Kritik Ausbau der Bahninfrastruktur: Die Romandie fühlt sich diskriminiert – zu Recht? Die massiven Verzögerungen beim Umbau des Bahnhofs Lausanne lösen viel Wirbel aus. Die Westschweiz spricht von Vernachlässigung und sieht gar den nationalen Zusammenhalt bedroht. Die SBB widersprechen – mit Zahlen.

Der Bahnhofplatz in Lausanne bleibt noch für lange Zeit eine Baustelle. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Es ist kein schöner erster Eindruck, den Lausanne derzeit erweckt. Wer aus der Bahnhofshalle tritt, der erblickt eine grosse Baustelle, die den ganzen Bahnhofplatz überdeckt und von meterhohen Wänden umgeben ist. Mit dieser Situation hat man sich in der Westschweizer Stadt abgefunden. Schliesslich sollen die Kapazitäten des Bahnhofs dank Investitionen von rund 1,3 Milliarden Franken verdoppelt werden.

Kein Verständnis gibt es hingegen dafür, dass sich die Umsetzung des Vorhabens – einst bis 2025 geplant, später auf 2032 verschoben – erneut verzögert. Diese Woche teilte das Bundesamt für Verkehr (BAV) mit, dass Teile der Pläne der SBB nicht bewilligt würden und weitere Studien nötig seien. «Die vorgelegten Pläne und Berechnungen reichen nicht aus, um nachzuweisen, dass die Struktur des neuen Bahnhofs in Lausanne statisch sicher sein wird», so die Begründung. Mehrmonatige Bauverzögerungen unter den Perrons und auf dem Bahnhofplatz sind die Folge.

Beim Kanton Waadt geht man davon aus, dass der neue Bahnhof nicht vor 2034 eröffnet werden dürfte. Verkehrsdirektorin Nuria Gorrite (SP) spricht von einem «symbolischen Schock» für die ganze Romandie. Denn Lausanne sei der wichtigste Eisenbahnknoten in der französischsprachigen Schweiz.

«Der Umbau des Bahnhofs steht symbolisch für die Hoffnungen, dass der Investitionsrückstand aufgeholt wird und die Westschweiz auf das Niveau der Deutschschweiz kommt. Es braucht nun ein nationales Bewusstsein für diese Problematik.»

Eine Frage des nationalen Zusammenhalts

Noch weiter geht die grüne Lausanner Stadträtin Natacha Litzistorf: «Wenn Bern weiterhin nicht versteht, wie wichtig diese Baustelle ist, könnte dies den nationalen Zusammenhalt in Frage stellen», sagte sie gegenüber der Tageszeitung «Le Temps». In der Westschweiz fühle man sich gering geschätzt, die politische Empörung sei auf dem Höhepunkt.

Ein runder Tisch mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Vertretern von SBB und dem Bundesamt für Verkehr soll nun helfen, die Wogen zu glätten.

Fest steht aber: Der Unmut in der Romandie ist nicht erst seit den neusten Entwicklungen zum Bahnhof Lausanne gross. Schon länger gibt es das Gefühl, vom Bund beim Ausbau der Bahninfrastruktur links liegen gelassen zu werden. So äusserten sich die Kantone Genf und Waadt kürzlich im Rahmen der Vernehmlassung kritisch zu den Ausbauplänen bis 2050. Dem Bund fehle die Ambition, das Westschweizer Schienennetz auf der strategischen Achse Genf-Lausanne-Bern zu modernisieren, hiess es im Communiqué des Waadtländer Staatsrates. Auch das geringe Tempo von 88 Stundenkilometern zwischen Bern und Lausanne sorgt immer wieder für Kritik, war doch einst eine Erhöhung auf bis zu 200 Stundenkilometer – wie zwischen Olten und Bern – vorgesehen.

Nachholbedarf ist erkannt

Wird die Romandie beim Ausbau der Bahninfrastruktur vernachlässigt? Das Bundesamt für Verkehr anerkennt den Nachholbedarf. «Lange hatte die Politik auf Bundes- und Kantonsebene andere Prioritäten. Bis Ende des 20. Jahrhunderts lag der Schwerpunkt in der Westschweiz auf dem Strassenverkehr», erklärt BAV-Sprecherin Florence Pictet.

«Heute sind wir aber daran, den Rückstand aufzuholen.»

Mehrere Projekte seien in Bau, in Planung oder bereits abgeschlossen, darunter der Bau eines vierten Gleises auf dem meist befahrenen Abschnitt der Westschweiz zwischen Lausanne und Renens.

Eine SBB-Sprecherin betont zudem, dass aktuell nirgendwo so viel in die Erneuerung und den Ausbau von Zugstrecken und Bahnhöfen investiert werde wie in der Romandie. Die Ausgaben von Bund, Kantonen, Gemeinden und SBB beliefen sich bis 2030 auf über fünf Milliarden Franken.

Alleine 1,8 Milliarden Franken soll der Ausbau des Bahnknotens in Genf kosten. Es ist dies neben Zürich der einzige zur Umsetzung beschlossene SBB-Tiefbahnhof – der Neid aus Basel und Luzern dürfte gross sein. Denn klar ist: Anderen Regionen in der Schweiz geht der Ausbau der Bahninfrastruktur ebenfalls zu wenig schnell vorwärts. So bezeichnen etwa auch die Ostschweizer Kantone die Pläne des Bundes bis 2050 als «nicht akzeptabel».