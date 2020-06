14 von 16 Punkten auf der Corona-Risikoskala: Der Bundesrat wusste, wie gefährlich Clubs und Bars sind Ein internes Dokument aus dem April beweist: Der Bundesrat war informiert über das Risiko für Corona-Infektionen, welches mit einer Wiedereröffnung der Discos und Bars verbunden ist.

Keystone / Alexandra Wey

Das Coronavirus meldet sich kraftvoll zurück in der Schweiz – und es fühlt sich im Nachtleben besonders wohl: Ein «Superspreader» in einem Zürcher Nachtclub steckte 5 Personen mit dem Virus an, 300 mussten in Quarantäne. Und in einer Bar in Spreitenbach AG haben sich gar 20 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Dem Bundesrat, der Clubs und Diskotheken per 6. Juni die Wiedereröffnung erlaubte, war das erhöhte Infektionsrisiko im Nachtleben bekannt. Dies zeigt eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erstellte Tabelle vom April. Ein Bürger hatte mit Hilfe des Öffentlichkeitsgesetzes die Herausgabe des Dokuments mit dem Titel «Qualitative und quantitative Beurteilung Lockerungsmassnahmen» erzwungen und dieses auf Twitter publik gemacht.

Das Ansteckungsrisiko in Bars und Diskotheken? «Hoch». Die Möglichkeit, zusätzliche Schutzmassnahmen einzuführen? «Schwierig». Die Möglichkeit, diese Massnahmen einzuhalten? «Gering». Distanzregeln und Schutzmassnahmen fürs Personal? «Nicht anwendbar».

Nur Prostitution gleich risikobehaftet

Die Beurteilung einer Arbeitsgruppe der Corona-Task-Force des BAG fällt eindeutig aus. Das am 11. April erstellte Dokument ordnet das Risiko von möglichen Lockerungsschritte einem Farbschema zu – gestützt auf einer Skala, die von 4 Punkten (geringes Risiko) bis zu 16 Punkten (hohes Risiko). Bars, Diskotheken, Nacht- und Erotikclubs erreichen einen Wert von 14 Punkten. Das entspricht der Warnstufe rot. Einen gleich hohen Wert erzielt lediglich noch der Bereich Prostitution und Escort Services.

Die Tabelle diente dem Innendepartement EDI von Gesundheitsminister Alain Berset als fachliche Grundlage für ein Aussprachepapier zuhanden des Gesamtbundesrats, wie das BAG auf Anfrage von CH Media schreibt.

Gestützt auf dieses Aussprachepapier diskutierte die Landesregierung an ihrer Sitzung vom 16. April 2020 dann die Etappierung der Lockerungsschritte. Während die Tabelle nicht Teil der eigentlichen Sitzungsunterlagen des Bundesrats gewesen ist, seien «die Eckpunkte des Dokuments die verschiedenen Anträge des EDI zu den Lockerungsmassnahmen eingeflossen».

«Berücksichtigt andere Faktoren nicht»

Zur Frage, weshalb der Bundesrat trotz dem ihm bekannten hohen Infektionsrisiko per 6. Juni die Wiedereröffnung von Clubs und Bars gestattete, äussert sich das BAG nur knapp: «Diese Kriterien stellen die epidemiologische Beurteilung dar und berücksichtigen Faktoren wie gesellschaftliche Akzeptanz oder wirtschaftliche Folgen nicht».

Epidemiologe Mathias, Leiter der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes, zeigte sich gegenüber dem «Tages-Anzeiger» kritisch über den bundesrätlichen Entscheid zur Wiedereröffnung von Nachtclubs und Bars trotz der epidemiologischen Risiken: «Es ist kein Geheimnis, dass der Bundesrat beim letzten Öffnungsschritt teilweise eine andere Strategie verfolgt hat als von uns empfohlen». Das treffe insbesondere auf die Diskotheken sowie die Frage der Grenzöffnungen zu. «Am Ende entscheidet aber die Regierung – und dies tut sie nicht allein unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten.»