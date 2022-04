Eishockey Kevin Fiala trifft wieder zweimal: 150 Ostschweizer Skorerpunkte in der NHL Der 25-jährige Zuzwiler ist weiter im Hoch. Er steuert zwei Tore zum 6:3-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Vancouver Canucks bei und wird zum dritten Mal in Folge als bester Spieler ausgezeichnet.

Kevin Fiala (grün) beunruhigt die Abwehr der Vancouver Canucks. Bild: Aaron Lavinsky/AP (St.Paul, 22. April 2022)

In der 25. Minute brachte Kevin Fiala sein Team mit 1:0 in Führung. Aber Vancouver hielt dagegen. Bis Fiala wieder traf. In der 53. Spielminute erzielte der St.Galler das 4:3, das Minnesota auf die Siegerstrasse brachte. Fiala sagte:

«Ich habe derzeit viel Selbstvertrauen.»

In den vergangenen acht Begegnungen verbuchte der linke Flügel aus Zuzwil 16 Skorerpunkte, wovon 9 Tore. Insgesamt steht Fiala in dieser Saison bei 77 Skorerpunkten. Von Minnesotas Trainer Dean Evason erhielt der Ostschweizer ein Sonderlob:

«Er trifft nicht nur regelmässig, sondern ist ein Teamplayer, der auch defensive Aufgaben übernimmt.»

Im Playoff trifft Fiala mit Minnesota in der ersten Runde auf die St.Louis Blues.

Kurz vor dem Ende der Regular Season haben Fiala und der Herisauer Timo Meier 150 Skorerpunkte in der besten Eishockeyliga der Welt verbucht. Meier ging in der Nacht auf Freitag allerdings leer aus. Er unterlag mit den San Jose Sharks daheim den St.Louis Blues 1:3.