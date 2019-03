Das Erb-Schloss Eugensberg ist verkauft - der neue Besitzer kommt aus der Innerschweiz

Das Konkursamt des Kantons Thurgau hat per 1. März 2019 das Schloss Eugensberg an den Interessenten mit dem besten Angebot verkauft. Käufer ist der 38-jährige Christian Schmid, der mit seiner Ehefrau in den kommenden Jahren dort wohnen will.