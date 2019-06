Ein Preis für städtische Angestellte, die Velo fahren – diese und andere Massnahmen sollen das Klima retten

Viele Massnahmen, welche die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels verhindern könnten, stossen auf Widerstand. Denn sie kosten Geld. Gerade politisch sind sie deshalb schwer durchsetzbar. Doch was oft nicht einberechnet wird: Auch die Folgen der Erderwärmung verursachen Kosten. Dies zeigt der sogenannte Sternreport. In diesem Bericht, der 2006 erschienen ist, hat der ehemalige Weltbank-Chefökonom Nicholas Stern versucht, die weltweiten Kosten des Klimawandels abzuschätzen und mit den Kosten von Klimaschutzmassnahmen zu vergleichen. «Gemäss dem Bericht sind die Kosten durch Schäden des globalen Klimawandels etwa fünfmal grösser als jene, die zur Stabilisierung des Klimasystems notwendig wären», sagt Christoph Schär, Professor am Institut für Atmosphäre und Klima an der ETH Zürich. Es sei zwar schwierig, genaue Angaben zu machen, da die Klimafolgen erst in ferner Zukunft anfallen würden. Doch eines ist sich der Experte sicher: «Wenn man an den Anstieg des Meeresspiegels denkt oder an die Zunahme von Starkniederschlägen und Trockenheit, wird Nichtstun enorme Kosten verursachen.»