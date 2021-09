Todesfall Der Thurgauer Tierschützer Erwin Kessler ist tot Er war der wohl streitbarste Tierschützer des Landes – nun ist Erwin Kessler im Alter von 77 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allem wegen seines Vereins gegen Tierfabriken (VgT) – und wegen seiner Rolle im Fall Hefenhofen.

Der Thurgauer Tierschützer Erwin Kessler ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Bild: Reto Martin (13. Februar 2014)

Erwin Kessler (77) ist tot. Dies schreibt der «Blick» auf seinem Portal. Kessler war bekannter Tierschützer, setzte sich jahrzehntelang für das Tierwohl ein. Er war beispielsweise bei den Demonstrationen gegen den Tierhof von Ulrich K. in Hefenhofen 2017 an vorderster Front dabei. Vielfach klagte er seine Gegner erfolgreich an.

Immer wieder Rechtsstreitereien

Kessler führte den Verein gegen Tierfabriken (VgT), auf dessen Seite er regelmässig erfolgreiche Prozesse feierte und sich gegen Massentierhaltung und zu anderen Themen äusserte. Bekannt wurde auch ein Fall aus dem Jahr 2015: Der Aktivist Valentin Abgottspon teilte einen Artikel auf Facebook, in dem Kessler als «verurteilter Antisemit» und der VgT als «antisemitische Organisation» bezeichnet wurden. Dies, weil sich Kessler mehrfach verurteilend gegenüber dem jüdischen Schächten geäussert hatte. Kessler reichte Zivilklage gegen Abgottspon ein, der Prozess endete schliesslich im Dezember vergangenen Jahres. Abgottspon erhielt Recht: Er durfte Kessler zum Tatzeitpunkt straflos einen Antisemiten nennen.

Über Schmerzen in der Brust geklagt

Den Tod im Alter von 77 Jahren haben sein Anwalt Rolf Rempfler sowie seine Vertraute, Sonja Tonelli, gegenüber dem «Blick» bestätigt. «Er hat viel Sport gemacht und ist wandern gegangen», sagt Tonelli. Am Donnerstagnachmittag habe er allerdings über Schmerzen in der Brust geklagt, wollte aber nicht zum Arzt gehen. In seinem Zuhause in Tuttwil habe er in der Nacht einen Herzstillstand erlitten. Tonelli: «Das Tierwohl stand bei ihm immer an erster Stelle. Er wird uns als kompromissloser und konsequenter Kämpfer für das Tierwohl in Erinnerung bleiben.» (alr)