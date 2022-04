Am Freitag, 22. April, trifft der FC Wil in der Challenge League um 19.30 Uhr auswärts auf Schaffhausen. Die Schaffhauser haben sich zu einem Spitzenklub gemausert und nehmen in der Tabelle mit drei Punkten Rückstand auf Leader Winterthur den zweiten Platz ein, der zur Teilnahme an der Barrage um den Aufstieg berechtigt.