Aargau, Baselland, Schwyz: Es geht um die letzten Sitze im Ständerat Mit Aargau, Baselland und Schwyz wählen am Sonntag die letzten Kantone ihre Vertreter im 46-plätzigen Ständerat. Die Ausgangslage. Jürg Krebs

Der Ständerat hat 46 Sitze. (Bild: KEY)

Aargau

Kein Ergebnis brachte im Aargau der erste Wahlgang vom 20. Oktober 2019. In Führung liegt der Freisinnige Thierry Burkart. Seine Wahl gilt als sicher. Um den zweiten Sitz kämpfen Favorit Hansjörg Knecht (SVP), Ruth Müri (Grüne) und Marianne Binder-Keller (CVP). Müri lag im ersten Wahlgang vor Keller-Binder.

Die bisherigen Ständeräte Philipp Müller (FDP) und Pascale Bruderer (SP) traten nicht mehr an.

Die Kandidaten Marianne Binder-Keller, Thierry Burkart und Hansjörg Knecht. (Bild: Chris Iseli)

Baselland: Graf (Grüne) oder Schneeberger (FDP)?

Im zweiten Durchgang kämpfen Maya Graf (Grüne) und Daniela Schneeberger (FDP) für Baselland um den Einzug ins Stöckli. Baselland hat als Halbkanton einen Sitz zugute. Klar ist, dass der Kanton zum ersten Male von einer Frau vertreten sein wird. SP-Nationalrat Eric Nussbaumer nahm sich aus dem Rennen, nachdem er hinter seinen beiden Konkurrentinnen aus der grossen Kammer auf dem dritten Platz gelandet war.

Der bisherige Baselbieter Ständerat Claude Janiak (SP) ist nicht mehr angetreten. In Basel-Stadt war am 20.Oktober Eva Herzog (SP) gewählt worden.

Maya Graf und Daniela Schneeberger: Wer schaffts ins Stöckli? (Bild: NIZ)

Schwyz: Schwander (SVP) oder Reichmuth (CVP)?

Alex Kuprecht (SVP) wurde bereits am 20. Oktober für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt. Um den zweiten Sitz des zurückgetretenen Peter Föhn (SVP) kämpfen Regierungsrat Othmar Reichmuth, der für die CVP den Sitz zurückerobern will. Nationalrat Pirmin Schwander hingegen will den zweiten SVP-Sitz verteidigen. Nach dem ersten Wahlgang lagen die beiden nahezu gleichauf.

Pirmin Schwander sowie SVP-Ständerat Alex Kuprecht am 20.Oktober im Wahlzentrum in Schwyz. (Bild: KEY)

Die bisherig gewählten Ständeräte in der Übersicht: