stefanachi beim Auswärtsspiel gegen den FC Bavois vom Samstag auf die Jugend. Vier Spieler unter 20 Jahren spielten vom Start weg und zwei weitere wurden im Laufe des Spiels eingewechselt.

Beim Auswärtsspiel gegen den FC Bavois musste sich der SC Brühl keineswegs verstecken: Vor allem in der zweiten Halbzeit machten seine Spiele viel Druck aufs Tor der Platzherren. Dass die Kronen keine der vielen guten Chancen nutzen konnten, hatte auch mit Pech zu tun. (Bild: PD - 18. Mai 2019)

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stand es zur Pause 0:0. In der zweiten Hälfte stellten sich die Brühler gemäss Matchbericht von Henri Seitter besser auf den zweikampfstarken Gegner ein. Zunehmend verlagerte sich das Spiel in die Platzhälfte von Bavois. Dessen Torhüter Enrico Romin bewahrte sein Team mit herrlichen Paraden vor einem Rückstand. In der 57. Minute hielt er einen Penalty von Nico Abegglen.

Die Kronen liessen sich nicht entmutigen und drückten weiter auf das Führungstor. In der 78. Minute spielte Demian Titaro den Torhüter aus, traf aber doch nur den Pfosten. In der Nachspielzeit verpassten die Gäste nochmals drei Chancen. Diesmal fehlte es bei Brühl einzig an der kaltblütigen Chancenauswertung. Die jungen Spieler glänzten mit guten, der 18-jährige Filip Degen gar mit einer reifen, fehlerlosen Leistung.

Sonntag, 19. Mai - 8:00 Uhr

Noch bis 12 Uhr kann in der Stadt St.Gallen gewählt und abgestimmt werden

(red/vre) Heute ist Wahl- und Abstimmungssonntag. Nebst zwei nationalen Vorlagen wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Karin Keller-Sutter im Ständerat gesucht. Im St.Galler Rathaus können die Stimm- und Wahlzettel noch bis 12 Uhr abgegeben werden.

Dies zum einen von 10 bis 12 Uhr nach alter Väter Sitte direkt in die Urne. Daneben ist die Stimmabgabe aber auch im Briefkasten links neben dem Haupteingang ins Rathaus möglich. Er wird letztmals exakt um 12 Uhr geleert. Städtische Resultate sollten dann bis etwa 14 Uhr im Anschlagkasten am Rathaus oder im Internetauftritt der Stadt einsehbar sein.



Freitag, 17. Mai - 17:04 Uhr

Dieser Mann hat einen Vogel

(red) Ein «Tagblatt»-Leser hat im Bus heute diesen Falken entdeckt. Nachfragen haben ergeben, dass der Falkner mit seiner «Bianca» heute auf Schulbesuch im Hof in Winkeln war. Danke für dieses Leserfoto.

Ein Mann mit seinem Vogel im Statbus. Damit man einen Falken halten, geschweige den mitführen darf, braucht es spezielle Bewilligungen, die in diesem Fall natürlich vorliegen. (Bild: Leserreporter)

Freitag, 17. Mai - 9:31 Uhr

Sicherheitslinie überfahren und fast mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen

In der Strassenbaustelle vor dem Parkhaus UG25 ist es am Donnerstag, etwa um 11 Uhr, zu einem gefährlichen Zwischenfall mit zwei Autos gekommen. Dabei überfuhr eine 66-Jährige, die mit ihrem grauen Peugot stadtauswärts unterwegs war, die Sicherheitslinie und rammte um ein Haar ein entgegenkommendes blaues Auto. Nur mit Glück kam es nicht zu einer Frontalkollision.

Vor dem künftigen Parkhaus UG25 sind seit einigen Wochen Strassenbauarbeiten im Gang. Die Verkehrsführung verändert sich dadurch immer wieder. (Bild: Benjamin Manser - 26. April 2019)



Die Stadtpolizei St.Gallen sucht jetzt Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Insbesondere ruft sie die Lenkerin oder den Lenker des blauen Fahrzeugs auf, sich unter Telefon 071'224'60'00 zu melden.



Freitag, 17. Mai - 9:09 Uhr

Sommerattraktion für Daheimgebliebene: 200 Meter die Teufener Strasse hinunter rutschen

Diesen Sommer macht die grosse Wasserrutsche von «Slide my City» zum vierten Mal in der Stadt St.Gallen Station. Am 27. und 28. Juli wird sie wieder auf der Teufener Strasse zwischen Oberstrasse und Baracca-Bar in Betrieb sein. Das 200 Meter lange, nasse Rutschvergnügen zog bei den drei ersten Durchführungen in St.Gallen Tausende an.



Der erste Auftritt der Rutschbahn «Slide my City» in St.Gallen. Gerutscht wird in diesem Jahr zum vierten Mal auf dem untersten Abschnitt der Teufener Strasse. Der Verkehr wird umgeleitet. (Bild: Michel Canonica - 31. Juli 2016)



Bereits jetzt sind Tickets für die Riesenrutsche im Internet buchbar; wer dies früh tut, kommt in den Genuss von Preisnachlässen. Eine Rutschpartie kostet je nach Kategorie zwischen vier und 20 Franken. Dazu kommt die Miete eines Schwimmreifens für zehn Franken.



Zum diesjährigen Auftritt von Slide my City in St.Gallen