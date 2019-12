«Tragisch für die Artisten»: Das sagen der Stadtpräsident von Kreuzlingen und der Kanton Thurgau zum Knall im Circus Royal

Knatsch in der Manege: Circus Royal mit neuem Chef – dieser will vom Konkurs nichts gewusst haben

Krach am Hof des Circus Royal, dem zweitgrössten Zirkus des Landes: Das bisherige Chef-Pärchen geht privat und geschäftlich getrennte Wege. Die "alte" Circus Royal Betriebs AG ist in Konkurs, Oliver Skreinig will alleine mit einer neuen Gesellschaft weiterziehen.