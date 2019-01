Studie: «Winterthurer Zeitung» steht nach Blocher-Kauf SVP näher

MEDIEN: Blocher greift sich Zehnder-Blätter

Die Ostschweizer Verlegerfamilie Zehnder verkauft ihren Wochenzeitungsverlag an den Verlag der «Basler Zeitung» (BaZ). SVP-Stratege Christoph Blocher, der an der BaZ beteiligt ist, kommt so in den Besitz von 25 Zeitungstiteln mit über 700000 Lesern.

Roman Schenkel