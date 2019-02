Am helllichten Tag: Dreister Überfall auf Geldtransporter Innert zweieinhalb Minuten überfallen Unbekannte einen Geldtransporter auf offener Strasse. Der Fahrer merkt davon zunächst nichts. Raphael Nadler

Mittwochnachmittag, 30. Januar, etwa um 14.30 Uhr: Ein Mitarbeiter der Secure Post AG, einer Tochtergesellschaft der Post, muss im Perry-Center in Aarburg-Oftringen bei einem Kunden Geld abholen. Er stellt seinen gelben Wagen beim Lieferanteneingang ab und betritt das Gebäude. Während seiner kurzen Abwesenheit – es sind nicht mehr als vier Minuten – brechen mehrere Unbekannte das speziell gesicherte Fahrzeug gewaltsam auf, wuchten im Innern des Fahrzeugs einen Sicherheitsbehälter auf und entwenden daraus mehrere Beutel mit Bargeld. Nach rund zweieinhalb Minuten sind sie wieder weg, das belegen Videoaufnahmen einer Überwachungskamera.

«Obwohl beim Kurier ein Alarm eingeht, fällt ihm bei der Rückkehr zum Fahrzeug nichts Spezielles auf», sagt Bernhard Graser, Sprecher der Aargauer Kantonspolizei.

«Der Kurier glaubt an einen Fehlalarm und fährt zum nächsten Kunden in den Kanton Solothurn weiter.»

Erst dort bemerkt er den aufgebrochenen Sicherheitsbehälter im Innern des Fahrzeugs, das Fehlen mehrerer Geldbeutel und meldet dies der Polizei. «Die Täterschaft erbeutete einen grossen Geldbetrag», sagt der Polizeisprecher. Über die Höhe des Betrags wollen weder die Verantwortlichen der Geldtransport­firma noch die Polizei Auskunft geben. Auch zur Frage, weshalb die Geldtransporte nur durch eine Person durchgeführt werden, will die Secure Post AG nichts sagen.

Übergabe findet nie zur selben Zeit statt

Polizeisprecher Graser sagt weiter:

«Die Täter müssen über spezifisches Hintergrundwissen verfügt und die Tat genau geplant haben.»

Dieser Ansicht ist auch Ruedi Bügler, Leiter des Perry-Centers in Aarburg-Oftringen: «Die Geldtransporte in unserem Haus finden aus Sicherheitsgründen nie zum selben Zeitpunkt und nie am selben Ort statt.» Im Rahmen der Strafuntersuchung der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat die Kantonspolizei Aargau intensive Ermittlungen aufgenommen. Weil zur Täterschaft bislang noch keine Erkenntnisse vorliegen, erliess die Polizei gestern einen Zeugenaufruf. Im Perry-Center wurden bereits alle Mieter über den Vorfall informiert, und es wurden erste Massnahmen eingeleitet, um die Sicherheit der Geldtransporte zu erhöhen. Der Vorfall vom 30. Januar ist der erste Überfall auf einen Geldtransporter in der über 45-jährigen Geschichte des Perry-Centers.