Hitzige Diskussionen über den Klimawandel im St.Galler Stadtparlament – Ausrufung des Notstands hauchdünn gescheitert

Das Parlament der Stadt St.Gallen ruft den Klimanotstand nicht aus. Es folgt damit am Dienstagnachmittag nach einer langen und engagierten Debatte über Klimafragen der Haltung des Stadtrats. Für ihn seien konkrete Taten wichtig, also wolle er keine Symbolpolitik betreiben, hatte er in Beantwortung einer Interpellation erklärt.