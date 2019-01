Streit in Restaurantküche: Mann beisst Arbeitskollege Ohr ab In der Silvesternacht ist es in einem Gastronomiebetrieb in Malbun zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Angestellten gekommen. Ein Mann wurde verletzt. Der Angreifer bedrohte in der Folge auch Polizisten.

Ein kräftiger Biss, und ein Mann war einen grossen Teil eines Ohrs los. (Symbolbild: Susann Basler)

(pd/dwa) Die beiden Angestellten gerieten am späten Silvesterabend in der Küche des Restaurants in Streit, wie die Landespolizei in einer Mitteilung schreibt. Ein 34-jähriger Angestellter griff sich in der Folge ein Rüstmesser, bedrohte seinen 27-jährigen Arbeitskollegen und versuchte sogar, auf diesen einzustechen.

Die Streitigkeiten verlagerten sich schliesslich auf die Terrasse des Restaurants, wo es erneut zu einer Rangelei kam. In deren Verlauf biss der 34-jährige Mann seinem Kontrahenten einen grösseren Teil des rechten Ohrs ab. Das Opfer musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Täter bedrohte im weiteren Verlauf die Polizisten, leistete massiven Widerstand und verletzte dabei einen Beamten am rechten Unterarm. Er wurde festgenommen und wird wegen des Verdachts auf versuchten Mord, schwere Körperverletzung, Drohung gegen Beamte sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.