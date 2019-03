Was bleibt, wenn das Amt endet: Ein Blick auf die Ruhegehälter im Kanton St.Gallen

Exekutivpolitikerinnen und -politiker haben ihre Stelle nur auf Zeit inne: Kommt es zur Abwahl, so stehen die Gemeinde- und Stadträte unvermittelt ohne Job da. Bei immer mehr Ostschweizer Gemeinden kommt in diesem Fall die sogenannte Nichtwiederwahl­absicherung zum Zuge. Diese wird von der Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TGB) seit 2005 angeboten. «Damals gab es mehrere umkämpfte Abwahlen. Der Verband der Thurgauer Gemeinden kam darum auf uns zu mit der Idee einer Absicherung für solche Fälle», sagt Roland Studer, Geschäftsführer der TGB. Seit der Einführung der Absicherung nimmt die Nachfrage laufend zu: Im Kanton St. Gallen waren Ende 2018 38 Gemeindevorstehende und Stadträte sowie elf Schulratspräsidenten abgesichert. Im Thurgau sind es 30 Gemeindeammänner und sechs Schulratspräsidenten, in Appenzell Ausserrhoden zwei Gemeindepräsidenten.

Rückendeckung bieten

«Die Absicherung soll Exekutivpolitikern, die oft sehr exponiert sind, Rückendeckung geben», sagt Studer. Zudem sei die Absicherung bei der Re­krutierung von Gemeindepolitikern hilfreich: «Die Hemmschwelle, einen guten Posten in der Privatwirtschaft für eine nichtgesicherte Stelle in der politischen Exekutive aufzugeben, kann durch die Absicherung sinken», sagt Studer. Allerdings: Versichert werden können nur Amtsträgerinnen und -träger mit einem Beschäftigungsgrad von mindestens 50 Prozent – viele kleine Gemeinden fallen als Leistungsbezüger also weg. Mit der Nichtwiederwahlabsicherung wird in der Regel ein Jahreslohn versichert, die jährliche Prämie beträgt ein Prozent davon. Neben der TGB bot früher die Pensionskasse Pro Public die Möglichkeit an, dass Gemeinde- und Exekutivmitglieder gemeinsam auf ein Konto einzahlen. Wird ein Politiker nicht wiedergewählt oder tritt er zurück, so hat er Anrecht auf dieses Sparguthaben. Das Angebot wurde aber abgeschafft, aktuell hält Pro Public noch 15 solche Konten. (sib/upz)