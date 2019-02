Abgeblitzt vor Bundesgericht:

Kosten für Parkbusse steigen auf mehr als 1000 Franken Ein Autofahrer wehrt sich bis vor Bundesgericht gegen eine Parkbusse von 40 Franken. Ohne Erfolg. Die Folge: Er muss zusätzlich 1200 Franken für Verfahrenskosten berappen. Der Bundesrat will derweil das Bundesgericht künftig vor solchen Bagatellfällen bewahren. Kari Kälin

Unter dem Scheibenwischer klemmt eine Parkbusse, ausgestellt in Genf am 19. Mai 2016, Kosten: 40 Franken. Der Autofahrer ficht das Verdikt an, zieht bis vor Bundesgericht und verlangt eine Entschädigung von 3500 Franken. Die Richter in Lausanne erkennen im Handeln der Genfer Polizei keine Ungerechtigkeit, wie aus einem am Freitag publizierten Urteil hervorgeht. Das Bundesgericht stellte zudem klar, dass eine Busse von 40 Franken keinesfalls den Einsatz eines Pflichtverteidigers rechtfertigt, wie es der Gebüsste verlangt hat. Dessen Gang vor die höchste juristische Instanz kommt ihn teuer zu stehen. Der Streit um den Bagatellfall beschert ihm 1200 Franken Verfahrenskosten. Eine schöne Summe, mit der er sich – unter anderem – 30 weitere Parkbussen hätte leisten können.

Das Bundesgericht muss sich ab und zu mit Lappalien aus dem Strassenverkehr befassen. Wie zum Beispiel mit einem Vorfall, der sich im Februar 2014 in Zürich ereignete. Ein Polizist kontrolliert ein Auto. Ein Lieferwagenfahrer wird dadurch aufgehalten, verliert die Geduld und hupt zweimal. Wegen Abgebens «missbräuchlicher Warnsignale» wird er mit 40 Franken gebüsst. Der Bestrafte streitet die Hupsignale ab, macht Willkür geltend und zieht den Fall weiter bis nach Lausanne. Doch auch das Bundesgericht hat kein Gehör für den Mann. Fazit: Die Busse bleibt – und die Richter haben einen Bagatellfall abgehakt.

Bundesrat will Gerichtsgesetz ändern

Die Politik will jetzt dafür sorgen, dass sich das Bundesgericht künftig nicht mehr mit Lappalien herumschlagen muss. Im letzten Juni verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des Bundesgerichtsgesetzes. Um dieses zu entlasten, soll es sich künftig nicht mehr Bussen herumschlagen müssen, die weniger als 5000 Franken betragen. Das Parlament hat die Vorlage noch nicht beraten.