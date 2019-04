Interview «Wir als Gesellschaft lassen die Eltern im Stich» Die Juristin Antonella Bizzini ist Leiterin der Infostelle Frau und Arbeit in Weinfelden. Sie berät Frauen zu Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Mobbing, Mutterschutz, sexuelle Belästigung und Wiedereinstieg.

Ursula Wegstein

Antonella Bizzini ist Leiterin der Infostelle Frau und Arbeit in Weinfelden. Bild: PD

Nehmen Kündigungen nach dem Mutterschaftsurlaub zu?



Antonella Bizzini: Wir haben jede Woche mindestens eine Anfrage wegen Problemen in der Schwangerschaft oder Mutterschaft – telefonische Kurzberatungen inbegriffen. Diese Anfragen haben zugenommen. Ob das daran liegt, dass das Bewusstsein dafür grösser wurde, dass mehr Frauen im Erwerbsleben bleiben oder dass unsere Anlaufstelle bekannter wurde, weiss ich allerdings nicht. Fakt ist aber: Schwangerschaft und Mutterschaft sind der Stolperstein im Erwerbsleben von Frauen.



Warum wird die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach dem Mutterschutz so häufig zum Problem?



Weil Frauen, die Vollzeit gearbeitet haben, ihr Pensum zu Gunsten der Betreuung ihres Kindes reduzieren und nicht zurückgestuft werden möchten. Weil die Verantwortung für die Betreuung nicht ernsthaft zwischen Vater und Mutter geteilt ist. Aber auch, weil Frauen sich vorstellen, dass ihnen die Betreuung des Kindes mehr Befriedigung verschafft als die Arbeit. Und sie sich deshalb nur halbherzig um die Rückkehr kümmern.



Was spielt sonst noch eine Rolle?



Manche Frauen wünschen sich auch eine Auszeit von der Arbeit. Unbezahlter Urlaub wird oft nicht gewährt. Manchmal spielt auch Enttäuschung von Vorgesetzten eine Rolle. Enttäuschung darüber, dass die von ihnen geförderte Frau sich entscheidet, ein Kind zu bekommen. Das sind Vorgesetzte, die es am liebsten hätten, wenn die Arbeitnehmerin ihre Familienplanung mit ihnen absprechen würde. Manche Arbeitgeber meinen auch, dass junge Mütter nicht so leistungsfähig sind wie Frauen ohne Kinder.



Was ist das Grundproblem?



Das Grundproblem ist, dass wir Elternschaft als Privatangelegenheit betrachten. Wir machen uns als Gesellschaft keine Gedanken darüber, was uns ­Kinder wert sind und was sie für unsere Gesellschaft bedeuten. Und wie viel wir bereit sind, dafür zu investieren. Wir überlassen alles der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist jedoch keine einheitliche Ansprechpartnerin. Die Bedürfnisse der Unternehmen, grossen, kleinen und kleinsten Unternehmen, sind vielfältig. Wenn es dann Probleme gibt, wundern wir uns umso mehr. Wir als Gesellschaft lassen die Eltern im Stich. Das ist das eigent­liche Problem.



Braucht es dazu auch mehr Frauen in Führungspositionen?



Ja, unbedingt. Meistens ist es immer noch so, dass die Person an der Spitze Männern die finanzielle Verantwortung und Frauen die Betreuungsverantwortung für die Kinder zuschreibt. Das ist nicht nur veraltet, sondern auch wirtschaftsfeindlich. Auf diese Weise bleibt sehr viel Potenzial ungenutzt. Es braucht also vor allem Menschen an der Spitze, die ihre Mitarbeitenden auch in ihren Aufgaben als Väter und Mütter ernst nehmen und die ausserdem den Mut haben, neue, alternative Arbeitsmodelle zu erproben.(uw)