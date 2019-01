Wegen Sexualdelikt: Hugentobler zieht sich vorläufig aus seiner Firma zurück Der ehemalige CVP-Kantonsrat Michael Hugentobler wurde wegen versuchter sexueller Handlung mit Kindern im Internet verurteilt. Daraufhin legte er all seine politischen Ämter nieder und beendete seine öffentlichen Engagements. Nun zieht er sich vorläufig auch aus seinem Unternehmen zurück.

Der zurückgetretene CVP-Kantonsrat Michael Hugentobler hatte in Internet-Chatrooms sexuellen Kontakt mit Minderjährigen und zieht sich vorläufig aus seinem Unternehmen zurück. (Symbolbild: PD)

(oh) Der im Zusammenhang mit einer Sexualstraftat zurückgetretene CVP-Kantonsrat und Unternehmer Michael Hugentobler zieht sich vorerst auch aus seinem Geschäft zurück. Er habe in Absprache mit den Partnern der Alea-iacta-Gruppe entschieden, «bis auf weiteres eine Auszeit zu nehmen und dabei auch seine berufliche Zukunft zu klären», heisst es in einer Stellungnahme der PR-Agentur vom Freitag.

Die Geschäftsführung von Hugentoblers Geschäftseinheit, der Alea iacta digital GmbH übernimmt vorläufig Florian Bentele, der bereits seit längerem am Unternehmen beteiligt ist und bisher als stellvertretender Geschäftsführer wirkte. Hugentobler hatte alle Partner und Mitarbeitenden der Agentur am Montag persönlich über seine rechtskräftige Verurteilung, eine bedingte Geldstrafe sowie Busse wegen sexuellen Kontaktes mit Minderjährigen im Internet, informiert.