Raubüberfall auf Tankstellenshop in Wattwil +++ Passanten halten Verdächtige an +++ Shopinhaberin zeigt sich schockiert Am Mittwochmorgen ist der St.Galler Kantonspolizei ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wattwil gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten Passanten zwei Verdächtige bereits gestellt. Die Ladeninhaberin lobt den «grossen Mut» jener, die eingegriffen haben – die Polizei warnt aber auch vor den Gefahren eines solchen Handelns. Daniel Walt/Timon Kobelt

Einsatzfahrzeuge der St.Galler Kantonspolizei bei der Agrola-Tankstelle in Wattwil. (Bild: Timon Kobelt)

Grosseinsatz der St.Galler Kantonspolizei in Wattwil: Am Mittwochmorgen wurde ein Tankstellenshop überfallen, wie Mediensprecher Florian Schneider auf Anfrage bestätigt. «Wir erhielten um 8.50 Uhr die Meldung, dass zwei Maskierte mit einer Waffe den Tankstellenshop überfallen haben», so Schneider.

Laut Florian Schneider verfolgten Aussenstehende die zwei mutmasslichen Täter und konnten sie anhalten. Mittlerweile befinden sich die Verdächtigen in Polizeigewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter beim Überfall keine Beute.

Von der Polizei informiert

Ladeninhaberin Miriam Tschudi sagt gegenüber dem «Tagblatt», sie sei selbst nicht im Laden gewesen, als sich der Überfall ereignet habe. Die Polizei informierte sie in der Folge über die Geschehnisse. Tschudi:

«Natürlich war ich recht schockiert, denn es handelte sich um einen bewaffneten Überfall auf meine Kollegin.»

Erbeutet wurde nach dem Wissen der Ladeninhaberin tatsächlich nichts. Dass Augenzeugen und Passanten die Täter verfolgt und gestellt haben, zeugt laut Tschudi von «grossem Mut».

Polizei: «Nicht den Helden spielen»

Florian Schneider von der St.Galler Kantonspolizei bezeichnet das Eingreifen der Passanten ebenfalls als mutig. «Im konkreten Fall ist alles gut ausgegangen, und wir sind natürlich froh, dass die beiden Verdächtigen so schnell angehalten werden konnten», sagt er. Gleichzeitig rate die Polizei aber grundsätzlich davon ab, den Helden in gefährlichen Situationen zu spielen und einzugreifen.