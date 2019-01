EU-Rahmenabkommen: Bundesbern macht geheime Sitzung heute öffentlich – live hier ab 13.30 Uhr Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK) führt heute eine öffentliche Anhörung zum Rahmenabkommen mit der EU durch. Sechs Experten stehen 25 Parlamentariern Red und Antwort. Roger Braun

Wie geht’s weiter mit dem Verhältnis zur Europäischen Union? Nach jahrelangen fruchtlosen Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen setzt die EU der Schweiz das Messer an den Hals: dieses Abkommen oder keines, heisst es aus Brüssel.

Der Bundesrat hat am 7. Dezember das Verhandlungsergebnis der Öffentlichkeit vorgelegt. Zu einer inhaltlichen Wertung konnte er sich nicht durchringen, er will vorher die wichtigsten politischen Gruppen konsultieren. Heute ab 13.30 Uhr hören die 25 Mitglieder der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats zu diesem Zweck sechs Experten an:

Carl Baudenbacher: früherer Präsident des Efta-Gerichtshofs

Marc Bros de Puechredon: Direktor des Forschungsinstituts BAK Economics

Astrid Epiney: Europarechtlerin der Universität Freiburg

Matthias Oesch: Europarechtler der Universität Zürich

Christa Tobler: Europarechtlerin der Universität Basel

Paul Widmer: ehemaliger Botschafter und Lehrbeauftragter für Internationale Beziehungen an der Universität St.Gallen HSG

Aussergewöhnlich ist: Zum ersten Mal seit 15 Jahren findet eine Kommissionssitzung öffentlich statt. Normalerweise sind die Beratungen vertraulich, das Parlamentsgesetz lässt für Anhörungen von Experten aber Ausnahmen zu.

Um was geht es?

Das Rahmenabkommen mit der EU klärt, wie die Schweiz künftig EU-Recht zu übernehmen hat. Bei fünf bestehenden Abkommen (Technische Handelshemmnisse, Personenfreizügigkeit, Landwirtschaft sowie Land- und Luftverkehr) sowie bei künftigen Verträgen soll die Schweiz Änderungen des EU-Rechts «dynamisch» übernehmen. Das heisst, die Schweiz ist angehalten, das helvetische Recht der EU anzugleichen, kann dies aber gemäss den Schweizer Regeln tun, was auch die Möglichkeit eines Referendums beinhaltet. Neu geschaffen werden soll zudem ein Schiedsgericht, das bei einem Streit über die Auslegung eines EU-Gesetzes einen verbindlichen Entscheid treffen können soll. Das Schiedsgericht setzt sich aus je einem Vertreter der Schweiz und der EU zusammen, die zusammen einen Präsidenten wählen. Ein solcher Streitschlichtungsmechanismus fehlt heute. Kann sich die Schweiz derzeit nicht mit der EU über eine Streitfrage einigen, verbleibt die Differenz und kann zu politischen Vergeltungsmassnahmen führen.

Umstritten sind beim Rahmenabkommen insbesondere drei Punkte:

Streitbeilegung: Geht es um EU-Recht – was bei den meisten Unstimmigkeiten der Fall sein dürfte – muss das Schiedsgericht den europäischen Gerichtshof beiziehen. Dort kann die Schweiz allerdings keinen Richter stellen. Kritiker sehen das Schiedsgericht deshalb nur vorgeschoben ohne reale Entscheidungsbefugnisse. Entsprechend orten sie einen empfindlichen Souveränitätsverlust der Schweiz.

Personenfreizügigkeit: Um das hohe Lohnniveau zu halten, kennt die Schweiz strenge Regeln für ausländische Betriebe, die ihre Arbeitnehmer für einen Auftrag in der Schweiz schicken. Die Firmen müssen die Entsendung acht Tage im Voraus anmelden und eine Kaution für ein allfälliges Fehlverhalten hinterlegen. Mit dem neuen Vertrag wird diese Sonderregelung gesichert – allerdings mit Abstrichen. Die Voranmeldefrist wird von acht auf vier Tagen gekürzt und die Kautionspflicht soll nur noch für risikobehaftete Branchen gelten. Für die Gewerkschaften und die Linke ist das ungenügend, um das hohe Lohnniveau der Schweiz zu erhalten.

Unionsbürgerrichtlinie: Das EU-Recht erleichtert es ihren Bürgern sich in einem anderen Land niederzulassen in einem Mass, das über die Abmachung mit der Schweiz hinausgeht. Auch bestehen höhere Hürden für die Ausweisung krimineller Ausländer, die aus der EU stammen. Die Schweiz hätte die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie gerne explizit im Vertragswerk ausgeschlossen; nun bleibt die Thematik unerwähnt. Kritiker sehen die Gefahr, dass die Schweiz über den Vertrag der Personenfreizügigkeit zur Übernahme der Richtlinie gezwungen werden könnte. Ausschaffungen würden damit schwieriger und die Sozialwerke tendenziell stärker belastet.

Diese drei Punkte erklären massgeblich den entschiedenen Widerstand der SVP, der Linken sowie der Gewerkschaften. Eher unverbindlich äussern sich CVP und FDP. Bei allen Nachteilen des Rahmenabkommen darf aber nicht vergessen werden: Kosten verursacht auch die Ablehnung des Vertragswerks. Die EU hat klargemacht, dass es keine weiteren Marktzugangsabkommen– zum Beispiel beim Strom – mehr geben wird ohne die Einwilligung in ein Rahmenabkommen. Auch blockiert die EU die Aktualisierung bestehender Abkommen wie jenes zu den technischen Handelshemmnissen, das für die Schweizer Exportwirtschaft sehr wichtig ist. Mit der Weigerung, die Schweizer Börse unbefristet als gleichwertig anzuerkennen, hat die EU zudem signalisiert, dass sie zu weiteren Vergeltungsmassnahmen bereit ist, sollte die Schweiz beim Rahmenabkommen nicht einlenken.