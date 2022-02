Atomkraft und Nordstream 2 Nationalrat Wasserfallen hat einen Energieanfall – seine Forderungen sind brisant Mit Macht bauen Seilschaften aus dem Mittelland an einer neuen Energiepolitik der FDP. Profitieren könnte Christian Wasserfallen, aber es gibt Widerstand.

Kann dem Ökokurs seiner Partei wenig abgewinnen: Nationalrat Christian Wasserfallen. Bild: Keystone

Die Worte sind martialisch, die Absender prominent. «Die Schweiz läuft in den Wintermonaten mit Sicherheit in eine Existenz vernichtende Strommangellage. Dies muss allen Menschen im Land klar sein.» So lautet das Fazit in einem Brief, den diese Woche alle Kantonalpräsidien der FDP erhalten haben. Unterschrieben hat ihn unter anderem der ehemalige ABB-Chef Edwin Somm.

Immer deutlicher zeigt sich damit, wie Freunde der Atomenergie nach deren Comeback rufen – nur fünf Jahre, nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung den Ausstieg beschlossen hat. Als kurzfristige Lösung, um die Stromversorgung in der Schweiz zu garantieren, schlagen die Autoren nämlich vor: «Eine Laufzeit-Verlängerung unserer Kernkraftwerke muss ab sofort geprüft werden.» Im Fokus stehen die Atomkraftwerke Beznau 1 und 2, die ältesten der Schweiz.

Der Hintergrund der Lobby-Aktion ist klar: Am Samstag entscheiden die Delegierten der FDP über den neuen Kurs in der Energiepolitik. Mit Macht wirken alte Seilschaften darauf hin, dass der Freisinn vom Weg abkehrt, den die ehemalige Präsidentin Petra Gössi eingeschlagen hat.

Konkret geht es um einen Passus in einer neuen FDP-Resolution: Es seien die Voraussetzungen zu schaffen, um Atomkraftwerke der neuen Generation zuzulassen. Der AKW-freundliche Aargau spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Badener Somm sass schon im Unterstützungskomitee von Ständerat und Parteipräsident Thierry Burkart.

Ex-ABB-Chef Edwin Somm. Archivbild: Alex Spichale

Im Widerspruch gegangen, jetzt wieder da

Mit Burkarts Wahl könnte die Partei wieder vom zuletzt grün gefärbten Pfad abkehren. Einer sieht seine Stunde gekommen: Christian Wasserfallen. Der Berner Nationalrat vertrat die FDP einst in der Partei für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek). Weil er mit Gössis «Öko-Kurs» nicht einverstanden war, verliess er die Kommission – ob freiwillig oder auf Druck der Partei, darüber kursieren verschiedene Erzählungen. Seit einigen Wochen aber treten wenige FDP-Exponenten so prominent auf in der Energiedebatte wie Wasserfallen.

Ein Beispiel: Am Freitagabend darf der Berner Nationalrat die Freisinnigen in der «SRF-Arena» repräsentieren. Und unlängst hat er ein aufwendig aufbereitetes Strategiepapier veröffentlicht. Es trägt den Titel: «Versorgungssicherheit mit Elektrizität auf 5 Säulen». Eine Zusammenfassung veröffentlichte Wasserfallen als Gastkommentar in der «NZZ».

Will er die FDP wieder auf einen anderen Kurs bringen, was die Energiefrage angeht? Präsident Thierry Burkart. Fabio Baranzini

Wasserfallen stellt eine bemerkenswerte Forderung

Wenig überraschend spricht sich Wasserfallen darin für die Atomenergie aus. Das Dokument enthält aber noch andere brisante Punkte. So fordert er unter anderem eine Anbindung an ein Unterfangen, das zum Spielball der Weltpolitik geworden ist. Wasserfallen schreibt:

«Das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2 verdient ebenfalls unsere Beachtung. Dieser neue Transportweg für das russische Gas muss für die Schweiz zugänglich sein.»

Christian Wasserfallen. Keystone

Er führt auch aus, wie das Gas in die Kraftwerke gelangen soll: «Am besten mit einer direkten Hochdruck-Pipeline oder mit grossen Gaslagern». Eine bemerkenswerte Forderung, mitten in Russlands Säbelrasseln.

Den Argwohn der Linken hat Wasserfallen damit auf sicher, doch auch parteiintern gibt es Skepsis gegenüber Wasserfallens Energieanfall: «Einige Punkte im Dokument von Herrn Wasserfallen halte ich für prüfenswert. Es ist aber nicht so, dass alles davon mit der Energiepolitik der FDP Schweiz der letzten Jahre übereinstimmt», sagt etwa Nationalrat und Urek-Mitglied Matthias Jauslin. Am Samstag kommt es zum Showdown. Inzwischen gibt es für die Delegiertenversammlung sechs Anträge, welche die Sätze um die Atomenergie in der Resolution streichen oder umformulieren wollen. Einer davon stammt von Jauslin.