Einreisebeschränkungen: Amerikaner müssen wohl länger draussen bleiben Die Schweiz lockert die Einreisebeschränkungen ab dem 6. Juli weiter. Menschen von ausserhalb Europas dürfen für Aufenthalte länger als 90 Tage einreisen, zum Beispiel zum Arbeiten. Als Touristen sind sie aber noch nicht willkommen.

Wann US-Amerikaner wieder Ferien in der Schweiz machen können, ist noch nicht klar. Keystone

Wann solcher Tourismus wieder möglich ist, hängt auch von der Europäischen Union (EU) ab. Sie will ab Anfang Juli die Grenzen für Drittstaaten wieder aufmachen. Die Schweiz als Schengen-Mitglied wird die Öffnung ebenfalls vollziehen. Die Frage ist nur: Für welche Staaten soll wann genau der Einreisestopp rückgängig gemacht werden? Ein koordiniertes Vorgehen wird angestrebt. Denn sollte ein einzelnes Land ausscheren und Touristen aus einem Corona-Hotspot empfangen, könnten sich Nachbarländer zu einer erneuten Schliessung ihrer Grenze veranlasst sehen. Das will man verhindern.

Die Diskussionen unter den Mitgliedstaaten gestalten sich schwierig. Zypern zum Beispiel würde gerne russische Urlauber empfangen, die traditionell auf der Mittelmeerinsel in die Ferien fahren. Doch in Russland liegt die Infektionsrate weit über den 16 pro 100000 Einwohner, wie sie die EU im Durchschnitt liegt. Es ist eines der Kriterien, welches die EU-Staaten bei der Bewertung anwenden sollen. In einem anderen Szenario soll der Grenzwert bei zwanzig liegen. Zudem sollte die Infektionsrate rückläufig sein.

Klar ist aber schon jetzt: Neben Brasilien oder Mexiko werden auch die USA kaum auf der Liste sein. Das ist politisch deshalb brisant, weil Reisen aus China wahrscheinlich möglich sein werden. Wenn die Liste steht, soll sie alle zwei Wochen aktualisiert werden.

Wie verlässlich die Zahlen sind, auf deren Basis die Entscheide gefällt werden, steht auf einem anderen Blatt. Das Testverfahren ist schliesslich von Land zu Land verschieden. EU-Diplomaten betonen, dass vieles noch im Fluss sei. US-Aussenminister Mike Pompeo zeigte sich indes zuversichtlich, mit der EU eine Lösung für die Wiederaufnahme von Reisen zu finden.