Schüler haben in Buchs die Natur und Umwelt vor Ort erlebt Auslöser für das Aufwertungsprojekt Rietli war die Froschlaich-Rettungsaktion durch Schüler der Scuola Vivante. Bei näherem Hinschauen wurde das Rietli als idealer Raum für eine nachhaltige Aufwertung erkannt. Heidy Beyeler

Als die Schüler auf der nahe gelegenen Rietliwiese in einem Tümpel auf der Wiese Froscheier entdeckten, war der Schulabwart sofort dabei, mit den Kindern auf dem Schulgelände eine Grube auszuheben, um den Kaulquappen ein Asyl zu bieten. Die Schüler hatten auf diese Weise Gelegenheit, die Entwicklung der heranwachsenden Amphibien zu beobachten. Das Interesse war gross. Zwei Schüler beschlossen, das Ganze mit der Kamera festzuhalten. In der Folge wurde das Thema in den Schulstoff miteinbezogen und führte schliesslich ein Jahr später zur Teilnahme am Wettbewerb «Stell dir die Schweiz von morgen vor» in Genf. Die Schüler der Scuola Vivante wurden mit dem zweiten Preis und dem Preis der Jury ausgezeichnet.

Das war der Anfang einer Idee. Eine Idee der Scuola Vivante Buchs, die zur Umsetzung des Aufwertungsprojekts Rietli führte. Der Schulleiter Jürg Mäder ergriff die Initiative für dieses Projekt. Er nahm Kontakt mit der Besitzerin, der Ortsgemeinde Buchs, auf. Die Stadt Buchs, das Büro Renat für räumliche Entwicklung und Natur und weitere Behörden wurden miteinbezogen. Das Projekt Rietli stiess auf Gefallen und Unterstützung. Die Planung dafür wurde an die Hand genommen. Daraus entstand das Aufwertungsprojekt Rietli Buchs, das in drei Etappen realisiert wird.

Waldrand mit über 20 Arten aufgewertet

Die erste Etappe ist schon fast fertig. Der Waldrand auf Seveler Boden wurde bereits auf 70 Aren gerodet und mit hundert heimischen Hecken- und Wildbeer­sträuchern aus über 20 Arten bepflanzt. Die Schüler versahen die Sträucher feinsäuberlich mit Etiketten, damit interessierte Spaziergänger die verschiedenen Arten erkennen können.

Diese Hecken sind wertvoll für eine Vielfalt von Lebewesen, wie Patrick Reck, seit 40 Jahren Naturgärtner, erklärt. Als fachlich kundiger Handwerker begleitet er das Aufwertungsprojekt Rietli.

Am vergangenen Samstag organisierte die Schule als Initiantin dieses Projekts einen Arbeitstag mit Schülern, Eltern, Lehrpersonen der Scuola Vivante, zusammen mit Helfenden (Umwelt- und Naturschutzkommission Sevelen) und Fachleuten. Das Altholz wurde am Waldrand zu Haufen aufgeschichtet und Hecken gepflanzt. Sie bieten unzähligen Tieren wie Insekten, Vögeln und Kleinsäugetieren, Igeln oder Hermelinen Unterschlupf, Überwinterungsmöglichkeiten und wertvollen Lebensraum mit vielfältigen Nahrungsquellen. Die neue, rund 55 Meter lange Trockensteinmauer aus Bruchsteinen (siehe Titelseite) dient als Ersatz der zerbröselten Trockenmauer, die seinerzeit als Stütze eines kleinen Weinbergs gedient haben soll.

Zweite und dritte Etappe werden bald realisiert

Die Realisierung der zweiten Etappe ist für dieses Jahr geplant und die dritte Etappe folgt Anfang 2020. Allerdings muss man sich dort möglicherweise auf Überraschungen gefasst machen, weil auf der betroffenen Fläche zwischen 1910 und 1962 Abfall und Aushubmaterial abgelagert wurde. Die Stadt Buchs wird in diesem Jahr Untersuchungen auf mögliche Auswirkungen auf Natur und Umwelt durchführen, die allenfalls auf Ablagerungen im «Gruschtloch» zurückzuführen sind.

Das ganze Projekt ist auf insgesamt 105 000 Franken budgetiert. Finanzielle Unterstützung wurden zugesichert von der Ortsgemeinde Buchs, Stadt Buchs, Gemeinde Sevelen, vom Kanton St. Gallen sowie von einigen Stiftungen.