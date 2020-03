Angst vor Corona-Virus:

Parlament sperrt gewisse Journalisten aus Lieber Lobbyisten als Journalisten: Die Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung schränkt den Zugang für Journalisten ein. Das trifft vor allem die Randregionen und sprachliche Minderheiten.

Manche Journalisten müssen draussen bleiben: Kamera in der Wandelhalle vor dem Nationalratssaal. Manuel Lopez/Keystone

Der Corona-Virus hält das Bundeshaus in Atem. Am Montag hat die dreiwöchige Frühlingssession begonnen – und es ist ruhiger als sonst. Besuche auf der Ratstribüne sind nicht möglich. Journalisten, die nicht fest akkreditiert sind, müssen ebenso draussen bleiben wie Lobbyisten, die keinen permanenten Zugangsbadge eines Parlamentariers haben.

Nun hat die Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung nochmals härtere Massnahmen beschlossen. Das sechsköpfige Gremium, mit Nationalratspräsidentin Isabelle Moret an der Spitze, hat am Montagmorgen beschlossen, dass auch Journalisten mit einer so genannte C1-Akkreditierung draussen bleiben müssen. Im Bundeshaus gibt es zwei Kategorien von Akkreditierungen. C ist den Journalisten vorbehalten, die mindestens 60 Prozent im Bundeshaus arbeiten. C1 ist für jene gedacht, welche diese Quote nicht erfüllen, aber oft in Bern sind. Typischerweise sind das Journalisten, die während der Session kommen.

Wie zum Beispiel Eric Felley. Der Inlandjournalist von «lematin.ch» berichtet seit zehn Jahren jeweils während den Sessionen aus dem Bundeshaus. Die Situation ärgert ihn: So ist es schwierig, Parlamentarier zu treffen. Felley hat für drei Wochen ein Hotel gebucht, wie immer während den Sessionen. Adrian Vögele, Redaktor des «St. Galler Tagblattes», geht es gleich. Er hatte sich im Vorfeld extra noch bei den Parlamentsdiensten erkundigt, ob die C1-Akkreditierungen von den Einschränkungen betroffen sind. Nein lautete die Antwort. Giovanni Galli vom «Corriere del Ticino» tat es ihm gleich vor seiner Anreise aus dem Tessin. Die Ankündigung am Montagabend erwischte ihm auf dem falschen Fuss. Die Massnahme der Verwaltungsdelegation trifft vor allem die Vertreter von Regionalmedien, die sonst nicht permanent in Bern sind, und die sprachlichen Minderheiten.

Journalisten schicken Protestschreiben

Stephan Lanz, Redaktor der Agentur Keystone-SDA, macht Videos mit Interviews und Reportagen für die Onlineredaktionen aller grossen Verlagshäuser. Während der Session wird er verstärkt durch einen Kollegen aus der Romandie. Dieser hat einen C1-Badge. Will heissen, er ist nicht zugelassen. «Das ist ein Problem», sagt Lanz. «Die französische Berichterattung wird leiden.» Wenn verschiedene grosse Themen an der Session anstehen, kommt Lanz alleine an den Anschlag. Zudem haben die Westschweizer Medien andere Bedürfnisse als ihre Deutschschweizer Pendants.

Die Verwaltungsdelegation begründet die Massnahme offiziell damit, dass der Bund am Montag seine Kampagne «so schützen wir uns» von gelb auf Phase rot gesetzt hat. Doch rot bedeutet nur drei neue Massnahmen: Händeschütteln vermeiden, benutzte Taschentücher in geschlossene Abfalleimer werfen und sich auf Notfallstationen voranmelden. «Von Berufsverboten steht da gar nichts», heisst es deshalb in einem Protestschreiben der Vereinigung der Bundeshaus-Journalistinnen und -Journalisten.

Der unwissende Ständeratspräsident

Die Vereinigung fürchtet einen «gefährlichen Präzedenzfall» und erinnert die Verwaltungsdelegation an ihr Versprechen, nämlich «dass sämtliche Journalistinnen und Journalisten, die regelmässig aus dem Bundeshaus berichten, für ihre Arbeit auch Zugang erhalten». Der Bundsrat selbst anerkannte in einer Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss vor vier Jahren, dass «Medienschaffende darauf angewiesen sind, direkt mit Mitgliedern des Parlamentes und des Bundesrates in Kontakt zu treten». Sie benötigen deshalb den Zutritt zum Parlamentsgebäude.

Zur Verwaltungsdelegation gehört auch Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE). Im Gespräch mit ihm stellte sich heraus, dass er gar nicht weiss, was eine C1-Akkreditierung ist und er den Entscheid trotz Unwissen mitgetragen hat. Dem Vernehmen nach ist in der Verwaltungsdelegation die Angst gross, dass eine Corona-Virus-Infektion im Bundeshaus die ganze Session gefährden könnte.

Sauer stösst den Journalisten auch auf, dass Lobbyisten, die eine Badge eines Parlamentariers haben, nach wie vor Zugang zum Bundeshaus haben. «Die Lobbyisten haben das Recht zu bleiben, nicht aber die Journalisten», sagt dazu Eric Felley lapidar. «Das Parlament hat seine Wahl getroffen.» Unterstützung bekommt er von unerwarteter Seite. «Eine unabhängige Berichterstattung ist wichtiger als Lobbyisten-Kontakte», sagt Walter Stüdeli, Geschäftsführer einer Politik- und Kommunikationsberatungsfirma und Lobbyist im Bundeshaus. Für Journalisten sei der Zugang zum Bundeshaus wichtiger. Er sagt: «Vor den Journalisten sollte man die Lobbyisten ausschliessen».