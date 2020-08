1000er-Grenze aufgehoben, Maskenpflicht im Flugzeug: Das hat der Bundesrat heute entschieden Der Bundesrat hat am Mittwochnachmittag angekündigt, die derzeit geltende 1000er-Regelung per Ende September aufzuheben. Unter Auflagen können somit ab Oktober wieder Grossanlässe durchgeführt werden. Für das Reisen in Flugzeugen hat der Bundesrat eine Maskenpflicht erlassen.

Kulturelle, sportliche und religiöse Grossveranstaltungen können im Oktober – unter Auflagen – wieder stattfinden. (Archivbild / Heitere Open Air 2019) Andre Albrecht

1. Bundesrat lässt Grossanlässe ab Oktober wieder zu

Ab Oktober unter Einhaltung von Vorgaben wieder möglich: Grossanlässe wie etwa Konzerte. Ueli Frey

(sda) In der Schweiz sind ab Oktober Grossanlässe mit mehr als tausend Menschen wieder erlaubt. Der Bundesrat hat am Mittwoch entsprechende Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen.

Neben "strengen" Schutzmassnahmen müssen die Veranstalter vorgängig eine Bewilligung des jeweiligen Kantons einholen. Dazu will der Bund mit den Kantonen in den nächsten zwei Wochen einheitliche Kriterien erarbeiten. Betroffen sind Anlässe in den Bereichen Sport, Kultur und auch Religion.

Für eine Bewilligung müssen die Kantone ihre epidemiologische Lage sowie ihre Kapazitäten für das Contact Tracing berücksichtigen. Der Bundesrat will gemäss Mitteilung so sicherstellen, dass sich die Situation in der Schweiz nicht verschlechtert. Die Regierung sprach von einem "vorsichtigen Öffnungsschritt". Dieser war reihum von Sportvereinen und Kulturveranstaltern verlangt worden. Die Kantone hatten sich allerdings für eine Lockerung erst in ein paar Monaten ausgesprochen.

2. Bundesrat weitet Maskentragpflicht auf Flugzeuge aus

Bei vielen Fluggesellschaften längst Pflicht, nun auch vom Bundesrat verordnet: Maskenpflicht im Flugzeug. Salvatore Di Nolfi / EPA

(sku) Die Swiss führte die Maskentragpflicht bereits im Juli ein. Nun folgt auch der Bundesrat. Wie er am Mittwoch mitteilt, müssen Reisende fortan in allen Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs eine Maske tragen — dies gilt für Züge, Strassenbahnen, Busse, Schiffe, Seilbahnen und neu auch für Flugzeuge. Die Massnahme betrifft alle Linien- und Charterflüge, die in der Schweiz starten oder landen, unabhängig von der Fluggesellschaft. Von der Regelung ausgenommen sind Kinder vor ihrem zwölften Geburtstag und Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen keine Gesichtsmasken tragen können.

Weiter hält der Bundesrat fest, dass ab Samstag alle Personen von einer Quarantänepflicht ausgenommen seien, deren Tätigkeit zwingend notwendig sei für die Aufrechterhaltung der diplomatischen und konsularischen Beziehungen der Schweiz.

3. Änderung der Covid-19-Verordnung bei der Arbeitslosenversicherung

Die Coronavirus-Pandemie hat starke Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz. Luca Linder

(kca) Wegen der Coronavirus-Pandemie steigen auch die Zahlen bei den Arbeitslosen. Die Kurzarbeit funktioniere zwar gut, der Druck auf den Arbeitsmarkt bleibe aber gross, erklärte Wirtschaftsminister Guy Parmelin an der Pressekonferenz. Aus diesem Grund hat der Bundesrat die Covid-19-Verordnung bei der Arbeitslosenversicherung (ALV) auf nachfolgende Punkte reduziert:

Die Verlängerung der Rahmenfristen von Versicherten um bis zu 6 Monate.

Die Nichtberücksichtigung der Abrechnungsperioden mit einem Arbeitsausfall über 85 Prozent zwischen dem 1. März und dem 31. August 2020 im Rahmen der Kurzarbeit.

Den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung für Berufsbildnerinnen und -bildner, die für die Ausbildung von Lernenden zuständig sind.

Summarische Verfahren bei Kurzarbeit.

Diese Massnahmen erfordern, dass die Arbeitslosenversicherung mit 14,2 Milliarden Franken gestärkt wird. Das Parlament muss dies noch bewilligen.