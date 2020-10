Naturnah und zentral wohnen wie im Reihen-Einfamilienhaus

Blick von der offenen Wohnküche hinaus auf die grosse, parkähnliche Terrasse. Alle drei Maisonette-Wohnungen bieten diesen eindrücklichen, fliessenden Übergang vom Innen- in den Aussenbereich.

Bis im nächsten Winter (2021/22) entstehen an der Amstutzstrasse 11 in Kriens drei beeindruckende 4½-Zimmer-Maisonettewohnungen sowie eine grosszügige 4½-Zimmer-Geschosswohnung. Der Gebäudekomplex, der aus zwei zu einander versetzten Baukörpern besteht, befindet sich an bevorzugter Lage am Fusse des Sonnenbergs – in einem ruhigen, familienfreundlichen Quartier ohne Durchgangsverkehr. Ob Stadt, Berge oder See: Von hier aus erreichen Sie alles in wenigen Minuten – und geniessen eine fabelhafte Aussichtblick



Oben Schlafen, auf Gartenebene Wohnen: Dieses Konzept bewährt sich nicht nur bei Familien – es eröffnet auch Paaren und Einzelpersonen optimale Möglichkeiten zum Einrichten und Wohlfühlen.

Wo Sie sich drinnen und draussen zu Hause fühlen

Die drei Maisonette-Wohnungen begeistern durch ihren fliessenden Übergang vom Innen- in den Aussenbereich. Hochwertige, natürliche Materialien wie Naturstein und Holz prägen die Wohnbereiche. Durch die versetzte Anordnung der Gebäude entsteht ein imposanter, fast parkähnlicher Aussenbereich auf Terrassenebene. So wohnen Sie in Ihrem neuen Daheim grosszügig und naturverbunden wie in einem Reiheneinfamilienhaus – jedoch an einer Lage, an der Einfamilienhäuser heutzutage kaum noch realisierbar sind. Im vorderen Bereich des Gebäudes entsteht zudem eine Etagenwohnung, die von einem beeindruckendem Platzangebot auf ganzer Gebäudebreite sowie viel Privatsphäre profitiert.

Eindrücklich, aber dennoch charmant und harmonisch in die bestehende Umgebung integriert: das Neubauprojekt «Amstutzstrasse 11» in der Aussenansicht.

Wo sich Ihre Wünsche auf mehreren Ebenen erfüllen

Raum, Licht und Natur prägen die Wohnatmosphäre an der Amstutzstrasse 11. Die grosszügigen Wohnflächen von 140 bis 178 Quadratmetern bieten Ihnen jede Menge Gestaltungs- und Entfaltungsraum. Trotz grosszügiger Innen- und Aussenflächen sowie einer hauseigenen Einstellhalle mit privaten Autoparkplätzen präsentiert sich das Gebäude zurückhaltend – und fügt sich harmonisch und elegant in die bestehende Umgebung ein. Hier zeigt sich die unverkennbare Handschrift des Luzerner Architekten Iwan Bühler, der das Projekt im Auftrag der privaten Bauherren und Investoren entworfen hat.

Den Luzerner Hausberg Pilatus stets im Blick: Die unverbaubare Aussicht wird Sie in Ihrem neuen Zuhause immer wieder aufs Neue begeistern.

Wo Sie Ihre Ruhe geniessen – und doch bestens verbunden sind

Dank des Krienser Autobahnkreuzes erreichen Sie die A2 in Richtung Süden (Tessin) sowie in Richtung Norden (Zürich, Basel, Bern) direkt aus dem Zentrum. Von Ihrem neuen Zuhause aus gelangen Sie überdies in wenigen Minuten mit dem ÖV, dem Velo oder dem eigenen Auto ins pulsierende Stadtzentrum Luzerns. Auch die Nachbarsgemeinde Horw mit ihren beliebten Seeanstössen ist bequem erreichbar. Dank vielfältiger Anbindungen an das Busnetz der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sind Sie von morgens früh bis abends spät bestens verbunden.

Durch die zurückversetzte Anordnung der Maisonette-Wohnungen bietet der vordere Bereich des Gebäudes Platz für eine äusserst grosszügige Etagenwohnung. Ideal für alle, die viel Raum auf nur einer Ebene wünschen.

Wo Sie mehr erfahren

Details über die einzelnen Wohnungen an der Amstutzstrasse 11 finden Sie direkt auf der Projekt-Website sowie im Exposé. Hier erfahren Sie nicht nur mehr zu den Highlights aus dem Baubeschrieb (Materialien, technische Installationen, Heizung und Raumklima, etc.), der Lage und der Umgebung, sondern auch alles Wissenswerte über die Verfügbarkeiten und Preise. Schauen Sie sich um – und verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl...

Sie haben noch Fragen? Dann Melden Sie sich ganz unverbindlich bei uns – wir stehen Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen – und Sie auf dem Weg in Ihr neues Daheim an der Amstutzstrasse 11 zu begleiten.