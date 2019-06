«Das Leben ist ein Training»: Silvan Jung, Spieler der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen, im Porträt

Silvan Jung ist Captain der NLA-Mannschaft von Rickenbach-Wilen. Mit seinem Willen gelingt es dem 27-jährigen Niederhelfenschwiler, die Mitspieler mitzureissen. Der Ehrgeiz des Polizisten entwickelte sich schon in seiner Kindheit. Am Samstag stehen für ihn und das Team zwei wegweisende NLA-Heimspiele an.