Sie sind politisch so einflussreich wie kaum ein anderes Paar in der Schweiz: Esther Friedli und Toni Brunner. Im «SommerTalk» besuchen wir das SVP-Pärchen und zeigen es von einer ganz privaten Seite. Dabei gewähren sie Einblick in ihre Blocher-Suite und verraten, wieso sie als Paar so gut funktionieren.