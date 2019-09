53'000 Besucher an den «Tagen des Denkmals»

«Farben» sind im Zentrum der Europäischen Tage des Denkmals 2019 in der Schweiz gestanden. 53'000 Besucherinnen und Besucher nahmen am Samstag und Sonntag an über tausend Veranstaltungen an über vierhundert Orten teil.