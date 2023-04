Die neue Geschäftsführerin von Katholisch Henau-Niederuzwil stellt sich vor

Die neue und erste Geschäftsführerin Brigitte Bellmont wird ihre neue Stelle am 1. November 2023 antreten. Bild: PD

Die rund 100 Teilnehmenden der Kirchbürgerversammlung genehmigten am Montag neben Jahresrechnung und Budget auch eine Anpassung der Gemeindeordnung an die neue Verwaltungsorganisation mit einer operativen Geschäftsführung. Die für diese neue Position vom Rat gewählte Brigitte Bellmont stellte sich in der Kirche Henau den Mitgliedern der Katholischen Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil vor.

Die Anwesenden lernten auch Kurt Widmer kennen, der an der Ersatzwahl vom 10. September für das Präsidium kandidieren wird. Kirchgemeindepräsident Paul Gähwiler-Wick hat seinen Rücktritt angekündigt.

Zu Diskussionen Anlass gab die Verzögerung bei der Realisierung eines neuen Gemeinschaftsgrabs in Henau, wie es in einer Medienmitteilung der Kirchgemeinde heisst. Gemeindepräsident Lucas Keel stellte dafür die zeitnahe Vorstellung eines überarbeiteten Projekts in Aussicht, an welchem die Friedhofkommission der Gemeinde Uzwil arbeite. Sorgen bereite in diesem Zusammenhang eine alte Stützmauer, deren fehlende Stabilität von Geologen als Risiko eingeschätzt werde.

Zwei Veranstaltungen zu Ostern

Eine besondere Passionsvertonung kommt im Gottesdienst an Karfreitag in Henau zur Aufführung. Das gut 60-minütige Werk wird zusammen von den Kirchenchören Oberuzwil und Henau, den Solisten Andrea Bachmann (Alt) und Silvan Isenring (Tenor), einem Streichquartett ad hoc, Perkussion und Roman Bislin-Wild am Klavier aufgeführt. Klaus Gremminger übernimmt die Sprecherrolle und die Gesamtleitung liegt in den Händen von Esther Wild Bislin. Alle sind willkommen zur Karfreitagsliturgie in dieser neuen Form um 15 Uhr in der kath. Kirche Henau.

Am Karsamstag laden die katholische und die reformierte Kirche um 20.30 Uhr ein zum Osternacht-Gottesdienst in die kath. Christkönigskirche in Niederuzwil. Nach der Begrüssung am Osterfeuer folgt ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche mit anschliessendem Eiertütschen im Pfarreizentrum. (pd)