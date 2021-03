Viele Alkoholisierte dabei Corona-Gewalt in St.Gallen: Heftige Zusammenstösse zwischen jungen Partygängern und der Polizei Nach einer illegalen Party ist es am Freitagabend in der St.Galler Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen zumeist jungen Partygängern und der Polizei gekommen. Es entstand Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.

Es vergeht derzeit kaum eine Woche, ohne dass in der Stadt St.Gallen nicht mindestens eine illegale Party stattfindet. Gegen die Coronaregeln verstossen wird normalerweise in Restaurants oder Wohnungen. Am Freitagabend war die Reihe nun an den Drei Weieren. Dort kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich zahlreiche Menschen im Naherholungsgebiet eingefunden hatten, um gemeinsam zu trinken, Musik zu hören und zu feiern.

Aufrufe machten auf Tiktok, Snapchat & Co. die Runde

Am Freitagabend hatten auf sozialen Medien wie Tiktok, Instagram oder Snapchat Aufrufe die Runde gemacht, sich auf Drei Weieren zu begeben. Die Polizei erhielt vorzeitig Wind vom Ganzen.

Dionys Widmer, Sprecher der St.Galler Stadtpolizei, bestätigt auf Anfrage den Einsatz auf Drei Weieren. Man habe im Vorfeld von den Aufrufen, die in den sozialen Medien kursierten, Kenntnis erhalten, so Widmer. Man habe die Lage laufend beurteilt und die Situation beobachtet. Widmer spricht von über 100 Personen, die sich auf Drei Weieren begeben hätten – «sie hatten sehr viel Alkohol dabei», so der Polizeisprecher.

Die St.Galler Stadtpolizei war präsent und liess keine Party zu.

«Wir tolerieren solche Partys nicht»

Der Polizei gelang es in der Folge, die Menschenansammlung aufzulösen. Durch Absperrungen verhinderte die Polizei, dass weitere Personen auf Drei Weieren gelangten. Die Stimmung, die vor Ort herrschte, beschreibt Dionys Widmer als «grösstenteils friedlich». Es habe zwar einzelne Böller- und Flaschenwürfe gegen die Polizei gegeben, die Lage habe sich dann aber sofort wieder beruhigt.

Vereinzelte Leute blieben auf Drei Weieren.

In der Folge hätten sich die Partygänger in die Innenstadt verzogen, und zwar in den Bereich des Roten Platzes, wo eine eher aggressive Stimmung herrsche.

Ausgelassen feierten die Jugendlichen am Roten Platz in St.Gallen.

Vor Ort reagierte das Partyvolk mit Sprechgesängen auf die Polizeipräsenz: «Scheiss-Polizei» und «Scheiss-Corona», riefen die Gruppen den angerückten Polizisten zu. Es wurden Gegenstände auf die Einsatzkräfte geworfen, bis sich die rund zehn Polizisten vom Roten Platz zurückzogen.

Die Stimmung bei den Leuten war aufgeputscht: «Wir wollen endlich wieder raus und feiern! Die Polizei kann uns da gar nichts», sagte ein junger Erwachsener aufgebracht. Man habe jetzt über Monate ausgeharrt, die Leute bräuchten einfach wieder einmal etwas Ausgang.

Ein Passant filmt die Szenen am Roten Platz.

Polizeisprecher Dionys Widmer betonte: «Solche Partys sind verboten, wir tolerieren sie nicht.» Gegen 22.30 Uhr vermeldete Widmer, dass sich mittlerweile über 200 vorwiegend junge Menschen beim Roten Platz befänden. Sie würden die Situation beobachten.

Eingeschlagene Scheiben, Barrikaden und ein Stellungskrieg

Rund eine Stunde später berichteten Augenzeugen, dass die Polizei damit begonnen habe, den Roten Platz zu räumen. Polizisten in schwerer Montur rückten mit Schutzschilden und Reizgas vor. Die Partygänger ihrerseits reagierten darauf mit Gewalt: Sie suchten Zuflucht in den Seitengassen und begannen, Scheiben einzuschlagen, Pflanzentöpfe umzuschlagen und Barrikaden aus Gartenstühlen zu errichten. Zudem bewarfen sie die vorrückende Polizei mit Steinen.

In der Gallusstrasse kam es zu einem regelrechten Stellungskrieg zwischen der Stadtpolizei und dem Mob aus aufgebrachten jungen Erwachsenen. Vermummte junge Männer schlugen die Scheiben des Restaurants Facincani ein und begannen die Einsatzkräfte mit dem Inventar des Lokals zu bewerfen. Rund zwei Dutzend Polizisten stellten sich in zwei Reihen auf und rückten vor. Es wurden auch Blockaden gegen die Polizisten errichtet. Den Sicherheitskräften gelang es schliesslich aber, den Mob aus der Gasse zu vertreiben – die zumeist vermummten jungen Menschen verteilten sich daraufhin in alle Richtungen. In weiten Bereichen der Stadt kam es zu Sachbeschädigungen und Scharmützeln gegen die Polizei. Es wurden Böller gezündet, die Einsatzkräfte wurden beschimpft sowie mit Flaschen und Steinen beworfen. Seitens Polizei musste Reizstoff und Gummischrot eingesetzt werden.



Spuren der Verwüstung in der St.Galler Innenstadt.

Mehrere 10'000 Franken Sachschaden

Kurz vor 1 Uhr bestätigte Polizeisprecher Dionys Widmer dann die Räumung des Roten Platzes und die Zusammenstösse an verschiedenen Schauplätzen in der Stadt. Es gab Zusammenrottungen von Menschen an diversen Orten. Die kleineren Gruppierungen begingen Sachbeschädigungen von mehreren 10’000 Franken, ein Polizist wurde leicht verletzt und musste im Spital behandelt werden. Bei einem Streifenwagen der Polizei wurde eine Scheibe eingeschlagen.

Die Polizei kontrollierte am Abend diverse Personen, neun Personen wurden zwecks weiterer polizeilicher Abklärungen eingebracht. «Gegen zahlreiche Personen wurde eine Wegweisung für die Stadt St.Gallen ausgesprochen. Die Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen haben die Ermittlungen aufgenommen», so die Polizei.