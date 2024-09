Amok von Zürich Günther Tschanun als Nachbar: Ex-Politikerin war beeindruckt von seinen Tomaten, Bergfreund von seinem Einsatz Eine ehemalige Politikerin und ein Sekretär eines Bergsteigervereins erzählen, wie sie Günther Tschanun unter neuem Namen kennen gelernt haben.

Berghütte Rifugio Al Legn hoch über dem Lago Maggiore: hier bewirtete Günther Tschanun auch viele Deutschschweizer Gäste.

Günther Tschanun löste mit dem Mord an vier seiner Mitarbeiter im Zürcher Hochbauamt 1986 schweizweit Entsetzen aus. Als er im Jahr 2000 vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, blieb es still um ihn. Er begann ein neues Leben im Tessiner Dorf Ronco sopra Ascona.

Marlene Bänziger, 85, war 1972 die erste Aargauer Grosssrätin. In den Nullerjahren lebte sie in Ronco und war zusammen mit Günther Tschanun im Verein «Anziani».

Dort wohnte er in der gleichen Strasse wie Marlene Bänziger, die erste Aargauer Grossrätin (1972/73). Die heute 85-Jährige machte Bekanntschaft mit Tschanun, der sich ihr als Claudio Trentinaglia vorstellte. Er hatte einen neuen Namen bekommen. Das Schicksal wollte es so, dass sich beide im Jahr 2003 in einer ähnlichen Situation befanden – wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Bänziger war eben mit ihrem Mann Walter, der ebenfalls einst im Aargauer Kantonsparlament sass, aus Australien zurückgekehrt. Tschanun hatte sich nach seiner Entlassung ins Tessin abgesetzt und zog nun in eine Wohnung in Ronco. Sowohl Tschanun als auch die Bänzigers versuchten, sich als Neuzuzüger ins gesellschaftliche Leben des Ortes zu inte­grieren.

Tschanun zeigte seine Tomatenzucht und referierte

In Ronco gab es zu dieser Zeit die Gruppe der «Anziani», einen Seniorenverein, in dem sich Einheimische und zugezogene Deutschschweizer trafen. Jeden Donnerstag organisierte der Verein ein Mittagessen. Es waren «gemütliche Plauder- und Diskussionsrunden», erinnert sich Bänziger, die Mitglied im Vorstand war.

«Tschanun war regelmässiger Gast. Nett, zuvorkommend und unaufdringlich», sagt sie. Von sich habe Tschanun kaum geredet. Lieber sprach er von seinem Hobby. Er züchtete diverse seltene Tomatensorten. Als Bänziger und ihr Mann einen Spaziergang machten, lud Tschanun sie in den Garten ein, zeigte seine Pflanzen und hielt ihnen einen kleinen Vortrag. «Sein Wissen war beeindruckend», erzählt Bänziger. Dieses Erlebnis war eine der wenigen direkten Begegnungen. Die Bänzigers kannten Tschanun und seine Freundin nur oberflächlich.

Günther Tschanun und seine damalige Freundin beim Weihnachtsessen für Senioren 2006 in Ronco sopra Ascona.

Wie die Akten des für Tschanun zuständigen Sonderdiensts im Zürcher Amt für Justizvollzug zeigen, hatte Tschanun immer wieder den Verdacht, dass in Ronco jemand etwas von seiner Vergangenheit ahnen könnte. Durch eine Panne wäre sie im Jahr 2005 fast aufgeflogen. In einer Aktennotiz heisst es, er wolle sich nun aus «gewissen Gremien» in Ronco möglichst «unauffällig zurückziehen».

Die Bänzigers ahnten nichts. Dass ihr damaliger Bekannter eigentlich Günther Tschanun war, erfährt Bänziger durch die Anfrage dieser Zeitung. «Ich kann es gar nicht glauben. Es kommt mir vor wie ein Witz», sagt sie am Telefon. «Ich verfüge doch über eine gewisse Menschenkenntnis, war in der Politik und habe vier Kinder grossgezogen. Dennoch habe ich bei diesem Menschen kein schlechtes Bauchgefühl gehabt.»

Im Rückblick seien ihre Gefühle gespalten. Der Mann, den sie kennen lernte, sei ein «anständiger und korrekter Mitbürger» gewesen. Wenn sie von der Vorgeschichte gewusst hätte, wäre sie vielleicht anders mit ihm umgegangen.

Günther Tschanun als zuverlässiger Kassier auf dem Berg

Günther Tschanun machte nicht nur bei den Anziani, sondern auch bei den «Amici della Montagna» mit. Die Bergfreunde betreiben hoch über dem Dorf die Hütte «Refugi al Legn». Tschanun wohnte im Sommer mehrere Wochen dort oben und bewirtete Wanderer. Seiner Bewährungshelferin in Zürich schickte er ein Foto der Hütte und schrieb auf der Rückseite: «Für die nächsten drei Wochen bin ich auf der Campagna al Legn oberhalb von Brissago. Lieber Gruss, Claudio».

Giuseppe Berta, 60, war Sekretär der Amici della Montagna und hatte mit Günther Tschanun zu tun. Obwohl er einst seinen Bruder in einem Verbrechen verlor, sagt er: Tschanun hatte seine Strafe abgesessen und eine zweite Chance verdient.

Giuseppe Berta war damals Sekretär des Bergfreundevereins und hatte von Tschanuns Vorgeschichte keine Ahnung. Auf ihn machte er einen guten Eindruck. «Er war immer sehr korrekt und genoss unser Vertrauen», erinnert er sich. Tschanun kassierte auch den Unkostenbeitrag der Gäste ein und leitete das Geld zuverlässig ans Sekretariat weiter.

Tschanun war als Trentinaglia ein voll integriertes Mitglied des Vereins. Man schätzte ihn, weil er einsprang, wenn andere nicht konnten. «Er hat sich freiwillig für Einsätze gemeldet», sagt Berta. Er hatte Zeit, lebte von einer Invalidenrente, später der AHV und Ergänzungsleistungen.

Tschanun zu Besuch im Paraplegikerzentrum Nottwil

Eine Begegnung ist Giuseppe Berta, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, besonders in Erinnerung. Als er sich im November 2010 im Paraplegikerzentrum an der Schulter behandeln liess, besuchte ihn Tschanun spontan in Nottwil LU. Die Anekdote zeigt: Offenbar rechnete der Vierfachmörder nicht damit, dass ihn jemand erkennt, obwohl sein Gesicht in der Deutschschweiz bekannter war als im Tessin. In Luzern traf er sich auch mehrmals mit seiner Bewährungshelferin. Im September 2003 weilte er für eine Sitzung gar in Zürich.

Günther Tschanun am 23. August 1990 in Zürich. Am 16. April 1986 hat der damalige Zürcher Baupolizeichef an seinem Arbeitsplatz in Zürich vier seiner Mitarbeiter erschossen und einen weiteren schwer verletzt.

Zurück nach Ronco: Im Jahr 2008 mussten die Bänzigers ihr Haus verlassen, weil die Besitzer Eigengebrauch anmeldeten. Sie liessen die Anziani und Tschanun hinter sich. Bänziger lebt nun wieder im Kanton Aargau, ihr Mann verstarb 2014. Tschanun kam im Febru­ar 2015 bei einem Velounfall ums Leben. Kaum jemand wusste von seinem Versteckspiel, bis die «Sonntags-Zeitung» kürzlich darüber berichtete.

Nach dessen Tod spendete Bergfreund Berta im Namen von Tren­tinaglia Geld an ein Altersheim. Obwohl er erst vor einer Woche von der wahren Identität seines einstigen Kollegen erfuhr, hegt er keinen Groll. Tschanun habe seine Strafe verbüsst und gezeigt, dass er ein anderer Mensch geworden sei. Berta weiss, wie es ist, Angehörige durch ein Verbrechen zu verlieren. Sein Bruder war Zöllner und versuchte 1990, einen gesuchten Dieb zu kontrollieren. Dabei wurde er erschossen.