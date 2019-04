ST.GALLER STADT-TICKER: Mladen Petrić und Andy Egli drücken zusammen die Schulbank an der Uni St.Gallen



Dienstag, 2. April - 17:57 Uhr

Vom Sportler zum Sportmanager: Wieder Prominenz an der Sportmanagement-Weiterbildung der HSG

(hsg/vre) Diese Woche startet an der Uni St.Gallen die fünfte Durchführung der Sportmanagement-Weiterbildung, die die HSG in Kooperation mit Schalke 04 anbietet. Zu den Teilnehmern gehören gemäss Mitteilung in diesem Jahr unter anderem Sportgrössen wie der ehemalige Fussball-Profi und kroatische Internationale Mladen Petrić, die Schweizer Fussball-Legende Andy Egli sowie der ehemalige deutsche Fussball-Nationalspieler Philipp Wollscheid.

Im insgesamt vier Monate dauernden Programm werden die Teilnehmer in der Führung von Sportorganisationen, in Sportvermarktung, Sponsoring und Verhandlungstaktik unterrichtet. Ebenfalls ein Thema sind Entwicklungen wie E-Sports. Gemäss dem akademischen Leiter Professor Wolfgang Jenewein machen ehemalige Spitzensportler nur einen kleinen Teil der «Studierenden» aus: «Die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind überwiegend Manager aus dem Sportbereich. Dadurch ist der Austausch untereinander umso interessanter.»

Dienstag, 2. April - 17:22 Uhr

Elephant-Club wechselt die Hand und wird bis August komplett umgebaut

(pd/vre) Nach über 15 Jahren und über 2000 Partys hat der Elephant-Club an der Hinteren Poststrasse 2 jetzt die Hand gewechselt. Per 1. April hat gemäss Mitteilung vom Dienstag die Elephant-Management AG unter Verwaltungsratspräsident Ruedi Bütikofer den Club in der ehemaligen Zeitungsdruckerei der Ende 1997 eingestellten Tageszeitung «Die Ostschweiz» übernommen.

An Silvester im Elephant-Club. (Bild: Michel Canonica - 1. Januar 2018)

Gleichzeitig mit dem Betreiberwechsel wurde der beliebte Club geschlossen. Er wird jetzt komplett umgebaut. Das «Elephant» soll voruassichtlich im August mit neuem Konzept und neuem Erscheinungsbild wieder eröffnen. Geboten werden sollen ab dann gemäss Mitteilung «zeitgemässe Events und modernes Clubbing».

Dienstag, 2. April - 16:44 Uhr

Vom 11. bis 18. August werden in Rorschach wieder Sandskulpturen gebaut

Immer eine Attraktion, die viel Publikum an den See lockt: das Sandskulpturen-Festival in Rorschach. (Bild: Urs Bucher - 24. August 2017)

(vre) Das Sandskulpturen-Festival in Rorschach zieht Jahr für Jahr Hunderte Besucherinnen und Besucher an den See - auch aus der Stadt St.Gallen. In diesem Jahr findet der Anlass vom Samstag, 11. Augst, bis am Sonntag, 8. September, statt. Vom 11. bis 18. August bauen die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sandskulpturen-Wettbewerb ihre kunstvollen Figuren. Nach der Bewertung und Rangierung durch die Jury werden die Skulpturen dann bis Sonntag, 8. September, öffentlich ausgestellt.

Dienstag, 2. April - 15:17 Uhr

Am Samstag feiert das Kulturmagazin «Saiten» seine ersten 25 Jahre - auch im alten Kino Rex

Dieser Tages wird das Ostschweizer Kulturmagazin Saiten 25 Jahre alt. Die Geburtstagsparty findet am kommenden Samstag statt, und zwar im Konsulat an der Frongartenstrasse 9 und im ehemaligen Kino Rex am Blumenbergplatz in St.Gallen. Das Programm bringt gemäss Mitteilung «Wörter und Kulturtaten, Wandkunst, Pizza und Kulturkuchen, Spokenword und Theater, Punkrock und Future Disco, laute und leise Töne und viel Frauenpower zusammen».

Das aktuelle «Saiten»-Kollektiv hat am Wochenende Grund zum Feiern. (Bild: PD/Tine Edel)

Im Konsulat sind am Samstag, ab 14 Uhr, zu hören und zu sehen: Gaffa mit der Saiten Memory Line, Kubiks Wand-Comic, das Vokalensemble Voci, das Theater am Tisch mit einer Niklaus-Meienberg-Collage sowie Slam-Gratulationen und Jugo-Rock mit Knuts Koffer. Dazwischen, um 16 Uhr, findet die Gründungsversammlung der IG Kultur Ostschweiz statt, einem für alle offenen Netzwerk von Kulturschaffenden, Institutionen und Interessierten.

Im Exrex am Blumenbergplatz beginnt das Programm am Samstag, 20 Uhr, mit einer Jubiläumsausgabe der Videokolumne «Schäfers Stunde». Danach geht es bis frühmorgens weiter mit Esther Poly, Velvet Two Stripes, Les Belles de Nuit, The Robots und Cameo DJ-Set. Das frühere, dem Abbruch geweihte Kino steht nach der «Saiten»-Party für eine dreimonatige Zwischennutzung zur Verfügung.

Zum «Saiten»-Jubiläumsfest

Dienstag, 2. April - 14:43 Uhr

Stadtpolizei setzt Schwerpunkt bei Kontrollen im Strassenverkehr: 270 Bussen und 21 Verzeigungen

(stapo/vre) In der Woche vom 25. bis zum 30. März hat die St.Galler Stadtpolizei schwerpunktmässig Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 270 Personen, die die Verkehrsregeln nicht eingehalten hatten, mit einer Ordnungsbusse beglückt. Weitere 21 Personen wurden verzeigt. Ziel der Präventionsaktion sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung vom Dienstag.

St.Galler Stadtpolizisten während einer nächtlichen Verkehrskontrolle. (Symbolbild: Stadtpolizei St.Gallen)

Während der Schwerpunkt-Woche Verkehr ändert der Fokus der Kontrollen Tag für Tag. Einmal standen etwa Tiertransporte, dann die Missachtung von Rotlichtern oder drittens das Verhalten von Velofahrerinnen und Velofahrern im Vordergrund. Häufigster Grund für Bussen war zwischen dem 25. und 30. März das Nichttragen des Sicherheitsgurtes. Insgesamt wurden so 81 Personen, darunter sechs Kinder, erwischt.

Weitere 41 Ordnungsbussen gab's wegen Missachtung von Fahrverboten und 21 wegen Fahren ohne Licht. Zudem wurden 39 Personen wegen Telefonieren am Steuer gebüsst. Verzeigt hat die Stadtpolizei sieben Chauffeure, die ihre Arbeits-, Ruhe- oder Lenkzeit nicht eingehalten hatten. Verzeigungen gab es unter anderem auch wegen technischen Mängeln am Fahrzeug oder wegen Verstössen gegen Auflagen.

Dienstag, 2. April - 14:23 Uhr

Für das Heimspiel gegen die Grasshoppers sind 9900 Tickets abgesetzt – Zeidler steht an der Seitenlinie

(pl/dwa) Nach drei Niederlagen in Folge steht der FC St.Gallen vor wegweisenden Tagen: Am Mittwoch, ab 20 Uhr, empfangen die Ostschweizer zu Hause die letztklassierten Grasshoppers, ehe sie am Samstag auswärts auf das Zweitletzte Xamax treffen. St.Gallens Vorsprung auf den Barrageplatz beträgt bloss noch sechs Punkte. Für das Heimspiel gegen die Grasshoppers wurden bis Dienstagmittag 9900 Tickets abgesetzt. Verzichten muss Trainer Peter Zeidler auf die langzeitverletzten Cedric Itten und Alain Wiss.

FCSG-Trainer Peter Zeidler am Auswärtsspiel gegen die Young Boys vom vergangenen Sonntag. (Bild: Anthony Anex/KEY - 31. März 2019)

Rekurrieren wird der FC St.Gallen gegen die Sperre von Coach Zeidler. Der Deutsche war von Schiedsrichter Lionel Tschudi am Sonntag im Spiel gegen die Young Boys wegen wiederholten Reklamierens auf die Tribüne verwiesen worden. Für das Spiel gegen die Grasshoppers hätte Zeidlers Sperre - entgegen erster Meldungen vom Dienstag - aber sowieso noch nicht gegolten, weil dem Club eine Einsprachefrist von zwei Tagen zugestanden wird. Während dieser Zeit tritt die Sanktion nicht in Kraft. Betroffen wäre somit die wichtige Auswärtspartie in Neuenburg vom kommenden Samstag gewesen.

Dienstag, 2. April - 12:44 Uhr

Nach der Parkplatzaufhebung wird der Marktplatz für Fussgänger attraktiver gemacht

Die farbigen Linien auf dem Marktplatz gehören zu einem Spiel, das bald einmal Kinder erfreuen soll. (Bilder: Reto Voneschen - 2. April 2019)

(vre) Eine verschlungene Sitzbank zwischen den grünen Häuschen des ständigen Marktes. Farbige Linien vor der Bank Acrevis, wo sich bis vergangenen Donnerstag Parkplätze befanden. Nach der Aufhebung dieser Abstellplätze soll der St.Galler Marktplatz farbiger und gemütlicher werden. Er soll auch dann, wenn kein Wochen- oder Bauernmarkt stattfindet, zum Verweilen einladen.

Die verschlungene Sitzbank in der Lücke zwischen den Häuschen des ständigen Markts.

Wie ein Augenschein zeigt, klappt die Einhaltung des neuen Verkehrsregimes auf dem Marktplatz bereits ziemlich gut. Einzelne Autofahrer - am Dienstagmorgen vornehmlich mit Kontrollschildern aus dem Thurgau oder am Appenzellerland - sind auf dem Platz zwar noch anzutreffen. Sie werden im Moment noch nicht gebüsst. Die Stadtpolizei ist vielmehr präsent und informiert mit einem Flugblatt über die Parkplatzaufhebung.

Dienstag, 2. April - 12:24 Uhr

Wartungsarbeiten an St.Galler Parkuhren ziehen neugierige Blicke auf sich

Wartungsarbeiten an einer Parkuhr an der Gartenstrasse in St.Gallen. (Bild: Reto Voneschen - 2. April 2019)

Dieser Tage hat die Stadtpolizei St.Gallen an diversen Parkuhren grössere Unterhaltsarbeiten ausführen lassen. Dabei sei es um ein neues Update der Software sowie eine optimierte Stromversorgung gegangen, sagt Stapo-Sprecher Roman Kohler auf Anfrage. Die Arbeiten, in die Spezialisten des Herstellers der Parkuhren involviert sind, werden heute abgeschlossen.

Am Dienstagvormittag arbeiteten die Techniker beispielsweise an Parkuhren an der Gartenstrasse. Nicht nur Autofahrer, sondern auch Passantinnen und Passanten interessierten sich dafür, was das vor sich ging. Allerdings ist es keine Seltenheit, dass an den Stadtsanktgaller Parkuhren gemecht wird: An ihnen, so sagt Stapo Sprecher Roman Kohler, würden immer wieder Services durchgeführt. Und natürlich müssten auch regelmässig die Münzbehälter in ihnen geleert werden.

Montag, 1. April - 20:12 Uhr

Eingesperrt, ohne je eine Straftat begangen zu haben: Ausstellung und Vortragsabend in St.Gallen

(pd/vre) Bis 1981 wurden in der Schweiz Jugendliche und Erwachsene in Anstalten und Gefängnissen gesperrt, ohne je eine Straftat begangen zu haben. Diese Vorgänge wurden ab 2014 von der unabhängigen Expertenkommission (UEK) Administrative Versorgungen im Auftrag des Bundesrates untersucht. Das Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Jetzt tritt die UEK mit einer Ausstellung und Veranstaltungen an verschiedenen Orten der Schweiz an die Öffentlichkeit.

Der Informationsstand «Ausgegrenzt & weggesperrt» in der St.Galler Marktgasse. (Bild: Reto Voneschen - 1. April 2019)

Vom Dienstag bis zum 7. April steht die Wanderausstellung in der Marktgasse in St.Gallen. Verschiedene Stationen laden in einem begehbaren Pavillon dazu ein, sich mit dem schwierigen und aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbaren Thema zu beschäftigen. Vorgestellt werden auch regionale Fälle von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen.

Am Dienstag, 20.15 Uhr, beschäftigt sich auch die Erfreuliche Universität im Palace unter dem Titel «Rechtlos im Rechtsstaat» mit dem Thema. Lukas Gschwend und Gisela Hauss präsentieren Beispiele von Zwangsmassnahmen und erklären, wie sie in Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Prinzipien standen. Die folgende Diskussion wird vom Journalisten Hanspeter Spörri moderiert.

Zur Expertenkommission Administrative Versorgungen

Montag, 1. April - 19:54 Uhr

SP und Grüne der Stadt St.Gallen feiern Aufhebung der Parkplätze auf dem Marktplatz mit Apéro

(vre) Vergangene Woche wurden die 38 Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt aufgehoben. Der frei werdende Raum wird für eine Reorganisation der Märkte verwendet, aber auch für Fussgängerinnen und Fussgänger attraktiver eingerichtet. Pflanzkübel und eine Sitzbank stehen bereits. Erste farbige Markierungen für Spielfelder sind auch schon sichtbar.

Der Apéro zur Parkplatzaufhebung von SP und Grünen auf dem Marktplatz. (Bild: Reto Voneschen - 1. April 2019)

Am Montagabend haben SP und Grüne der Stadt St.Gallen zum Apéro auf den neu parkplatzfreien Marktplatz eingeladen. Rund 50 Personen, darunter viele ältere Parteimitglieder, sind der Einladung gefolgt. Diskutiert wurde bei Orangensaft, Muffins sowie mitgebrachtem Bier und Sekt nicht nur über die Parkplatzaufhebung und die bereits sichtbaren Aufwertungen. Themen waren natürlich auch die neu verkürzte Öffnungszeit des ständigen Marktes sowie das in Vorbereitung stehende Projekt zur Umgestaltung des Marktplatzes.

Montag, 1. April - 16:35 Uhr

Das Strassenkunstfestival «Aufgetischt» findet am 10. und 11. Mai in der Altstadt statt

Am 10. und 11. Mai findet in St.Gallen wieder ein Gaukler- oder Buskers-Festival statt. Die Vorbereitungen dafür sind weit gediehen. So sei das Programm fast komplett, schreiben die Organisatoren im Internet. Die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien aus über 700 Bewerbungen von Strassenkünstlerinnen und Strassenkünstlern ausgewählt worden. Das Echo auf die Ausschreibung sei überwältigend gewesen.

Das Strassenkunstfestival «Aufgetischt» fand erstmals 2012 im Rahmen des Gallusjubiläums statt. Am 10. und 11. Mai dieses Jahres geht bereits die achte Auflage des beliebten Anlasses über die Bühne. (Bild: Urs Bucher - 6. Mai 2012)

Gesucht sind aber nicht nur Acts. Auftischen könne das OK nämlich nicht alleine. Daher würden immer noch Helferinnen und Helfer fürs Festival gesucht, heisst es im Internet. Auf jene, die sich meldeten, warte ein tolles Festival, ein motiviertes Team - und vielleicht auch eine Wimpelkette zum Aufhängen. Für Helferinnen und Helfer sind Getränke und Verpflegung während des Einsatzes gratis. Dazu ist ein T-Shirt, ein Festivalarmband und das Programmheft geschenkt. Anmelden kann man sich im Internetauftritt von «Aufgetischt».

Zum Festival

Montag, 1. April - 16:15 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten: Brücke in der Spisegg bis Herbst nur einspurig befahrbar

(gde/vre) Voraussichtlich am 8. April startet der Kanton an der Strasse von St.Gallen nach Engelburg die Arbeiten zur Instandsetzung der Sitterbrücke in der Spisegg. Sie dauern gemäss Informationsblatt der Gemeinde Gaiserwald bis Ende Oktober. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten mit Hilfe einer Lichtsignalanlage einspurig über die Brücke geführt.

Die «Hüslibrücke» in der Spisegg: Während der Sanierung der benachbarten Strassenbrücke wird der Fussverkehr vom 8. April bis Ende Oktober über die alte Holzbrücke umgeleitet. (Bild: Urs Bucher - 22. April 2018)

Auf der Spiseggbrücke muss der gesamte Belag samt Abdichtungen und Geländer ersetzt werden. Die Arbeiten werden in zwei Etappen ausgeführt: Zuerst wird die eine Fahrspur, danach die andere saniert. Der Fussverkehr wird während der gesamten Bauzeit über die benachbarte Holzbrücke geführt.

Montag, 1. April - 15:59 Uhr

Spende für Nachwuchsprojekt «Future Champs Ostschweiz» übergeben

(pd/vre) Die UBS Ostschweiz unterstützt das Nachwuchsprojekt des FC St.Gallen. Am Rand des Grossanlasses «Ausblick mit Weitblick» übergab Regionaldirektor Hanspeter Thür FCSG-Präsident Matthias Hüppi die Spende von 3000 Franken für «Future Champs Ostschweiz». Hüppi hatte gemäss Mitteilung zuvor vor 1300 Kunden und Mitarbeitern der UBS Ostschweiz darüber gesprochen, wie er Veränderungen angeht und wie er erreichen will, dass der FCSG volksnaher wird.

UBS-Regionaldirektor Hanspeter Thür (rechts) übergibt FCSG-Präsident Matthias Hüppi die Spende für «Future Champs Ostschweiz». (Bild: PD)

Im Programm «Future Champs Ostschweiz» werden rund 800 Kinder und Jugendliche aus Clubs der ganzen Region gefördert. Die UBS-Spende fliesst gemäss Matthias Hüppi in den Fonds für die Förderung von Jungtalenten, deren Eltern diese Förderung finanziell nicht oder nur schwer tragen können.

Montag, 1. April - 13:22 Uhr

VCS zeigt sich erfreut über Aufhebung der Parkplätze auf dem St.Galler Marktplatz

(pd/vre) Am 25. April 1988 hat SP-Stadtparlamentarier Thomas Wepf eine Interpellation für einen autofreien Marktplatz eingereicht. 31 Jahre später ist seine Vision wenigstens teilweise Realität: Am 28. März 2019 wurden die 38 Parkplätze auf Marktplatz und Blumenmarkt aufgehoben. Der VCS St.Gallen/Appenzell erinnert in einer Mitteilung an den seinerzeitigen Parlamentsvorstoss und zeigt sich erfreut darüber, das diesem endlich Massnahmen folgen.

Die neuen Zweirad-Parkplätze auf dem Trottoir entlang der Nordseite des St.Galler Marktplatzes. (Bild: Reto Voneschen - 31. März 2019)

Mit der Massnahme sei ein wichtiger Schritt getan, damit im Stadtzentrum die Menschen im Zentrum stünden und nicht die Autos. Parkplätze gibt es nach Meinung des VCS «ohnehin ausreichend in zumutbarer Gehdistanz». Und wer nicht zu Fuss gehen wolle, fahre bequem mit Bus oder Velo ins Stadtzentrum. Und für alle, die mit dem Velo unterwegs seien, gebe es jetzt neue Abstellmöglichkeiten rund um den Marktplatz, freut sich der VCS.

Montag, 1. April - 13:05 Uhr

Osterhasen, Eier und alles, was daraus schlüpft, bis 28. April im St.Galler Naturmuseum

«Allerlei rund ums Ei» heisst die traditionelle Osterausstellung im Naturmuseum St.Gallen. In diesem Jahr ist sie bis 28. April zu sehen. Und nicht unwichtig zu wissen, falls das Wetter über Ostern nicht mitmachen sollte: Das Naturmuseum und damit die Ausstellung ist am Karfreitag und am Ostermontag geöffnet.

Die erstaunliche Vielfalt dessen, was aus Eiern alles schlüpft, wird derzeit im St.Galler Naturmuseum gezeigt. (Bild: PD/Naturmuseum St.Gallen)

Die Sonderausstellung präsentiert die ganze Vielfalt der Eier - vom grossen Straussenei bis zu den winzigen Eiern der Achat-Schnecke. Mit etwas Geduld ist in den Brutkästen des Museums zudem das Wunder des Schlüpfens von Zwerghühnern und Wachteln zu beobachten. Keine Eier legt der Osterhase, der als Kaninchen der Rasse «Zwergwidder» die Ausstellung belebt.

Passend zu Ostern ist das Rahmenprogramm der Eier-Ausstellung. Sehr beliebt sind die Anlässe über Schoggihasen. Am Samstag, 6. April, 10 bis 17 Uhr, zeigen Jolanda und Beat Gerber Schritt für Schritt wie solche entstehen. Am 7., 13. und 14. April, jeweils 10 bis 12, 12.15 bis 14.15 und 14.30 bis 16.30 Uhr, findet der Familien-Workshop «Selber einen Schoggihasen giessen» statt. Die Teilnahme kostet 20 Franken pro Person; anmelden kann man sich dafür unter 071'243'40'40. Und wer interessiert ist, greift möglichst schnell zum Telefon: Die Platzzahl ist beschränkt, das Interesse in früheren Jahren war riesig.

Zur Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei»

Montag, 1. April - 9:44 Uhr

Kinok in der Lokremise zeigt St.Galler Dokfilm: Premiere mit Regisseur und Darstellern

(rbe/vre) Kinofilme, die in St.Gallen spielen, sind dünn gesät. Jetzt kommt ein eigentlicher St.Galler Dokumentarfilm in die Kinos, der bereits auch an den Solothurner Filmtagen stark beachtet wurde. Der Dokumentarfilm «Ly-Ling und Herr Urgesi» zeigt, wie die Jungdesignerin Ly-Ling und der traditionelle Schneider Cosimo Urgesi in einem Atelier an der St.Galler Bahnhofstrasse zusammenarbeiten.

Ly-Ling Vilaysane und Cosimo Urgesi an der St.Galler Bahnhofstrasse. (Bild: PD)

Am Dienstag, 20 Uhr, feiert die «Culture-Clash-Komödie» mit zwei Generationen, zwei Berufsauffassungen und zwei unterschiedlichen Menschen seine St.Galler Premiere im Kinok in der Lokremise. Mit von der Partie sind dabei Regisseur Giancarlo Moos sowie die beiden St.Galler Protagonisten. Danach sind zwischen dem 4. und 24. April sechs weitere Vorstellungen geplant.

Zum Film «Ly-Ling und Herr Urgesi»

Montag, 1. April - 7:56 Uhr

Der April dürfte diese Woche seinem Namen wettermässig alle Ehre machen

(vre) Der Montag, darüber sind sich die Wetterfrösche im Internet einig, wird immer noch schön und sonnig mit Temperaturen bis 18 Grad. Teilweise ziehen erste Wolkenfelder vorüber. Am Dienstag ist tagsüber weiter mit schönem Wetter zu rechnen, gegen Abend wird es zunehmend bewölkt. Am Tag schwanken die Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad.

Prächtig blühende Büsche mit einer Strassensignalisation, die diese Woche wieder an Bedeutung gewinnen könnte. (Leserbild: Mattias Dolder - Harzbüchelstrasse, 31. März 2019)



Ab Dienstagabend, am Mittwoch und Donnerstag, darüber herrscht auch noch Einigkeit unter den Wetterportalen, wird eine Störung mit Regen und allenfalls etwas Schnee über St.Gallen hinweg ziehen. Parallel dazu sinken die Temperaturen. In der Nacht auf Donnerstag und auf Freitag tendiert das Thermometer in den Nachtstunden gegen 0 Grad. Gärtnerinnen und Gärtner tun gut daran, diese Entwicklung mit Rücksicht auf kälteempfindliche Pflanzen im Auge zu behalten.

Aufs kommende Wochenende hin soll das schöne Wetter nach St.Gallen zurückkehren. Ob das bereits am Freitag mit viel Sonnenschein und erneut steigenden Temperaturen oder erst am Samstag der Fall sein wird, darüber sind sich die Wetterpropheten im Internet uneins. Klar ist auf jeden Fall: Am kommenden Samstag starten für viele in St.Gallen die Frühlingsferien.

Sonntag, 31. März - 19:25 Uhr

Stefan Heuss und seine schrägen Erfindungen gastieren ab Montag in der St.Galler Kellerbühne

Stefan Heuss in seinemneuen Programm «Die grössten Schweizer Patente». (Bild: PD - 18. März 2019)

(pd/rbe) Stefan Heuss ist als Erfinder seltsamer Maschinen bekannt geworden, beispielsweise durch die TV-Sendung «Giaccobo/Müller». Diese Woche ist der Kabarettist in der Kellerbühne zu Gast und zeigt gleich viermal sein neues Programm «Die grössten Schweizer Patente». Die Aufführungen finden vom Montag bis Donnerstag, täglich ab 20 Uhr, statt. Heuss steht zusammen mit dem so genannten Innovationsorchester auf der Bühne.

Sonntag, 31. März - 18:26 Uhr

Das stark geschwächte SC Brühl rettet immerhin ein 0:0 Unentschieden gegen den FC Sion 2

(pd/vre) In einer über weite Strecken gefälligen Partie trennten sich Sion und Brühl am Samstag mit einem gerechten 0:0 Unentschieden. Beide Mannschaften dominierten je eine Halbzeit lang die Partie, der SC Brühl die erste, die Walliser die zweite Hälfte. Auf dem äusserst holprigen Terrain war die Ballkontrolle oft erschwert, so dass vor allem die Angreifer ihre liebe Mühe bekundeten.

Der SC Brühl hatte am Samstag vor allem in der ersten Halbzeit des Spiels gegen den FC Sion 2 starke Momente. (Bild: PD)

Die stark ersatzgeschwächten «Kronen» agierten gemäss Matchbericht von Henri Seitter erfreulich offensiv und waren zwei Mal sogar dem Führungstreffer sehr nahe. Doch einmal verpasste Michael Scherrer auf gute Vorarbeit von Raphael Huber aus fünf Metern und das zweite Mal verpasste Ilija Ivic eine Flanke ganz knapp. Kommenden Samstag tritt der SC Brühl in der Promotion League auswärts gegen das erstarkte Basel II an.

Sonntag, 31. März - 13:22 Uhr

Vortrag beim Historischen Verein: Wie Vorarlberg beinahe zum Schweizer Kanton wurde

(pd/vre) Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war 1918/19 die Situation im ehemaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn mehr als verworren. Ungarn und andere Teile der ehemaligen Habsburger-Monarchie wurden zu selbständigen Staaten. Übrig blieb Österreich. Nach dem verlorenen Krieg und dem Waffenstillstand war unklar, wie dieses aussehen und was damit geschehen würde.

Vorarlberg zwischen dem neuen Staat Österreich und dem Anschluss an die Schweiz. (Themenbild: ORF-Dokumentation «Kanton übrig»)

In dieser Krise wünschten sich viele Vorarlberger einen Anschluss an die Schweiz. Die Bewegung war zwar breit, es gab aber auch viele politische Kräfte, die dagegen waren. Ähnlich sah es in der Schweiz aus. Letztlich scheiterte die Anschlussbewegung in beiden Ländern. Der Frage, warum das so war, geht am Mittwoch, 18.15 Uhr, im Raum für Literatur in der St.Galler Hauptpost der Historiker Peter Melichar (Bregenz) im Vortrag «Kanton Vorarlberg? Der gescheiterte Traum vom Anschluss an die Schweiz» nach.

Der Abend wird organisiert vom Historischen Verein des Kantons St.Gallen. Der Eintritt dazu ist gratis.

Sonntag, 31. März - 11:55 Uhr

Bank Acrevis spendet fünf Franken pro Aktionär an der GV: 12'000 Franken für den «Tempelacker»

(pd/vre) Die Bank Acrevis setzt die Tradition fort, an der GV eine wohltätige Institution aus der Region zu unterstützen. Die Regionalbank spendete an der diesjährigen GV vom Freitag auf dem Olma-Areal fünf Franken für jeden anwesenden Aktionär. Bei 2275 Aktionärinnen und Aktionären macht das eine Summe von 12'000 Franken aus, die ans Kinderheim Tempelacker in St.Gallen geht. Es besteht seit 140 Jahren als Institution der Gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft (GHG). Mit der Spende wird die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Outdoor-Spielecke beim Wohnheim ermöglicht.

An der GV der Regionalbank übergibt Acrevis-Verwaltungsratspräsident Markus Isenrich Walter Meile von der GHG am Freitag den Spendencheck von 12'000 Franken. (Bild: PD - 29. März 2019)

An der Generalversammlung vom Freitag wurden alle Anträge des Verwaltungsrates gutgeheissen. Michael Steiner präsentierte seinen ersten Lagebericht als CEO. Der Erfolg aus operativer Tätigkeit und der Reingewinn konnten 2018 gegenüber dem Vorjahr nochmals gesteigert werden. Die Acrevis-Bank mit Niederlassungen zwischen Boden- und Zürichsee schloss 2018 gemäss Mitteilung mit einem Gewinn von 19,3 Millionen ab; das ist ein Plus gegenüber 2017 von 400'000 Franken oder zwei Prozent. Als erfreulich bezeichnete Steiner, dass der Ertrag im Finanzierungs- und im Anlagegeschäft gewachsen ist.

Samstag, 30. März - 15:59 Uhr

St.Galler Weltkulturerbe: Neue Dauerausstellung und ein Tag der offenen Türe mit vielen Attraktionen

Am Samstag, 13. April, wird im Unesco-Weltkulturerbe Stiftsbezirk St.Gallen der Ausstellungssaal des Stiftsarchivs eröffnet. Mit der neuen Dauerausstellung «Das Wunder der Überlieferung - Der St.Galler Klosterplan und Europa im frühen Mittelalter» öffnet sich das älteste Klosterarchiv der Welt dem breiten Publikum. Dieses hat dabei gemäss Mitteilung der Staatskanzlei erstmals die Möglichkeit, den legendären Klosterplan im Original zu sehen.

Das ehemalige Kloster St.Gallen, der sogenannte Stiftsbezirk, von oben. (Bild: Urs Bucher - 9. November 2017)

Mit der Eröffnung des Ausstellungssaales ist die Neuausrichtung der Präsentation des Stiftsbezirks vorläufig abgeschlossen. Aus diesem Anlass wird am 13. April ein Tag der offenen Türe durchgeführt. Die Teilnahme am Programm ist gratis. Es umfasst unter anderem Kurzführungen, Handwerker, die mittelalterliche Arbeitsmethoden präsentieren, ein Kinder- und Jugendland, Workshops zum Schreiben wie im Mittelalter, eine Buchvernissage von Kindern und das Angebot «Kinder führen Kinder» durch den Stiftsbezirk.

Musikalisch erfahren lässt sich der Stiftsbezirk am 13. April in der Kathedrale «durch stündliche Inspirationen» der Dom-Musik. Auf dem Klosterhof finden zum Festakt und zum Kaffee Shows der Otmar-Musik statt. Diese werden umrahmt von einer Ballonaktion. Schliesslich stehen für die kulinarischen Bedürfnisse Verpflegungsstände und ein Klosterkaffee im Pfalzkeller bereit.

Zum Programm des Tags der offenen Tür im Stiftsbezirk St.Gallen

Samstag, 30. März - 15:40 Uhr

Lebenslanges Lernen, um einen Vorsprung auf «intelligente» Maschinen zu behalten

(hsg/vre) Am Samstag haben 426 Absolventinnen und Absolventen der Universität St.Gallen am Master Graduation Day ihren Master of Arts erhalten. Professor Thomas Bieger wünschte ihnen gemäss Mitteilung viel Neugier auf ihrem persönlichen Weg des lebenslangen Lernens. Und dieses werde immer wichtiger: Das Zeitalter der Digitalisierung werde nämlich dank der Künstlichen Intelligenz starke Veränderungen auch bei intellektuellen Tätigkeiten bringen. Um einen Vorsprung auf die Maschinen zu behalten, müsse auch der Mensch lernen, ständig Neues zu lernen, und dabei auch bereit sein, altes Wissen über Bord zu werfen.

Samstag, 30. März - 15:29 Uhr

Aktion Ameise: Auf Scheinkäufer der Kantonspolizei hereingefallen

Der Kantonspolizei ist am Freitag, kurz nach 15.10 Uhr, in St.Gallen ein mutmasslicher Drogendealer ins Netz gegangen. Der Nigerianer hat keinen festen Wohnsitz. Er wurde festgenommen. Gegen ihn werden jetzt gemäss Mitteilung vom Samstag straf- und ausländerrechtliche Massnahmen geprüft. Vor der Festnahme hatte der 32-Jährige für 100 Franken einem Scheinkäufer der Polizei eine Kugel Kokain verkauft.

Samstag, 30. März - 10:01 Uhr

Kathrin Rieser stellt ab heute im Projektraum 4½ aus: Die Verletzlichkeit von Mensch und Tier

(alt/vre) Die St.Galler Künstlerin Kathrin Rieser präsentiert ab Samstag in der Ausstellung «Vulnerable Species» ihre Figuren im Projektraum 4½ an der Lämmlisbrunnenstrasse 4. Fein detailliert und aus diversen Materialien sind die Kunstwerke von Kathrin Rieser, Künstlername Eruk T. Soñschein. Ihr fällt es nicht leicht, die Figuren ihrer Ausstellung einer Kunstrichtung zuzuordnen; sie seien «etwas zwischen bildender Kunst und Theater».

Kathrin Rieser alias Eruk T. Soñschein mit einer ihrer Figuren. (Bild: Aliena Trefny - 26. März 2019)



Jede Figur bewegt sich: Eine dreht den Kopf, eine andere zittert, einige können von Besucherinnen und Besuchern selber in Bewegung gesetzt werden. «So kann man aktiv etwas mit meiner Kunst machen», sagt Kathrin Rieser. Kinder seien von dieser Möglichkeit regelmässig fasziniert und bewegten die Figuren sehr gerne. Vernissage hat die Ausstellung «Vulnerable Species» heute Samstag, 18 bis 21 Uhr.



Zum Projektraum 4½

Samstag, 30. März - 8:51 Uhr

Das Kinok in der Lokremise erinnert an Bruno Ganz: Vom lebensmüden Kellner bis zu Adolf Hitler

Am 16. Februar ist Bruno Ganz im Alter von 77 Jahren gestorben. Diese Nachricht ging um die Welt. Der Schweizer galt als einer der grössten Bühnen- und Filmschauspieler unserer Zeit. In über 100 Filmen zauberte er eine beeindruckende Vielfalt an Figuren und Charakteren auf die Leinwand, wie Regisseur Fredi M. Murer in der Einleitung zum April-Programmheft des Kinok schreibt.

Der Anfang Jahr verstorbene Schauspieler Bruno Ganz. (Bild: Gaetan Bally/KEY - Zürich, 20. September 2004)

Das St.Galler Studiokino ehrt den «bedeutendsten Charakterdarsteller der Schweiz» zwischen dem 7. und 30. April mit einer Reihe von acht Filmen, die die Bandbreite der Rollen von Bruno Ganz zeigt. Er ist unter anderem zu sehen als lebensmüder Kellner in «Pane e tulipani», als liebender Engel in «Himmel über Berlin» oder als Adolf Hitler in «Der Untergang». Weiter stehen Schweizer Klassiker mit Bruno Ganz auf dem Programm: «Der Erfinder» von Kurt Gloor und «Vitus» von Fredi M. Murer.



Zum Kinok-Programm und zum Vorverkauf der April-Filme

Freitag, 29. März - 18:55 Uhr

Der FC St.Gallen muss am Sonntagnachmittag im Stade de Suisse in Bern antreten

FC St.Gallen gegen YB am 11. November 2018 im Kybunpark: Dereck Kutesa (St.Gallen) gegen Nicolas Moumi Ngamaleu (YB) und Kevin Mbabu (YB). Fürs Spiel vom Sonntag ist Kutesa gesperrt. (Bild: Urs Bucher)

(vre) Der FC St.Gallen spielt am Sonntag, 16 Uhr, gegen die Young Boys im Stade de Suisse in Bern. Der Leader der Super League trifft damit auf den Tabellensechsten. Und St.Gallen muss bei seinem Angstgegner ran: Seit 15 Meisterschaftsduellen konnten die Espen nicht mehr gegen YB gewinnen - und im Stade de Suisse waren sie seit dessen Eröffnung im Jahr 2005 noch nie siegreich. Der bisher letzte St.Galler Sieg datiert vom 11. April 2015; es war ein 3:1. Gegen keinen anderen aktuellen Superligisten hat der FCSG eine schlechtere Negativserie. Beim FCSG sind am Sonntag Dereck Kutesa und Nicolas Lüchinger gesperrt, während Alain Wiss und Cedric Itten verletzungsbedingt nicht spielen können.

Freitag, 29. März - 14:31 Uhr

Rattenplage im Leonhardspärkli: Vergrämungsaktion der Stadtpolizei zeigt offenbar Wirkung

(vre) Die Zahl der Ratten im Leonhardspärkli hat seit Mitte März merklich abgenommen. Das bestätigt auf Anfrage Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Damals hatte das Internetportal «FM1today» publik gemacht, dass die Polizei mit einem Geruchsstoff gegen die Rattenplage im Pärklein vorging. Der für Ratten unangenehme Geruch hat inzwischen offenbar gewirkt.

Eine der Ratten aus dem St.Leonhardspärkli. (Bild: FM1today)

Stapo-Sprecher Widmer ist vorläufig noch zurückhaltend mit der Beurteilung des polizeilichen Erfolgs. Wieso die Zahl der Ratten abgenommen habe, sei schwer zu sagen. Man habe im Pärklein in den vergangenen zwei Wochen auch vermehrt Katzen gesichtet. Es sei also durchaus möglich, dass sie mit ein Grund für den Rückgang der Zahl der Nager gewesen seien.

Die Stadtpolizei behält die Entwicklung im St.Leonhardspärkli im Auge. Sie warnt gemäss Dionys Widmer weiterhin davor, den Tieren zu nahe zu kommen oder sie gar zu streicheln; Ratten können Krankheitskeime übertragen. Ebenfalls ermahnt sie, im Pärklein keine Tiere - also weder Ratten noch Vögel - zu füttern oder Lebensmittelreste herumliegen zu lassen.

Freitag, 29. März - 14:27 Uhr

Im Paul-Grüninger-Stadion: Am Samstag spielt der SC Brühl gegen den FC Sion II

Am Samstag, 16.30 Uhr, kommt die zweite Mannschaft des FC Sion nach St.Gallen. Für den «Stadtclub im Osten», der immer noch Punkte sammelt, um nicht in die Abstiegszone zu geraten, wird es ein harter Match. Dies aufgrund der vielen Absenzen in der ersten Mannschaft. Im schlechtesten Fall könnte die Hälfte der Stammspieler fehlen.

Bei Brühl fehlen die Stürmer Nico Abegglen und Claudio Holenstein, die eine Gelb-Sperre absitzen, sowie Verteidiger Nikola Bozic, der im letzten Spiel Gelb-Rot sah. Damit fehlen drei der vier Spieler mit den meisten Einsatzminuten in dieser Saison, und mit Nico Abegglen der Spieler, der am meisten Tore schoss. Verletzungsbedingt fehlt Quoc-Trung Nguyen, fraglich ist der Einsatz von Riedle, Huber und Titaro.

Freitag, 29. März - 14:15 Uhr

Blinden-Altersheim öffnet sich für alle Seniorinnen und Senioren - und ändert seinen Namen

(pd/vre) Das 1930 eröffnete Blinden-Altersheim im Bruggwald zwischen St.Gallen und Wittenbach öffnet sich für alle Seniorinnen und Senioren. Um diesen Schritt nach aussen zu betonen, ändert es auf 1. April seinen Namen: Aus «Obvita Wohnen im Seniorenalter» wird «Bruggwald51, Wohnen und Pflegen im Alter».

Blick auf die Gebäude der Obvita im Gebiet Bruggwald an der Grenze zwischen der Stadt St.Gallen und Wittenbach. (Bild: Hanspeter Schiess - 2. September 2014)

Aus dem Blinden-Altersheim sei durch mehrere Umbauten und Renovationen ein Alterswohnzentrum mit moderner Infrastruktur sowie zeitgemässen Pflege- und Betreuungskonzepten entstanden, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Neben der Öffnung für alle solle der neue Name auch dies unterstreichen. «Bruggwald51» bleibt eine Institution der Obvita. Sie ist die operative Organisation des Ostschweizerischen Blindenfürsorgevereins.

Freitag, 29. März - 14:04 Uhr

Streifkollision in St.Gallen: Polizei sucht Zeugen

(stapo/vre) Auf dem Oberen Graben beim Schibenertor ist es am Donnerstagvormittag zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos gekommen. Einer der Beteiligten fuhr danach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von einigen Tausend Franken zu kümmern. Die Stadtpolizei sucht jetzt gemäss Mitteilung Zeugen, die helfen können, den flüchtigen Autofahrer zu identifizieren.

Die Unfallstelle auf dem Oberen Graben zwischen dem Café Seeger und dem Café News. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 28. März 2019)

Am Donnerstag gegen 10 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Personenauto auf dem Oberen Graben Richtung St.Leonhard-Strasse. Ein unbekannter Lenker war auf gleicher Höhe auf der linken Fahrspur zum Abzweiger in Richtung Marktplatz unterwegs. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Streifkollision. Verletzt wurde niemand.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, den bittet die Stadtpolizei in einer Mitteilung, sich unter Telefon 071'224'60'00 zu melden.

Freitag, 29. März - 12:22 Uhr

Vierte Hauptversammlung von «IT St.Gallen rockt!»: Isabel Schorer tritt aus dem Vorstand zurück

Isabel Schorer. (Bild: Urs Bucher - 29. November 2018)

(pd/vre) Der Verein «IT St.Gallen rockt!» hat am Mittwoch seine vierte ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Gastgeberin war die Leica Geosystems AG in Heerbrugg. Aufgrund ihrer neuen Herausforderung in der Privatwirtschaft ist Isabel Schorer, Gründungsmitglied und Kassiererin, auf die MV hin aus dem Vorstand zurückgetreten. Die ehemalige städtische Standortfördererin wurde mit grossem Applaus verabschiedet. Neu in den Vorstand von «IT St.Gallen rockt!» wurde Daniel Müller, Leiter der Standortförderung des Kantons St.Gallen gewählt.

Freitag, 29. März - 11:37 Uhr

Podiumsdiskussion in der Lokremise: Wie kann man Plastik im Alltag durch andere Materialien ersetzen?

Plastikabfälle sind weltweit und gerade in Meeren ein Riesenproblem. Auch diese Erkenntnis setzt sich langsam aber sich durch. Einen Beitrag zur Sensibilisierung wollen diesen Freitag, 18 Uhr, auch «Gemeinwohl Ökonomie Schweiz» und die Schule für Gestaltung St.Gallen leisten. Sie führen in der Lokremise ein öffentliches Podium unter dem Titel «Alles ohne Plastik? Oder was?» durch. Der Eintritt dazu ist gratis.

Plastikabfälle, die die Weltmeere verschmutzen und in Nahrungskette von Tieren und Menschen gelangen stellen ein wachsendes Problem dar. Im Bild: Plastik, der an einem Strand in Sri Lanka angeschwemmt wurde. (Bild: Gemunu Amarasinghe/AP - 13. August 2015)

Wie weit ist die Entwicklung ökologisch besser verträglicher Produkte als Plastik? Wie kann der Ersatz heute schon eingesetzt werden? Wie verhält sich der Detailhandel dazu? Was können Konsumentinnen und Konsumenten selber tun? Mit solchen Fragen setzen sich Anna Blattert (Designerin mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit), Angela Bühlmann («Bio Ohne Laden» in Trogen), Dominic Truxius (Kollektiv Klimastreik OS) und Gaby Belz (Projektleiterin Plastikfasten GWÖ) auseinander. Die Moderation übernimmt «Saiten»-Redaktorin Corinne Riedener.

Freitag, 29. März - 11:29 Uhr

Fachleute fordern die Weiterführung des FHS-Architekturstudiums in der Stadt St.Gallen

(pd/vre) Die Sektion St.Gallen/Appenzell des Fachverbandes der Ingenieure und Architekten (SIA) sowie das Architekturforum Ostschweiz (AFO) fordern in einer Mitteilung, dass die Architekturausbildung auch innerhalb der neuen Fachhochschule Ost am bisherigen Standort in der Hauptpost St.Gallen weitergeführt wird. Dies als Reaktion darauf, dass die Kantonsregierung nicht nur das Rektorat der Fachhochschule, sondern auch die Leitung des Departements Architektur, Bau und Planungswesen nach Rapperswil verlegen will.

Blick in die Architekturwerkstatt der Fachhochschule St.Gallen im zweiten Stock der Hauptpost. (Bild: Ralph Ribi - 9. Januar 2018)

Der seit anderthalb Jahren existierende Lehrgang Architektur an der heutigen Fachhochschule St.Gallen (FHS) sei ein Erfolg, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Zahl der Studierenden sei schon im zweiten Kurs noch einmal höher als erwartet und der Werkstattunterricht erfreue sich grosser Beliebtheit. Massgeblich zum Erfolg beigetragen habe die aktuelle Leitung und das engagierte Unterrichtsteam der FHS. «Der städtische Kontext von St.Gallen» sei ein weiterer Erfolgsfaktor für den Architekturlehrgang, schreiben SIA und AFO.

Freitag, 29. März - 10:26 Uhr

Flohmarkt-Saison startet: Am Samstag in St.Mangen, in einer Woche auf dem Gallusplatz

(vre) Im St.Mangen-Quartier findet diesen Samstag, 7 bis 17 Uhr, der erste Stadtsanktgaller Flohmarkt dieses Jahres statt. Und wenn die Wetterprognose stimmt, wird’s ein wunderbarer Einstieg in die Saison mit viel Sonne und Temperaturen bis 16 Grad.

Auf dem Flohmarkt im St.Mangen-Quartier. (Bild: Coralie Wenger - 9. Juli 2011)

In St.Mangen wird der Flohmarkt vom Quartierverein seit 1979 durchgeführt. Er findet bis Ende Oktober immer am letzten Samstag im Monat statt und hat, zusammen mit seinem Pendant auf dem Gallusplatz, seinen festen Platz im St.Galler Veranstaltungskalender.

Ergänzend zum «Flöhmi» zu St.Mangen wird immer am ersten Samstag im Monat der Flohmarkt auf dem Gallusplatz mit bis zu 80 Ständen durchgeführt. Die erste Durchführung steht in diesem Jahr am Samstag, 6. April, auf dem Programm. Während in St.Mangen die Saison diesen Samstag startet, endet sie dann auf dem Gallusplatz, und zwar am 2. November.

Zum Flohmarkt in St.Mangen

Zum Flohmarkt auf dem Gallusplatz

Freitag, 29. März - 10:15 Uhr

Eine neue Präsidentin für die Kunsthalle St.Gallen: Maria Nänny folgt auf Tobias Forster

(pd/vre) An der Mitgliederversammlung der Kunsthalle St.Gallen wurde gemäss Mitteilung vom Freitag Maria Nänny zur neuen Präsidentin des Trägervereins gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Tobias Forster an, welcher nach zehn Jahren zurückgetreten ist. Nänny tritt das Amt sofort an.

Maria Nänny ist seit Anfang Woche die neue Präsidentin der Kunsthalle. (Bild: PD/Bodo Rüedi - 26. März 2019)

Maria Nänny ist im Appenzellerland aufgewachsen und lebt heute mit ihrer Familie im Bühler. Sie hat Literatur-, Sprach-, Kunst- und Geschichtswissenschaften an den Unis Zürich und Freiburg im Breisgau studiert. Als Dozentin und Leiterin der Fachstelle Kunst und Kultur an der Fachhochschule St.Gallen ist sie unter anderem für die Sammlung von Druckgrafiken verantwortlich.

Donnerstag, 28. März - 22.41 Uhr

FCSG-Legende Mario Mutsch: 100 Länderspiele mit der Nationalelf von Luxemburg

(dag) Auch bald zwei Jahre nach seinem unfreiwilligen Abschied aus der Ostschweiz ist Mario Mutsch den Fans des FC St.Gallen in bester Erinnerung. In jedem seiner über 150 Spiele für die «Espen» kämpfte der kleine Luxemburger bis zum Umfallen. Jetzt ist er in seiner Heimat zu einem der Grössten aufgestiegen und hat sich definitiv unvergesslich gemacht.

2018 hatte Mutsch den bisherigen Rekord-Nationalspieler Jeff Strasser einge- und überholt. Und nun hat er seine Karriere mit einem ganz besonderen Jubiläum gekrönt: Als erster Spieler seines Landes hat Mario Mutsch 100 Länderspiele absolviert. Richtig geniessen konnte er das Jubiläum, das ihm am Dienstag geglückt ist, aber vermutlich dennoch nicht.

So verabschiedete sich seinerzeit Mario Mutsch im Kybunpark von den Fans des FC St.Gallen. (Bild: Gian Ehrenzeller/KEY - 21. Mai 2017)

Luxemburg verlor in der EM-Qualifikation gegen Ungarn mit 1:2. Besonders bitter: Den 2:1-Sieg drei Tage zuvor gegen Litauen verfolgte Mutsch, der 2008 beim Sieg in der WM-Quali gegen die Schweiz auf dem Platz stand, von der Bank aus. Vielleicht klappt es mit dem Sieg ja im Rückspiel gegen Litauen im Juni dieses Jahres.

Donnerstag, 28. März - 21:45 Uhr

Baubeginn für Umgestaltung der Zürcher Strasse in der Lachen könnte sich bis 2020 verzögern

(vre) Baufragen standen am Donnerstagabend im Zentrum einer sonst eher ruhigen Hauptversammlung des Quartiervereins Lachen. Unter anderem gab die Stadtsanktgaller Baudirektorin Maria Pappa dabei Auskunft über den Stand des Projektes zur Umgestaltung der Zürcher Strasse zwischen Stahl und Schönaustrasse.

Da es sich um ein Vorhaben an einer Staatsstrasse handelt, muss es von der Kantonsregierung bewilligt werden. Der Entscheid hat sich gemäss Maria Pappa leicht verzögert. Anfang April ist das Geschäft aber für eine Sitzung der Kantonsregierung traktandiert. Umstritten war während des politischen Entscheidungsprozesses auf kommunaler Ebene, ob eine nicht überholbare Fahrbahnhaltestelle im Zentrum des Lachen-Quartiers eingerichtet werden kann.



Die Zürcher Strasse in der Lachen soll umgestaltet werden. (Bild: Reto Voneschen - 30. Dezember 2017)

Nach der Gutheissung des Projektes durch die Kantonsregierung müssen die Pläne für die Zürcher Strasse noch öffentlich aufgelegt werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dabei keine Einsprachen eingehen, wäre ein Baubeginn in der zweiten Hälfte dieses Jahres theoretisch machbar. Wahrscheinlicher ist aber, dass es einzelne Einsprachen gibt, womit sich nach Aussage von Maria Pappa an der HV des Quartiervereins Lachen, der Baustart auf 2020 verschieben würde.

Donnerstag, 28. März - 18:15 Uhr

Das «Weihern Openair Festival» im Frauen- und Familienbad findet Mitte September wieder statt

Das «Weihern Openair Festival» findet auch in diesem Jahr statt. Wie die Organisatoren mitteilen, muss man sich dafür das Wochenende vom 12. bis 14. September reservieren. Das Programm des Anlasses wird demnächst veröffentlicht.

Das «Weihern Openair Festival» 2018 (Bild) wurde nach dem Rückzug von Gründer Dario Aemisegger erstmals von Melanie und Diego Schweizer Dachs organisiert. (Bild: Urs Bucher - 16. September 2018)

Das Weihern-Festival hat 2016 und 2017 viel zu reden gegeben. Nicht wegen der Musik, sondern wegen Unstimmigkeiten zwischen den Behörden und Veranstalter Dario Aemisegger, der den Anlass 2012 gegründet hatte. 2016 wäre das Festival nach Lärmklagen beinahe abgebrochen worden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die bewilligten Lärmgrenzwerte nicht überschritten worden waren.



Aemisegger fühlte sich schikaniert und kritisierte den seiner Meinung nach aggressiven und unverhältnismässigen Polizeieinsatz. Die Stadtpolizei hingegen verwies auf die entsprechende Rechtsgrundlage und bezeichnete das Vorgehen als Routineeinsatz. 2017 gab es keine Lärmklagen mehr, dafür ein Hin und Her um den Standort. Schliesslich gelang eine Einigung, und das Open Air fand nicht in der Halle, sondern unter freiem Himmel statt.

Donnerstag, 28. März - 11:20 Uhr

Die St.Galler Skyline im Abendrot

Die Stadt St.Gallen von einer ihrer schönsten Seiten: Die Türme von Kathedrale und St.Laurenzen, der Postturm sowie die Hochhäuser von Fachhochschule und Bundesverwaltungsgericht im Abendrot. (Leserbild: Luciano Pau - 23. März 2019)

Donnerstag, 28. März - 11:15 Uhr

Neu fahren Velos an der St.Jakob-Strasse auf der Busspur: Modernste Technik macht's möglich

Auf der St.Jakob-Strasse stadteinwärts, im Abschnitt Leimat- bis Sonnenstrasse, kann die Busspur neu auch vom Veloverkehr genutzt werden. Möglich ist dies gemäss Mitteilung der Stadt durch den Einsatz neuer Technologien, namentlich einer sogenannten Flir-Kamera. Sie erfasst die Velos und schaltet unter Berücksichtigung der übrigen Verkehrsteilnehmer das Lichtsignal an der Verzweigung St.Jakob- und Sonnenstrasse für sie.

Für die Mitbenutzung der Busspur durch die Velos braucht es jetzt noch technische Anpassungen unter anderem an der Lichtsignalanlage. Das wie auch die Markierungen und Signalisationen werden gemäss Mitteilung der Stadt bis Ende März abgeschlossen sein.

Donnerstag, 28. März - 11:12 Uhr

Die Stadt St.Gallen gliedert die Kesb nun doch aus den Sozialen Diensten aus

(sk/vre) Die St.Galler Stadtregierung hat entschieden, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) der Region St.Gallen per 1. Januar 2020 als eigene Dienststelle innerhalb der städtischen Direktion Soziales und Sicherheit zu führen. Bisher war die Kesb eine eigene, aber administrativ den Sozialen Diensten der Stadt zugeordnete Abteilung. Diese organisatorische Eingliederung der KESB hat wiederholt zu kritischen Fragen im Stadtparlament geführt.

Der Briefkasten einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). (Bild: Benjamin Manser - 2. März 2015)

Auch vor diesem Hintergrund, so schreibt die Stadt jetzt in einer Mitteilung, sei die Organisationsform kritisch überprüft worden. Dabei habe sich gezeigt, dass die Kesb Region St.Gallen vermehrt eine eigene Identität und Kultur entwickeln sowie gegenüber der Öffentlichkeit verstärkt als eigenständige Organisation auftreten solle. Das soll jetzt durch die Reorganisation zur eigenen Dienststelle innerhalb der Verwaltung gewährleistet werden.

Die Stadt St.Gallen bildet gemeinsam mit Eggersriet, Häggenschwil, Muolen und Wittenbach die Kesb Region St.Gallen. Sie ist die grösste der neun Kesb-Regionen im Kanton. Aktuell sind für die Kesb Region St.Gallen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Sie erbringen Leistungen im Kindes- und Erwachsenenschutz für ein Einzugsgebiet mit über 90'000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Donnerstag, 28. März - 10:21 Uhr

30'000 Franken aus St.Gallen für die Unwetteropfer im südlichen Afrika

(sk/vre) Im südöstlichen Afrika, in Mosambik, Malawi und Simbabwe, hat der Zyklon Idai grosse Verwüstung angerichtet. Der St.Galler Stadtrat hat daher gemäss Mitteilung eine Spende in Höhe von 30'000 Franken beschlossen. Er folgt damit einem Spendenaufruf des Schweizerischen Roten Kreuzes.

Vom Wirbelsturm Idai sind im südöstlichen Afrika rund 1,7 Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Viele haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Sie sind jetzt auf Hilfe von aussen angewiesen. Im Bild Flüchtlinge in einem zerstörten Gebäude in der Nähe der Stadt Beira in Mosambik. (Bild: AP/Tsvangirayi Mukwazhi - 22. März 2019)

Der Wirbelsturm Idai hat erhebliche Schäden angerichtet. In Mosambik sind ganze Städte zerstört, die Infrastruktur ist grösstenteils vernichtet worden. Einige Hundert Menschen haben den Tod gefunden, fast eine halbe Millionen ist obdachlos. Um den Ausbruch von Epidemien wie Cholera oder Malaria zu vermeiden, sind Sofortmassnahmen nötig. Dazu zählen die Lieferung von Grundnahrungsmitteln und Trinkwasser sowie die Wiederherstellung der hygienischen Grundversorgung.

Donnerstag, 28. März - 9:26 Uhr

Seit Donnerstag, 7 Uhr, kann auf dem St.Galler Marktplatz nicht mehr parkiert werden

(vre) Wie angekündigt sind am Donnerstagmorgen die 38 Parkplätze auf dem Marktplatz und auf dem Blumenmarkt aufgehoben worden. Wie ein Augenschein zeigte, lief die Aktion «wie am Schnürchen» ab. Um 8 Uhr stand nur noch ein Auto mit Genfer Kennzeichen auf einem der Parkplätze bei der Bank Acrevis. Der Fahrer sitzt wohl nichts Böses ahnend in einem Hotel beim Frühstück, wurde in einer kleinen Gruppe pensionierter Städter gewitzelt, die die Arbeiten zur Parkplatz-Aufhebung inspizierten, bevor sie im Café Blumenmarkt verschwand.

Allein auf weiter Flur: Am Donnerstagmorgen, 8 Uhr, stand nur noch ein parkiertes Auto mit Genfer Kontrollschildern auf dem Parkplatz. (Bild: Reto Voneschen - 28. März 2019)

Ab und zu fuhr nach 8 Uhr ein ob der neuen Situation irritierter Autolenker über den Platz vor den Ständen des ständigen Marktes. Die überdeutliche Signalisation, die seit Tagen auf die Parkplatz-Aufhebung aufmerksam gemacht hatte, war dem einen oder anderen offenbar trotzdem entgangen. Einzelne müssen sich wohl auch noch daran gewöhnen, dass man zum Einkaufen des Salats oder der Spargeln für den Zmittag nicht mehr unmittelbar neben dem Markt vorfahren kann.

Seit der Aufhebung der Parkfelder wird auf Marktplatz und Blumenmarktgearbeitet. Zum einen werden die Bodenmarkierungen entfernt: Auf Asphalt werden sie weggefräst, auf den Pflastersteinen durch Erhitzen und mit Hilfe einer Art Staubsauger zum Verschwinden gebracht. Bereits entfernt sind Parkplatztafeln und Parkuhren. Die Zufahrt zum Blumenmarkt und zum Taubenloch wurde mit Pflanzkübeln verengt. Und auch die grünen Markthäuschen werden derzeit einer Pinselrenovation unterzogen.

Mittwoch, 27. März - 17:11 Uhr

Kulturmagazin «Saiten» residiert für drei Tage im ehemaligen Schuhhaus Walder an der Neugasse

Die Sozialraumtagung der Fachhochschule vom Donnerstag macht's möglich: Die Redaktion des Kulturmagazins «Saiten» arbeitet bis Samstag in einem leerstehenden Ladenlokal an der Neugasse 30. Dort führen sie auch einen der Workshops der Tagung durch. Am Freitag steht die Türe im Ladenlokal für Besucherinnen und Besucher offen.

Eine öffentliche Aktion ist für Samstag, 14 bis 16 Uhr, geplant: Im temporären «Saiten»-Büro an der Neugasse findet ein offener Klimakreis statt. Gesucht sind gute Ideen für kleine Schritte gegen die Klimaerwärmung und zur Verbesserung des Klimas im Quartier. Die gesammelten Ideen werden dann auf saiten.ch publiziert «und wärmstens zur Nachahmung empfohlen».

«Saiten»-Redaktor Roman Hertler mit dem Leiterwagen und der berühmten Mäder-Figur unterwegs am Oberen Graben. (Bild: Corinne Riedener - 27. März 2019)

Am Mittwoch war Zügeltag. Die «Saiten»-Mitarbeiter haben Computer und Büromaterial per Leiterwagen vom «Kulturkonsulat» an der Frongartenstrasse in die Altstadt gezügelt. Die berühmt-berüchtigte Kartonfigur von Herrn Mäder mit der Bärsau wurde dabei sogar zum Fotomotiv: Drei Fans der Comicfigur von Manuel Stahlberger wollten sich unbedingt mit dieser zusammen ablichten lassen.

Mittwoch, 27. März - 16:53 Uhr

In Bäckerei in St.Georgen eingeschlichen: Registrierkasse, Zigaretten und Bargeld gestohlen

(kapo/vre) In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch haben gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen Unbekannte eine Bäckerei an der St.Georgen-Strasse heimgesucht. Die Diebe schlichen durch eine unverschlossene Türe in die Räume des Gewerbebetriebs ein. Dort stahlen sie eine Registrierkasse, Zigaretten und Bargeld im Wert von über 2500 Franken.

Mittwoch, 27. März - 16:40 Uhr

Adrian Stolz löst Anfang Juli Christoph Bücheler als Leiter von Stadtgrün St.Gallen ab

(sk/vre) Das Gartenbauamt der Stadt St.Gallen, das heute Stadtgrün heisst, bekommt einen neuen Chef. Christoph Bücheler geht Ende Juni in Pension. Zu seinem Nachfolger auf Anfang Juli hat der Stadtrat Adrian Stolz gewählt. Der 43-Jährige ist diplomierter Geograph mit Abschluss der Uni Zürich. Er ist seit 2015 Leiter des Bereichs Naturförderung und Bildung von Grün Stadt Zürich.

Adrian Stolz. (Bild: PD)

Der Stadtrat hat Adrian Stolz zum neuen Leiter der Dienststelle Stadtgrün gewählt. Er tritt die Nachfolge von Christoph Bücheler an, der Ende Juni 2019 in den Ruhestand tritt. Adrian Stolz ist diplomierter Geograph (Universität Zürich) und ist seit 2015 Leiter des Bereichs Naturförderung und Bildung von Grün Stadt Zürich.

Adrian Stolz hat gemäss Mitteilung der Stadt nach Abschluss des Lehrerseminars einige Jahre unterrichtet und anschliessend an der Universität Zürich Geographie studiert. Nach dem Studienabschluss arbeitete er ab 2006 mehrere Jahre bei Meteo Schweiz, zunächst als Meteorologe und ab 2010 als operationeller Leiter des Prognosediensts. Seit 2015 ist Adrian Stolz Mitglied in der Geschäftsleitung von Grün Stadt Zürich. Nebenamtlich leitet er Lehrerausbildungskurse an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Er wohnt in Russikon ZH.

Mittwoch, 27. März - 15.55 Uhr

Mottendes Kissen löst Feuerwehreinsatz aus: Mit der brennenden Zigarette eingeschlafen

Feuerwehreinsatz im Haus Rosenbergstrasse 68. Feuerwehr und Polizei konnten die Liegenschaft durch den Hintereingang von der Greifenstrasse her betreten. Darum wurde der Verkehr auf der Rosenbergstrasse selber durch den Mottbrand vom Mittwoch nicht beeinträchtigt. (Bild: Raphael Rohner - 27. März 2019)

(vre/rar) Starke Rauchentwicklung wegen eines brennenden Kissens hat am Mittwoch nach 14.30 Uhr an der Rosenbergstrasse 68 einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Mann war in seiner Dachwohnung mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Dadurch hatte sich in der Bettwäsche ein Mottbrand entwickelt. Als er erwachte, reagierte der Mann schnell: Er warf das Kissen in die Dusche und begann es zu löschen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung alarmierten Passanten Polizei und Feuerwehr. Als diese vor der Rosenbergstrasse vorfuhren präsentierte sich die Situation dramatisch: Aus dem Haus sei viel Rauch gedrungen. Unter anderem sei er durchs Dach nach aussen getreten, sagte Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage.

Die teilweise verbrannte Bettwäsche in der Dusche der Dachwohnung. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 27. März 2019)

Die Feuerwehr hatte die Situation rasch unter Kontrolle. Der Mottbrand wurde erstickt, Wohnung und Haus entlüftet. Der Bewohner, der den Zwischenfall mit seiner brennenden Zigarette ausgelöst hatte, blieb unverletzt. Es entstand auch nur ein kleiner Sachschaden. Während der Lösch- und Entlüftungsarbeiten musste die Greifenstrasse für den Verkehr gesperrt werden.

Mittwoch, 27. März - 14.13 Uhr

Literaturfestival Wortlaut: 27 Veranstaltungen in vier Tagen

(rbe) Von Donnerstag bis Sonntag findet zum elften Mal das Literaturfestival Wortlaut statt. Das Programm der vier Tage umfasst nicht weniger als 27 Veranstaltungen, zum ersten Mal ist auch die Kellerbühne als Austragungsort dabei. Das «Wortlaut» bietet einerseits klassische Lesungen mit vorwiegend jüngeren Autorinnen und Autoren. Aber auch Poetry-Slam, Comic und Kabarett stehen auf dem Programm.

Die Autorin Anja Kampmann liest am «Wortlaut» 2018 im Raum für Literatur in der Hauptpost aus ihrem Romandebüt «Wie hoch die Wasser steigen». (Bild: Benjamin Manser)



Das Festival startet am Donnerstagabend mit einem Dialekt-Poetry-Slam in der Grabenhalle. Am Freitagabend spricht die Literaturkritikerin Christine Lötscher in der Hauptpost, zudem wird der Schaffhauser Mundartautor Andri Beyeler seinen Roman «Mondschein» vorstellen. Am eigentlichen Festivaltag am Samstag finden ab 13 Uhr bis spätabends zahlreiche Veranstaltungen statt. Am Sonntag endet das «Wortlaut», unter anderem mit einem Anlass im Würth-Haus in Rorschach, wo Silver Hesse von seinem berühmten Grossvater Hermann Hesse erzählt.

Mittwoch, 27. März - 8:00 Uhr

Seifenkistenrennen im Riethüsli erstmals mit Stadtcup und einem eigenen Bier

(vre) Am Sonntag, 23. Juni, findet auch in diesem Jahr das traditionelle Seifenkistenrennen im Riethüsli statt. Die Rennstrecke führt wie üblich von Oberhofstetten steil talwärts. Der erste Lauf wird gemäss neuster Ausgabe des «Riethüsli-Magazin» um 10 Uhr gestartet. Das «Warm Up» fürs siebte Seifenkistenrennen findet am Vorabend in der Festbeiz an der Oberhofstettenstrasse 8 statt.

Geschafft: Zieldurchfahrt eines Teilnehmers am Seifenkistenrennen im Riethüsli. (Bild: Coralie Wenger - 9. Juni 2013)

Zum Seifenkistenrennen im Riethüsli erwarten die Organisatorinnen und Organisatoren rund 60 «mutige St.Gallerinnen und St.Galler» sowie 20 nationale Elitefahrer. Als grosse Neuerung findet 2019 erstmals der «St.Galler Quartiercup» statt. Die Idee dahinter ist, dass jedes der 18 Quartiere in der Stadt eine Fahrerin oder einen Fahrer delegiert. Und die Siegerin oder der Sieger erhält dann den Quartiercup-Wanderpokal.

Eine weitere Neuerung am diesjährigen Seifenkistenrennen dürfte alle Freunde des Gerstensafts freuen: Erstmals können die Organisatoren des Anlasses - neben Bieren bekannter Anbieter - ein eigens für den Anlass gebrautes Bier vorstellen. Made in Riethüsli, versteht sich.

Zur Anmeldung und den Details des Seifenkistenrennens

Mittwoch, 27. März - 7:50 Uhr

Schnuppermorgen im Waldkindergarten

Diesen Freitag, 8.40 bis 11.50 Uhr, können Eltern mit ihren Kindern im Waldkindergarten schnuppern. Der Morgen will einen Einblick geben, wie die Waldkinder-Pädagogik umgesetzt wird. Sie stellt das Kind mit seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen in der Natur ins Zentrum. Neu bieten die Waldkinder St.Gallen auch eine Tagesbetreuung in der Waldkinderkrippe an.

Auch in St.Gallen gibt's das Angebot des Waldkindergartens, der Waldkinderkrippe und der Waldschule. (Symbolbild: AP/Ted S. Warren - 17. Januar 2018)

Treffpunkt für den öffentlichen Schnuppermorgen im Waldkindergarten ist am Freitag, 8.40 Uhr, beim Eingang zum Wald hinter der Busendstation Riethüsli (VBSG-Linie 5). Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten wetterfeste Kleidung, Getränk und Znüni mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Infos unter 071'222'50'11.

Zu den Waldkindern

Mittwoch, 27. März - 7:42 Uhr

2000 Franken für medizinische Spezialoperationen

St.Gallen-Bodensee-Tourismus hat dem Verein Cheira gemäss Mitteilung eine Spende von 2000 Franken zukommen lassen. Der Betrag kam einerseits durch Stadtführungen während der Adventszeit zustande: Sam Owadia, der Wirt des Restaurants Splügen, hat pro Punsch, den die Touristiker während dieser Führungen bei ihm bezogen, 2.50 Franken für eine wohltätige Organisation gespendet.

St.Gallen-Bodensee-Tourismus hat den so angesammelten Betrag auf 2000 Franken aufgestockt. Zugute kommt die Spende dem Verein Cheira. Anfang Woche wurde der Check von Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer an Jan Poëll, Präsident des Cheira-Patronatskomitees, und die designierte Cheira-Präsidentin Karin Fagetti übergeben.

Spendenübergabe vor der Tourist Information (von links): Jan Poëll und Karin Fagetti von Cheira sowie Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer. (Bild: PD)

«Cheira Swiss Humanitarian Surgery» engagiert sich in Entwicklungsländern und Krisengebieten, in denen Menschen ganz besonders auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Im Vordergrund der Behandlungen stehen entstellende und invalidisierende Leiden. Die Operationsteams von Cheira führen Spezialeingriffe durch, die von örtlichen Ärzten nicht vorgenommen werden können.

Dienstag, 26. März - 21:37 Uhr

Grüne und SP laden am 1. April auf den Marktplatz ein: Anstossen auf die Parkplatz-Aufhebung

(vre) Die Einladung kursiert in den Sozialen Medien. Am kommenden Montag wollen die Grünen und die SP der Stadt St.Gallen auf dem Marktplatz feiern, und zwar, dass er neu autofrei ist. Das sei 2012 beschlossen worden und werde diese Woche - sieben Jahre, zwei Abstimmungen und einige Einsprachen später - endlich Realität, schreiben die beiden Stadtparteien.



Dass Grüne und SP die Aufhebung der Marktplatz-Parkplätze gut finden, ist nachvollziehbar. Die beiden Parteien haben sich für den Schritt jahrelang stark gemacht. Aber eine Einladung zum Apéro ausgerechnet am 1. April? Das könnte auch ein Scherz sein, der Versuch, uns in den April zu schicken. Hat man Grünen und SP die - sehr echt aussehende Einladung - im Internet allenfalls sogar untergejubelt?

Die Einladung ist kein 1.-April-Scherz, sondern echt. Städtische Grüne und SP wollen am 1. April, ab 16 Uhr, auf dem Marktplatz feiern. (Bild: PD)

Stadtparlamentarierin Franziska Ryser von den Jungen Grünen winkt ab. «Nein, das ist kein 1.-April-Scherz. Die Einladung ist echt!», schreibt sie in einer Mail. Grüne und Sp wollten auf die Aufhebung der Parkplätze anstossen, und bei dieser Gelegenheit Raum für Begegnungen und Austausch bieten. Vielleicht, so hofft Ryser, «kommen dabei ja gute Ideen zusammen, wie der Marktplatz belebt und bespielt werden kann».

Was im Moment für das 1.-April-Treffen im öffentlichen Raum noch aussteht, ist einzig die schriftliche Bewilligung der Stadt. Sie sollte gemäss telefonischer Vorabklärung aber kein Probleme sein. Allerdings ist sie mit einer Auflage verbunden: Der Anlass muss gemäss Bewilligungspraxis alkoholfrei sein. Angestossen wird dann halt wohl mit einem Orangensaft odereinem alkoholfreien Bier.

Dienstag, 26. März - 15:40 Uhr

Die Olma präsentiert das Siegerprojekt für die neue Messehalle am Donnerstag

Diesen Donnerstag findet die Bilanzpressekonferenz der Olma-Messen statt. Dabei wird nicht nur über Zahlen und Veranstaltungen geredet, präsentiert wird auch das Resultat des Projekt-Wettbewerbs «Olma-Neuland». Dabei handelt es sich um den Ersatz für die Messehalle 1, der teilweise auf einen «Deckel» über der Stadtautobahn zu stehen kommt. Baubeginn für die Autobahnüberdeckung soll 2020 sein, die Bauzeit beträgt dann rund zwei Jahre.

Olma-Direktor Nicolo Paganini zeigt die Stelle, wo die St.Galler Stadtautobahn für den Neubau der grossen neuen Olma-Halle in den nächsten Jahren überdeckt werden soll. (Bild: Urs Bucher - 19. September 2017)

Auf dem «Deckel» wollen die Olma-Messen die grösste stützenfreie Event- und Messehalle der Deutschschweiz mit einer Gesamtfläche von 12'500 Quadratmetern erstellen. Die Baukosten werden auf 121,8 Millionen Franken veranschlagt. Der Architekturwettbewerb für den Neubau ist abgeschlossen.

Das Siegerprojekt und die anderen Wettbewerbsbeiträge werden am Donnerstag zuerst den Medien präsentiert. Ab nächster Woche sind sie aber auch für die breite Öffentlichkeit in der Olma-Halle 1.2 (Eingang via Rosenheimstrasse) zugänglich. Die Ausstellung dauert vom 1. bis 14. April und ist täglich von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet. Geschlossen bleibt sie am ersten Wochenende der Frühlingsferien, also am 6. und 7. April.

Dienstag, 26. März - 14:55 Uhr

Frühlingsgruss aus dem Botanischen Garten

Auch wenn am Dienstagmorgen schon wieder ein Hauch Schnee auf St.Galler Dächern lag, ist der Frühling definitiv da! Wer's nicht glaubt, kann sich im Botanischen Garten davon überzeugen. Hier blüht derzeit neben vielen anderen Frühlingsblumen auch die Gewöhnliche Kuh- oder Küchenschelle. (Leserbild: Hans Adelmann - 26. März 2019)

Dienstag, 26. März - 14:33 Uhr

Tichu-Turnier in St.Gallen: Am Samstag wird im Jugendkulturraum Flon auf Chinesisch gejasst

(pd/vre) Seit es 1991 im Schweizer Spieleverlag Fata Morgana erschienen ist, hat sich europaweit ums Kartenspiel Tichu eine grosse Fangemeinschaft gebildet. Dem wird nun auch in der Stadt St.Gallen Rechnung getragen, und zwar am Samstag mit einem Spielturnier im Jugendkulturraum Flon im Lagerhaus.

Tichu-Karten wurden für das Spiel speziell nach chinesischen Motiven gestaltet. (Bild: Spielverlag Fata Morgana)

Gespielt wird dabei in Zweierteams. Infos und Anmeldung bis Freitagabend per E-Mail unter tichu_stgallen@gmx.ch. Die Startgebühr beträgt fünf Franken. Damit wird unter anderem ein kleiner Zmittag finanziert. Türöffnung im Flon ist am Samstag um 10.30 Uhr, Spielbeginn um 10.45 Uhr. Die Finalspiele werden bis etwa 18 Uhr dauern.

Tichu ist gemäss Wikipedia ein Kartenspiel, bei dem vier Spieler paarweise «über Kreuz» spielen. Die Vorbilder dafür stammen aus Ostasien. Bei einer Tichu-Partie, die immer aus mehreren Einzelspielen besteht, versuchen die Kontrahenten, möglichst wertvolle Karten in ihren Stichen einzufangen und durch erfolgreiche Spielansagen – bei denen es darum geht, als Erster alle seine Karten loszuwerden – das Spielziel von 1000 Punkten vor der Gegenpartei zu erreichen.

Dienstag, 26. März - 11:21 Uhr

Zum zweiten Mal innert drei Wochen: Blaufahrer landet auf Gleisen der Appenzeller Bahnen

(stapo/dwa) In der Nacht auf Dienstag ist ein 63-jähriger Mann mit seinem Personenwagen betrunken auf die Gleise der Appenzeller Bahn beim St.Galler Hauptbahnhof gefahren. Das Fahrzeug kam nach rund 20 Metern zum Stillstand. Der Lenker verletzte sich laut Angaben der St.Galler Stadtpolizei nicht. Er hatte rund 1 Promille im Blut. Der Fahrausweis wurde dem Mann abgenommen.

Vor kurzem war es am Hauptbahnhof zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Anfang März war ein Autofahrer am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr morgens über den Bahnhofplatz gefahren und auf die Gleise der Appenzeller Bahn geraten. Das Fahrzeug kam nach rund 150 Metern zum Stillstand – es musste mit einem Kran geborgen werden. Der Bahnbetrieb blieb damals während über einer Stunde unterbrochen.

Dienstag, 26. März - 11:15 Uhr

In Schlangenlinien unterwegs - bekifft und mit 40 Gramm «Gras» im Auto

(stapo/vre) Am frühen Dienstagmorgen ist Stadtpolizisten an der Langgasse in St.Gallen ein Auto aufgefallen, das in Schlangenlinien unterwegs war. Sie hielten das Auto und seinen offensichtlich bekifften, 20-jährigen Lenker an. Bei der folgenden Kontrolle fanden die Polizisten gemäss Mitteilung 40 Gramm Marihuana. Der Autolenker wurde als fahrunfähig eingestuft und musste neben einer Blut- und Urinprobe auch den Fahrausweis auf der Stelle abgeben.

Dienstag, 26. März - 10:31 Uhr

Vorverkauf fürs St.Galler Honky-Tonk-Festival ist gestartet: Neue Beizen, neue Bands

Die 21. Ausgabe des Honky-Tonk-Festival findet in St.Gallen am Samstag, 27. April, statt. In diesem Jahr beteiligen sich 25 Lokale am grossen dezentralen Musikfestival in der Innenstadt. Darunter sind auch neue Beizen wie das «Brüw» an der Goliathgasse, das Restaurant Brauwerk an der Poststrasse und das «Al Capone» am Marktplatz.

Auf dem Programm des diesjährigen Honky Tonk figurieren drei Dutzend Bands und Einzelinterpreten verschiedenster Stilrichtungen.

Ein Eindruck vom Honky-Tonk-Festival 2018 mit Pigeons on the Gate im «Irish Pub». (Bild: Michel Canonica - 28. April 2018)



Auch der Vorverkauf fürs Festival von Ende April ist bereits gestartet. Tickets für 20 Franken sind erhältlich bei der Papeterie zum Schiff (Marktplatz 5) und am Schalter der VBSG im Rathaus. Erhältlich sind sie zudem bei Ticketcorner zum Preis von 23 Franken (einschliesslich der Vorverkaufsgebühr).



Zum Programm des Honky-Tonk-Festivals 2019

Dienstag, 26. März - 9:05 Uhr

Fast so gut wie Mozart: Tablater Konzertchor singt ein Requiem von Joseph Eybler

Joseph Eybler war ein enger Freund Mozarts und seinerzeit ein hochgeschätzter Hofkapellmeister in Wien. Der Tablater Konzertchor präsentiert am Samstag, 19.30 Uhr, in der Kirche St.Laurenzen in St.Gallen eines seiner besten, zu Unrecht vergessenen Werke: das Requiem aus dem Jahr 1803.



Joseph Eybler (1765-1846).

Ambros Ott, der Dirigent des Tablater Konzertchors, hatte das rund 50-minütige Werk seit Jahren «auf dem Radar». Jetzt bringt er es zur Aufführung: Zu hören ist dabei hoch emotionale Musik mit scharfen Stimmungskontrasten, die manchmal an Mozart anklingt, manchmal eine Ahnung von Verdi vorausnimmt, gelegentlich fast volkstümlich melodiös und dabei durchwegs eigenständig ist.

Entstanden ist das Requiem 1803 in Wien für eine kaiserlichen Totenmesse. Als prunkvolles Auftragswerk hatte das Requiem Ansprüche der Liturgie wie der höfischen Prachtentfaltung zu erfüllen, und Eybler konnte aus dem Vollen schöpfen: Oboen, Klarinetten, Fagotte, vier Trompeten und drei Posaunen sorgen für Glanz und Klangeffekte. Bei der St.Galler Aufführung wird es ergänzt um die «lutherische» Messe G-Moll BWV 235 von Johann Sebastian Bach.

Zum Tablater Konzertchor und zum Vorverkauf

Montag, 25. März - 18:59 Uhr

Aufwertung für den Marktplatz ab Donnerstag, öffentliche Informationsveranstaltung am 5. April

Diesen Donnerstag werden die Parkplätze auf dem Marktplatz und dem Blumenmarkt aufgehoben. Gleich danach werden die Bodenmarkierungen entfernt. Ab 1. April gilt zudem ein neues Regime für die Wochenmärkte und den Bauernmarkt. In zehn Tagen, am Freitag, 5. April, ist die Bevölkerung eingeladen, die Neuerungen zu begutachten.

Am 5. April startet zuerst von 7.30 bis 13 Uhr der Bauernmarkt unter neuem Regime in seine Saison. Am 5. April, 14 Uhr, informiert dann Baudirektorin Maria Pappa auf dem Marktplatz über die verschiedenen Massnahmen, die die zentrale Freifläche der Altstadt bis zu ihrer definitiven Neugestaltung attraktiver machen sollen.

Am 5. April, 14 Uhr bis 16 Uhr, offerieren die Händlerinnen und Händler des ständigen Markts Äpfel, Karotten und Apfelsaft. Zudem gibt es einen Wettbewerb mit attraktiven Preisen. Unter dem «Stadtschirm» kann man sich auch über das Siegerprojekt «Vadian» für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl informieren. Die Volksabstimmung darüber ist für Frühsommer 2020 geplant.

Montag, 25. März - 14:25 Uhr

Stadt St.Gallen beteiligt sich auch in diesem Jahr an der «Earth Hour»: Lichterlöschen für die Umwelt

So präsentieren sich (von links) die Türme von Kathedrale, St.Laurenzen und St.Mangen an normalen Abenden...

Am Samstag löschen St.Gallen und Tausende anderer Städte und Gemeinden rund um den Erdball für eine Stunde die Lichter an Wahrzeichen und markanten öffentlichen Bauten. Gemeinsam wollen die Beteiligten so ein Zeichen für mehr Natur-, Umwelt- und Klimaschutz setzen. Die Aktion Earth Hour wird vom WWF organisiert. In St.Gallen ist am Samstag, 20.30 Uhr, Lichterlöschen.

...und so während der «Earth Hour». (Bilder: Peter Käser/WWF)

Die Stadt St.Gallen unterstützt die WWF-«Earth Hour» zum neunten Mal im Rahmen ihres Energiekonzepts 2050. Sie löscht in diesem Jahr die Beleuchtung an acht markanten Bauten, nämlich an der Kathedrale, am Turm der Hauptpost, am Kloster Notkersegg, auf der Falkenburg sowie an den Kirchen St.Laurenzen, St.Mangen und Linsebühl sowie der Christuskirche am Rosenberg.

Zur «Earth Hour» 2019

Montag, 25. März - 13:18 Uhr

Mitte Juni findet in St.Gallen das 54. Fides-Handballturnier für Schüler statt

(fb.) Das 54. Fides-Schüler-Handballturnier wird diesmal am 15. und 16. Juni ausgetragen. Das alljährlich durchgeführte Turnier ist eines der Aushängeschilder des SV Fides. Es gehört mit seiner Grösse von über 130 teilnehmenden Teams auch zu den grössten seiner Art in der Schweiz. In diesem Jahr sind Anmeldungen zum Turnier erstmals auch online möglich. Anmeldeschluss ist der 27. April.

Neu können in diesem Jahr Schulkinder der ersten und zweiten Klasse am Fides-Turnier Softhandball, eine vereinfachte Form des Handballs, spielen. «Wir wollen so den Kindern den stufengerechten Einstieg in unseren Sport ermöglichen und erleichtern», wird OK-Präsident Thomas Corradini in einer Mitteilung zitiert. So beteiligen sich erstmals Klassen von der ersten Primar- bis zur dritten Oberstufe aus der Stadt und der Region am sportlichen Wettstreit.

Am Fides-Schüler-Handballturnier messen sich Kinder und Jugendliche von der ersten Primarstufe bis zur dritten Oberstufenklasse. (Bild: PD)

Am Samstag spielen die 1./2. und die 5./6. Primarstufe sowie die Mädchen der 1. bis 3. Oberstufe. Am Sonntag ist die 3./4. Primarstufe und die 1. bis 3. Oberstufe der Knaben an der Reihe. Gespielt, gekämpft, gearbeitet und gefeiert wird auf der Sportanlage Halden im Osten der Stadt St. Gallen auf Rasen- und Kunstrasenplätzen. Hier werden dann gemäss Eigenwerbung «die wahren Könige und Königinnen des Schulhandballs» gekürt. Bei schlechtem Wetter findet das Turnier im Athletikzentrum statt.

Zum Fides-Schüler-Handballturnier

Montag, 25. März - 12:59 Uhr

St.Galler Auto-Show 2019: Organisatoren mit Verlauf und Publikumsandrang zufrieden

Eine Woche nach dem Autosalon Genf haben vom 22. bis 24. März zwölf St.Galler Garagen Neuheiten von über 40 Automarken präsentiert. In einer Bilanz vom Montag zeigten sich die Aussteller befriedigt vom Andrang der Besucherinnen und Besuch wie auch von der Zusammensetzung des Publikums.

Am Wochenende an der St.Galler Auto-Show. (Bild: PD)

Im Zentrum der 27. Auto-Show stand die Präsentation der neusten Modelle. Die teilnehmenden Garagen boten zudem Einblick in ihre Werkstätten, boten Schnäppchen, aber auch Rahmenprogramme an. Dank wunderschönem Frühlingswetter herrschte reges Treiben in und um die Garagen. «Vor allem am Sonntag spielte uns das Wetter in die Karten. Wir hatten durchgehend viele Besucherinnen und Besucher mit grossem Interesse an den Fahrzeugen», wird Auto-Show-Präsident Tobias Zollikofer in einer Medienmitteilung zitiert.

Montag, 25. März - 8:12 Uhr

Ausstellung über Flüchtlinge und Erinnerungen an den Holocaust im St.Galler Stadtpark

Das Historische und Völkerkundemuseum eröffnet im April drei neue Ausstellungen. Die erste mit Vernissage am 5. April, 18.30 Uhr, heisst «Flucht» und ist ein Projekt verschiedener Bundesstellen zusammen mit dem UNHCR sowie - in St.Gallen - mit Ämtern des Fürstentums Liechtenstein. Die Ausstellung zeigt in St.Gallen bis 5. Januar 2020 , wieso derzeit fast 70 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Sie thematisiert Realität und Herausforderungen dieses Phänomens.



Vom 12. April bis 4.August stellt das Historische und Völkerkundemuseum in einer Ausstellung Schicksale von Schweizer Holocaust-Überlebenden vor. (Bild: HVM)



Zwei weitere Ausstellungen sind der Erinnerung an den Holocaust, die Vernichtung der Juden durch die Nazis, gewidmet. Diese Erinnerung sei wichtiger denn je, weil die überlebenden Zeitzeugen allmählich stürben und der Antisemitismus wieder stark zunehme, schreibt das Historische und Völkerkundemuseum. «Kinder im KZ Bergen Belsen» und «The Last Swiss Holocaust Survivors» eröffnen am 11. April, 18.30 Uhr. Die erste Ausstellung ist bis 29. September, die zweite bis 4. August zu sehen.



Zum Historischen und Völkerkundemuseum

Montag, 25. März - 7:55 Uhr

St.Galler Jakobspilger und jene, die das noch werden wollen, treffen sich im «Hogar Español»

(pd/vre) Seit 2001 existiert auch in der Stadt St.Gallen ein regionaler Stammtisch für Jakobspilgerinnen und Jakobspilger. Er findet immer am letzten Dienstag des Monats und nach dessen Renovation jetzt erstmals wieder im «Spanischen Klubhaus» hinter dem Hauptbahnhof statt. Das nächste Treffen ist auf diesen Dienstag, 19 Uhr, angesetzt.

Unterwegs auf dem Camino de Santiago, dem Jakobsweg in Nordspanien. (Bild: «Tagblatt»-Archiv - 17. Mai 2017)

Am St.Galler Stammtisch der Jakobspilger sind alle willkommen, die bereits selber auf dem Weg nach Santiago de Compostela unterwegs waren. Er ist aber auch offen für all jene, die sich für diesen Weg interessieren und vielleicht daran denken, ihn selber einmal unter die Füsse zu nehmen. Für den Pilgerstammtisch gibt es keine Mitgliedschaft und keine Verpflichtungen. Der Schluss des Abends ist jeweils offen.



Montag, 25. März - 7:22 Uhr

Die Handballer von St.Otmar erreichen in Aarau mit 28:28 nur ein Unentschieden

(jgr) Immerhin: Dank des 28:28-Remis beim HSC Suhr Aarau vom Sonntag verbesserte sich St.Otmar St.Gallen in der Finalrunden-Rangliste auf Platz 5. Ein überzeugendes Spiel war das, was die St.Galler Top-Handballer in Aarau ablieferten aber nicht unbedingt. Es war allerdings auch nicht eines, das zum Sich-Hintersinnen veranlassen müsste.

Spielertrainer Bo Spellerberg von St.Otmar St.Gallen. Im Bild in einem Match gegen Kadetten Schaffhausen im Februar. (Bild: Michel Canonica - 15. Februar 2019)



Spielertrainer Bo Spellerberg bestätigt dies: «Wir müssten besser sein, sollten diese Partie gewinnen. Aber es gab auch Etliches, das zufrieden stimmt. Ganz Vieles machten wir gut.» An die Deckung dachte er etwa. Stabil stand die 6:0-Abwehrkette. Sie provozierte zahlreiche Fehler bei den HSC-Angreifern. Und Spellerberg sieht nach dem Aarau-Spiel mit Blick auf die entscheidende Meisterschaftsphase ganz klar eine Aufwärtstendenz bei St.Otmar.

Sonntag, 24. März - 20:54 Uhr

Immo-Messe 2019: Viel Publikum, gute Stimmung, zufriedene Aussteller und Organisatoren

Am Wochenende hat die 21. Immo-Messe Schweiz in den Olma-Hallen stattgefunden. (Bild: PD)

(pd/vre) Am Sonntag ist auf dem Olma-Areal in St.Gallen die 21. Immo-Messe Schweiz zu Ende gegangen. Von Freitag bis Sonntag kamen gemäss Bilanz der Organisatoren rund 14’000 Besucherinnen und Besucher an die Veranstaltung. 160 Aussteller präsentierten ihnen Angebote aus dem ganzen Immobilien-Lebenszyklus, von der Planung bis zur Renovation und Sanierung.

Sonntag, 24. März - 10:33 Uhr

Aprilwetter in der ersten, sonniges Frühlingswetter in der zweiten Wochenhälfte

(vre) Nach einem wunderschönen Frühlingswochenende mit tagsüber bereits frühsommerlichen Temperaturen kehrt am Montag das Aprilwetter zurück: Die erste Wochenhälfte wird in St.Gallen gemäss übereinstimmenden Prognosen der Internet-Wetterfrösche wieder kühler und feuchter. In der Nacht auf Dienstag ist in höheren Lagen der Stadt sogar ein Hauch Schnee, in den Nächten auf Mittwoch und auf Donnerstag leichter Frost möglich.

Der prächtige Abschluss eines wunderschönen Frühlingstages: Der Sonnenuntergang am Samstag vom Stadtzentrum aus gesehen. (Bild: Sandro Büchler - 23. März 2019)

Ab Mittwochmittag soll das schöne Frühlingswetter - zuerst noch bei relativ tiefen Temperaturen - zurückkehren. Am Donnerstag und Freitag wird es trocken und schön. Uneins sind sich die Internet-Meteorologen noch, ob schon am Donnerstag in St.Gallen die Sonne von einem wolkenlosen blauen Himmel scheinen wird oder doch erst am Freitag. Die Temperaturen sollen tagsüber wieder gegen zwölf Grad streben.

Die meisten Online-Wetterplattformen gehen dann für den kommenden Samstag noch von trockenem Wetter mit viel Sonne aus. Das setzt sich für die einen Wetterfrösche am Sonntag fort, während andere bereits von wechselhaftem Wetter mit leichtem Regen aber mit immer noch milden Temperaturen ausgehen.

Sonntag, 24. März - 9:09 Uhr

SC Brühl verliert 1:3 in Köniz

(pd/vre) Wie in den Vorjahren kehrten die Brühler am Samstagabend einmal mehr ohne Punkte und einer 1:3-Niederlage aus dem Berner Vorort Köniz nach St.Gallen zurück. Dies, obwohl die Spieler des SC Brühl von Anfang weg über längere Distanzen eigentlich das dominierende Team waren. Den Treffe zum 1:0 erzielten dennoch die Platzherren nach einem unnötigen Ballverlust, wie Henri Seitter in seinem Matchbericht schreibt. Nur gut fünf Minuten später wurde Dejan Janjatovic im Strafraum von den Beinen geholt. Den Penalty verwertete Nico Abegglen zum 1:1-Ausgleich.

Der volle Einsatz der Brühl-Spieler in Köniz wurde wieder nicht belohnt. (Bild: PD)

Dann nahte entgegen dem Spielverlauf innert fünf Minuten das Brühler Unheil: Zuerst verloren die Kronen im Spiel nach vorn den Ball, was die Könizer zum 2:1 nutzten. Kurz danach wurde Nikola Bozic nach der zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen. Auch in Unterzahl blieb der SC Brühl über weite Strecken die dominierende Mannschaft. Der finale Pass im Strafraum fehlte aber zu oft und was aufs gegnerische Tor kam, machte der Könizer Goali Christian Leite zunichte. In der Nachspielzeit brachte ein Konter zum 3:1 die Entscheidung zugunsten der Berner.

Samstag, 23. März - 17:46 Uhr

Baustelle an der Brühlgasse: Das Haus des ehemaligen Kino Corso steht derzeit auf Stelzen

(vre) In der südöstlichen St.Galler Altstadt wird derzeit das Haus umgebaut, das früher das Kino Corso und die Pizzeria Boccalino beherbergt hat. Entstehen sollen hier an der Ecke Brühl-/Glockengasse und Burggraben Büros und Wohnungen. Im Augenblick präsentiert sich die Baustelle spektakulär.

Dort, wo einst Kino und Restaurant waren, herrscht gähnende Leere. Das Erd- und das erste Obergeschoss wurden aus dem Gebäude gebrochen. Die oberen Stockwerke stehen daher auf Stelzen. Die Tragkonstruktion besteht aus massiven Stahlträgern.

Samstag, 23. März - 12:43 Uhr

Kunstprojekt «Stadtprojektionen» gastiert an Ostern in den Quartieren Lachen und St.Otmar

(vre) In den 1990er-Jahren erklärte das Nachrichtenmagazin «Facts» das St.Galler Lachen-Quartier zum Ghetto. Das war das Gebiet schon damals nicht, wie der Quartierverein rasch und etwas indigniert reagierte. Und heute kann davon sowieso keine Rede mehr sein: Die Lachen sind ein Quartier mit zwar immer noch vielen verschiedenen Ethnien auf engstem, das aber derzeit richtiggehend boomt. Und sich in den vergangenen zehn Jahren auch baulich stark verändert hat.

Eine Impression von den «Stadtprojektionen» 2017 an der Linsebühlstrasse 90. (Bild: Ralph Ribi - 29. Oktober 2017)

In diese Entwicklung passt eine Kunstaktion an Ostern. Die dritte Ausgabe der Reihe «Stadtprojektion» von Anna Vetsch und Nina Keel findet vom 18. April bis 21. April im Gebiet Lachen und St.Otmar statt. An 14 Stellen werden dort in dieser Zeit Foto- und stumme Filmarbeiten regionaler, nationaler und internationaler Kunstschaffender nachts auf Wände im öffentlichen Raum projiziert. Diese optische Veränderung des Stadtraums soll zu neuen Blicken auf einen Stadtteil anregen.

Vernissage der Aktion ist am 18. April, 19 Uhr, beim Restaurant Gampi an der Gerbestrasse 5. Dazu gibt's Rundgänge am 19. April und am 21. April, je 20 Uhr. Ergänzt wird die Aktion durch eine vorgängige Podiumsdiskusskion über Lichtphänomene im städtischen Raum am 8. April, 19.30 Uhr, im Architektur-Forum Ostschweiz im Lagerhaus. Und vom 8. bis 21. April zeigt Beni Bischof in der Kunsthalle im Lagerhaus seinen Blick aufs Lachen-Quartier.

Zu den Stadtprojektionen



Samstag, 23. März - 12:05 Uhr

Die städtische Badesaison 2019 startet am 11. Mai

(vre) Der Badesommer 2018 war auch in der Stadt St.Gallen heiss, schön und vor allem lang. Wie der kommende Sommer wird, lässt sich zwar nicht voraussagen, die Eckdaten der Badesaison in den Stadtsanktgaller Freibädern sind aber seit Freitag dank eines Newsletters des Sportamts bekannt.

Auf dem Steg am Mannenweier: Sonnenbaden kann man dank des wunderschönen Wetters bereits jetzt wieder. Offiziell eröffnet wird die Badesaison aber in allen Stadtsanktgaller Freibädern am Samstag, 11. Mai. (Bild: Urs Bucher - 7. Mai 2016)



Die Badesaison im Frauen- und Familienbad Dreilinden, am Mannenweier sowie in den Freibädern Lerchenfeld und Rotmonten startet demnach am Samstag, 11. Mai. Geöffnet sind die städtischen Freibäder täglich von 8 oder 9 bis 19 Uhr mit Verlängerungsmöglichkeit bei sehr gutem Wetter und grossem Andrang bis 20 Uhr.

Bei schlechtem Wetter bleiben die Freibäder geschlossen; baden kann man dann aber im Mannenweier - einfach ohne Aufsicht durch die Badmeister, also auf eigene Gefahr. Zu Ende geht die städtische Freibadsaison gestaffelt: Im Lerchenfeld ist voraussichtlich am 1., in Rotmonten sowie im Familien- und Frauenbad Dreilinden am 8., am Mannenweier am 15. September Schluss.



Zum Frauen- und Familienbad Dreilinden

Zum Mannenweier

Zum Freibad Lerchenfeld

Zum Freibad Rotmonten



Samstag, 23. März - 11:15 Uhr

328 Absolventinnen und Absolventen der HSG erhielten ihre Diplome



(hsg/vre) Am Samstag haben 328 Absolventinnen und Absolventen der Uni St.Gallen am Bachelor Graduation Day ihre Diplome erhalten. 223 von ihnen schlossen in Betriebswirtschaft, 29 in Internationalen Beziehungen, 38 in Volkswirtschaftslehre und 38 in den Rechtswissenschaften ab. In seiner Ansprache erinnerte HSG-Rektor Thomas Bieger Absolventinnen und Absolventen daran, dass ihnen nach dem Abschluss viele Möglichkeiten offen stehen. Sie hätten das Privileg, wählen zu dürfen, was sie machen möchten.



«Ihrer Generation stehen viel mehr Optionen für Lebenswege offen als den meisten davor. Dies, weil in einer globalisierten Welt so viele Möglichkeiten greifbar sind wie nie zuvor.» Rektor Bieger riet den Diplomierten: «Hüten sie sich vor dem Vergleich. Ich meine damit den negativ gerichteten Vergleich, der in Neid und Missgunst mündet. Gehen sie ihren eigenen Weg – und haben Sie Mut, auf Kurs zu bleiben.»

Samstag, 23. März - 07:41 Uhr

Zwei Personen nach Mottbrand in Mehrfamilienhaus im Spital

Zwei Personen mussten nach dem Brand ins Spital gebracht werden. Die St.Galler Stadtpolizei ermittelt derzeit die Brandursache. (Bild: Raphael Rohner)



(stapo/lex) Am Freitag ist es kurz vor Mitternacht im Keller einer Liegenschaft an der Kolumbanstrasse zu einem Mottbrand gekommen. Wie die St.Galler Stadtpolizei mitteilt, ist der Brand bei einer Akkuladestation eines Elektrorollers ausgebrochen. Dadurch entstand in der Liegenschaft eine grosse Rauchentwicklung. Gemäss Polizei konnten aber alle Bewohnerinnen und Bewohner das Haus aber selbstständig verlassen.

«Sie wurden alle durch die Rettungssanität untersucht. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Spital eingeliefert werden, konnten dieses in der gleichen Nacht aber wieder verlassen», schreibt die Polizei weiter.

Nachdem die Liegenschaft durch die Berufsfeuerwehr St.Gallen ausgelüftet wurde, konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Noch ist nicht klar, was zum Brand geführt hat. «Die Ursache wird derzeit noch durch die Stadtpolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.» Auf Grund dessen könne der genaue Sachschaden noch nicht beziffert werden, dürfte aber nicht sehr hoch ausfallen.

Freitag, 22. März - 17:30 Uhr

Eltern aus dem Riethüsli sammeln am Samstag Unterschriften für eine Tagesbetreuung im Quartier

Knatsch um die Tagesbetreuung im Riethüsli: Quartierbewohner fordern städtische Übergangslösung für familienergänzende Betreuung. (Bild: Urs Bucher)

(ren) Das Riethüsli fühlt sich beim Ausbau der städtischen Tagesbetreuung übergangen. In allen anderen Quartieren hat die Stadt früher als geplant Übergangslösungen und Provisorien geschaffen. Nur im Riethüsli ist nichts passiert. Ganz zum Unmut der Eltern. Sie haben sich bereits mit einem Schreiben an den Stadtrat und ans Parlament gewendet.

Nun gehen sie noch einen Schritt weiter. Diesen und kommenden Samstag, jeweils von 9 bis 13.30 Uhr, werden Eltern in der Stadt Unterschriften für eine Petition sammeln. «Unser Ziel sind mindestens 1000 Unterschriften, um unserem Anliegen Nachdruck zu verschaffen, dass auch im Riethüsli zumindest eine faire Übergangslösung geschaffen wird», sagt Jeanette Leuch, Präsidentin des Vereins Hort Riethüsli. Diesen Samstag stehen die Eltern beim Multertor, in einer Woche auf dem Bärenplatz.

Ein familienergänzendes Tagesbetreuungsangebot ist zwar auch im Riethüsli vorgesehen. Es soll mit der Fertigstellung des neuen Schulhauses eingeführt werden. Doch bis dieses steht, dauert es noch mindestens bis ins Jahr 2025.

Freitag, 22. März - 15:22 Uhr

St.Otmar spielt auswärts gegen Suhr Aarau: Haben die St.Galler Handballer jetzt einen Plan B?

(ibr) Die Handballer von St.Otmar gastieren in der NLA-Finalrunde am Samstag, 16 Uhr, beim Tabellendritten Suhr Aarau. Dieses Team von Trainer Misha Kaufmann ist die Überraschung der laufenden Saison. Mit der besten Defensive der Liga und taktischen Finessen haben es die Aargauer geschafft, höher dotierte Clubs ein ums andere Mal zu düpieren. Auch gegen St.Otmar behielt Suhr im ersten Treffen die Oberhand.

Spannend wird deshalb in der Partie vom Samstag zu beobachten sein, inwiefern St.Otmar-Spielertrainer Spellerberg an einem Plan B getüftelt hat. Zudem wird auch die Defensive um Abwehrchef Frédéric Wüstner, der in der ersten Finalrundenbegegnung gegen Aarau gesperrt war, das Ziel haben, sich zu steigern. Der Playoff-Viertelfinal ist St.Otmar zwar nicht mehr zu nehmen. Auf dem Spiel steht jedoch noch Platz vier und damit das Heimrecht in der ersten Playoff-Begegnung.

Freitag, 22. März - 14:04 Uhr

Ende April gastieren Giacobbo/Müller im Zirkuszelt auf dem St.Galler Spelteriniplatz

Giacobbo/Müller an der Premiere zur 100-Jahre-Jubiläumstournee des Circus Knie am Donnerstag in Rapperswil (SG). Bald geht der grösste Zirkus der Schweiz auf Tournee. Dabei gastiert er mit über 340 Vorstellungen an mehr als 40 Orten. (Bild: Melanie Duchene/KEY - 21. März 2019)

Am Donnerstagabend ist der Circus Knie mit der Premiere seines Jubiläumsprogramms in die Saison gestartet. Der Schweizer Nationalzirkus wird 2019 100 Jahre alt. Und er gastiert im Frühling natürlich auch auf dem Spelteriniplatz in St.Gallen. An acht Tagen, vom 24. April bis 1. Mai, sind hier zwölf Vorstellungen geplant. Die Zirkuskasse wird gemäss Tourneeplan bereits am 23. April, 14 bis 18 Uhr, vor Ort geöffnet sein.

Und wer die Vorstellungen in St.Gallen aus irgendwelchen Gründen verpasst? Am 3. und 4. April gastiert der Circus Knie bereits in der Stadt Wil. Nach St.Gallen kommt er dann von Winterthur her. In der Eulach-Stadt, die von St.Gallern aus ebenfalls per ÖV und Auto gut zu erreichen ist, wird er vom 16. bis 22. April spielen.

Zum Programm und zum Ticket-Vorverkauf des Circus Knie

Freitag, 22. März - 12:55 Uhr

Der SC Brühl trifft am Samstag auswärts auf Köniz: Sich mit einem Sieg stabil im Mittelfeld etablieren

(pd/vre) Am Samstag spielt der SC Brühl auswärts gegen den FC Köniz. Die Kicker aus der Berner Vorortsgemeinde belegen mit 28 Punkten den achten Tabellenrang der Promotion-League und liegen damit zwei Plätze und drei Punkte vor Brühl. Mit einem Sieg könnte der St.Galler «Stadtclub im Osten» die Berner überholen und sich einen stabilen Platz im Mittelfeld sichern. Das Spiel auf dem Sportplatz Liebefeld-Hessgut in Köniz beginnt um 16 Uhr.

Szene aus dem Heimspiel vom vergangenen Samstag gegen den FC Wohlen. (Bild: SC Brühl - 16. März 2019)

Brühl hat am vergangenen Samstag im Paul-Grüninger-Stadion drei wichtige Punkte gegen den Abstiegskandidaten FC Wohlen geholt und liegt damit zehn Punkte vor ihm. Die Kronen bestimmten beim Heimspiel 83 Minuten lang das Geschehen, gerieten dann aber in arge Nöte, als die Gäste innert Minuten zum 3:2 aufholten. Letztlich blieb der Sieg aber doch in St.Gallen. Für einen Sieg in Köniz müssten sich die Brühler ein etwas besseres Nervenkostüm zulegen. Dass das möglich ist, haben sie bei anderen Gelegenheiten in der laufenden Saison schon bewiesen.

Freitag, 22. März - 11: 12 Uhr

In der Stadt blühen bereits die Aprikosen

Das schöne, warme Wetter der vergangenen Tage zeitigt auch in St.Galler Gärten Folgen. Überall sind Schneeglöcklein, Primeln oder Krokusse am Blühen. An sonnigen Hausfassaden sind aber auch schon erste Spalierbäume in ein weisses Blütenkleid gehüllt: An der Metallstrasse etwa ist es ein Aprikosenbaum, der Bienen und andere Honigsammler in grosser Zahl anzieht. (Bild: Reto Voneschen - 21. März 2019)

Freitag, 22. März - 9:48 Uhr

WISG-Präsident David Ganz plädiert erneut für die Schaffung einer Metropolitanregion

(pd/vre) Seit Donnerstagabend hat Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) drei neue Vorstandsmitglieder: An der Generalversammlung wurden gemäss Mitteilung die grünliberale Stadtparlamentarierin Jacqueline Gasser-Beck, FDP-Stadtparlamentarier Oskar Seger und Unternehmer Alexander Morant neu in den Vorstand gewählt. Aus der Leitung des regionalen Wirtschaftsverbandes verabschiedet wurden Barbara Frei, FDP-Stadtparlamentarierin und derzeit Präsidentin des Stadtparlaments, sowie Markus Bänziger, der neue Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK).

WISG-Präsident David Ganz engagiert sich stark für die Gründung einer Metropolitanregion St.Gallen-Bodensee-Rheintal. (Bild: WISG)

Vor rund 100 WISG-Mitgliedern gab Präsident David Ganz erneut ein engagiertes Plädoyer für die Schaffung einer Metropolitanregion St.Gallen-Bodensee-Rheintal ab. Dieses Geschäft sei das wichtigste überregionale Engagement, das die WISG und ihr Präsident David Ganz mittrügen, hiess es an der GV. Seit kurzem liegt für diese Metropolitanregion eine Charta vor. Noch in diesem Jahr, voraussichtlich im November, soll sich die Metropolitanregion konstituieren. Mit deren Charta unterzeichnen werden der Kanton St.Gallen und das Bundesland Vorarlberg.

Donnerstag, 21. März - 22:59 Uhr

Betonklotz auf der Kreuzbleiche: Sicher kein Bunker, eher Überreste einer Ausbildungsanlage

(vre) Am Rand der Kreuzbleiche, am Kiesweg zwischen Militärkantine und Vonwilstrasse, steht ein Betonklotz. Kürzlich hat sich im St.Galler Stadtmelder eine Frau nach der Geschichte dieser Konstruktion erkundigt. Sie vermutete, dass es sich um einen Bunker vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Die Betonkonstruktion sei ein Relikt aus der Zeit, als auf der Kreuzbleiche eine Kaserne stand (dort, wo sich heute die Skateranlage befindet) und Soldaten ausgebildet wurden, antwortete die Betreuerin des Stadtmelders.

Doch um was handelt es sich genau? Das St.Galler Stadtarchiv hat zu diesem Detail keine Informationen und rät, einen Fachmann zu fragen. Kurt Lipp, Berufsoffizier und ehemaliger Kommandant der Felddivision 7, schliesst aus, dass der Betonklotz die Reste eines Bunkers der Ortsverteidigung St.Gallen im Zweiten Weltkrieg oder die Reste einer Verteidigungsanlage aus der Zeit des Kalten Kriegs sind. Auch eine Anlage für Übungen mit scharfer Munition schliesst der Fachmann aus, der selber als Instruktor und Schulkommandant auf dem Waffenplatz St.Gallen tätig war. Eine Anlage für das Werfen scharfer Handgranaten habe zu seiner Zeit im Breitfeld existiert.

Walter Frei, im Quartier aufgewachsener Lokalhistoriker, glaubt sich gut zu erinnern, dass das Betonelement einst zu einer von Ost nach West oder umgekehrt ausgerichteten Kampf- oder Hindernisbahn gehört hat. Dabei wirft die Ausrichtung des Betonelements allerdings Fragen auf: Es scheint eher von Nord nach Süd ausgerichtet. Für Kurt Lipp ist die Idee der Hindernisbahn nachvollziehbar. Allerdings könnte es sich für ihn auch um eine Anlage zum Werfen von Übungshandgranaten ohne Sprengladung gehandelt haben. Letzte Sicherheit soll ein Augenschein diesen Sommer auf der Kreuzbleiche bringen.

Donnerstag, 21. März - 22:26 Uhr

Dreissig Jahre Rojinegro-Solidaritätsjassen: Mit Gleichgesinnten Spass haben und etwas Gutes tun



(vre) Beim Spielen mit Gleichgesinnten Spass haben und gleichzeitig etwas Gutes tun. Das ist die Formel des Rojinegro-Preisjassens. Und sie ist in St.Gallen seit über dreissig Jahren ein Erfolg. Am Samstag, ab 13 Uhr, wird wieder in der Militärkantine gejasst. Diesmal geht der gesamte Erlös - in früheren Jahren kamen jeweils um die 10'000 Franken zusammen - ans «Menschenrechtskomitee in Guatemala».

Jassen mit Gleichgesinnten für einen guten Zweck: das Rojinegro-Solidaritätsjassen in findet seit einigen Jahren im Saal der Militärkantine am Rand der Kreuzbleiche statt. (Bild: Reto Voneschen - 16. März 2017)

Gespielt wird beim Rojinegro-Preisjassen wie üblich ein Schieber mit Trumpf, mit Obenabe oder Unenufe, aber ohne Weis. Die Partnerinnen und Partner werden sich für jede Runde zu acht Spielen zugelost. Mitmachen ist dabei wichtiger als gewinnen. Auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet aber am Schluss ein Preis.

Erstmals durchgeführt wurde das St.Galler Rojinegro-Preisjassen 1986 von der Zentralamerika-Gruppe. 2015 hat die Trägerschaft nach über zwei Jahrzehnten gewechselt und ist in neue, teils auch jüngere Hände übergegangen. Die Idee hinter dem Preisjassen ist aber die gleiche geblieben: Jassend wird Geld für Hilfsprojekte in Lateinamerika gesammelt.

Mehr Informationen zum Rojinegro-Preisjassen

Donnerstag, 21. März - 20:45 Uhr

Kurdinnen und Kurden feiern in St.Gallen das Neujahrs- und Frühlingsfest Newroz

(vre) Auch in der Stadt St.Gallen haben am Donnerstagabend Kurdinnen und Kurden Newroz, das traditionelle Neujahrs- und Frühlingsfest, gefeiert. Am Fackelumzug zwischen Leonhards­pärklein und Marktplatz sowie am folgenden Fest im Pärklein nahmen nach Schätzung der Polizei rund 150 Personen teil. Der Anlass verlief ohne irgendwelche Zwischenfälle friedlich.

Das kurdische Newroz-Fest wird traditionellerweise am 21. März gefeiert. Es heisst «der neue Tag». Das Fest wird nicht nur in Kurdistan gefeiert, sondern auch im Iran und anderen Ländern bis heute gefeiert. Bei Kurdinnen und Kurden gilt Newroz auch als Symbol des Widerstandes. Entsprechend waren auch am Fest in St.Gallen Parolen für einen eigenständigen kurdischen Staat sowie gegen den türkischen Präsidenten Erdogan zu hören.

Donnerstag, 21. März - 19:15 Uhr

Fahrgast in Postauto bei abruptem Bremsmanöver leicht verletzt

(dwa) Am frühen Donnerstagabend ist es bei der ÖV.Haltestelle Theater an der Rorschacher Strasse in St.Gallen zu einem Vorfall mit einem Postauto gekommen. Wie Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei, auf Anfrage erklärt, musste der Chauffeur abrupt bremsen. Ein Fahrgast stürzte dadurch und wurde dabei leicht verletzt.

Donnerstag, 21. März - 17:07 Uhr

Nationaler Schnuppertag am Samstag: Auch Pfadi-Abteilungen in der Stadt St.Gallen stellen sich vor

(alt/vre) Alle Pfadi-Gruppen der Region St.Gallen laden am Samstag zum Schnuppertag ein. Schatzsuche, Schlangenbrot backen, einen Unterschlupf bauen - das und andere Aktivitäten erwartet Kinder und Jugendliche am fünften nationalen Pfadi-Schnuppertag. In der Region St.Gallen gibt es Programm zu Themen wie Piraten, Märchen oder Indianer.

Am Schnuppertag vor einem Jahr bei der Pfadi-Abteilung Helveter unter anderem auf der Bernegg. (Bild: Michel Canonica - 10. März 2018)



«Diese Geschichten und Aktivitäten sollen jungen Menschen die Pfadi näher bringen», sagt Rebecca Rutz, Verantwortliche des Schnuppertags der Pfadi St.Gallen-Appenzell. Das Programm soll mehrheitlich im Wald stattfinden, unabhängig vom Wetter. Das sollte - anders als vor einem Jahr - diesmal dank strahlendem Sonnenschein kein Problem sein. Pfadi-Abteilungen, die in der Nähe einen Schnuppertag anbieten, findet man am einfachsten im Internet.

Die Pfadis seien immer noch beliebt und weit verbreitet, sagt Rebecca Rutz. Viele Abteilungen stellten einen konstanten Zuwachs bei den Mitgliedern fest. Die Grundpfeiler der Pfadi seien noch immer die gleichen wie bei der Gründung: tolerantes Zusammensein und draussen in der Natur im Team Zeit verbringen. Unter den Abteilungen gibt es laut Rutz wenig Konkurrenz, man arbeite im Gegenteil gut zusammen. Das geschieht unter anderem in den regelmässig durchgeführten Kantons- oder Bundeslagern.

Zu den Pfadi-Abteilungen und ihren Schnupperprogrammen

Donnerstag, 21. März - 15:21 Uhr

Einst legendär als Gourmettempel und Ausflugsbeiz: Der «Schwarzer Bären» eröffnet wieder

Ein Restaurant mit langer Tradition: Der Schwarze Bären wird am 3. April wieder eröffnet. (Bild: Reto Voneschen - 21. März 2019)

(vre) Ab 3. April versucht ein neuer Wirt und Koch in einer einst legendären Ausflugsbeiz der Stadt St.Gallen einen Neuanfang: Florian Nolting, der ehemalige Küchenchef der «Falkenburg» übernimmt im «Schwarzen Bären». Das Restaurant am Wenigerweier stand - nach etlichen gescheiterten Anläufen zur Wiederbelebung - seit zwei Jahren leer. Jetzt soll dort also wieder an die alte Tradition angeknüpft werden.

Der Schwarze Bären wird am 3. April wieder eröffnet. (Bild: Reto Voneschen - 21.3.2019)

Bis in die 1990er-Jahre war der «Schwarze Bären» in St.Gallen eine bekannte Adresse für alle, die gerne gut essen. Oder für all jene, die auf dem Spaziergang von St.Georgen zum Wenigerweier und weiter über Chapf und Freudenberg zurück nach St.Georgen einkehren wollten. Im «Schwarzen Bären» waren seit den 1970er-Jahren bekannte Wirte und Köche am Werk. Darunter befanden sich Franz Pokora, Bernhard Mühlenkamp, Jürgen Wetzold oder Hedi Schiess und André Heiniger.

Florian Nolting. (Bild: Urs Bucher - 21.3.2019)

Der neue Wirt und Koch Florian Nolting will seinen Gäste gemäss einem Bericht im Quartierblatt «St.Geörgler Zytig» frische, hausgemachte und internationale Gerichte servieren. Darunter sollen Kleinigkeiten für Zwischendurch oder preiswerte Mittagsmenus genau so figurieren wie gehobene Gourmetgerichte. Während seiner Lehr- und Wanderjahre war Nolting in hoch ausgezeichneten Hotels und Restaurants tätig. Als Küchenchef kochte er selber einmal mit 15 Gault Milliau-Punkten.

Donnerstag, 21. März - 14:40 Uhr

Nationalratsliste der Jungen Grünliberalen mit sechs Kandidierenden aus dem Wahlkreis St.Gallen

(pd/vre) Auch die Jungen Grünliberalen des Kantons St.Gallen haben jetzt ihre Kandidaturen für die Nationalratswahlen vom Herbst nominiert. Ihr Ziel für die Wahlen vom Oktober ist auch klar: Sie wollen die St.Galler Mutterpartei dabei unterstützen, den 2015 verlorenen Sitz in der grossen Kammer in Bern zurückzuerobern.

Auf der Zwölferliste der Jungen Grünliberalen figurieren sechs Personen aus dem Wahlkreis St.Gallen-Gossau. Es sind dies

Fabian Giuliani - 27, St.Gallen, Auditor bei der Staatsanwaltschaft

Anna Jäger - 18, St.Gallen, Schülerin

Yann Kuster - 20, St.Gallen, Projektleiter Marketing

Andrin Monstein - 27, St.Gallen, Masterstudent Unternehmensführung

Selina Grass - 26, Gossau, Juristin

Patrick Notter - 28, Gossau, Elektroinstallateur und Solarteur



Donnerstag, 21. März - 12:33 Uhr

Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Schönau engagieren sich gegen Cybermobbing

(vre) Nicht immer, wenn Jugendliche mit Transparenten durch die Altstadt ziehen, geht's ums Klima. Am Dienstag, ab 13.45 Uhr, waren über 200 weiss gekleidete Jugendliche im Gleichschritt und singend in der Multergasse unterwegs. Auf mitgeführten Transparenten protestierten sie gegen Cybermobbing, also Mobbing in den Social Media oder im Internet. Das Ganze war allerdings keine Kundgebung, sondern Teil der Dreharbeiten für einen Videoclip, wie Manuel Hengartner vom Schulhaus Schönau auf Anfrage erklärt.

Schülerinnen und Schüler der städtischen Oberstufe West aus diesem Schulhaus beschäftigen sich derzeit im Fach Musik und im Medienunterricht mit dem Phänomen des Cyber-Mobbing. Es soll sie für die Problematik von Mobbing allgemein sensibilisieren. Das Thema ist im Internet, an Schulen und auch in anderen Alltagssituationen immer wieder anzutreffen und kann für Betroffene gravierende Konsequenzen haben.

Als Zeichen dafür, dass Mobbing nicht akzeptabel ist und dass dagegen immer und überall angekämpft werden muss, sind Schülerinnen und Schüler derzeit daran einen Videoclip zum Song «Cyberdiss» zu realisieren. Für eine Sequenz in diesem Clip waren am Dienstag auch die rund 220 Jugendlichen mit «Stop-Cybermobbing»-Plakaten in der Multergasse unterwegs. Gefilmt wurde dabei professionell. Die Stadtpolizei war vorgängig über die Dreharbeiten informiert worden.

Donnerstag, 21. März - 11:51 Uhr

Spektakulärer Unfall in Winkeln: Auto kippt nach Streifkollision auf die Seite

Nach der Streifkollision von Lieferwagen und PW auf der Kreuzung Zürcher-, Hafnersberg- und Kunklerstrasse. (Bilder: Stadtpolizei St.Gallen - 20. März 2019)

(stapo/vre) Durch ein Missverständnis auf der mit Lichtsignalen gesteuerten Kreuzung von Zürcher-, Hafnersberg- und Kunklerstrasse ist es am Mittwochnachmittag in Winkeln zu einer Streifkollision mit spektakulärem Resultat gekommen. Ein Personenwagen kippte dabei nämlich auf die Seite. Die Lenker entstiegen ihren Autos unverletzt.



Am Mittwoch, gegen 17 Uhr, fuhr ein Lieferwagen mit Anhänger in der Grünphase auf die Kreuzung westlich des Fussballstadions und musste dort wegen eines Rückstaus anhalten und warten. In dieser Zeit bekam ein PW-Lenker auf der Kunklerstrasse grün. Er fuhr los, und zwar geradeaus Richtung Hafnersbergstrasse. Als er den wartenden Lieferwagen passierte, setzte auch dieser seine Fahrt fort. Dadurch kam's zur Kollision.



Donnerstag, 21. März - 10:34 Uhr

Fürs Klima demonstrieren und danach im öffentlichen Raum Abfälle einsammeln

(ghi/vre) «Klimastreik Ostschweiz» lädt für kommenden Samstag zu einer weiteren Veranstaltung in der Stadt St.Gallen ein. Treffpunkt dazu ist um 14 Uhr auf dem Gallusplatz. Nach einer Kundgebung, mit der erneut auf das Problem der Klimaerwärmung und der zu wenig griffigen Klimapolitik aufmerksam gemacht werden soll, ist eine eher überraschende Aktion geplant.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Kundgebung sollen sich in Gruppen aufteilen und in verschiedenen Stadtquartieren im öffentlichen Raum «etwas aufräumen». Die Werkzeuge für diesen «Clean Up Day» stellen Organisatorinnen und Organisatoren zur Verfügung. Mitbringen müssen die Freiwilligen dazu nur Gartenhandschuhe - und möglichst viel Motivation und Bekannte.



Zum «Clean Up Day» von «Klimastreik Ostschweiz»

Donnerstag, 21. März - 9:56 Uhr

Welttheatertag: Zu zweit zum Preis von einem in die St.Galler Kellerbühne

(pd/vre) Am Mittwoch, 27. März, ist Welttheatertag. Aus diesem Anlass zeigt sich die Kellerbühne in St.Gallen spendabel: Sie lädt dazu ein, die Vorstellung des Schauspiels «In einem finsteren Haus» an diesem Tag zu zweit zu besuchen, aber nur eines der Tickets zu bezahlen. Reservationen für diese «Zwei-für-eins»-Aktion sind per Internet oder telefonisch unter 058'568'44'49 möglich. Bezogen werden können die Tickets ausschliesslich an der Abendkasse.



«In einem finsteren Haus» ist die Adaption eines Stücks von Neil LaBute durch das Theater Liechtenstein (TAK). Im Mittelpunkt des Psychothrillers stehen Drew und Terry, die durch ihre verkorkste Kindheit miteinander verbinden sind. Je mehr Licht ins finstere Elternhaus von einst fällt, desto grösser werden die Schatten, die es in der Gegenwart wirft.



Zwei Tickets zum Preis von einem: zu den Details

Donnerstag, 21. März - 9:31 Uhr

Sieben WWF-Sponsorenläufe in der Ostschweiz: Eisbären und Klima als Thema

(vre) Jedes Jahr führt der WWF St.Gallen/Appenzell/Thurgau Sponsorenläufe durch, deren Erlös teilweise in internationale Projekte fliesst. In diesem Jahr sind die Veranstaltungen den Eisbären und dem Klima gewidmet. Der Reigen der WWF-Läufe 2019 startet am 3. Mai in Wolfhalden. Weitere Läufe finden in Jona (17. Mai), Wil (22. Mai), Speicher (12. Juni), Appenzell (18. September) und Kreuzlingen (25. September) statt.



Eine Eisbären-Mutter mit zwei Jungen. Den Tieren schmilzt aufgrund der Klimaerwärmung der Lebensraum richtiggehend unter den Pfoten weg. (Bild: NDR-Pressefoto - 11. Februar 2019)



Am Freitag, 6. September, drehen Läuferinnen und Läufer auf der St.Galler Kreuzbleiche ihre Runden. Dazu werden vor allem Schulklassen erwartet, Einzelläuferinnen und Einzelläufer seien aber herzlich willkommen, heisst es beim WWF St.Gallen. Auf die frühere zweitägige Durchführung mit dem Schullauf am Freitag und dem Lauf für alle am Samstag wird in diesem Jahr verzichtet. Dies, weil das Interesse am Samstagslauf in letzter Zeit stark zurückgegangen ist.



Zum Programm der WWF-Läufe 2019

Mittwoch, 20. März - 18:23 Uhr

Ein Fries von Bernhard Tagwerker fürs Foyer der Fachhochschule hinter dem Hauptbahnhof

Ein leises und unaufgeregtes Werk des St.Galler Künstlers Bernard Tagwerker schmückt seit kurzem das Foyer der Fachhochschule hinter dem Hauptbahnhof. Es handelt sich um ein Fries in Form von hintereinander befestigten Glasplatten, deren Position sich verschieben lässt. Die Glasplatten sind computergesteuert, aber zufällig graviert.

Das Kunstwerk mit verschiebbaren Glasplatten im Foyer der FHS. (Bild: PD)

Zur Einweihung von Bernard Tagwerkers künstlerischer Intervention lädt die FHS alle Interessierten am Montag, 18 Uhr, ein. Im Gespräch mit Bernhard Tagwerker stellt Kunstvermittlerin Maria Nänny das Werk und den Künstler vor, bei dessen Werken immer der Zufall eine grosse Rolle spielt.

Zur Anmeldung für die öffentliche Vernissage

Mittwoch, 20. März - 18:20 Uhr

St.Galler Mineralien- und Fossilientage mit neuem Besucherrekord

(pd/vre) Mit rund 2000 Besucherinnen und Besuchern sowie 430 Kindern und Jugendlichen haben die Mineralien- und Fossilientage vom vergangenen Wochenende in der Sporthalle Kreuzbleiche in St.Gallen einen neuen Besucherrekord aufgesellt. Die Strategie mit einem modernisierten Börsenkonzept sei bei den 75 Ausstellern und beim Publikum gut angekommen, heisst es in einer Mitteilung des Mineralogischen Vereins, der den Anlass jeweils organisiert. Die nächsten Mineralien- und Fossilientage in St.Gallen finden am 14. und 15. März 2020 statt.

Mittwoch, 20. März - 15:45 Uhr

Vorstoss im Stadtparlament: Dürfen Frauen aus der Stadtverwaltung am 14. Juni streiken?

(vre) Ein genderpolitischer Vorstoss kommt selten allein, könnte man nach der Sitzung des St.Galler Stadtparlaments vom Dienstag sagen. Neben der Einfachen Anfrage von Manuela Ronzani (SVP) zur «Männerdiskriminierung» in Kunstmuseum, in der Kunstzone in der Lokremise und im Museum im Lagerhaus am Frauentag (Stadt-Ticker vom 19. März, 23:52 Uhr), stellt auch die Gegenseite dem Stadtrat Fragen. Dies zum für 14. Juni geplanten nationalen Frauenstreik.

Jenny Heeb und Alexandra Akeret (beide SP) sowie Andrea Scheck (Juso) wollen von der Stadtregierung wissen, wie sie sich zum Frauenstreik stellt. Weiter soll der Stadtrat erklären, ob er streikenden Angestellten der Verwaltung entgegenkommen und ob er die Belegschaft darüber «pro-aktiv» informieren will. Stellt die Stadt die Frauen in der Verwaltung für den Streik nicht frei, wollen die drei Politikerinnen wissen, mit welchen Konsequenzen Angestellte rechnen müssen, die trotzdem die Arbeit niederlegen.

Frauenstreik am 14. Juni 1991: Schon damals forderten die Frauen die Umsetzung des zehm Jahre zuvor in Kraft getretenen Verfassungsartikel über die Gleichstellung von Mann und Frau. (Bild: Michael Kupferschmidt/KEY)

Der erste Schweizer Frauenstreik fand am 14. Juni 1991 statt. Damals beteiligten sich Hunderttausende von Frauen an Streik- und Protestaktionen. Motto war «Wenn frau will, steht alles still». Zum Streik aufgerufen hatten schon damals die Gewerkschaften. Am 14. Juni dieses Jahres wird die Aktion wiederholt. Damit soll erneut auf die immer noch nicht voll verwirklichte Gleichstellung zwischen Mann und Frau aufmerksam gemacht werden.

Mittwoch, 20. März - 15:22 Uhr

Entsorgung St.Gallen mit Sonderschau an der Offa: «Urban Farming» auf städtischen Hausdächern

(vre) Wie Dächer in der Stadt so begrünt werden können, dass nicht nur die Natur, sondern auch Gärtnerinnen und Gärtner etwas davon haben, zeigt das Entsorgungsamt im Rahmen einer Sonderschau an der diesjährigen Frühlings- und Trendmesse (Offa). Diese findet vom 10. bis 14. April auf dem Olma-Areal in St.Gallen statt.

Schon an der Offa 2018 warb Entsorgung St.Gallen für «Urban Farming», das Gärtnern im städtischen Umfeld. (Bild: Entsorgung St.Gallen/Marianne Meili - 15. April 2018)

Als konkretes Projekt wird in der Sonderschau das begrünte Dach der Anlieferungshalle des Kehrichtheizkraftwerks (KHK) im Sittertobel vorgestellt. Da es sich nicht für eine Solaranlage eignet, wurde es mit einer Orchideen- und Magerwiese begrünt. Zudem wurden in über fünfzig Trögen Reben gepflanzt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Freizeit pflegen. Eine erste Traubenernte wurde 2018 eingefahren.

Mittwoch, 20. März - 14:01 Uhr

Buswartehäuschen: Die Reinigungsequipe startet im Frühling und «putzt sich durch»

(vre) Wer zufälligerweise an der richtigen Haltestelle auf den Bus wartet, kann dieser Tage dem Frühlingsputz in den Wartehallen des öffentlichen Verkehrs zuschauen. Zwei Angestellte der APG, die auch die Plakatierung in diesen Häuschen besorgt, rücken dem Schmutz mit Putzmittel, Wasser und Hochdruckreiniger vor allem auch an den transparenten Seiten und Rückwänden der Häuschen zu Leibe.

Die Reinigungsequipe der APG Anfang März in Aktion an der Haltestelle Rosenbergstrasse. (Bild: Reto Voneschen - 6. März 2019)

Die Reinigung der sogenannten Busnormwartehallen, so relativiert Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner auf Anfrage, ist nicht nur ein Frühlingsputz. Sie findet mindestens zweimal im Jahr statt, und zwar im Frühling und im Herbst. Bei gut frequentierten Haltestellen oder wo nötig, werde sogar öfters gereinigt.

Das Ganze sei ein fortlaufender Prozess und daher nicht auf einen bestimmten Monat oder eine bestimmte Jahreszeit beschränkt. Das Reinigungsteam starte im Frühjahr und «putze sich durch». Die APG ist gemäss Hansueli Rechsteiner mit dem ordentlichen Unterhalt der Normwartehallen beauftragt. Dies steht in Zusammenhang mit der Nutzung der Werbeflächen.

Mittwoch, 20. März - 12:05 Uhr

Neues von den Ratten im St.Leonhard-Pärklein: Stadtpolizei ruft dazu auf, keine Tiere zu füttern

Seit einigen Tagen werden im Pärklein vor dem St.Leonhard-Schulhaus vermehrt Wander- oder Kanalratten gesichtet. Bereits am Dienstag hat die Stadtpolizei dazu aufgerufen, daher dort nichts liegen zu lassen, was den Tieren als Nahrung dienen könnte. Diesen Aufruf hat die Stapo am Mittwochmittag per Twitter wiederholt. Dies, nachdem sie feststellte, dass jemand im Pärklein Futter ausgestreut hat.

Futterplatz am Rand der St.Leonhard-Pärkleins: Jemand hat hier Körner ausgestreut, die nicht nur Tauben, sondern natürlich auch die neuerdings hier lebenden Ratten anziehen. (Bild: Stadtpolizei St.Gallen - 20. März 2019)

Vermutlich, so zeigt ein Augenschein, wollte die Person nicht die Ratten füttern, sondern eher die Tauben. Dafür spricht, dass eine grössere Gruppe Tauben sich in der Nähe des Futters aufhielt. Das Verhalten der Vögel deutet darauf hin, dass sie gewohnt sind, hier regelmässig Futter zu finden. Zudem liegen ein paar Meter neben den neu ausgestreuten Körnern die Schalen von Sonnenblumenkernen.

In ihrem neuen Tweet warnt die Stadtpolizei, dass sich die Ratten im Pärklein mit Futter nicht nur rasant vermehrten, sondern wohl auch nicht mehr vertreiben liessen. Da die Tiere Krankheiten übertragen könnten, sei dies nicht unproblematisch. Wenn es der Polizei nicht gelingt, die Ratten mit einem Geruchsstoff zu vergrämen, bleibt nur, sie zu töten. Daher heisst es im Tweet der Stadtpolizei abschliessend: «Danke, dass Sie die Tiere nicht füttern!»

Mittwoch, 20. März - 10:30 Uhr

Design der St.Galler Kehrichtsäcke aufgefrischt:

Entsorgungsamt setzt auf das «Sackstarke Team»

(sk/vre) Ab Ende März kommen in der Stadt St.Gallen neu gestaltete Kehrichtsäcke in den Handel. Sie sind nicht mehr nur rot-weiss, sondern werden neu in allen Grössen in den Stadtfarben rot, weiss und schwarz produziert. Und jede Sackgrösse ist mit einem anderen Motiv verziert. Zusammen bilden diese das «Sackstarke Team», so eine Art Superhelden-Gang der Kehrichtentsorgung. Jeder Sack ist auf der Rückseite zudem mit einer anderen Werbebotschaft verziert.

Vom Baby auf dem 17-Liter-Sack bis zum Superhelden auf dem 110-Liter-Sack: Jeder Sackgrösse ist im neuen Design eine andere Figur zugewiesen. (Illustration: Entsorgung St.Gallen - 20. März 2019)

Seit 1975 entsorgt die St.Galler Bevölkerung ihre Abfälle in Gebührensäcken. St.Gallen gilt als Erfinder dieser Entsorgungsart. Seither hat sich die Farbe und das Design der Säcke immer wieder verändert. Entsorgung St.Gallen, das ehemalige Entsorgungsamt, führt diese Tradition fort und präsentiert jetzt in einer Mitteilung die Abfallsäcke im neusten Look.

Das Material der Gebührensäcke enthält zudem neu 80 Prozent Recyclinganteil anstelle der bisherigen 50 Prozent. Dabei kommen sogenannte Post-Consumer-Abfälle (PCR-Recycling) zum Einsatz. Bei dieser Art des Recycling werden verbrauchte Polyethylen-Folien wiederverwertet. Dadurch können viele Kunststoffabfälle dem kontrollierten Recycling zugeführt werden.

Die ersten Mitglieder des neuen «sackstarken Teams» werden gemäss Mitteilung von Entsorgung St.Gallen in den nächsten Wochen im Handel erhältlich sein. Sie lösen die heutigen Abfallsäcke ab. Die offiziellen Gebührensäcke aus früheren Serien und Sonder-Editionen sind weiterhin gültig und werden vom Sammeldienst mitgenommen.

Mittwoch, 20. März - 9:15 Uhr

Abflug!

Eine schwer mit Pollen beladene Biene startet von einem Krokus aus zum Rückflug ins Bienenhaus. (Leserbild: Franziska Hörler - 18. März 2019)

Heute beginnt - astronomisch gesehen - der Frühling. Für Traditionalisten bricht er allerdings erst morgen, am 21. März, wirklich aus. Den Biene ist das mit dem Datum egal. Sobald die Sonne scheint machen sie sich auf bei den ersten Frühlingsblumen auf die Suche nach Nektar und Pollen.

Eine Biene im Anflug auf eine Krokusblüte. (Leserbild: Franziska Hörler - 17. März 2019)

Dienstag, 19. März - 23:52 Uhr

SVP-Frau reicht skurrilen Vorstoss ein: Diskriminiert ein Gratiseintritt für Frauen tatsächlich die Männer?

(vre) Am 7. März dieses Jahres war SVP-Stadtparlamentarierin Manuela Ronzani «entsetzt». Nicht, weil etwas Schreckliches vorgefallen war, sondern weil sie im «St.Galler Tagblatt» lesen musste, dass Frauen am 8. März, dem internationalen Frauentag, im Kunstmuseum, in der Kunstzone der Lokremise und im Museum im Lagerhaus in den Genuss eines Gratiseintritts kamen.

Traditionellerweise gibt's für Frauen am Frauentag auf dem Bärenplatz Mimosen. In diesem Jahr durften Frauen auch noch gratis ins Kunstmuseum, in die Kunstzone der Lokremise und ins Museum im Lagerhaus. (Bild: Michaela Rohrer - 8.3.2016)

Inzwischen hat sich die SVP-Politikerin so weit von ihrem Schrecken erholt, dass sie in der Lage war, eine Einfache Anfrage zu schreiben und einzureichen. Titel: «Finanziert die Stadt Männerdiskriminierung mit?» Nach der Parlamentssitzung vom Dienstag hat ihn die Stadtkanzlei wie üblich den Medienredaktionen zugestellt.

Für Manuela Ronzani ist der Gratiseintritt für Frauen am Frauentag eine nicht gerechtfertigte Diskriminierung aller anderen aufgrund des Geschlechts. Und so etwas wäre tatsächlich nicht mit Artikel 8 der Bundesverfassung vereinbar.

Vom Stadtrat (drei Männer, zwei Frauen) will Ronzani nun wissen, wie er sich zur Diskriminierung der Männer am Frauentag stellt, wie er diese beheben will und ob es noch weitere solcher Diskriminierungen bei von der Stadt subventionierten Kulturinstitutionen gibt. Weiter soll der Stadtrat erklären, wer die Gratiseintritte vom Frauentag letztlich finanziert. Und er soll vorrechnen, was dieser Tag die Stadt insgesamt kostet.

Manchmal ist Stadtpolitik tatsächlich etwas kurios. So gesehen ist es eigentlich schade, dass SVP-Stadtparlamentarierin Manuela Ronzani ihre Kritik in die Form einer Einfachen Anfrage gepackt hat. Bei einer Interpellation wären die stadträtlichen Antworten auch im Parlament diskutiert worden. Was mit Sicherheit realsatirische Züge angenommen hätte: Feministinnen im Rat wären der Männerschützerin verbal nämlich kaum etwas schuldig geblieben.

Dienstag, 19. März - 22:35 Uhr

In einem neuen Videoclip von Manuel Stahlberger kommt der Skilift Beckenhalde zu Ehren

(vre) «Munzigi Teili» ist der vierte von zwölf Songs auf dem neuen Album «Dini zwei Wänd» von Manuel Stahlberger. Erschienen ist es am 8. März. Im Clip zum Song kommt eine eher ungewöhnliche Kulisse aus St.Gallen zu Ehren: Der Videodreh fand nämlich in St.Georgen rund um den Skilift Beckenhalde statt.

Hauptdarsteller ist ein älter Mann im Übergwändli, der mitten in einer sternenklaren Frostnacht den Skilift in Betrieb nimmt, Sicherheitsnetze spannt oder sich einen hinter die Binde kippt. Am Schluss tanzt er neben dem Pistenfahrzeug am Fuss des St.Jörgler Skihangs - bis er offenbar von Aliens gekidnappt wird. Schräge Kulisse, schräge Story, schräger Song - wie oft bei Stahlberger.

Zum Song

Zum neuen Stahlberger-Album

Dienstag, 19. März - 21:00 Uhr

72 Prozent der St.Gallerinnen und St.Galler sind laut einer Umfrage zufrieden mit der Verkehrssituation

2018 hat die Schweizer Städtekonferenz Mobilität die Bevölkerung in Baser, Bern, Freiburg, Lausanne, Nyon, St.Gallen und Zürich über ihre Zufriedenheit mit der Verkehrssituation befragen lassen. Jetzt liegen die Resultate der Untersuchung des Instituts gfs.Bern vor. Sie zeichnen für die Gallusstadt ein freundliches Bild. 72 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt St.Gallen ab 16 Jahren sind mit der städtischen Verkehrssituation mehr oder weniger dezidiert zufrieden.

Viele St.Gallerinnen und St.Galler benützen täglich den öffentlichen Verkehr. Grundsätzlich ist die Zufriedenheit damit gross. Im Bild Busse der VBSG bei der morgendlichen Ausfahrt aus dem Depot. (Bild: Michel Canonica - 9. November 2018)

In der Umfrage entstehe der Eindruck von St.Gallen als Stadt mit (fast) gleichberechtigter Hauptnutzung von Auto und öffentlichem Verkehr. Velos seien zwar in den Haushalten sehr präsent, sie würden aber deutlich weniger genutzt als das Auto oder der ÖV, heisst es in der Zusammenfassung der Resultate. Die Velonutzung sei in St.Gallen im Vergleich zu klassischen «Velostädten» wie Bern oder Zürich tiefer.

Insgesamt scheint gemäss dem Bericht zur Befragung in St.Gallen der Schnellverkehr relevanter zu sein als der Langsamverkehr. Auf dieser Basis sind St.Gallerinnen und St.Galler mit der Verkehrssituation in der Stadt «hochgradig zufrieden». Gefördert wird die Zufriedenheit durch die in der Wahrnehmung der Befragten hohen Qualität des öffentlichen Verkehrs.

Abstellplätze für Autos und Velos sollte es für viele Städterinnen und Städter in St.Gallen mehr haben. (Bild: Ralph Ribi - Bahnhofstrasse, 31. Oktober 2018)

Kritik äussern St.Gallerinnen und St.Galler in der Verkehrsbefragung hauptsächlich aufgrund selber erlebter Verkehrsbehinderungen wie Staus. Insgesamt orten die Berner Forscher nur am Rande wesentlichen Problemdruck in Verkehrsfragen. Dies auch wenn Staus ein Thema seien und aus Sicht der Bevölkerung mehr Abstellplätze für Velos und Autos vorhanden sein könnten. Neuen Entwicklungen im Bereich der Mobilität stehen St.Gallerinnen und St.Galler freundlich-abwartend gegenüber.

Zu den Resultaten der Befragung

Dienstag, 19. März - 15:00 Uhr

Nach Null-Stern-Hotel und Bignik lassen Frank und Patrik Riklin das Rollladen-Orchester aufspielen

(pd/vre) Ziemlich ungewöhnliche Kunst am Bau präsentieren die St.Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin am Donnerstag, 17 Uhr, am Gebäude der Schule für Gestaltung an der Limmatstrasse in Zürich. Das temporäre Werk, ein «Analoges Rollladen-Orchester», entstand im Rahmen des sogenannten Kulturbons. Dieser gibt Schülerinnen und Schülern Freiraum, um mit Kunstschaffenden Projekte zu verwirklichen.

Das Rollladen-Orchester am Schulhaus der Schule für Gestaltung an der Zürcher Limmatstrasse in Aktion. (Bilder: PD/Atelier für Sonderaufgaben)

Das Vorhaben der Riklin-Zwillinge arbeitet mit den 70 Rollläden am Schulhaus Konradshof. Die beiden St.Galler, Schülerinnen und Schüler sowie weitere 127 Komplizinnen und Komplizen verzierten diese Läden während drei Tagen nach einem vorgegebenen Konzept mit gelbem Betonklebeband. Wenn die Rollläden heruntergekurbelt werden, wird so aussen die Frage «Reine Fassade?» sichtbar.

Die Riklins wären nicht die Riklins, wenn sie die an der Zürcher Schule für Gestaltung erfolgreich ausprobierte Idee nicht weiter zelebrieren würden. Gemäss einer Mitteilung vom Dienstag soll der Zürcher Auftritt nur der Anfang einer ganzen Reihe solcher Projekte sein. Weitere «Orchester» an Schweizer Fassaden seien geplant, heisst es in der Mitteilung. Gespräche mit einem bekannten Schweizer Rollladen- und Storenhersteller fanden bereits im Februar statt.



Zwei Schülerinnen der Zürcher Schule für Gestaltung bereiten das Bekleben der Rollläden vor.

Dienstag, 19. März - 12:02 Uhr

Durch Fenster in einen Hobbyraum in St.Gallen eingebrochen und Elektronik gestohlen

(kapo/vre) In der Zeit zwischen Sonntagnacht und Montagnachmittag sind an der Langgasse in St.Gallen Einbrecher in einen Keller eingedrungen. Sie hoben dafür gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Dienstag einen Rollladen an und öffneten das Fenster dahinter. Danach liessen sie aus einem Hobbyraum elektronische Geräte im Wert von mehreren Tausend Franken mitgehen.

Dienstag, 19. März - 9:56 Uhr

Schräge Hinweistafel am Oberen Graben: War's ein Motorisierter oder waren es gar Nachtbuben?

Die schiefe Hinweistafel am Oberen Graben 3. (Bild: Reto Voneschen - 16. März 2019)

(vre) Sie sieht tatsächlich etwas schräg aus, die grosse blaue Hinweistafel am Oberen Graben beim «Süd». Sie hat am vergangenen Wochenende Passantinnen und Passanten wie auch den Gästen von Café und Bar viel Gesprächsstoff geliefert. Die am meisten gestellt Frage war dabei natürlich: «Was ist denn da passiert?» Nun, eine Antwort zu liefern, ist nicht ganz einfach.

Auch die Stadtpolizei, die am vergangenen Donnerstag auf das schräg stehende Hinweisschild aufmerksam wurde, kann keine abschliessende Erklärung liefern. Angesichts dessen, dass die Tafel sehr massiv ist, vermutet sie gemäss Polizeisprecher Dionys Widmer, dass ein Motorisierter den Schaden angerichtet hat und dann ohne sich darum zu kümmern, weitergefahren ist. Klar ist: Der «Vorwegweiser mit Fahrstreifenaufteilung auf Hauptstrassen», wie das Signal korrekt heisst, soll demnächst repariert werden.

Vor fünf Jahren: das schräge Lichtsignal vor dem Café Neugass. (Reto Voneschen - 9. April 2014)

Die schräge Hinweistafel erinnert an einen ähnlichen Vorfall vor ziemlich genau fünf Jahren ein paar Meter weiter Richtung Broderbrunnen: Damals hatte ein Lastwagen beim Rückwärtsfahren vor dem Café Neugass ein Lichtsignal aus dem Lot gebracht. Dieser Chauffeur hatte den Schaden allerdings sofort bemerkt und ihn der Stadtpolizei gemeldet. Ein Spassvogel, der sich an diesen Zwischenfall noch erinnern konnte, hat am Wochenende im Café Süd darauf aufmerksam gemacht, dass damit die nächste (Kunst?)-Aktion dieser Art am Oberen Graben im Jahr 2024 fällig wäre...

Dienstag, 19. März - 8:30 Uhr

Nationalratsliste der Jungen Grünen: 58 Prozent Frauen, 66 Prozent aus der Stadt St.Gallen

(pd/vre) Zusammen mit der grünen Kantonalpartei haben am vergangenen Samstag auch die Jungen Grünen des Kantons St.Gallen im Botanischen Garten ihre Nationalratsliste nominiert. Unter den zwölf Kandidierenden befinden sich sieben Frauen und acht Personen aus der Stadt. Bezüglich ihrer Erfolgschancen sind die Jungen Grünen realistisch: Sie wollen gemäss Mitteilung vom Dienstag mit ihrem Wahlkampf einen Sitzgewinn der Grünen unterstützen.

Auf dem ersten Platz der Liste figuriert die 21-jährige Rebekka Schmid aus St.Gallen. Sie hat eine Lehre als Bäckerin absolviert und ist derzeit an der Zweitweg-Matura. Neben Spitzenkandidatin Schmid stammen folgende Kandidierenden aus der Stadt St.Gallen: Anja Signer-Bürkler, Christian Huber, Dina Waxenberger, Flurin Gschwend, Julie Widmer, Ottilie Jacobi, Noah Bürge.



Montag, 18. März - 20:54 Uhr

Feuerwehr muss Restaurant Stickerei am Oberen Graben vorübergehend evakuieren

(dwa/sab) Schreckmomente für Personal und Gäste des Restaurants Stickerei am Oberen Graben: Am Montagabend musste die Feuerwehr das Lokal entlüften. Wie Stadtpolizei-Sprecher Roman Kohler auf Anfrage erklärt, gab es bei einem Lieferwagen nahe der Stickerei einen technischen Defekt. «Die Folge davon war eine starke Rauchentwicklung», so Kohler. Der Rauch drang in der Folge in die «Stickerei» ein, so dass das Lokal entlüftet werden musste.

(Bild: Sandro Büchler) (Bild: Sandro Büchler) (Bild: Sandro Büchler) (Bild: Sandro Büchler) 4 Bilder

Laut Marco Herrmann, Küchenchef der «Stickerei», befanden sich rund 30 Gäste im Lokal, als der Rauch ins Restaurant eindrang. «Zunächst wussten wir nicht, was los war. Wir baten die Gäste vorerst, in den hinteren Bereich zu gehen», sagt er. Die Feuerwehr sei aber rasch vor Ort gewesen. Auch der Kellerbereich sei voller Rauch gewesen.

Laut Polizeiangaben wurden beim Vorfall keine Personen verletzt.

Montag, 18. März - 18:17 Uhr

Vorfahrt auf Dreilinden wird ausgebaut: Begegnungszone und Haltebucht für den Bäderbus

Der Chrüzweier mit Frauen- und Familienbad, im Vordergrund ist zudem die Minigolf-Anlage zu erkennen. In diesem Bereich wird die Vorfahrt auf Dreilinden bis Ende Mai baulich saniert und neu gestaltet. (Bild: Michel Canonica - 23. Juni 2017)

(sk/vre) Die Vorfahrt auf Dreilinden befindet sich in schlechtem baulichem Zustand. Die Stadt will sie sanieren. Dabei wird die Dreilindenstrasse bis zum Buswendeplatz Eichweier übersichtlicher gestaltet. Der gesamte Abschnitt wird zudem zur Begegnungszone mit Vortritt für den Langsamverkehr. Und für den öffentlichen Verkehr - also den Bäderbus - gibt's dank der grosszügigeren Gestaltung der Dreilindenstrasse neu eine Haltebucht beim Eingang zum Familienbad.

Die Bauarbeiten sind am Montag gestartet, wie die Stadt am Montag mitgeteilt hat. Sie dauern bis etwa Ende Mai. Während der Bauphase ist die Durchfahrt zeitweise erschwert. Die Zu- und Wegfahrt zu den im Baustellenbereich liegenden Liegenschaften ist zudem nur mit Einschränkungen möglich. Die Verkehrs- und Fussgängerführung wird gemäss Mitteilung auf den Baufortschritt abgestimmt.

Montag, 18. März - 15:27 Uhr

Ende 2019 schliesst die Poststelle Langgasse: Info diese Woche an der HV des Quartiervereins

Die Poststelle an der Langgasse 16 schliesst im vierten Quartal 2019. Dafür ist im «Denner» an der Langgasse 26 eine Postagentur geplant. Am Donnerstag soll an der Hauptversammlung des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz über die Details dieser Rochade informiert und diskutiert werden. Einst hatte das Quartier entlang der Langgasse sogar über zwei Poststellen verfügt: Jene im Heiligkreuz, an der Langgasse 92, wurde bereits 2013 geschlossen.

Die Poststelle Langgasse soll gegen Ende Jahr endgültig schliessen. Sie wird durch eine Postagentur ersetzt. (Bild: Daniel Wirth - 18. März 2019)

Im laufenden Jahr entfallen damit in der Stadt St.Gallen drei Poststellen. Jene in der Lachen wurde bereits Anfang März dicht gemacht und durch eine Postagentur in der Lachen-Drogerie an der Ulmenstrasse ersetzt. Jene in Winkeln soll im Sommer zugehen. Hier ist eine Postagentur im «Pionier Shop» beim Bahnhof in Vorbereitung.

Montag, 18. März - 14:34 Uhr

Fernwärme für zwei Kulturhäuser: Tonhalle und Theater St.Gallen erhalten Hausanschlüsse

(vre) Derzeit wird am Westende des Stadtparks gelocht. Mit der bevorstehenden Sanierung des Theaters St.Gallen haben diese Arbeiten allerdings noch nichts zu tun. Hier ergänzen vielmehr die Stadtwerke das Fernwärmenetz. An der Museumsstrasse wurden dessen Leitungen bereits im vergangenen Jahr verlegt; dieses Projekt konnte vor Wintereinbruch nicht mehr abgeschlossen werden. Das passiert jetzt.

Die Fernwärme-Baustelle der St.Galler Stadtwerke beim Theater im Stadtpark. (Bild: Reto Voneschen - 12. März 2019)

Arbeiten sind im Stadtpark von der Musikschule an der Rorschacher Strasse bis zum Gebäude des Theaters St.Gallen im Gang. Dazu kommen kurze Gräben, die in der Blumenaustrasse von der Museumsstrasse bis zur Tonhalle geöffnet werden müssen. Erstellt werden zusätzliche Hausanschlüsse. Unter anderem bekommt die Tonhalle Fernwärme. Weiter wird ein Anschluss fürs Theater St.Gallen erstellt, damit nach dessen Sanierung auf Fernwärme umgestellt werden kann.

Montag, 18. März - 14:05 Uhr

Am Dienstag im St.Galler Stadtparlament: Strassen, günstigere Mittagstische und elf Interpellationen

(vre) Am Dienstag, ab 16 Uhr, tagt das Stadtparlament im Waaghaus. Traktandiert sind 16 Geschäfte, wobei die ersten zwei Punkte nicht behandlungsreif sind. Zuerst geht es damit um zwei Strassenvorlagen, nämlich die Sanierung von Werkleitungen in der Birnbäumen- und in der Kirchlistrasse. Weiter wird eine Motion von SP, Juso und PFG diskutiert, die verlangt, den Preis für den Mittagstisch an den Schulen massiv zu senken und diesen damit wirklich für alle anzubieten.

Das Potenzial für eine heftige Diskussion im St.Galler Stadtparlament hat am Dienstagnachmittag eine linke Motion, die die Mittagstische der Stadtschule für die Eltern günstiger machen will. (Bild: Nana do Carmo - Kreuzlingen, 25. Juni 2015)



Weiter traktandiert ist die Behandlung von elf Interpellationen zu verschiedensten aktuellen Themen. Die brisanteste darunter dürfte jene der SVP-Fraktion sein, die fordert, dass der Stadtrat die Kosten für den Ausbau der ausserschulischen Tagesbetreuung vors Volk bringt. In den vergangenen zwei, drei Wochen schon heftige Diskussionen ausgelöst hat die Interpellation von Christian Neff und Manuela Ronzani (beide SVP), die sich daran stossen, dass die Stadt das Kinder-Musical-Theater Storchen nicht unterstützt.

Die Sitzungen des St.Galler Stadtparlaments in seinem Saal im ersten Stock des Waaghauses sind öffentlich. Das Publikum kann die Diskussionen von der Tribüne aus verfolgen.

Montag, 18. März - 13:33 Uhr

«Bolo'bolo»-Autor Hans Widmer im Palace: Eine Visionen fürs gemeinsame und soziale Wohnen

(pd/vre) Wie lebt man eigentlich am Besten? Oder: Wie lebt man so, dass möglichst viele Andere auch gut leben können? Auch mit diesen beiden Fragen beschäftigt sich die Erfreuliche Universität im Kulturzentrum Palace an den kommenden beiden Dienstagabenden. Im ersten Vortrag macht sich einer, der schon in den 1980er-Jahren eine Vision für gemeinschaftliches Wohnen in der Stadt entwickelt hat, Gedanken über den Stand der Dinge.

Eine neuere Ausgabe des Buchs von Hans Widmer. (Bild: PD)

Autor Hans Widmer (alias P.M.) war Anfang der 1980er-Jahre in der Zürcher Hausbesetzer- und Kommunen-Szene aktiv. Bis heute ist er in der von ihm 1995 mitgegründeten Bau- und Wohngenossenschaft «KraftWerk1», einer öko-sozialen Stadtkommune, engagiert. 1983, während den Zürcher Jugendunruhen, gab Widmer das Buch «Bolo'bolo» heraus. Es ist eine anarchistische und antikapitalistische Utopie des Zusammenlebens, die damals in der Szene Kultstatus hatte.

Im Rahmen der Erfreulichen Universität tritt Hans Widmer morgen Dienstag, 20.15 Uhr, im Palace auf. Er wird dort gemäss Ankündigung des Abends mit Zahlen darlegen, warum alternative Wohnformen gerade in unseren Städten aktueller denn je sind und wieso wir «in ökologisch und sozial optimierten Nachbarschaften» leben sollten. Die Reihe übers Zusammenleben wir am Dienstag, 26. März, mit der Podiumsdiskussion «Wie wir leben wollen» fortgesetzt.

Montag, 18. März - 11:32 Uhr

Mit Marihuana in der Innenstadt unterwegs: St.Galler Stadtpolizei hält drei Jugendliche an

(stapo/vre) Am Sonntagabend hat die Stadtpolizei drei Jugendliche mit einem Joint und über 60 Gramm Marihuana erwischt. Eine Polizeipatrouille kontrollierte die drei gegen 19 Uhr in der Innenstadt. Einer der Jugendlichen versuchte dabei, den Joint unauffällig verschwinden zu lassen, was ihm misslang.

Minigrip-Säcklein mit insgesamt 28,9 Gramm Marihuana. (Symbolbild: PD - 12. Januar 2017)

Bei der weiteren Kontrolle entdeckten die Polizisten dann bei zwei der Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren Minigrip-Säcklein, die mit Marihuana gefüllt waren. Insgesamt stellte die Polizei über 60 Gramm davon sicher. Nach Aussagen der erwischten Jugendlichen wollten sie das «Gras» verkaufen. Die Polizisten stellten gemäss Mitteilung vom Montag die Drogen sicher; die beiden Jugendlichen wurden angezeigt.

Montag, 18. März - 10:59 Uhr

Schweizer Jugendmusikfest: Knabenmusik St.Gallen erhält Zuschlag für Durchführung im Jahr 2023

Das 18. nationale Jugendmusikfest wird 2023 in der Stadt St.Gallen durchgeführt. Das hat die Delegiertenversammlung des Schweizer Jugendmusikverbands am Samstag entschieden. Organisiert wird der Grossanlass von der Knabenmusik der Stadt St.Gallen. Als OK-Präsident stellt sich CVP-Nationalrat und Olma-Direktor Nicolo Paganini zur Verfügung, als sein Vize amtiert Knabenmusik-Präsident Markus Straub. Stadt und Kanton werden gemäss Mitteilung ebenfalls im OK vertreten sein.

Bläserinnen und Bläser der Knabenmusik St.Gallen an einer Probe fürs Jahreskonzert 2018. (Bild: Michel Canonica - 14. Juni 2018)

Das Schweizer Jugendmusikfest findet alle fünf Jahre statt. Über 100 Formationen mit mehr als 4000 Mitglieder treten jeweils in diversen Kategorien und Stärkeklassen an. 2008 fand das Fest in Solothurn statt, 2013 war Zug Austragungsort, und 2019 treffen sich die Jugendmusiken mit einem Jahr Verspätung in Burgdorf. Den Zuschlag erhalten hat St.Gallen für 2023, weil es mit dem Olma-Areal alle Kriterien betreffend Lokalitäten problemlos erfüllen kann.

Zur Knabenmusik St.Gallen

Zum Dachverband der Schweizer Jugendmusiken

Montag, 18. März - 11:14 Uhr

Dümmster Töfffahrer der Region am See unterwegs: Zweimal innert vier Minuten geblitzt

Nicht schlecht gestaunt haben vermutlich am Sonntagvormittag Kantonspolizisten, die an der Seebleichestrasse in Rorschacherberg eine Tempokontrolle durchgeführt haben. Ein Töfffahrer wurde nämlich auf der Innerortsstrasse mit Tempo 50 gleich zweimal innert vier Minuten geblitzt. Das erste Mal passierte der24-Jährige die Messstelle mit 90, das zweite Mal mit 101 Stundenkilometer. Dem rasanten jungen Herrn wurde gemäss Polizeimeldung der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Montag, 18. März - 10:19 Uhr

Ein neuer Präsident fürs Jodelchörli St.Gallen Ost: Felix Merz löst Peter Grosskopf ab

Felix Merz. (Bild: PD - 21.7.2017)

(pd/vre) Felix Merz heisst der neue Präsident des Jodelchörli St.Gallen Ost. Der 42-Jährige wurde an der diesjährigen Hauptversammlung einstimmig gewählt. Der gebürtige Herisauer gehört dem Chor seit 2015 an. Merz folgt auf Peter Grosskopf, der sich nach 16 Jahren im Präsidentenamt künftig wieder voll und ganz auf den Gesang konzentrieren möchte.

Neu wurden an der HV die jungen Sänger Matthias Rutzer (Spezialaufgaben) und Pascal Rupp (Events) in den Vorstand gewählt. Damit werde die altersmässig bessere Durchmischung des Chors neu auch in der Vereinsleitung abgebildet, heisst es in einer Mitteilung. In ihren Vorstandsämtern bestätigt wurden Jens Pedersen (Vizepräsident und Aktuar) und Emil Winter (Kassier).

2018 feierte das Jodelchörli St.Gallen Ost mit einer grossen Gala in der Olma-Halle sein 30-jähriges Bestehen. Dabei wurde die erste Jodelhymne auf die Stadt St.Gallen präsentiert und Stadtpräsident Thomas Scheitlin offiziell übergeben. Derzeit laufen unter Leitung von Dirigentin Trudy Diem die Vorbereitungen für den Höhepunkt 2019. Im Juni will sich der 28-köpfige Chor am Nordostschweizerischen Jodlerfest in Winterthur fürs Eidgenössische in Basel 2020 qualifizieren.

Das Jodelchörli St.Gallen Ost feierte im März 2018 seinen 30. in einer vollen Olma-Halle unter anderem mit der Premiere der ersten Jodelchor-Hymne für die Stadt St.Gallen. (Bild: Ralph Ribi - 3. März 2019)

Anders als andere Vereine seiner Art leidet das Jodelchörli derzeit nicht unter akuten Nachwuchsproblemen. In den vergangenen Jahren habe es mehrere junge Sängerinnen und Sänger aufnehmen können, heisst es in der Mitteilung zur HV. Die erfolgreiche Nachwuchswerbung will der Chor fortsetzen. Mit gezielten Aktivitäten in Stadt und Agglomeration soll die Jodelkultur gefördert und der Bevölkerung nähergebracht werden.

Montag, 18. März - 9:44 Uhr

Weltmeisterschaft im Ski-OL in Schweden: St.Galler Geschwister Deininger mit Medaillen-Hoffnungen

(ew/vre) Von Mittwoch bis Sonntag wird im Schwedischen Pitea die Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaft ausgetragen. Mit von der Partie sind Eliane und Lukas Deininger aus St.Gallen. In seinem ersten Jahr bei der Elite ist Lukas Deininger nach der Teilnahme an der EM und an der Universiade innert Monatsfrist schon zum dritten Mal international im Einsatz. Das Mitglied der B-Nationalmannschaft lieferte konstante und stabile Rennen ab und ist deshalb auch für die WM zuversichtlich.

Ski-Orientierungslauf und Orientierungslauf sind ihre Disziplinen: die Geschwister Lukas und Eliane Deininger am Anfang ihrer Karriere. (Bild: Michel Canonica - 13.2.2014)

Eliane Deininger absolviert derzeit ein Zwischenjahr am Ski-OL-Gymnasium im Schwedischen Mora und konnte sich dank idealen Trainingsbedingungen perfekt auf die WM vorbereiten: «Ab November war ich jede Woche mindestens dreimal auf den Langlaufskis und ab Dezember hatte ich jede Woche ein Ski-OL-Training und regelmässig Wettkämpfe im skandinavischen Gelände.» Eliane Deininger, die schon drei Jugend-EM-Medaillen gewonnen hat, startet in der Kategorie U20 und liebäugelt mit einer weiteren Staffelmedaille.

Montag, 18. März - 8:26 Uhr

Am Wochenende findet die St.Galler Autoshow statt: Neuheiten von 40 Marken in zwölf Garagen

Vom Freitag bis und mit Sonntag findet die 27. Autoshow St.Gallen statt. Insgesamt zwölf Garagisten präsentieren Besucherinnen und Besuchern die Neuheiten von über 40 Automarken. Die Frühlingsausstellung legt das Schwergewicht in diesem Jahr auf innovative Technologien, sportliche Designs und klassische Eleganz. Die Autoshow St.Gallen ist die grösste dezentrale Neuwagenausstellung der Ostschweiz.

Seit ihren Anfängen will die St.Galler Autoshow ein Anlass für die ganze Familie sein. (Bild: Benjamin Manser - 21. März 2015)

Das Konzept der Autoshow ist gegenüber den früheren Auflagen unverändert: Zwölf Garagisten vom Westen bis in den Osten der Stadt St.Gallen laden das Publikum zur ungezwungenen Besichtigung in ihre Showräume ein. Neben den Garagen beteiligen sich gemäss Mitteilung vom Montag auch die Stadtwerke und das städtische Amt für Umwelt und Energie an der Autoshow. Dies mit einem Infostand über umweltschonende Mobilität an der Immo-Messe.

Zu den Details der Autoshow 2019

Montag, 18. März - 8:09 Uhr

Stadtsanktgaller präsidiert seit dem Wochenende die Jungen Grünliberalen des Kantons

Fabian Giuliani, neuer Präsident Junge Grünliberale Kanton St.Gallen. (Bild: PD)

(pd/vre) Der 27-jährige Fabian Giuliani aus St.Gallen hat sich am Samstag im Walter-Zoo in einer Kampfwahl gegen Andreas Bisig (Rapperswil-Jona) durchgesetzt. Er wurde bereits im ersten Wahlgang klar zum neuen Präsidenten der Jungen Grünliberalen des Kantons St.Gallen gewählt. Das Amt übernimmt er gemäss Mitteilung vom Montag ab sofort. Neuer Vizepräsident der Jungpartei ist Yann Kuster (St.Gallen).

Sonntag, 17. März - 20:10 Uhr

Aktion gegen Rassismus in der Stadt St.Gallen: Theater, Diskussion, Disco und Fussballturnier

(pd/vre) Die kantonale Integrationsförderung hat zum zweiten Mal die Aktionstage gegen Rassismus lanciert. Veranstaltungen im ganzen Kanton laden dabei zur vertieften Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, mit deren Folgen und mit alternativen Umgangsformen ein. Die öffentlichen Anlässe finden seit dem 14. und noch bis zum 24. März statt. In der Stadt St.Gallen sind ab Mittwoch vier Veranstaltungen geplant.

Sich gegenseitig mit Respekt begegnen: Was am interkulturellen Begegnungstag in St.Gallen (Bild) selbstverständlich ist, stösst im Alltag manchmal auf Schwierigkeiten. Die Aktionstage gegen Rassismus wollen darauf aufmerksam machen und für das Thema sensibilisieren. (Bild: Urs Bucher - 17. Juni 2017)



Den städtischen Reigen eröffnet am Mittwoch, 19.30 Uhr, in der Grabenhalle das Forumtheater «Konflikt-Türe» unter dem Titel «Das wird man wohl noch sagen dürfen!». Zu sehen sind zwei interaktive Szenen gegen Alltagsrassismus zum Mitdenken und sich einmischen. Stadträtin Sonja Lüthi wird davor in die Aktionstage gegen Rassismus einführen.

Weiter geht’s am Donnerstag, 19 Uhr, im Splügeneck: Hier lädt die katholische Kirche und die islamische Gemeinschaft El-Hidaje zum öffentlichen «Erfahrungsaustausch über Ausgrenzungserfahrung ein. Der Anti-Rassismus-Treff Cabi wiederum organisiert für Donnerstag, 20.30 Uhr, im Palace die Disco «Gegen Rassismus mit Manifesten». Und am Samstag beschliesst ein «Fair-Play-Hallenfussballturnier» mit zwölf Mannschaften die Anti-Rassismus-Tage in der Stadt St.Gallen.

Zum Gesamtprogramm



Sonntag, 17. März - 18:45 Uhr

Kantonspolizei warnt vor Sammelaktionen für nicht existierende Behindertenorganisationen

(kapo/vre) Nach Vorfällen im Linthgebiet und im Sarganserland hat die Kantonspolizei dieser Tage fünf rumänische Staatsangehörige festnehmen können, die zuvor mit gefälschten Spendenblättern Geld für nicht existierende Behindertenorganisationen erschwindelt hatten. Gegen sie wurden straf- und ausländerrechtliche Massnahmen ergriffen.

Die Polizei warnte am Sonntag in einer Mitteilung vor dem Schwindel. Die Täter treten zu zweit oder in Gruppen auf, sprechen vorzugsweise ältere Personen an und versuchen, den gutmütigen Spendern durch Ablenkungsmanöver zusätzlich auch noch Bargeld abzunehmen. Die rumänischen Frauen und Männer bitten Spenderinnen und Spendern auf Blättern, welche sie auf einem Klemmbrett oder in einer Schreibmappe mitführen, einen Betrag zu notieren und dann das Geld auszuhändigen.

Sie lassen sich den Spendenbetrag mit Unterschrift und Posteitzahl notieren. Die Betrügerinnen und Betrüger sind unter anderem vor Einkaufszentren aktiv. Sie geben sich gegenüber Passantinnen und Passanten als Taubstumme aus, was aber nicht stimmt. Die Betrüger werden gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen von Landsleuten in Autos mit französischen Kontrollschildern chauffiert.



Ein fingiertes Spendenblatt der rumänischen Betrüger. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen - 17. März 2019)

Sonntag, 17. März - 11:13 Uhr

Aggressive Männer halten Polizei auf Trab

(stapo/dwa) Viel Arbeit für die St.Galler Stadtpolizei in der Nacht auf Sonntag: Gleich drei Männer mussten in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Sie konnten aufgrund von Selbst- und Fremdgefährdung nicht sich selbst überlassen werden.

Um 1.30 Uhr wurde die Stadtpolizei St.Gallen in die Brühlgasse gerufen. Ein 33-jähriger Mann soll sich aggressiv verhalten und mehrere Personen tätlich angegriffen haben, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Da sich der 33-Jährige auch gegenüber der Polizei sehr aufbrausend verhielt und sichtlich betrunken war, wurde er mit auf den Posten genommen. Wie sich herausstellen sollte, hatte der Mann fast 2 Promille im Blut.

Kurz nach 3 Uhr dann riefen Sicherheitsmitarbeiter eines öV-Unternehmens die Stadtpolizei an den Bahnhofplatz. Sie seien durch einen 20-Jährigen beschimpft und tätlich angegangen worden, meldeten sie. «Der 20-Jährige verhielt sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv, versuchte sie anzuspucken und zu treten», wie es in der Polizeimitteilung heisst. Zudem drohte er den Beamten und beschimpfte diese massiv. Der junge Mann wurde mit auf den Polizeiposten genommen, wo ein Atemalkoholtest rund 1,4 Promille ergab. Der 20-Jährige versuchte auf dem Posten zudem mehrfach, sich selbst zu verletzen. Er wurde einer Amtsärztin vorgeführt und ebenfalls in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Um 3.15 Uhr schliesslich musste die Stadtpolizei aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen Sicherheitsmitarbeitenden eines Clubs und einem 30-jährigen Mann ausrücken. Der 30-Jährige soll die Angestellten angegriffen und sich dabei an der Hand verletzt haben. Da er sich auch nach dem Eintreffen der Stadtpolizisten sehr aggressiv verhielt und Drohungen aussprach, wurde er mit auf den Polizeiposten genommen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille. Auch dieser Mann wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Samstag, 16. März - 17:35 Uhr

Die St.Galler Märkte kommen wieder auf Touren: Alles neu macht schon der April

(vre) Idealer hätte dieser Samstag nicht nur für die Gartenrestaurants, sondern auch für den Markt im St.Galler Stadtzentrum nicht sein können. Blauer Himmel, viel Sonnenschein und milde Temperaturen zogen Hunderte zum Flanieren und zum Einkaufen in die Innenstadt.

Auf dem St.Galler Samstagsmarkt: Der Stand mit den vielen Blumensträussen ist wieder da! (Bild: Reto Voneschen - 16. März 2019)

Auf dem Marktplatz liess sich dabei feststellen, dass die Winterruhe auch auf dem Wochenmarkt vorbei ist. Der Markt hat wieder den für die warme Jahreszeit üblichen Umfang. Viele Marktgängerinnen und Marktgänger freuten sich vor allem darüber, dass ein Stand zusammen mit dem Frühling wieder da ist: jener mit den Blumen vor dem Restaurant Hörnli.

An den Einfahrten zum Marktplatz und zum Blumenmarkt signalisieren zudem orange Informationstafeln, dass es Ende März/Anfang April zu grösseren Veränderungen auf dem Marktplatz kommen wird: Zum einen werden die Parkplätze aufgehoben, zum anderen werden die Märkte neu aufgestellt. Und der Wochenmarkt erhält neue Öffnungszeiten. Am Freitag, 5. April, startet dann auch noch der Bauernmarkt - mit teilweise neuem Standort, aber nach bewährtem Konzept - in seine Saison.

Samstag, 16. März - 17:20 Uhr

Zitterpartie im Paul-Grüninger-Stadion: Der SC Brühl gewinnt gegen Wohlen 3:2



(vre) Trotz einer 3:0-Führung nach 80 Minuten mussten die Brühler am Samstagnachmittag im Paul-Grüninger-Stadion um die drei Punkte zittern. Am Ende blieb es aber beim verdienten 3:2-Sieg. Dabei zeigten die Brühler in der ersten Halbzeit eine gute Mannschaftsleistung. Brühl wurde von Minute zu Minute dominanter und scheiterte mehrmals nur ganz knapp. In der 34. Minute fiel der längst fällige Führungstreffer durch Sanel Sabanovic auf Pass von Riedl.

In der zweiten Halbzeit bauten die Brühler die Führung rasch aus, schreibt Henri Seitter in seinem Matchbericht. Nach einem Eckball der Wohlener konterten die Brühler: Raphael Huber schob zum 2:0. In der 79. Minute schien die Entscheidung endgültig gefallen zu sein, als der eingewechselte Lirim Shala von einem krassen Torhüterfehler profitierte und das 3:0 für die Brühler erzielte.

Die Nervosität der Brühler in den Schlussminuten kostete sie beinahe noch Punkte. Ein Brühler Torhüterfehler brachte das 3:1 durch Victor Cardoso. Brühls Quoc-Trung Nguyen setzte einen Freistoss der Kronen an die Latte, doch im Gegenstoss erzielte nochmals Cardoso das 3:2.

Die Brühler brachten daraufhin kaum mehr einen Fuss vor den andern. Die Wohlener vergaben zwei riesige Ausgleichschancen.

Für die Brühler ist der Sieg vom Samstag sehr wichtig. Sie haben damit den Anschluss ans Mittelfeld der Promotion League wieder geschafft. Und vom zweiten Abstiegsplatz trennen sie wieder zehn Punkte.

Samstag, 16. März - 16:15 Uhr

Eine St.Galler Stadtparlamentarierin ist grüne Spitzenkandidatin für die Nationalratswahlen

Die Grünen des Kantons haben am Samstag im Tropenhaus des Botanischen Gartens St.Gallen ihre Nationalratsliste für den Herbst verabschiedet. Sie folgten dabei einstimmig den Vorschlägen des Parteivorstands. Ziel der St.Galler Grünen ist es, im Herbst den vor vier Jahren verlorenen Nationalratssitz von Yvonne Gilli zurückzuerobern.

Die St.Galler Stadtparlamentarierin Franziska Ryser ist Spitzenkandidatin der Grünen für die Nationalratswahlen vom Herbst. (Bild: Benjamin Manser - 15. März 2019)



Auf den ersten Platz der Nationalratsliste hievte die Partei die St.Galler Stadtparlamentarierin und Ingenieurin Franziska Ryser. Auf Platz zwei der Liste figuriert Ständeratskandidat und Wirtschaftsdozent Patrick Ziltener aus St.Gallen. Der dritte Platz gehört der 2015 abgewählten Ärztin Yvonne Gilli (Wil). Aus St.Gallen figurieren weiter auf der grünen Zwölferliste Basil Oberholzer, Franziska Wenk und Thomas Schwager.

Samstag, 16. März - 6:53 Uhr

Für Stadtplaner Florian Kessler sind die Ideen zur Gestaltung des Oberen Grabens nicht einfach lästig

Eine Piazza-Vision für die Platanengruppe vor dem «Union» am Schibenertor. (Illustration: Markus Tofalo)

(vre) Der Heimatschutz möchte auf einer nicht mehr benötigten Busspur zwischen Schibenertor und Kreuzung St.Leonhard-/ Kornhausstrasse sowie rund um den Broderbrunnen insgesamt 90 neue Bäume pflanzen. Im Internet kursieren zudem Visionen, wie die Gruppe Platanen am Schibenertor zwischen «Union» auf der einen sowie «News» und «Seeger» auf der anderen Seite in eine Rambla oder eine Piazza verwandelt werden könnte («Stadt-Ticker» vom 14. März, 8:24 Uhr).

Wie geht der Planungsprofi mit solchen Visionen - oder sind es eher Hirngespinste - um? Für den St.Galler Stadtplaner Florian Kessler steckt hinter den Vorschlägen zuerst einmal eine Auseinandersetzung mit dem Stadtraum. Entsprechend studiere er solche Ideen jeweils «mit grossem Interesse». Für ihn seien solche Vorschläge deshalb keinesfalls lästig, sagt er auf Anfrage.

Der St.Galler Stadtplaner Florian Kessler. (Bild: Urs Bucher - 16. Oktober 2014)

Kessler weist darauf hin, dass für den Strassenabschnitt am Oberen Graben und an der St.Leonhard-Strasse, den die Vorschläge betreffen, ein neues Betriebs- und Gestaltungskonzept in Arbeit steht. Allgemein seien Strassenräume wichtige Teile des öffentlichen Raums, welche zahlreiche Anforderungen erfüllen müssten; Mobilität und Aufenthaltsqualität seien zwei davon, hält der Stadtplaner fest.

Und: Umgestaltungen von innerstädtischen Strassenzügen böten natürlich die Chancen, die städtebauliche Situation zu verbessern, einen lebendigen Raum zu fördern und das «Grün» mit Bäumen im Stadtraum zu stärken. Entsprechend schaue man im konkreten Fall auch immer an, was diesbezüglich möglich sei, versichert Florian Kessler.

Samstag, 16. März - 6:15 Uhr

Schliessung der Post Winkeln: Schliessfächer und Postomat sollen dem Quartier erhalten bleiben

(dag/vre) Noch im ersten Halbjahr 2019 will die Post ihre Filiale in Winkeln endgültig dicht machen. Als Ersatz dafür gibt's eine Postagentur im «Pionier Shop» auf der Südseite der Gleise neben dem Bahnhof Winkeln. Die Schliessfächer und der Postomat sollen dadurch aber nicht aus dem Quartier verschwinden, das wurde am Freitagabend an der diesjährigen Hauptversammlung des Quartiervereins Winkeln bekannt. Die Post sucht derzeit dafür neue Standorte in der Nähe der alten Filiale.

Der «Pionier Shop» an der Letzistrasse 2 neben dem Bahnhof Winkeln. Hier soll als Ersatz für die bestehende Poststelle noch im ersten Halbjahr eine neue Postagentur entstehen. (Bild: Hanspeter Schiess - 11. Februar 2019)

Diesen Frühling bereits aufgehoben wurde eine andere Stadtsanktgaller Poststelle: Jene an der Zürcher Strasse in der Lachen wurde durch eine Postagentur in der «Lachen-Drogerie» in der neuen Überbauung an der Ulmenstrasse ersetzt. Hierhin ist auch der Quartier-Migros gezügelt. Die Schliessfachanlage der Post Lachen wird nicht weiter betrieben. Der Postomat hingegen bleibt zur grossen Erleichterung des Quartiers erhalten. In nächster Zeit wird ein solches Gerät neben der Drogerie an der Ulmenstrasse montiert.

Freitag, 15. März - 21:28 Uhr

Klimastreik in der Stadt St.Gallen: Polizei schätzt Zahl der Demonstranten auf gut 1500 Personen

(vre/sda) Am späten Freitagnachmittag hat in der Stadt St.Gallen der fünfte Klimastreik stattgefunden. An der Demonstration beteiligten sich gemäss Schätzung der Stadtpolizei gut 1500 Personen. Der mehrere hundert Meter lange Demonstrationszug startete um 17.30 Uhr und führte vom Vadian-Denkmal durch die Einkaufsgassen der Altstadt.

Mit Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern aus St.Gallen, Trogen, Wil und Wattwil marschierten auch zahlreiche Erwachsene, Familien mit kleinen Kindern sowie Seniorinnen und Senioren mit. Stadtpolizisten begleiteten die Demonstrierenden und regelten den Verkehr. Gemäss einer Meldung der Polizei auf Twitter verlief der Protest friedlich und ohne Zwischenfälle.



Freitag, 15. März - 18:07 Uhr

Am Samstag gibt's wieder Fussball im Kybunpark: 10'800 Tickets für St.Gallen gegen Lugano verkauft

(pl/vre) Diesen Samstag, 19 Uhr, empfängt der FC St.Gallen im Kybunpark das Team von Lugano. Die Tessiner waren für die Espen in der Vergangenheit immer wieder einmal ein unbequemer Gegner. Trotzdem sollte der FCSG im Heimspiel unbedingt punkten, wenn er an der Ausmarchung um die Teilnahme an europäischen Wettbewerben weiter mit guten Chancen mitmischen will.

Beim letzten Heimspiel gegen den FC Lugano zog sich St.Gallens Cedric Itten einen Kreuzbandriss zu. Itten ist auf dem Weg der Besserung, kann aber am Samstag noch nicht spielen. (Bild: Gian Ehrenzeller/KEY - 23. September 2018)

Für das Heimspiel sind bis Freitagmittag 10'800 Tickets abgesetzt worden. Für den Match vom Samstagabend gesperrt ist Miro Muheim, der mit der Nachwuchsmannschaft St.Gallens eine gelb-rote Karte kassiert hat. Verletzt sind Alain Wiss und Cedric Itten. Itten ist nach seinem Kreuzbandriss auf einem guten Weg; er absolviert bereits wieder ein Teil der Trainings mit der Mannschaft.

Freitag, 15. März - 14:58 Uhr

Theaterprovisorium: Visiere auf dem Unteren Brühl stehen, wann das Auflageverfahren startet, ist offen

Auf dem Unteren Brühl markieren Visierstangen die Ausmasse, die das Provisorium fürs Theater St.Gallen haben wird. Diesen Bau braucht's für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22, während denen das Theatergebäude im Stadtpark saniert wird. (Bild: Roger Berhalter - 15. März 2019)

(vre) Das Provisorium fürs Theater St.Gallen kommt nicht wie ursprünglich geplant in den Stadtpark zwischen die Museen zu stehen, sondern wird vor die Tonhalle auf den Unteren Brühl gestellt. Seit heute markieren Visierstangen die Ausmasse des provisorischen Baus auf dieser Grünfläche. Diese Massnahme ist parallel zur öffentlichen Auflage des Baugesuchs vorgeschrieben. Dieses Verfahren wurde bisher allerdings nicht gestartet; noch ist gemäss Angaben der Stadt offen, wann genau dies geschehen wird.

Gemäss derzeitiger Planung des kantonalen Hochbauamts soll das Theatergebäude im Stadtpark zwischen Sommer 2020 und Herbst 2022 saniert und erweitert werden. Die Spielzeit 2019/2020 absolviert das Theater noch vollumfänglich im heutigen Haus. Mit dem Bau des Provisoriums wird voraussichtlich im Mai 2020 begonnen. Auf Beginn der Saison 2020/21 zieht das Theater darin ein - und absolviert dann zwei ganze Spielzeiten darin. Für Herbst 2022 ist die Wiedereröffnung des sanierten und erweiterten Theaterhauses geplant.

Freitag, 15. März - 11:12 Uhr

Jörg Caluori zieht's in die Politik: Aus der grössten St.Galler Buchhandlung ins Gemeindehaus

(vre) Bevor er 2018 in den Ruhestand ging, herrschte er 14 Jahre lang über ein Reich aus Büchern, nämlich über die mit Abstand grösste Buchhandlung in der Stadt St.Gallen, das «Rösslitor». Jetzt bewirbt sich Jörg Caluori ums Amt des Gemeindepräsidenten von Niederbüren. Dafür will der Parteilose von Gaiserwald an die Thur zügeln - der «herrlichen Naherholungsgebiete» wegen, wie er in lokalen Medien zitiert wird.

Der ehemalige «Rösslitor»-Chef Jörg Caluori wohnt jetzt in Niederbüren, wo er am 19. Mai zu den Wahlen ums Gemeindepräsidium antritt. (Bild: Tobias Söldi - 12. März 2019)

Politisch aktiv war Caluori bisher nie. Das heisst allerdings nicht, dass er sich in St.Gallen nicht ab und zu in tagespolitische Diskussionen eingemischt hätte. Die Art und Weise, wie er seine Voten vortrug, haben ihm allerdings auch den Ruf eines Polteris eingetragen. Am 19. Mai tritt Caluori in Niederbüren gegen «die Einheimische» Caroline Bartholeth und «den Auswärtigen» Christoph Koenig an.

Freitag, 15. März - 11:05 Uhr

In Geschäft eingebrochen und Handys gestohlen

(kapo/vre) In der Zeit Nacht auf Donnerstag haben Einbrecher an der Rorschacher Strasse in St.Gallen ein Geschäft heimgesucht. Dabei beschädigten sie gemäss Mitteilung der Kantonspolizei vom Freitag eine Glasvitrine. Die Diebe liessen über 30 Mobiltelefone im Wert von über 25'000 Franken mitlaufen.

Freitag, 15. März - 0:03 Uhr

Heimspiel im Paul-Grüninger-Stadion: Brühl muss am Samstag unbedingt gegen den FC Wohlen punkten

(pd/vre) Am Samstag gibt’s für Brühl das erste Heimspiel dieses Frühlings, und zwar bereits um 15 Uhr. Dies aus Rücksicht auf Brühl-Fans, die am Abend im Kybunpark auch noch den Match des FC St.Gallen gegen Lugano besuchen wollen. Gast im Paul-Grüninger-Stadion ist der FC Wohlen. Die Aargauer sind im letzten Sommer freiwillig aus der Challenge League abgestiegen, kämpfen jetzt aber in der Promotion League bereits wieder gegen den Abstieg.

Der SC Brühl hat sich mit dem neuen Trainer Heris Stefanachi sorgfältig auf das erste Heimspiel des Frühlings vom Samstag vorbereitet. (Bild: Urs Bucher - 13. März 2019)

Derzeit belegt der FC Wohlen den zweitletzten Tabellenplatz und hat vier Punkte Abstand auf einen rettenden Platz sowie sieben Punkte auf den SC Brühl. Da ist schnell ausgerechnet, dass Wohlen am Samstag alles unternehmen wird, um drei Punkte aus St.Gallen zu entführen. Und ebenso schnell ist ausgerechnet, dass in einem solchen Fall Brühl in eine ungemütliche Lage käme, nämlich mitten in den Abstiegsstrudel.

Der SC Brühl konnte in den ersten zwei Spielen des Frühlings nicht überzeugen, vor allem das Unentschieden vom vergangenen Samstag gegen den Tabellenletzten La Chaux-de-Fonds tat weh. Auffällig war die Offensivschwäche der Kronen, die sich aber durch personelle Aderlässe erklären lässt. Auch wenn immer noch adäquate Flügelspieler fehlen, gibt's für den Samstag Entwarnung aus der Krankenstation: Gegen Wohlen sollten mehr oder weniger alle Spieler fit an Bord sein.